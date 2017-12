Lieblinge 2017: Bestes Strategiespiel

Strategen und Hobby-Taktiker konnten dieses Jahr nicht sonderlich wählerisch sein, denn auch 2017 brachte keine unglaublich starken Vertreter im Strategiespiel-Genres hervor. Einige Titel kämpfen jedoch noch immer wacker an der Kriegskunst-Front und versetzen uns mit Expansionsplänen in feindliches Terrain oder werfen uns Orks und andere Wellen von Magiewesen entgegen. Taktikfans durften sich aber zumindest über ein farbenfrohes Spektrum an unterschiedlichen Settings freuen und das beweist unsere Liste der besten Strategiespiele des Jahres 2017 sehr eindrucksvoll:

Strategiespiele haben es auch 2017 nicht leicht, denn für ausgedehnte Mehrspielerpartien bleibt einfach keine Zeit.

(1) Halo Wars 2

Vielleicht ist Halo Wars 2 nicht das perfekte Strategiespiel, aber es ist zugänglich und auch auf der Konsole spielbar. Übermäßige Komplexität braucht ihr bei diesem Sci-Fi-Ableger nicht zu erwarten, trotz der Reduktion bietet der Titel genügend Spieltiefe und eine gelungene Inszenierung eines sehr viel größeren Universums. Dass Halo Wars 2 mit diesen Qualitäten am Ende knapp auf dem Thron landet, verdankt Creative Assembly nicht ihrer unfertigen Geschichte oder der dreisten DLC-Politik, sondern dem innovativen und kurzlebigen Blitz-Modus, den unser Redakteur Ingo sehr lieb gewonnen hat. Diesen Erfindungsreichtum hätten wir uns gerne auch von der Konkurrenz gewünscht, die hoffentlich schon bald wieder nachlegt.

Diese Games sind auch verflixt großartig:

(2) Warhammer 40,000: Dawn of War 3

(3) Divinity: Original Sin II

(4) Mario + Rabbids Kingdom Battle

(5) South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Was sagt ihr zu unseren Finalisten - haben wir gerade euren Favoriten vergessen? Und wo ist eigentlich euer Taktikerherz in diesem Jahr hängen geblieben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und erinnert euch mit uns zusammen an die besten Spiele 2017.