SpeedRunners 2: King of Speed Interview: Ich unterhalte uns, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine Fortsetzung, Crossovers, KI und mehr ist

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Es ist fast an der Zeit, deine Fähigkeiten als schnellster Läufer zu beweisen. Der Entwickler Fair Play Labs hat das offizielle Veröffentlichungsdatum für SpeedRunners 2: King of Speed bekannt gegeben, der lang erwarteten Fortsetzung des 2016 erschienenen Mehrspieler-Plattformers. Das nächste Kapitel der Saga erscheint am 3. September auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2, und dann öffnen sich die Schleusen und die Spieler können in hochrisikoreichen, verrückten und spannenden Rennen antreten, um ihre Dominanz gegeneinander zu beweisen.

Da das Veröffentlichungsdatum nun bestätigt ist und SpeedRunners 2: King of Speed etwas mehr als einen Monat vor der Veröffentlichung ist, hatten wir die Gelegenheit, Fair Play Labs zu kontaktieren und mit ihnen zu sprechen, um mehr über diesen kommenden Titel zu erfahren. Im vollständigen Interview, das Sie unten sehen können, haben wir mit Produzent Brandon Briceño Alfaro gesprochen, in dem wir darüber sprachen, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine SpeedRunners-Fortsetzung ist, wie das Spiel durch Fan-Feedback verbessert wurde, die Vielfalt der angebotenen Charaktere und mehr.

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Gamereactor: Warum ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine Fortsetzung von SpeedRunners?

Alfaro: "Wir sind überzeugt, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein Spiel wie SpeedRunners ist, weil es die Möglichkeit hat, ein neues Publikum zu erreichen und sich als großartiges kompetitives Erlebnis für eine neue Spielergeneration zu etablieren, während es dennoch den Wurzeln des Spiels treu bleibt. Es gibt eine große Community von Fans, die von Anfang an dabei waren, und wir glauben, dass die Fortsetzung neue Spieler anziehen und die Fans des Originals glücklich machen kann!"

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Gamereactor: Welche Erkenntnisse habt ihr aus Playtests und Demos mitgenommen und genutzt, um SpeedRunners 2: King of Speed zu verbessern und zu verbessern?

Alfaro: "Das Wesen des Originalspiels zu bewahren, ist das Wichtigste, was wir aus den Playtests gelernt haben. Diese Tests haben uns geholfen, uns darauf zu konzentrieren, ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen dem, was die Community in einer Fortsetzung sehen möchte, und der Bereitstellung neuer Erlebnisse, um alle Gameplay-Aspekte zu verbessern und zu erweitern. Unsere Priorität war es, der Community zuzuhören, um zu wissen, was sie von der Fortsetzung erwarten, und diese zu liefern."

Gamereactor: Wie haben Sie bei der Entwicklung dieser Fortsetzung herausgefunden, welche Features und Elemente erhalten müssen und welche Bereiche verbessert werden können, ohne die SpeedRunners-Formel zu verändern?

Alfaro: "Die Community war ein entscheidender Teil davon, wie wir herausgefunden haben, welche Features im Spiel erhalten werden sollten und welche verbessert werden müssen – diese Fans haben SpeedRunners zu einem so großartigen Spiel gemacht, und ihre Meinung ist uns wirklich wichtig. Dinge wie Bewegungsmechaniken, die Art, wie Power-ups funktionieren, wie man Momentum aufbaut und aufrechterhält – die Leute haben unzählige Stunden damit verbracht, diese Fähigkeiten im Original zu perfektionieren, und wir wollen, dass SR2 eine natürliche Weiterentwicklung davon ist, damit man die Fähigkeiten einbringen kann, die man über die Jahre erworben hat, und weiterhin Spaß hat und sich als kompetitiver Spieler weiterentwickelt."

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Gamereactor: Was können wir von der Charakterliste erwarten? Wie bewahren Sie geliebte Originalfiguren und wie ergänzen Sie das mit neuen Personen?

