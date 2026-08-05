Die besten und seltsamsten Dinge an Japan: Eine persönliche Zusammenfassung

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Es war nicht mein erster Besuch im Land, aber mein erster seit 18 Jahren und auch das einzige Mal, dass ich tatsächlich Platz hatte, Japan zu erkunden. Japan und die USA zu besuchen sind sich auf eine fast surreale Weise tatsächlich ziemlich ähnlich: Man denkt, man weiß alles, hat alles gesehen, und findet sich plötzlich mitten in der Wahrnehmung wieder, die man jahrelang und vielleicht sogar jahrzehntelang mit sich herumträgt. Andernfalls könnten die beiden Länder nicht unterschiedlicher sein, weder zum Guten noch zum Schlechten.

Ich habe Ihnen bereits von meinen Besuchen im Nintendo Museum und Super Nintendo World in getrennten Artikeln erzählt, nachdem ich zwei Wochen Urlaub in Japan in der zweiten Junihälfte verbracht hatte. Beide ließen mich nach mehr verlangen, und ich kann dir sehr empfehlen, sie dir anzuschauen (worüber ich dir in den jeweiligen Artikeln noch mehr erzählen werde), aber während meiner Zeit in Tokio, Osaka und Kyoto habe ich natürlich auch die Gelegenheit genutzt, viele andere nerdige Sachen zu machen.

Mach dich bereit. Hier kommen einige zufällige Eindrücke aus Japan. // Jonas Mäki

Gamereactor bietet normalerweise keine Reiseberichte, aber da Gamereactor schließlich eine Spieleseite ist, dachte ich, es gibt sicher mehrere von euch, die von einer Reise nach Japan geträumt haben oder einfach neugierig sind, ob viele eurer Träume, Erwartungen und Vorurteile über das Land tatsächlich wahr sind. Ich schreibe dies in vollem Bewusstsein, dass viele von euch Japan bereits öfter besucht haben als ich, und ich bin sicherlich kein Experte, aber hoffentlich unterhalten mich meine Eindrücke und Überlegungen und können euch vielleicht trotzdem helfen.

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Das gesagt, hier ist ein etwas zusammenhangloser Artikel, der die Dinge behandelt, die ich dort erlebt habe, wobei sich der ganze Fokus auf das konzentriert, was mir Spaß gemacht hat, während das Nintendo Museum und Super Nintendo World in separaten Artikeln behandelt werden. Ich möchte keine umfassenden Eindrücke oder eine vollständige Rezension geben, sondern einfach ein bisschen Spaß.

Akihabara (Tokio)

Ich besuchte Akihabara im Jahr 2008 und sehnte mich danach, zurückzukehren. Viele Menschen im Internet haben sich jedoch darüber beschwert, dass sich "Akiba" zum Schlechteren verändert hat und dass alte Kultstätten wie Segas Spielhalle und der Super Potato Shop weitgehend zu heruntergekommenen und exorbitant teuren Museen geworden sind. Und tatsächlich ist klar, dass Akihabara nicht mehr das gleiche Underground-Flair mit obskuren Hentai-Läden in den Hinterstraßen hat, und es gibt definitiv nicht viel Secondhand-Zeug, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anfühlt, aber was für ein wunderbarer Ort es immer noch ist. Akiba strahlt Otaku-Kultur aus, und all die Figurenläden, spektakulären Spieleläden, Spielhallen und Cosplayer, die umherwandern, erwärmt mein Gamer-Herz von Anfang an.

Hol dir etwas Leckeres zum Essen auf dem Shinkansen. Man kann von Tokio nach Kyoto und Osaka in zwei Stunden fahren. // Jonas Mäki

Öffentlicher Nahverkehr

Sich in Tokio und Osaka zu bewegen, könnte nicht einfacher sein. Holen Sie sich eine Suica-Karte (Tokio) oder Icoca (Osaka), entweder digital oder physisch, und Sie sind bereit für das Abenteuer. Sie arbeiten in Bussen, Zügen, Verkaufsautomaten und in vielen Geschäften. Tippen Sie Ihre Karte, wenn Sie ein- und aussteigen, und der korrekte Betrag wird abgezogen. Alles ist klar ausgeschildert, und KI oder Google Maps zeigen Ihnen nahtlos genau an, welche Station und Linie Sie nehmen sollen.

