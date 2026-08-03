Rezension der Forgotten Realms-Handbücher: Abenteuer in Faerûn und Helden von Faerûn

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Hinweis: Diese Rezension wurde mit freundlicher Unterstützung von Wizards of the Coast verfasst, die beide neu veröffentlichten Bücher ins Spanische lokalisiert haben; Deshalb zeigen die gezeigten Bilder diese lokalisierten Ausgaben. Die ursprüngliche englische Version ist jetzt verfügbar und wurde im November 2025 veröffentlicht.

Wenn wir über Dungeons & Dragons sprechen, haben wir meist ein Gedächtnis oder ein allgemeines visuelles Bild von dem, worauf wir uns beziehen. Ja, natürlich, es gibt Verliese, es gibt Drachen, es gibt Elfen, und es gibt diese seltsamen Truhen mit Zähnen, die einem einen Schrecken verpassen würden, wenn man sie im alten Lagerraum seines Großvaters finden würde. Aber in Wirklichkeit bezieht sich praktisch alles, was du von Dungeons & Dragons gesehen hast – sei es in Filmen, im Fernsehen, in Romanen oder Videospielen – auf einen bestimmten Schauplatz innerhalb eines Multiversum unendlicher Fantasiewelten. Mindestens seit Ende der 1980er Jahre bedeutet das Sprechen über das D&D-Universum, die Welt von Toril, die Vergessenen Reiche und genauer gesagt den riesigen Kontinent Faerûn.

In Faerûn (und darunter) entfalten sich die Abenteuer von Drizzt Do'Urden, zusammen mit den Geschichten über den Kult von Bhaal und dem Absoluten in den Baldur's Gate-Spielen und der Handlung von Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Und doch, obwohl sie in diesen Medien und an Millionen von Spieltischen als riesiger und ungezähmter Hintergrund diente, bleibt die Welt von Toril auch heute noch recht geheimnisvoll. Es gab eine große Menge Informationen, die über 40 Jahre an Regelbüchern, Zeitschriften und Modulen verteilt waren, und ein Großteil dieses Materials ist längst vergriffen und inzwischen in Bezug auf die offizielle Chronologie veraltet. Tatsächlich war in den letzten zehn Jahren der größte Versuch, eine Erweiterung zu bieten, die dir hilft, deine D&D-Spiele in Faerûn mit einiger Kohärenz zu platzieren, ein Band namens Sword Coast Adventurer's Guide, der inzwischen vergriffen ist und, ehrlich gesagt, völlig unzureichend war, da er sich ausschließlich auf jene Küstenregion konzentrierte, in der sich einige der berühmtesten Geschichten entfalten.

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Einerseits bestand also die Notwendigkeit, alle verfügbaren Informationen über die Forgotten Realms zu sammeln, zu organisieren und zu aktualisieren und darüber hinaus zu aktualisieren, um sie an die aktuellen Regeln der 5.5 Edition anzupassen und dieser neuen Legion von Spielern, die nun ins Spiel einsteigen, eine Grundlage zu bieten, auf der sie ihre neuen Geschichten aufbauen können. Diese beiden neuen Handbücher wurden daher benötigt: Forgotten Realms: Adventures in Faerûn und Forgotten Realms: Heroes of Faerûn. Zwei verwandte Bände, aber jeweils mit unterschiedlichen Zielgruppen und Zielgruppen.

Beginnen wir damit, uns die Erweiterung für Spieler anzusehen: Forgotten Realms: Heroes of Faerûn. Dieser Band erweitert die Optionen im Spielerhandbuch (2024) und enthält alles, was ein Spieler am Tisch im Großen und Ganzen wissen muss, um einen Charakter zu erschaffen, der wirklich in Faerûn lebt, mit detaillierten Beschreibungen von Regionen, Gottheiten und den Fraktionen und Organisationen, mit denen du dich auf deiner Reise verbünden (oder antagonisieren) könntest, und vielem mehr. Praktisch gesehen widmen sich 75 Prozent des Buches genau diesem Thema: Wissen über das Kampagnensetting an einem Ort zusammenzufassen und die Persönlichkeiten der Charaktere zu prägen, die es bewohnen werden. Dann gibt es den Abschnitt über die Erweiterung des Charaktererstellungsprozesses, mit Unterklassen und Hintergrundgeschichten, die speziell für diese Welt sind. Willst du ein Firefist-Söldner mit Abenteuerlust sein? Wir haben spezielle Regeln, die Ihnen helfen, diese Figur zum Leben zu erwecken. Wie wäre es mit einem Schurken mit dunklerem, kriminellem Hintergrund, wie einem Mitglied der Zhentarim? Oder ein Barde, der sich auf die Mondmagie der Elfen spezialisiert hat? Die Liste der Möglichkeiten ist wieder einmal endlos. Aber alle Charaktere haben eines gemeinsam: ihre epische Natur. Unabhängig von ihrer Spezies stechen diese Individuen sofort durch ihre Fähigkeiten hervor, die die des durchschnittlichen Bewohners der Vergessenen Reiche bei weitem übertreffen, und das ist einer der Gründe, warum diese weite Welt noch nicht vollständig erforscht wurde: Nur die Stärksten überleben, um zurückzukehren und die Geschichte zu erzählen.

