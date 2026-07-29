Die Wissenschaft, die Fiktion, der Gedanke: Ein Interview mit Ted Chiang

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Vor ein paar Tagen haben wir über das Celsius 232 Festival in Avilés, Asturien, Spanien, berichtet, wo wir 22 Interviews geführt und Ihnen Einblicke aus den zahlreichen Panels geliefert haben. Es war die 15. Ausgabe des renommierten internationalen Treffens für Romanautoren, aber die erste für Gamereactor und den heutigen Interviewten, den gefeierten Science-Fiction-Kurzgeschichtenautor Ted Chiang.

Während wir die einzigartige Atmosphäre des Festivals, den Reichtum an Wissen von Autoren und Künstlern sowie die ansteckende Begeisterung von Lesern und Fans gleichermaßen genossen, hatten wir das Privileg, uns zu einem nachdenklichen Gespräch mit einem der einflussreichsten Science-Fiction-Autoren der letzten zwei Jahrzehnte zusammenzusetzen.

Im folgenden Interview sprechen wir über Adaptionen, interaktives Geschichtenerzählen, generative KI, den Schreibprozess und den bleibenden Wert der Fiktion als Denkweise.

Originalfoto von Alan Berner.

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★ Gamereactor: Viele Ihrer Geschichten beginnen mit einem wissenschaftlichen oder philosophischen Konzept, doch am meisten erinnern sich die Leser an ihre emotionale Wirkung. Wenn du anfängst zu schreiben, stehen die Menschen an erster Stelle oder die Idee?

Ted Chiang: Für mich steht das Konzept an erster Stelle.

Ich denke, Science-Fiction ist eine gute Möglichkeit, philosophische Fragen zu dramatisieren. Wenn Philosophen philosophische Fragen diskutieren, können sie sehr abstrakt sein. Wenn man kein Philosoph ist, fragt man sich leicht, warum sich jemand für diese Frage interessieren sollte.

Was Science-Fiction tut, ist, sich eine Welt vorzustellen, in der diese Frage nicht mehr abstrakt ist, in der sie praktische Bedeutung hat.

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Man erschafft Figuren, die in dieser Welt leben, und die Antworten auf diese Fragen haben eine echte Bedeutung für ihr Leben.

Wenn du deine Leser dazu bringen kannst, mit diesen Figuren mitzufühlen, werden sie eine tiefere Wertschätzung dafür entwickeln, warum diese philosophische Frage interessant ist.

Wenn ich also Belletristik schreibe, beginne ich mit der Idee, aber ich suche immer nach einer Möglichkeit, ihr eine emotionalere Dimension zu geben.

★ Ich denke, um diese Ideen im Herzen der Leser zu verankern. Story of Your Life wurde als Arrival adaptiert. Hat diese Erfahrung Ihre Wahrnehmung von Adaptionen und von Geschichten, die scheinbar unmöglich zu filmen scheinen, verändert?

Als sie mich zum ersten Mal darauf ansprachen, es zu verfilmen, war mein erster Gedanke: "Bist du sicher, dass du an die richtige Geschichte denkst?"

Offensichtlich ist die Geschichte sehr innerlich. Das meiste davon spielt im Kopf des Protagonisten. Ich hätte gesagt, es sei kein guter Kandidat für eine Verfilmung.

Aber nachdem ich gesehen habe, wie es zu einem wirklich guten Film wurde, wird mir jetzt klar, dass ich kein guter Richter dafür bin, was einen guten Kandidaten für eine Adaption ausmacht. Das ist irgendwie die Aufgabe von Drehbuchautoren.

Worin Drehbuchautoren gut sind, ist, etwas zu sehen, das nicht offensichtlich ist; Sicherlich nicht offensichtlich für mich. Es ist sehr leicht, sich eine buchstäbliche Adaption vorzustellen, und wenn das dein Ansatz ist, hätte niemand Story of Your Life gewählt.

Manche Drehbuchautoren haben ein echtes Talent dafür, etwas zu sehen, das nicht sofort ersichtlich ist, ein Potenzial in einer Geschichte zu erkennen, das daraus einen Film machen könnte. Das habe ich nicht (lacht).

Stories of Your Life and Others enthält Story of Your Life, das in Denis Villeneuves Film Arrival adaptiert wurde.

★ Story of Your Life wurde zu Arrival, aber viele Leser finden deine anderen Geschichten noch schwerer anzupassen. Gibt es solche, die Ihrer Meinung nach ausschließlich literarisch bleiben sollten, oder glauben Sie, dass jede Idee irgendwann die richtige filmische Sprache finden kann? Vielleicht ist es ihre Aufgabe, das herauszufinden?

Wie gesagt, ich bin nicht die richtige Person, um diese Frage zu stellen (lacht). Ich dachte nicht, dass Story of Your Life adaptiert werden könnte, daher ist das nicht meine Entscheidung.