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Tiercafé

Sie haben diese wahrscheinlich schon online gesehen oder davon gehört. Das liegt bei dir, aber Tierliebhaber sollten sie auf jeden Fall auslassen. Es gibt einige wenige isolierte Einrichtungen, die sich auf Umheimlung konzentrieren, aber Organisationen wie WWF Japan und Wild Welfare haben wiederholt Berichte über Tiere veröffentlicht, die unter Misshandlung leiden, wobei nachtaktive Tiere wie Eulen tagsüber wach bleiben müssen, um Touristen zu unterhalten, zudem in kleinen Gehegen leben und mit Stress und Angst umgehen. Haltet einfach großen Abstand, egal wie niedlich die Capybaras auch sein mögen.

Arkadenhallen

Als ich 2008 in Japan war, gab es Segas legendäre Arcade-Hallen noch. Allerdings wurden sie vor einiger Zeit an Gigo verkauft und sind größtenteils geschlossen worden. Sie gibt es aber immer noch, viel häufiger als im Westen, und es gibt auch viele weniger ideale Veranstaltungsorte. Diese wirklich kleinen, rauchigen Spielhallen scheinen verschwunden zu sein, aber es ist kein Problem, eine 100-Yen-Münze für aufwendige Arcade-Action einzuwerfen und so zu tun, als wären es noch die 90er. Einige von ihnen verkaufen auch Instant-Nudeln und Ähnliches, sodass man dort ewig bleiben kann.

Die Arcade-Kultur hat einen Rückschlag erlitten, aber es gibt immer noch viele gute japanische Spielhallen. // Jonas Mäki

Autos

Wie du wahrscheinlich weißt, fahren sie in Japan links und ich habe noch kein Auto gemietet, daher habe ich dazu eigentlich keine Tipps. Aber ich möchte trotzdem die Autos erwähnen, denn Japans Autoflotte ist vollständig fossil betrieben. Und... als Schwede fühlt es sich primitiv an. Es riecht nach Abgasen auf eine Weise, wie es schwedische Städte seit 10-15 Jahren nicht mehr getan haben, und der Verkehr macht natürlich mehr Lärm mit fossilbetriebenen Motoren. Man kann nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass die Autos auf den Straßen in Japan in einem ansonsten Hightech-Land alt wirken.

DesignLab Planeten

Vielleicht überbewertet, aber absolut jeden einzelnen Yen wert. Diese virale Kunstausstellung ist wirklich unglaublich. Wenn ich nur eine Sache empfehlen dürfte, wäre es, den Wasserbereich (die Ausstellung ist in drei Teile unterteilt) als Schluss aufzuheben, da er mit Abstand der beste ist. So wird dein Erlebnis mit der Zeit immer besser, statt umgekehrt.

Donki

Auch überbewertet, und eigentlich ist es einfach ein Rusta auf Steroiden. Aber japanische Waren sind im Allgemeinen von sehr hoher Qualität, die Preise sind unglaublich niedrig, die Artikel sind oft nirgendwo sonst erhältlich, und der nervigste, aber wunderbarste Tanzband-Jingle, der man sich vorstellen kann, läuft ununterbrochen. Ein typisch japanisches und wunderbares Erlebnis, das ich wirklich vermisse. Vermeiden Sie jedoch die in Shibuya, die zu 90 Prozent Touristen (und eine absurde Anzahl selbsternannter Influencer), Menschenmengen und Schweiß umfasst.

So glücklich wirst du in Dotonbori, wenn du all die vertrauten Eindrücke aus den Yakuza/Like a Dragon-Spielen siehst. // Jonas Mäki

Dotonbori

Das ist ein bisschen wie der Times Square in New York. Daher ist es eine Touristenfalle mit höheren Preisen. Unabhängig davon ist es ein Ort, an dem man wirklich den Puls der Stadt spüren kann, und ich würde daher auf jeden Fall einen langen Besuch mit viel Spaziergang empfehlen. Und wenn du Yakuza/Like a Dragon gespielt hast, ist das die reale Inspiration für Sotenbori der Spiele, was bedeutet, dass du alles erkennst und das ikonische Krabbenzeichen sehen kannst (und neugierig auf die Brücke schauen kannst, ob es dort wirklich einen illegalen Fight Club gibt).