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Heroes of Faerûn fügt neben den Unterklassen (je einer für jede Hauptklasse im Spiel) einen aktualisierten Katalog einzigartiger Gegenstände und Artefakte hinzu, die nur in den Reichen und tatsächlich in bestimmten Bereichen darin zu finden sind. Allein das Erschaffen eines davon für deine Gruppe könnte sich als eigenes Abenteuer in einer größeren Kampagne lohnen. Aber wenn es eine Sache gibt, die diesen Band wirklich lohnenswert macht, dann ist es, alles zu haben, was man braucht, um Kreismagie auszuführen – eine neue Mechanik für Abenteurergruppen, die auch Zauberwirker einschließt, sodass die Kraft mehrerer Zauberwirker konzentriert werden kann, um die Kraft eines einzelnen Zaubers zu verstärken. Das kann zu sehr kreativen Lösungen führen – und hoffen wir, dass der Dungeon Master wegschaut. Hinweis: Wenn du es ausprobieren möchtest, kannst du eine magische Rakete über eine Meile entfernt abfeuern, ohne zu verfehlen. Es steht direkt im Buch!

Obwohl der Dungeon Master sicherlich andere Wege findet, dich in eine schwierige Lage zu bringen, sodass du es nicht tun kannst, hängt das immer von den Vorteilen ab, die die Magie des Kreises bietet, und das liegt daran, dass das Buch – das deutlich größer und umfassender ist als Adventures in Faerûn – als Unterstützung für den Spielleiter konzipiert ist. Adventures in Faerûn liefert viel detailliertere Informationen zu den fünf Hauptregionen, die den Kontinent Faerûn bilden, und es ist vollkommen logisch, dass jeder von ihnen ein Kapitel gewidmet ist, da jede Region fünf sehr unterschiedliche Fantasy-Genres repräsentiert oder stark darauf aufbaut. Wenn eure Gruppe magische Duelle auf hohem Level möchte, bringt sie nach Calimshan; wenn sie ein klassischeres Abenteuer bevorzugen, wäre es am besten, sie durch die Länder der Täler zu führen; wenn sie magische Kreaturen und Feen gerne verzaubern, sind die Moonshae-Inseln der richtige Ort für sie; und wenn sie nach übernatürlichem Horror suchen, solltest du sie vielleicht in die gefrorenen Steppen des Tals des gefrorenen Windes mitnehmen. Jede dieser Regionen ist vollständig dokumentiert, und du brauchst wirklich nicht viel mehr als deine Fantasie, einen Stift und etwas Papier, um endlose Abenteuer in Faerûn zu organisieren.

Außerdem enthält es zwei neue Anhänge: einen mit magischen Gegenständen, die exklusiv für die Forgotten Realms sind, und einen anderen, der Monster oder Monstervarianten auflistet, die nur hier erscheinen und möglicherweise Regeln erfordern, die über die des 5.5 Edition Monster Manual hinausgehen.

Natürlich, wenn du Inspiration brauchst, bietet Adventures in Faerûn nicht weniger als fünfzig Mini-Abenteuer, komplett mit ihrem Aufhänger, Hauptcharakteren und Monstern, sodass du sie direkt am Tisch spielen kannst. Sie werden sowohl nach dem Niveau kategorisiert, das für die Gruppe erforderlich ist, um sie durchzuführen, als auch nach der Region, in der sie angesiedelt sind. Und als ob das nicht genug wäre, wenn du eine Sitzung für Anfänger leitest, die nichts von der Welt der Forgotten Realms kennen, enthält Kapitel 7 ein komplettes Starterabenteuer für Level 1 bis 3 namens 'Die verlorene Bibliothek von Lethchauntos', in dem sie die Grundlagen des Spiels erkunden können und eine Einführung in die Orte des Settings einführen. Gottheiten und Schätze.

Sowohl Forgotten Realms: Heroes of Faerûn als auch Forgotten Realms – Forgotten Realms: Adventures in Faerûn sind unschätzbare Ressourcen für Spieler und Spielleiter, die ihre Abenteuer im bekanntesten D&D-Setting ansiedeln möchten, und ein unverzichtbares Paket für alle, die mit den D&D 5.5-Regeln begonnen haben. Ich würde es sogar Spielern empfehlen, die gerade Baldur's Gate 3 beendet haben und mehr über diese Welt und die Möglichkeiten erfahren möchten. Schließlich ist es nur ein sehr kleiner Schritt bis zum Erstellen eines Charakterbogens und dem Spielen mit Freunden.