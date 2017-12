Lieblinge 2017: Die besten Renn- und Sportspiele

Sportspiele haben bei vielen Spielern noch immer ein schlechtes Image, denn in der Vergangenheit ist es den jährlichen Updates nicht gelungen, den fehlenden Innovationsgeist der beteiligten Entwickler zu verschleiern und diese allgemeine Ermüdungserscheinung macht sich 2017 auch bei den Rennspielen breit. Alles mag poliert und aufgemotzt worden sein, doch im Kern kränkeln die beiden Genres und man sieht diese Entwicklung an unserer Game-of-the-Year-Liste. Außerdem sollten Fans bedenken, dass viele aktuelle Renn- und Sportspiele stark auf Mikrotransaktionen und ausgegliederte Inhalte setzen, um das Spielerlebnis im Nachgang umfangreicher wirken zu lassen. Jetzt haben wir aber genug gemotzt, denn eigentlich wollen wir ja feiern - und zwar Titel, die sich durch technische Leistung und intersubjektives Befinden vor die Konkurrenz setzen; ganz ohne Tuning oder verbotene Hilfsmittel. Applaus für die besten Sport- und Rennspiele des Jahres 2017:

Man könnte Polyphony Digital und Gran Turismo Sport als visionär bezeichnen oder als Studio, das sich von alten Fans trennen möchte.

(1) Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport ist ein Spiel, das für eine neue Generation von Spielern gebaut wurde und sich deshalb von alten Konventionen trennt. Nicht jedem gefällt diese Richtung und Polyphony hat die Sache zugegebenermaßen auch selbst sehr gut gegen die Wand gefahren, aber was am Ende zählt ist letztlich das Fahrgefühl und hier wird Gran Turismo Sport auch in zwei Jahren noch ganz vorne mitfahren.

Diese Games sind auch verflixt großartig:

(2) Dirt 4

(3) FIFA 18

(4) Project Cars 2

(5) The Golf Club 2

Seid ihr überrascht über unsere Bestenliste? Ehrlich gesagt haben wir das Potential von GT Sport selbst lange Zeit verkannt, doch am Ende hatte es irgendwie die Nase vorn, in der Kategorie der Renn- und Sportspiele. Seht ihr das anders?