Gatcha

Früher hatten wir in Schweden eine Art Gatcha in Form von Kaugummiautomaten. Aber das Konzept ist in Japan riesig und diese sind absolut überall; Es gibt viele Geschäfte, die sich ausschließlich den Gatchas widmen. Man kann von ihnen praktisch alles gewinnen (die Maschinen haben Themen), von Miniatur-Essensschalen über Manga-Figuren, Nintendo-Schlüsselanhänger, sexbezogene Gegenstände, Kleidungsstücke bis hin zu Insektenmodellen. Es ist nicht so, dass du irgendetwas davon brauchst, es macht einfach Spaß; Du kannst nicht anders, als zu versuchen, etwas zu gewinnen, das du eigentlich gar nicht willst.

Transparente Schirme

Wenn du mit Anime aufgewachsen bist, weißt du, dass transparente Regenschirme in Japan üblich sind. Das erste Mal, wenn es regnet und du in den nächsten Konbini gehst, um einen durchsichtigen Regenschirm für fast nichts zu kaufen und auf die Straße gehst, verspreche ich dir, dass alle Anime-Fans sich ein bisschen wie Emily in Paris fühlen werden. Ich habe den Regenschirm tatsächlich als schönes Andenken mit nach Hause genommen.

Ein Foto aus Harajuku, aber es hätte genauso gut Shibuya sein können. Es ist zu voll und viel zu touristisch, besonders Letzteres. // Jonas Mäki

Harajuku

Eines der am meisten gehypten Viertel Tokios, aber ich denke, man kann es einmal besuchen und dann auslassen, es sei denn, man gehört gezielt zu einer jüngeren Gruppe, die viele Westler kennenlernen möchte, die Menschenmengen nicht stört und auf Cosplay und/oder japanische Jugendmode steht.

Messer

Ich habe mich immer mit durchschnittlichen Küchenmessern begnügt, ohne wirklich Kenntnisse davon zu haben, und war bereit, höchstens etwa 80 Pfund auszugeben. Japanische Messer hingegen sind ein ganz neues Level. Ich weiß immer noch nicht viel über sie, aber sie kosten etwa die Hälfte der Preise im Westen, also gönnen Sie sich unbedingt ein gutes. Sie sind so unglaublich schön und scharf, dass es fast lächerlich ist.

Konbini

Wenn du noch nie in Japan warst, ist es fast unmöglich, die Konbini-Kultur zu verstehen. Man kann sie sich wie gewöhnliche Tankstellen vorstellen, aber ohne Benzin und Autozubehör. Eine Art Mini-Supermarkt mit ein bisschen von allem, einschließlich Essen... Aber alles ist von himmelhoher Qualität und spottbillig. Mein Favorit war das cremige Fami-Chiki von Family Mart, das an der Kasse verkauft wird und nach laaangen Spaziergängen ein unglaublich leckerer und praktischer Snack ist. Aber alles, von ihren Smoothies (die man gefroren kauft und selbst in Verkaufsautomaten zubereitet) bis hin zu Reisbällchen (Onigiri) und Snacks ist absolut großartig. Konbini wird nicht nur dem Hype gerecht, sondern übertrifft ihn.

Fotos aus Osaka, aber Tokio ist nachts genauso atemberaubend. // Jonas Mäki

Abendspaziergänge

Tokio und Osaka sind immer spektakulär, aber wenn die Lichter angehen, fühlt es sich an, als würde man in Ghost in the Shell oder Cyberpunk 2077 versetzt. Es ist unglaublich cool, einfach herumzulaufen und die Atmosphäre aufzusaugen.

Essen

Ich muss dir wahrscheinlich nicht sagen, dass japanisches Essen köstlich ist, da es oft als die beste Küche der Welt gilt. Also sorge dafür, dass du so viel wie möglich Dinge wie Yakiniku, Shabu, Tonkatsu und andere Gerichte genießt. Warum erwähne ich das also? Nun, weil ich Sie bitten möchte, nicht auf Food Influencer zu hören. Es gibt so viele Empfehlungen mit riesigen Warteschlangen, aber das Essen ist nicht besser (wenn überhaupt, schlechter) als in irgendeinem beliebigen Lokal in der Nähe. Ignoriere das virale Zeug, nimm einfach das, was gut aussieht. Das schlechteste Ramen, das ich in Japan gegessen habe, ist mindestens so gut wie das beste, das ich je in Schweden gegessen habe.

