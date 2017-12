Lieblinge 2017: Bestes Game

Wir sind endlich am Ende eines langen und anstrengenden Jahres angelangt. Auf dem Weg hierher wurden atemberaubende, wunderschöne und wichtige Games gezockt, doch 2018 steht vor der Tür und will uns mit eigenen Highlights von sich überzeugen. Wir wollen dem frischen Jahr diese Möglichkeit geben und küren zum Abschluss von 2017 die allerbesten Spiele der vergangenen zwölf Monate. Viele Titel hätten eine Nominierung auf dieser Liste verdient, doch in weit mehr als einer einzigen Kategorie brillierten ganz besonders diese fünf herausragenden Games:

Gratulation an Nintendo für dieses unvergleichbare Gesamterlebnis.

(1) The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ein absolutes Meisterwerk und wird von uns zu Recht als Spiel des Jahres 2017 gefeiert. Der Titel funktioniert generationsübergreifend bei sämtlichen Arten von Spielern und wird auch in Zukunft noch ganze Spielerscharen prägen. Links grandioses Abenteuer hat vielleicht nicht die stärkste Geschichte und die gleich wirkenden Schreine stoßen Spieler ebenfalls sauer auf, aber die Mechaniken, die spielerische Freiheit und der Mut, den Nintendo mit diesem Spiel beweist, rechtfertigen jegliches Lob.

Diese Games sind auch verflixt großartig:

(2) Persona 5

(3) Horizon: Zero Dawn

(4) Super Mario Odyssey

(5) Cuphead

Falls ihr mehr über diese und viele weitere Spiele des Jahres erfahren wollt, schaut euch doch mal an, welche Erfahrungen die Highlights unserer internationalen Kollegen aus dem Gamereactor-Netzwerk waren:

Damit schließen wir unsere große Preisverleihung der besten, schönsten, beeindruckendsten, ungewöhnlichsten und kreativsten Spiele des Jahres 2017. Wir hoffen an dieser Stelle, dass wir uns alle wohl und unbeschadet im kommenden Kalenderjahr 2018 wiedersehen. Was waren die Games aus 2017, die euch am meisten bewegten und worauf freut ihr euch 2018 am meisten?