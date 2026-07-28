Hamster-Interview: Wir sprechen mit dem Retter und Wächter der Arcade-Spiele

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Wir haben Hamster schon eine Weile genau im Auge behalten und sind in den letzten Monaten sogar zu den verschiedenen Arcade-Klassikern zurückgekehrt, die es bietet. Für diejenigen, die es nicht wissen: Hamster ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, alte Arcade-Spiele sorgfältig zu rekonstruieren und zu restaurieren, um ihnen auf modernen Konsolen neues Leben einzuhauchen. Sie veröffentlichen alles von richtigen Klassikern wie Ridge Racer, Gradius und Bubble Bobble bis hin zu weniger bekannten Titeln wie Blandia und Koutetsu Yousai Strahl. Da die Blütezeit der Spielhallen längst vorbei ist, ist das, was sie tun, eine Art kulturelle Mission, da viele dieser Spiele sonst Gefahr laufen würden, für immer verloren zu gehen.

Als ich gefragt wurde, ob ich mit Hamsters CEO Satoshi Hamada sprechen möchte, sagte ich schnell ja. Im Folgenden finden Sie ein ausführliches Interview, in dem Gamereactor als erstes westliches Medienportal die Gelegenheit hatte, sich wirklich mit der Person zu treffen, die vielleicht am meisten dazu beigetragen hat, die Geschichte der Arcade-Spiele in spielbarer Form zu bewahren. Wir sprachen über Hamadas persönliche Reise in der Gaming-Welt, seine Ansichten über Hamsters Rolle in der gesamten Branche und was Arcade-Spiele der heutigen Generation von Spielern und Spieleentwicklern lehren können.

Gamereactor: Herr Hamada-san, vielen Dank für diese Gelegenheit. Was hat Sie ursprünglich dazu gebracht, sich in Arcade-Spiele zu verlieben, und erinnern Sie sich an ein bestimmtes Arcade-Cabinet oder Spiel, das Ihnen besonders aufgefallen ist?

Hamada: Das allererste Spiel, das ich je gespielt habe, war Taito's Space Invaders. Es wurde 1978 veröffentlicht und ich war in der dritten Klasse der Grundschule. Meine ältere Schwester hat mich in ein Café mitgenommen, das eine Space Invaders-Maschine hatte, und dort habe ich es zum ersten Mal gespielt. Ich erinnere mich noch genau, wie erstaunt ich war. Ich konnte kaum glauben, dass es so etwas Unterhaltsames gibt! Es hat einen großen Eindruck bei mir hinterlassen, der mir seitdem im Gedächtnis geblieben ist.

Gamereactor: Bevor Sie Leiter von Hamster wurden, hätten Sie sich jemals vorstellen können, dass die Bewahrung von Arcade- und Retrospielen Ihr Lebenswerk werden würde?

Hamada: Bevor ich zu Hamster kam, arbeitete ich bei einer Firma, die moderne Videospiele veröffentlichte, daher hätte ich nie gedacht, dass ich auf diese Weise mit klassischen Spielen arbeiten würde. Seit ich Leiter von Hamster bin, kann ich mich dem widmen, was ich wirklich tun möchte, und ich bin wirklich glücklich darüber.

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Gamereactor: Welche persönlichen emotionalen Verbindungen hast du zu Arcade-Spielen und zur Arcade als physischen Ort?

Hamada: Mein Vater war sehr streng; Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Spiele praktisch tabu waren. Deshalb hatte ich nie die Gelegenheit, eine Heimkonsole wie die Famicom (NES) zu bekommen, die damals alle anderen hatten. Die einzige Möglichkeit für mich, als Kind Spiele zu erleben, war, in Süßwarenläden oder Spielhallen zu gehen und mit meinen Freunden Arcade-Spiele zu spielen. Deshalb habe ich Arcade-Spiele so sehr lieben gelernt. Für mich waren Arcade-Spiele das, worum es beim Gaming ging.

Hamster feierte kürzlich in Japan das 12-jährige Jubiläum seiner Arcade Archives-Reihe in großem Stil.

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Gamereactor: Gibt es noch ein Arcade-Spiel, das Sie regelmäßig nur für sich selbst spielen?

Hamada: Arcade Archives veröffentlicht jede Woche einen neuen Titel, daher hält mich das Laufenden mit neuen Veröffentlichungen genug auf Trab. Ich habe jedes einzelne Arcade Archives-Spiel, das bisher erschienen ist, auf meiner Nintendo Switch installiert und schätze diese Sammlung sehr.

An dem Tag, an dem ich von diesem Job in Rente gehe, möchte ich mir die Zeit nehmen, sie alle einzeln durchzuspielen.

Gamereactor: Sieht sich Hamster in erster Linie als Publisher, als Erhaltungsfirma oder als etwas ganz anderes?

Hamada: In erster Linie ist Hamster ein Unternehmen, daher halte ich es für unerlässlich, dass wir als erfolgreiche Verleger agieren und nachhaltige Einnahmen erzielen.