Mini-Tempel und Bambus

In Japan zu spazieren zu gehen ist wunderbar. Alles ist ganz anders als zu Hause, aber obwohl die berühmtesten Orte ihren eigenen Charme und Reiz haben, sind es fast die kleinen Dinge, an die ich mich am besten erinnere. Durch Wohngebiete mitten in der Stadt zu gehen, zufällig auf einen kleinen Bambushain zu stoßen, auf einen schönen Tempel direkt gegenüber einer Spielpassage zu stoßen oder plötzlich an einem Shinto-Schrein vorbeizukommen, während ich nach einem guten Ramen-Lokal suchte. Diese Erfahrungen gibt es überall, also gönnen Sie sich damit.

Wohin du auch gehst, siehst du kleine Tempel, die deine Neugier wecken. // Jonas Mäki

Nintendo Store Osaka

Es gibt einen Nintendo Store in New York und einen in Tokio, aber keiner von beiden kommt auch nur annähernd an den Osaka-Koloss heran. Wenn Sie in wunderbare Nintendo-Merchandise eintauchen möchten – von Wasserkochern bis zu Regenponchos, Donkey-Kong-Keksen, Splatoon-Schürzen, Zelda-T-Shirts und Animal Crossing-Handtüchern – ist dies der richtige Ort.

Nipponbashi Denden Town

Osakas Äquivalent zu Akihabara. Ich war noch nie hier, aber ich frage mich, ob das hier nicht noch besser ist, wenn auch etwas kleiner. Die Preise sind besser, es ist leichter, gebrauchte Waren zu finden, und es ist nicht ganz so überfüllt. Ein Muss für Gamer.

Odaiba

Eine künstliche Insel vor der Küste Tokios, mit zwei Einkaufszentren und reichlich futuristischer Architektur. Wenn du gerne einkaufen willst, denke ich auf jeden Fall, dass du hierher gehen solltest. Du findest alle Läden, die du dir wünschen kannst, riesige Spielhallen, wirklich gutes Essen und ganz einfach: ein großartiges Großstadterlebnis. Eine Sache, die Sie jedoch nicht sehen werden, ist die 20 Meter hohe Gundam-Statue, die – unglaublicherweise – im August entfernt wird. Ich weiß nicht, ob es durch etwas ersetzt wird, aber ich hoffe es wirklich, denn von einem lebensgroßen Gundam begrüßt zu werden, fühlte sich typisch japanisch und gemütlich an.

Ist Odaiba einen Besuch wert? Wenn du gerne einkaufen und ein relativ modernes Erlebnis möchtest, dann ja. Aber die Gundam-Statue soll in den nächsten Tagen entfernt werden, obwohl sie wahrscheinlich durch etwas Neues ersetzt wird. // Jonas Mäki

Behälter

Du hast wahrscheinlich gehört, wie schwierig es ist, in Japan Mülltonnen zu finden. Obwohl es nirgendwo Müll zu sehen gibt (das einzige Mal, dass ich jemanden Müll auf die Straße werfen sah, waren es Touristen), gibt es fast keine Mülltonnen. Aber das Gerücht ist übertrieben. Sie existieren definitiv, und obwohl man seinen Müll vielleicht öfter mitnehmen muss als im Westen, kann man ihn in Einkaufszentren, Bahnhöfen und so weiter entsorgen.

Parco

Ein Einkaufszentrum in Shibuya (worüber ich später noch mehr schreiben werde). Ich wollte das nur erwähnen, weil der sechste Stock voller Geschäfte ist, die sich Dingen wie Capcom, Godzilla, JoJo's Bizarre Adventure, Nintendo, Pokémon, Sega und mehr widmen. Wunderbares Einkaufserlebnis (obwohl Nintendo in Osaka einen viel besseren Shop hat, und das gilt auch für Capcom), den Sie nicht verpassen dürfen.