Ich kann sagen, dass man, wann immer man in einem bestimmten Medium arbeitet, sei es Prosa, Film, Animation statt Realfilm, Videospiele oder Comics, über die einzigartigen Stärken dieses Mediums nachdenken sollte. Welche Dinge ermöglicht dir dieses Medium, die du in anderen Medien entweder nicht kannst oder die viel schwieriger sind?

Ich denke, der Trick bei der Adaption ist, ein Werk, das die Stärken seines ursprünglichen Mediums nutzt, zu nehmen und dann einen Weg zu finden, dieselbe Grundgeschichte oder Idee mit den Stärken eines anderen Mediums zu vermitteln. Auf einer gewissen Ebene ist das die Herausforderung der Adaption.

Weil manche Menschen Romane fast mit der Absicht schreiben, dass sie zu Filmen werden. Sie stellen sich während des Schreibens einen Film im Kopf vor. Diese sind wahrscheinlich sehr leicht anzupassen. Aber auf einer gewissen Ebene nutzen diese Autoren Prosa als Medium auch nicht vollständig, weil sie über ein anderes Medium nachdenken.

Wenn es um Werke geht, die für das Medium geschrieben wurden (Fiktion, die als Fiktion geschrieben ist, ohne Blick auf Adaption), stellt das eine viel schwierigere Adaptionsherausforderung dar. Deshalb braucht der Adapter eine bestimmte Fähigkeit oder Vorstellungskraft, jemanden, der zwischen einem Medium übersetzen kann.

★ Apropos Medien, und nicht Adaptionen, sondern die eigenen Stärken jedes Mediums: Sind Videospiele, interaktives Erzählen (oder sogar adaptives Erzählen) etwas, das Sie anzieht? Findest du es spannend, dir Geschichten vorzustellen, die sich je nach Handlungsfreiheit des Spielers ändern?

Ich bin ein Gamer. Ich spiele Videospiele. Aber ich glaube nicht, dass ich wüsste, wie man für ein Videospiel schreibt.

Etwas, das ich oft sage, weil Leute manchmal fragen, ob ich Interesse hätte, für Film zu schreiben, ist, dass ich denke, Film ist eine Sprache, die ich verstehe, aber nicht sprechen kann. Film ist ein Medium, das ich schätze, aber ich weiß nicht, wie ich mich darin ausdrücken soll.

Ich denke, etwas Ähnliches gilt für Videospiele. Ich mag sie als Spieler, aber ich glaube nicht, dass ich die Affinität zu dem Medium habe, das es zum Medium machen würde, in dem ich mich ausdrücken möchte. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Medium wegen des interaktiven Elements, und es unterscheidet sich in dieser Hinsicht von anderen Medien.

Wie gesagt, idealerweise möchtest du eine Geschichte erzählen, für die das Medium Videospiele das ideale Medium ist, um diese Geschichte zu vermitteln. Ich denke, man braucht eine echte Affinität zum Medium, um das zu tun, und ich weiß nicht, ob ich das habe.

★ Viele Ihrer Werke erforschen Intelligenz und Bewusstsein. Angesichts des jüngsten Booms der generativen KI: Haben Sie die Fragen geändert, die Sie heute für lohnenswert halten?

Während eines Großteils der Geschichte der Science-Fiction war die Idee von denkenden Maschinen oder künstlicher Intelligenz eine sehr verbreitete Idee, und die Menschen haben sie regelmäßig wieder aufgegriffen.

Ich denke, es gab schon immer viele interessante philosophische Fragen zu diesem Thema.

Aber was wir in den letzten fünf Jahren mit dem Aufstieg generativer KI gesehen haben, ist ganz anders als das, worüber Science-Fiction gesprochen hat. Die Fragen, für die sich Science-Fiction interessierte, sind auf die aktuelle Situation nicht wirklich anwendbar.

Hier ist eine Möglichkeit, darüber nachzudenken.

Früher fragte sich Science-Fiction vielleicht: Sollte man seine Entscheidungsfindung einer Maschine überlassen?

Ich halte das für eine interessante philosophische Frage, denn die Idee einer Maschine, die Entscheidungen besser trifft als Menschen (oder einfach anders als Menschen), wirft legitime Argumente sowohl für als auch gegen ihr Vertrauen.

Heutzutage ist die Frage jedoch eher: Sollten Sie Ihre Entscheidungsfindung Amazon überlassen?

Ich halte das nicht für eine interessante philosophische Frage. Ich denke, die Antwort ist eindeutig: "Nein, das solltest du nicht." Ich glaube nicht, dass es ein gutes philosophisches Argument dafür gibt, die Entscheidungsfindung an Amazon zu überlassen.

Was ich meine ist, dass generative KI (die Software, die derzeit als KI bezeichnet wird) keine denkende Maschine ist. Es ist im Grunde ein Werkzeug der Unternehmensmacht.

Ich denke nicht, dass es ein gutes philosophisches Argument dafür gibt, sich einfach angesichts der Konzernmacht zu übergeben.