Alfaro: "Im Moment haben wir acht Charaktere aus dem Original und einige Überraschungen – wir werden sehr bald neue Helden vorstellen! Wir hatten viel Spaß beim Entwerfen sowohl zurückkehrender als auch brandneuer Charaktere, weil man jedem Charakter, den die Spieler bereits lieben, etwas Neues und Frisches bringen kann und gleichzeitig deren Vibe bewahrt. Die aktualisierten Versionen von The Falcon und Maneki Neko sind großartige Beispiele für diesen Ansatz, und wir freuen uns, dass die Spieler das cool finden."

Gamereactor: Am Ende gab es einige berühmte Gesichter in der ursprünglichen SpeedRunners-Charakterliste. Wirst du Crossover oder etwas Ähnliches für SpeedRunners 2: King of Speed erkunden?

Alfaro: "Wir können im Moment nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir haben einige interessante Ideen, wohin wir das nach dem Start führen können. Im Moment liegt unser Fokus darauf, den Launch-Build abzuschließen und ihn für die Veröffentlichung am 3. September vorzubereiten."

Gamereactor: Im Vergleich zur Zeit von SpeedRunners 1 ist Online-Mehrspieler-Gaming viel verbreiteter und beliebter geworden. Wie hat sich das darauf ausgewirkt, wie du SpeedRunners 2: King of Speed gemacht hast?

Alfaro: "Dieser Generationswechsel wird als Vorteil gesehen, da wir neue Spielmodi erkunden konnten, die verschiedene Möglichkeiten bieten, das Spiel zu genießen, und auch, wo wir neue Zielgruppen gewinnen können. Das Spiel wird mit mehreren sehr spaßigen Spielmöglichkeiten erscheinen, und wir sind total gespannt darauf – ich kann es kaum erwarten zu hören, was die Leute darüber sagen."

Gamereactor: Da SpeedRunners 2: King of Speed ein intensives Mehrspielerspiel ist, was können wir von Turnieren, kompetitiven/Ranglistenmodi, Bestenlisten und Ähnlichem erwarten?

Alfaro: "Das Wettkampfspiel steht im Zentrum des SpeedRunners-Erlebnisses und war es schon immer. Deshalb achten wir sehr darauf, dass jeder Aspekt von PvP fesselnd, ausgereift und super spaßig ist. Wir haben eine große Neuerung in Form riesiger Turniere, bei denen Dutzende Spieler an dieser intensiven Meisterschaft mit mehreren K.o.-Runden teilnehmen können. Natürlich wird auch der übliche kompetitive Mehrspielermodus verfügbar sein, damit du deine Fähigkeiten gegen Gegner verbessern kannst."

Gamereactor: Wie stehen Sie zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der Videospielentwicklung und wie wurde sie, falls überhaupt, bei der Produktion von SpeedRunners 2: King of Speed eingesetzt?

Alfaro: "Für SpeedRunners 2: King of Speed wurde keine KI verwendet. Es ist ein Spiel, das von unserem Team von frühen Konzepten und Platzhalter-Zeichnungen bis hin zur endgültigen Version erstellt wurde. Als Gamer lieben wir dieses Medium und glauben, dass der Weg der Branche immer von menschlicher Kreativität und Talent angetrieben wird. Alle Werkzeuge, die wir in Zukunft in Betracht ziehen könnten, dienen einfach dazu, die Arbeit unseres Teams zu unterstützen."

Gamereactor: Was freust du dich am meisten darauf, dass Spieler selbst erleben SpeedRunners 2: King of Speed ?

Alfaro: "Wir freuen uns, dass die Spieler den "Playground" erleben können, wo wir mit verschiedenen neuen Mehrspielermodi experimentieren. Diese Modi beinhalten Dinge wie das Verwandeln des Bodens in Lava oder das Sammeln von Münzen auf der Karte, anstatt nur zu rennen. Wir hoffen, neue experimentelle Modi in Playground hinzuzufügen, die die Atmosphäre frisch halten und die Community engagiert halten. Wir finden, dass das die Idee von SpeedRunners auffrischt, ohne das zu vernachlässigen, was dieses Spiel wirklich unterhaltsam und hektisch macht."

Danke an Fair Play Labs und Alfaro, dass sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Bald kannst du SpeedRunners 2: King of Speed selbst spielen, da der Veröffentlichungstermin für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 am 3. September festgelegt ist.