Preise

Der japanische Yen ist lächerlich billig. Ich hatte schon gehört, wie günstig es für einen Westler in Japan ist, aber ich hatte das Ausmaß davon nicht wirklich verstanden. Ich weiß es jetzt und kann dir sagen, dass die Preise für absolut alles so niedrig sind, dass du deinen Augen kaum traust und dich fast schämst, wenn du zahlst. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Restaurantmahlzeiten etwa halb so teuer sind und in manchen Fällen sogar noch weniger. Klar, die Reise hierher kostet etwas, aber die Lebenshaltungskosten im Land bedeuten, dass ein Urlaub in Japan insgesamt nicht teurer ist als andere beliebte Reiseziele.

Es gibt Samurai-Ninja-Museen sowohl in Kyōto als auch in Tokio. Verpassen Sie sie nicht. // Jonas Mäki

Förderband-Sushi

Man findet das auch an einigen Orten im Westen, aber in Japan findet man es überall, sowohl mit interessanteren Sorten als auch mit höherer Qualität. Probiere unbedingt Dinge, die du noch nie probiert hast. Ich hatte keine Ahnung, dass Seeigel so unglaublich lecker ist.

Samurai Ninja Museum

Ein großartiger Tipp, den ich in Asakusa, Tokio, empfehlen möchte. Neben einem guten historischen Überblick mit viel zu sehen beinhaltet es auch Shuriken-Training (Wurfstern). Habe ich als begeisterter Ninja-Enthusiast einen gekauft, um ihn mit nach Hause zu nehmen? Vielleicht...

Sanrio Café

Als 49-jähriger Typ bin ich wahrscheinlich nicht die Zielgruppe für die knallpinke und zuckersüße Hello Kitty und ihre Bande, aber wen interessiert das? Ich war mit einem elfjährigen Mädchen zusammen, und ihr zuliebe (obwohl ich nicht so tue, als wäre ich selbst nicht neugierig gewesen) haben wir eine Teezeremonie im Sanrio Café in Harajuku gebucht. Unerwartet erwartete uns gutes Hello-Kitty-Essen, dazu sehr leckere alkoholfreie Getränke und etwas wildes Sanrio-Shopping.

Der Sega Store ist deutlich kleiner als Nintendos Pendants und etwas zu sehr auf moderne Geräte fokussiert. Aber... Es gibt immer noch viele großartige Funde zu machen, und der Laden sieht absolut großartig aus. // Jonas Mäki

Sega Store Tokyo

Einer der Orte, auf die ich mich in Tokio gefreut hatte, war der Sega Store. Es befindet sich im erwähnten Parco. Es ist viel kleiner als der Nintendo-Store und konzentriert sich leider etwas zu sehr auf modernes Sega. Ich hätte gerne mehr spaßige und stilvolle Inhalte von der Master System- bis Dreamcast-Ära gesehen (obwohl es ein bisschen gibt), aber für Fans von Atlus-Rollenspielen, Yakuza/Like a Dragon und Sonic ist es auf jeden Fall einen Besuch wert. Dort gibt es auch großartige Sega-Merchandise; Ich habe eine Toilettenartikeltasche, ein T-Shirt und eine Tasse gekauft, unter anderem.

Shibuya

Ein Ort, den man unbedingt besuchen muss, aber wie bei Harajuku denke ich, dass einmal reicht. Shibuya riecht schlecht, ist voll mit Touristen, das Essen ist teurer, aber von geringerer Qualität, und ich finde es ziemlich stressig. Du solltest auf jeden Fall den weltberühmten Shibuya Crossing sehen, und es gibt tolle Dinge wie den bereits erwähnten Parco, aber das ist wahrscheinlich der Stadtteil, den ich in Tokio am wenigsten mag von denen, die ich besucht habe.

Street Food

Das Foodtruck-Konzept scheint sich in Japan nicht durchgesetzt zu haben, aber es gibt immer noch jede Menge Street Food und vieles davon ist unglaublich lecker. Probiere unbedingt alle möglichen Dinge aus, besonders Takoyaki (sehr verbreitet in Osaka).