Im Laufe der Jahre hat Hamster mehrere Versuche unternommen, klassische Arcade-Spiele zu bewahren, und Arcade Archives ist tatsächlich unser vierter Versuch. Leider konnten wir die drei vorherigen Versuche nicht langfristig fortsetzen. Deshalb halte ich es für so wichtig, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, in dem der Umsatz wieder investiert werden kann, um noch mehr klassische Titel zurückzubringen. Der Aufbau dieses Prozesses ist unerlässlich, daher ist es unsere oberste Priorität, sowohl als Unternehmen als auch als Verleger erfolgreich zu sein.

"Im Laufe der Jahre hat Hamster mehrere Versuche unternommen, klassische Arcade-Spiele zu bewahren, und Arcade Archives ist tatsächlich unser vierter Versuch. Leider konnten wir die drei vorherigen Versuche nicht langfristig fortsetzen. Deshalb halte ich es für so wichtig, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, in dem der Umsatz in die Rückkehr noch klassischer Titel investiert werden kann."

Gleichzeitig finde ich es genauso wichtig, seltene Spiele wiederzubeleben, mit denen andere Firmen sich nicht beschäftigen würden, da sie wahrscheinlich nicht kommerziell rentabel sind. In diesem Zusammenhang freue ich mich, dass wir eine bedeutende Rolle bei der Bewahrung der Spielegeschichte spielen und diese klassischen Spiele an zukünftige Generationen zurückbringen können.

Gamereactor: Wenn Sie ein klassisches Arcade-Spiel auf moderner Hardware veröffentlichen, was genau möchten Sie nachbilden? Sind es die Spielmechaniken, das Gefühl, die soziale Atmosphäre oder das historische Artefakt selbst?

Hamada: Ich glaube, dass es äußerst wichtig ist, die Atmosphäre dieser Ära zu bewahren. Die Menschen, die Arcade Archives am meisten schätzen, sind diejenigen in ihren 40ern und 50ern; Menschen, die Kinder waren, als diese Spiele ursprünglich veröffentlicht wurden. Diese kostbaren Erinnerungen wiederzuerleben, indem ich diese Spiele erneut spiele, ist für mich sehr wertvoll.

Gleichzeitig haben wir auch ein weiteres wichtiges Ziel. Wir wollen die Spiele, mit denen wir aufgewachsen sind, den jüngeren Generationen vorstellen und den heutigen Kindern zeigen, was sie so viel Spaß gemacht hat. Deshalb halte ich es für wichtig, nicht nur die Atmosphäre dieser Ära zu bewahren, sondern auch die Spiele so zu bewahren, dass die Menschen sie auch heute noch so erleben können, wie sie gespielt werden sollten.

Gamereactor: Welche Verantwortung glauben Sie, dass Hamster in Bezug auf die Spielegeschichte hat, jetzt, wo so viele klassische Arcade-Spiele hauptsächlich nur noch durch Ihre Arbeit verfügbar sind?

Hamada: Ich denke, Spiele sind viel schwerer zu bewahren als Bücher und Filme. Bücher können gelagert und an zukünftige Generationen weitergegeben werden, und Filme oder animierte Werke können weiterexistieren, solange es eine Möglichkeit gibt, sie anzusehen.

Spiele sind anders. Animationen, Gameplay und Sound genau so zu bewahren, wie sie waren, ist viel herausfordernder. Da sich die Hardware weiterentwickelt, besteht eine der größten Herausforderungen darin, sicherzustellen, dass diese klassischen Spiele weiterhin genau so gespielt werden können, wie sie bei ihrer ursprünglichen Veröffentlichung waren.

Genau das streben wir an. Wir wollen eine Umgebung schaffen, in der diese Spiele noch existieren und genossen werden, lange nachdem wir weg sind.

Gamereactor: Haben sich Ihre Ziele oder Ambitionen seit Beginn des Arcade Archives-Projekts in irgendeiner Weise verändert?

Hamada: Das Ziel selbst hat sich nicht geändert. Als wir Arcade Archives zum ersten Mal gestartet haben, sprach ich über einen Traum in unserem Arcade Archiver-Programm: 800 Arcade-Spiele durch diese Serie zurückzubringen.

Bevor wir mit Arcade Archives angefangen haben, habe ich eine Liste aller Arcade-Spiele erstellt, die ich noch einmal spielen wollte. Als ich alles aufgeschrieben hatte, standen 800 Titel auf dieser Liste. Von Anfang an war es mein Traum, jedes einzelne dieser 800 Spiele wiederzubeleben.

Bisher haben wir 525 Titel über Arcade Archives zurückgebracht, aber wir sind noch weit davon entfernt, 800 zu erreichen. Deshalb möchte ich weiter daran arbeiten, diesen Traum zu erfüllen, indem ich sie – Spiel für Spiel – zurückbringe.

