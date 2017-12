Lieblinge 2017: Bestes Abenteuer

Zu den Adventures zählen all die fantastischen Titel, die uns durch ihre umwerfend und mitnehmend erzählten oder famos gestalteten Geschichten in ihren Bann ziehen. Aber sagt nicht jedes Spiel irgendetwas aus und welche Qualitäten muss eine Erfahrung mitbringen, um sich vom Mittelmaß zu unterscheiden? In einem guten Abenteuer muss nicht zwangsläufig gekämpft und über das ultimative Böse gesiegt werden; grundsätzlich müssen wir ja nicht mal richtig spielen, um eine spannende Geschichte zu erleben. Die sogenannten Walking-Simulatoren verabschieden sich zum Beispiel zunehmends vom einnehmenden Gameplay, weil sie sich zu inszenieren wissen und Informationen in die Spielwelt auslagern. Dadurch liegt der Fokus auf dem Betrachten und Verstehen und Spieler werden wieder zu Entdeckern. Gelungene Abenteuer belohnen uns aber nicht nur für das Bestehen inhaltlicher Herausforderungen, sie füttern uns bereits im Zuge der spielerischen Möglichkeiten mit narrativen Story-Häppchen. Alle Vertreter der folgenden Liste beweisen enormes Geschick bei all diesen Faktoren - Applaus also für die besten Abenteuer des Jahres 2017:

Kein anderes Spiel vereint die Großen und die Kleinen in diesem Jahr so wunderbar und einfach miteinander, wie Nintendos visionäres Open-World-Abenteuer.

(1) The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Für The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat Nintendo die ehrwürdige Zelda-Serie komplett aufgebrochen und uns auf der Switch einen Spielplatz serviert, der seinesgleichen sucht. Die Story erreicht nicht den Höhepunkt der Reihe, dafür platzt das neue Hyrule sprichwörtlich aus allen Nähten mit liebevoll gestalteten Nebengeschichten, authentischen Charakteren und Überraschungen, die den Entdeckerdrang ganz neuer und alter Helden wecken.

Diese Games sind auch verflixt großartig:

(2) Horizon: Zero Dawn

(3) Super Mario Odyssey

(4) Thimbleweed Park

(5) Uncharted: The Lost Legacy