Natürlich solltest du die Tempel besuchen, aber versuche, früh oder spät hinzugehen. Bei den größten gibt es absolut viele Besucher und Touristen. // Jonas Mäki

Steuerfrei

Bringen Sie Ihren Reisepass beim Einkaufen in Japan mit, da Sie oft Anspruch auf steuerfreie Einkäufe haben. Das bedeutet, dass die ohnehin schon lächerlich niedrigen Preise in Japan noch weiter gesenkt werden. Manche Orte geben dir das Geld direkt auf die Hand, andere über eine App, andere per E-Mail, bei der du deine Kartennummer für eine Rückerstattung eingeben musst, und wieder andere über einen speziellen Schalter. Sie dürfen die steuerfreien Waren jedoch während Ihres Aufenthalts in Japan nicht konsumieren oder verwenden, andernfalls sind Sie nicht berechtigt. Dies ist schwer zu überwachen, und das System wird sich daher am 1. November ändern. Ab diesem Zeitpunkt erhalten Sie alle Ihre steuerfreien Rückerstattungen am Flughafen in einer einzigen Transaktion, und Sie müssen die Waren möglicherweise vorzeigen, um zu bestätigen, dass sie ungenutzt sind.

Tempel

Ich hätte gerne mehr Tempel und ähnliche Stätten besucht und unter anderem die prächtigen Senso-ji und Zōjō-ji (mit sechs Shogun-Gräbern) in Tokio gesehen. Die Tempel sind einen Besuch wert, da sie unglaublich schön und geschichtsreich sind. Die meisten davon sind jedoch Rekonstruktionen; Tokio wurde im Zweiten Weltkrieg im Grunde dem Erdboden gleichgemacht, genau wie Berlin, was man bedenken sollte. Achten Sie außerdem darauf, früh oder spät am Tag zu kommen, da es eine absurde Anzahl an Touristen gibt.

Touristen

Touristen, ja. Es ist natürlich ziemlich heuchlerisch, sich über sie zu beschweren, wenn man selbst einer ist, aber persönlich bevorzuge ich es, ein Japan zu sehen, das zumindest etwas "japanischer" ist (das gilt für Besuche in jedem Land). In Tokio ist das an vielen Orten, wie Harajuku und Shibuya (wo ich wirklich glaube, dass es auf vielen Straßen mehr Touristen als Japaner gibt) geradezu unglaublich. Außerdem gibt es überraschend viele Touristen, die nicht einmal die Grundregeln für Japan überprüft haben. Menschen drängen sich in Aufzüge, werfen Müll an die falschen Orte, machen im Untergrund Krach und verhalten sich an heiligen Stätten unangebracht. Sei niemals einer von ihnen; die Japaner werden zunehmend ungeduldig mit Touristen und führen strengere Regeln ein. Wir mögen es nicht, wenn Menschen aus dem Ausland sich in unserem Land schlecht verhalten, und die Japaner sind in dieser Hinsicht nicht anders.

Du solltest UFO Catchers ausprobieren, einfach wegen der Erfahrung und um eine Chance zu haben, etwas wirklich Skurriles und Japanisches zu gewinnen. // Jonas Mäki

Ruhiges Japaner

Das hängt teilweise mit dem oben Genannten zusammen, aber es ist wirklich faszinierend, wie still die Japaner im Untergrund oder vor allem in Aufzügen sind. In der U-Bahn sieht man Leute reden, aber die Lautstärke ist so leise, dass man sie nicht hören kann, und in Aufzügen ist es totenstill. Es ist angenehm und faszinierend.

UFO-Fänger

Ich zähle auch Timing-Spiele und Ringwurf-Spiele in diese Kategorie, da es sich um Spiele handelt, bei denen man Können einsetzen muss, um Preise zu gewinnen. Es ist oft schwierig und die Krallen sind fast unrealistisch schwach, was bedeutet, dass es immer so aussieht, als würdest du gewinnen, bis du es nicht mehr tust. Ich persönlich war süchtig nach den Ringwurf-Spielen, bei denen man versuchen muss, einen Ring über einen Haken zu bekommen, was mir einige Preise eingebracht hat. Wie bei den oben genannten Gachas macht es zu viel Spaß und ist zu japanisch, um zu widerstehen, und auch hier gibt es absolut alle möglichen Preise (keine Übertreibung; von Saft über Toilettenpapier, chipförmige Schlüsselanhänger, Sonic-Kuscheltiere und Hentai-Figuren).

