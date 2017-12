Lieblinge 2017: Bestes Rollenspiel

Heutzutage muss jeder Titel der etwas auf sich hält Rollenspielelemente beinhalten, denn die Genre-Hybriden erreichen ein größeres Zielpublikum und reduzieren dadurch per se die Chance einer Fehlinvestition. Doch längst nicht jede Geschichte braucht solche Mechaniken oder profitiert gar davon. Da nun aber jeder neue Blockbuster ein Stück weit Rollenspiel ist, wer macht 2017 das Rennen um die GOTY-Krone und nach welchen Kriterien wird das überhaupt gemessen? Wir sind der Meinung, dass ein gutes Rollenspiel noch immer vor allem für spielerische Freiheit und Kreativität steht, die ein wahrhaft einzigartiges und individuelles Spielerlebnis erschaffen. Und nach diesem Leitsatz halten viele große Produktionen den Vergleich mit reinen Vertretern des Genres eben nicht stand, wie unsere Bestenliste beweist. Applaus für die besten Rollenspiele des Jahres 2017:

Höchsten Respekt für diese enorme Leistung und Gratulation an Larian Studios.

(1) Divinity: Original Sin II

Divinity: Original Sin II ist ein unglaublich komplexer Vertreter des Genres und bietet zudem noch außergewöhnlich hochwertig umgesetzte, strategische Bestandteile. Im Herzen ist es jedoch ein Spiel der schier unendlichen Möglichkeiten. Wir entscheiden wer wir sind und welches Abenteuer wir erleben wollen. Das ist der Kern eines wahren Rollenspiels und kein anderer Entwickler hat das in diesem Jahr besser umgesetzt, als Larian Studios und über 40.000 Unterstützter, die auf Kickstarter mehr als zwei Millionen US-Dollar für die Finanzierung stemmten.

Diese Games sind auch verflixt großartig:

(2) Persona 5

(3) Xenoblade Chronicles 2

(4) Torment: Tides of Numenera

(5) The Long Journey Home

Was sagt ihr zu unserer Liste? Stimmt ihr der Meinung der Redaktion zu oder sollten wir unseren Rollenspiel-Horizont angesichts des modernen Marktes erweitern? Zwischen welchen Welten habt ihr euch in diesem Jahr verloren? Sagt es uns in den Kommentaren.