The Game Awards 2017: Alle Trailer der Show

Die Game Awards boten uns in der Nacht zum Freitag einige echte Überraschungen und falls ihr die Medienshow rund um die wichtigsten Spiele des Jahres verpasst haben solltet, zeigen wir euch in diesem Artikel die 19 heißesten Trailer der Veranstaltung. So verpasst ihr garantiert keine der wichtigen Ankündigungen.

World War Z

Basierend auf dem populären postapokalyptischen Action-Thriller von 2013 (der wiederum auf einem Roman basiert) präsentiert uns dieses Video, was wir im World War Z-Videospiel erwarten dürfen. Enorme Zombie-Horden werden in diesem Koop-Survival-Titel bis zu vier Spielern an den Kragen gehen wollen - könnte für Freunde von Left 4 Dead interessant werden, oder seht ihr das anders?

Vacation Simulator

Mit Vacation Simulator tritt ein weiterer Titel Owlchemy Labs' wachsender Liste an VR-Simulatoren bei. Das Spiel scheint in einem Ferienort angesiedelt zu sein und lässt Spielern die üblichen Ferienaktivitäten nacherleben: Angeln, Hot Dogs essen und am Strand Volleyball spielen.

Accounting+

Das beliebte Free-to-Play-VR-Spiel Accounting wird in der aufgewerteten "+"-Variante für Playstation 4 neu veröffentlicht. Erwartet viel erwachsenen Humor, großartigen Schwachsinn und etliche Rätsel, die wir mit Minispielen lösen müssen.

Neues From Software-Spiel

Bis auf einige kryptische Symbole und die drei Worte "Shadow die twice" gibt uns der Trailer nicht allzu viele Details zum neuen Projekt der Dark Souls-Entwickler. Eure Vermutung ist so gut wie die unsere, aber rein thematisch zumindest scheint das Video durchaus in die Bloodborne-Serie zu passen, oder?

In the Valley of Gods

Die Entwickler des unglaublich erfolgreichen Indie-Hits Firewatch werden mit In the Valley of Gods in das alte Ägypten zurückkehren. In ihrem nächsten Spiel reisen wir mit einer Frau durch altertümliche Ruinen, um den perfekten Augenblick eines Sonnenaufgangs einzufangen. Doch dann geschieht etwas Mysteriöses...

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - The Champions' Ballad

Der Trailer für die zweite Erweiterung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, die im deutschen Die Ballade des Recken heißt, leitet die Veröffentlichung des neuen Inhalts ein. Außerdem sehen wir im Video Links neue Ausrüstung, weitere Story-Hinweise und Rätsel; sogar ein Motorrad gibt es in Hyrule...

Soul Calibur VI

Die Soul Calibur-Reihe hat seit sechs Jahren keinen weiteren Ableger gesehen, doch die Zeiten der Xbox 360 und ihrer Konkurrentin, der PS3 sind lange vergangen. Mit Soul Calibur VI wird Bandai Namco wieder mächtig Gas geben wollen und zeigt uns in einem ersten Trailer daher einige spannende Kämpfe zwischen Mitsurugi und Sophitia. Wer am Ende genau hinschaut kann schon jetzt einen mysteriösen weiteren Charakter ausmachen.

Fade to Silence

THQ Nordic und das deutsche Entwicklerstudio Black Forest Games (Giana Sisters: Twisted Dreams) kündigten auf der Bühne der Game Awards einen neuen Titel namens Fade to Silence an, der uns in eine dunkle Welt verfrachtet, die von düsteren Kreaturen beherrscht wird. Schon ab dem 14. Dezember startet der Überlebenskampf gegen diese widerlichen Monster und die harsche Natur im Early Access. Insgesamt ist das ein großer Schritt für das kleine Studio, hoffentlich überzeugt das Produkt neben dem interessanten Setting.