Unternehmen profitieren davon, diese Fragen über denkende Maschinen aufzuwerfen und zu suggerieren, dass sie vielleicht besser denken als Sie.

Aber das ist im Moment nicht das, was wir haben. Das ist nicht die Situation, mit der wir konfrontiert sind.

Immer wenn sie über diese Ideen sprechen, ist das nur ein Nebelkerz, weil sie daran interessiert sind, ihre Macht über Individuen zu erhöhen.

Deshalb finde ich es wirklich wichtig, etwas Klarheit über die Situation zu haben, in der wir uns tatsächlich befinden. Die Situation, in der wir uns heute befinden, ist nicht die, die Science-Fiction früher interessiert hat. Die Situation, in der wir uns befinden, dreht sich darum, sich gegen die Macht der Konzerne zu wehren.

★ Ihre Bücher (und Ihre heutigen Antworten) bieten selten einfache Antworten. Glauben Sie, dass Belletristik die Leser mit Schlussfolgerungen oder besseren Fragen zurücklassen sollte?

Ich denke, Belletristik kann beides.

Auf irgendeiner Ebene hat der Autor wahrscheinlich etwas, woran er glaubt, eine Position, die er innehat, und oft dient die Fiktion, die er schreibt, dazu, diese Position zu untermauern.

Es ist keine Voraussetzung, dass die Leser in einem erfolgreichen Werk ihre Meinung zu diesem Standpunkt ändern, aber wenn sie es zumindest verstehen, kann das durchaus etwas sein, das der Autor erreichen will.

Einige fiktionale Werke führen in diesem Sinne ein Argument auf. Sie sagen nicht unbedingt, dass das die Antwort ist, aber sie argumentieren für etwas.

Gleichzeitig könnte ein Autor Fragen aufwerfen, indem er verschiedene Argumente vorbringt: sowohl für als auch gegen etwas.

Für viele Fragen gibt es auf beiden Seiten gute Argumente. Ein fiktionales Werk kann beide Argumente vorbringen, und indem es sie artikuliert, hilft es den Lesern, die Frage klarer zu betrachten.

Die Leser können dann zu ihrer eigenen Antwort kommen oder zumindest besser verstehen, warum sie so fühlen, wie sie es tun.

Also ja, Belletristik kann beides. Es gibt vielleicht keine Antworten, aber es kann Argumente vorbringen.

★ Abschließend hast du während des gestrigen Panels den Clarion Writers' Workshop erwähnt und wie sehr er dich verändert hat. Wie hat es Sie als Autor geprägt, und was würden Sie sagen, war die wichtigste Zutat, die es Ihrem kreativen Prozess hinzugefügt hat?

Es gab mehrere Arten, wie Clarion mich geprägt hat.

Eine davon bestätigte, dass Science-Fiction-Schreiben das ist, was ich tun sollte, was ich verfolgen sollte. Davor hatte ich schon Zweifel daran, ob das der richtige Weg für mich war.

Clarion brachte mich auch mit der Community anderer Science-Fiction-Autoren in Kontakt, was für mich von großer Bedeutung war. In ähnlicher Weise hat es meine Identität geholfen, meine Identität zu kristallisieren, indem es mir gezeigt hat, zu welcher Gemeinschaft ich wirklich gehörte.

Eines der Dinge, die ich auf dem Panel gesagt habe, war, dass man während des Workshops viele Leser hört, wie sie ihre Interpretation einer Geschichte erklären. Sie werden dir sagen, was sie daraus mitgenommen haben.

Es ist enorm hilfreich, einer Gruppe von Autoren zuzuhören, wie sie ihre Gedanken darüber erklären, wie Belletristik funktioniert, weil es einem zeigt, dass es so viele verschiedene Arten gibt, eine Geschichte zu lesen.

Wenn du alleine arbeitest, wirst du dich wahrscheinlich auf eine einzige Art konzentrieren, eine Geschichte zu lesen: deine eigene. Aber Menschen lesen Geschichten auf unzählige verschiedene Arten.

Wenn man in einem Workshop mit anderen Autoren in einem Workshop ist, ist man von Lesern umgeben, die erklären können, wie sie ein Werk interpretieren, wie es Leser, die keine Autoren sind, vielleicht nicht können.

Das hilft Ihnen, all die verschiedenen Arten zu verstehen, wie Leser Fiktion interpretieren und damit auch all die verschiedenen Möglichkeiten, wie Belletristik selbst als Medium funktionieren kann.

Aus diesem Grund war Clarion ungemein hilfreich.

Ausatmen und der Lebenszyklus von Softwareobjekten, von Ted Chiang.

Es wurde noch keine neue Arbeit offiziell angekündigt, aber wenn dieses Gespräch ein Hinweis ist, bleibt Ted Chiangs Neugier auf Storytelling, Technologie und Philosophie so scharf wie eh und je.