Uniqlo

Ich weiß, dass Uniqlo hier auch erhältlich ist, aber die Marke ist japanisch und das Angebot ist viel breiter, die Läden sind größer und die Preise sind deutlich niedriger. Nutzen Sie die Gelegenheit, jede Menge hochwertiger japanischer Kleidung zu kaufen, viele mit wirklich coolen und typisch japanischen Designs. Der Flaggschiffladen befindet sich in Ginza und ist den Umweg auf jeden Fall wert, und auch die Schwesterkette GU sollte man nicht verpassen.

Man kann gar nicht genug betonen, wie groß die Automaten-Kultur ist, und das ist absolut großartig. // Jonas Mäki

Verkaufsautomaten

Jeder weiß sicher, dass es in Japan jede Menge Verkaufsautomaten gibt, aber auch wenn man das gehört hat (oder es selbst gesehen hat – es war am Ende des Tages meine zweite Reise nach Japan), ist es unmöglich, von der schieren Anzahl nicht erstaunt zu sein. Es ist praktisch unmöglich, in einer Großstadt wie Osaka zu sein, zum Beispiel, ohne mehrere Verkaufsautomaten zu sehen. Und wieder einmal hohe Qualität und zu guten Preisen, sowie null Vandalismus, selbst an Maschinen, die allein auf verlassenen Straßen stehen. In Europa wäre das leider unmöglich gewesen.

Wagyu/Kobe-Rindfleisch

Das wird überall beworben, und ich hatte das Gefühl, dass es heutzutage kaum noch etwas bedeutet. Wenn du Lust auf Wagyu oder Kobe-Rindfleisch hast, recherchiere und wähle gute Orte. In Akihabara aß ich ein schreckliches Wagyu-Sandwich, während ich in Osaka ein absolut himmlisches Yakiniku-Sandwich mit erstklassigem Wagyu hatte, das deutlich zeigte, wie überlegen dieses Fleisch sein kann.

Ehrlichkeit

Wie sieht es mit japanischer Ehrlichkeit aus? Nun, während meiner Zeit in Japan sah ich Leute, die ihre Geldbörsen, Handys und Handtaschen auf einem Tisch liegen ließen, während sie losgingen, um Essen zu bestellen oder ein Getränk zu kaufen. Im ersten Hotel, in dem wir übernachtet haben, habe ich gefragt, ob es eine Gepäckaufbewahrung gibt, da wir erst um 15:00 Uhr einchecken konnten (es war damals 09:00 Uhr), und das gab es. Es stellte sich jedoch heraus, dass sie die Taschen nicht wegschlossen; stattdessen lagen sie komplett offen in der Rezeption, versteckt in einer Ecke, wo das Personal sie nicht einmal sehen konnte, und dort lagen bereits mehrere andere Taschen. Jeder hätte hereinkommen und sie mitnehmen können.

An unserem letzten Tag wollten wir den Kaiserpalast in Tokio besuchen, aber nur eine Stunde zuvor war ich schon unterwegs und hatte mir ein richtiges Küchenmesser gekauft (siehe den Teil mit den Messern). Mir wurde klar, dass wie erwartet Wachen am Tor waren, und dachte, wir würden nicht reingelassen werden. Sie haben unsere Sachen durchsucht, das ausgesprochen gefährliche Messer festgestellt, uns aber mit der Warnung reingelassen, dass wir das Messer auf dem Gelände nicht benutzen dürfen... Also ja, Japan ist immer noch einzigartig ehrlich.

... Und schließlich müssen wir das Essen noch einmal erwähnen. Von einfachem Convenience Food über Street Food, Leckerlis und Ramen bis hin zu gehobeneren Speisen. Der Standard ist himmelhoch. Iss! Oft und reichlich. Kalorien zählen nicht, wenn man im Ausland ist! // Jonas Mäki

Ich hoffe, dir hat das Lesen gefallen; Wenn du weitere Fragen hast, frag sie bitte, ich versuche sie zu beantworten und teile gerne deine eigenen Tipps.

Jonas Mäki