Namcos Rave Racer ist ein Beispiel für einen Klassiker, der erst im Februar dieses Jahres eine Coverversion für die Heimkonsole erhielt, als Hamster die Arcade-Version neu veröffentlichte.

Gamereactor: Arcade-Hallen waren früher genauso sehr soziale Treffpunkte wie spezielle Spielstätten. Glauben Sie, dass mit dem Niedergang der Spielhallen etwas Wichtiges verloren ging?

Hamada: Ich glaube nicht, dass der Geist verloren gegangen ist. Eines der Dinge, die Arcade-Spiele damals so unglaublich spaßig machten, war, dass sich während des Spielens die Leute ganz natürlich hinter einem versammelten. Der Spieler und die Zuschauer konnten das Spiel gemeinsam genießen. Diese Art von Atmosphäre sah man in Spielhallen ständig.

Natürlich haben sich die Zeiten geändert, und so erleben Menschen Spiele nicht mehr. Aber heute gibt es Streaming, bei dem jemand spielt, während andere zuschauen, chatten und gemeinsam Spaß haben. Das Format hat sich geändert, aber ich denke, das Wesentliche bleibt gleich. Aus dieser Perspektive denke ich, dass die Leute heute mit Spielen auf ähnliche Weise Spaß haben können wie früher.

Gamereactor: Warum, glauben Sie, fühlen sich Arcade-Spiele heute noch einzigartig an, im Vergleich zu vielen modernen Spielen?

Hamada: Ich liebe Arcade-Spiele wirklich, und dafür gibt es viele Gründe. Eine der größten ist, dass jeder sofort einsteigen und anfangen kann zu spielen. Ich denke, das ist eine ihrer größten Stärken.

Bei vielen modernen Spielen kann man problemlos ein oder zwei Stunden damit verbringen, einfach ein Tutorial durchzugehen. Oft dauert es ziemlich lange, bis man wirklich erlebt, was das Spiel spaßig macht. Arcade-Spiele hingegen erlauben es, eine Münze einzuwerfen und sofort zu spielen. Du musst nicht erst ein Handbuch lesen oder viel lernen; Jeder kann die Steuerung übernehmen und spielen. Ich denke, das ist eines der fantastischen Dinge an Arcade-Spielen.

"Bei vielen modernen Spielen kann man problemlos ein oder zwei Stunden damit verbringen, einfach ein Tutorial durchzugehen. Oft dauert es ziemlich lange, bis man wirklich erlebt, was das Spiel spaßig macht. Arcade-Spiele hingegen erlauben es, eine Münze einzuwerfen und sofort zu spielen."

Gamereactor: Was glauben Sie, wissen die heutigen jüngeren Spieler nicht oder könnten vielleicht lernen – oder könnten sie vielleicht lernen – aus der Arcade-Kultur der 1980er und 1990er Jahre?

Hamada: Über Arcade Archives hatte ich die Gelegenheit, mit vielen der Entwickler zu sprechen, die diese ursprünglichen Arcade-Spiele entwickelt haben.

Eine Sache, die sie mir oft sagten, war, dass sie den Spielern in nur fünf Minuten ein unvergessliches Erlebnis bieten wollten. Ihr Ziel war es, jede Sitzung von Anfang bis Ende spannend zu gestalten, auch wenn sie nur wenige Minuten dauerte.

Die heutige Welt ist ganz anders. Die Menschen haben eine größere Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten als je zuvor, und Spiele gibt es in allen möglichen Formen. Du kannst überall auf deinem Handy spielen, aber trotzdem sind alle beschäftigter als früher. Aus dieser Perspektive finde ich, dass die Arcade-Spiele der 80er und 90er Jahre – die in nur fünf Minuten unglaublich spaßige Spielerlebnisse bieten können – überraschend gut für das moderne Leben geeignet sind. Das ist etwas, das ich zu denken und fühlen gelernt habe.

Gamereactor: Die japanische Arcade-Kultur entwickelte sich anders als im Westen. Die japanische Arcade-Kultur erwies sich ebenfalls als widerstandsfähiger. Habt ihr Gedanken oder Meinungen zu den Unterschieden zwischen der japanischen und der westlichen Arcade-Spielkultur?

Hamada: Ich bin mit der japanischen Arcade-Kultur aufgewachsen, daher weiß ich eigentlich nicht so viel darüber, wie die Arcade-Kultur im Westen war. Das ist tatsächlich etwas, das mich sehr interessiert, also wenn ich die Gelegenheit dazu habe, würde ich wirklich gerne hören, wie die Arcade-Kultur dort war, aus deiner Perspektive!

Gamereactor: Sie haben kürzlich das 12-jährige Jubiläum von Arcade Archives gefeiert. Was für ein unglaublicher Meilenstein! Wie sehen Sie die Zukunft von Hamsters Arcade Archives-Reihe? Gibt es noch viele Spiele, die neu veröffentlicht werden können, und was ist der nächste Schritt?

Hamada: Zuallererst vielen Dank. Die Tatsache, dass wir das so lange aufrechterhalten konnten, fühlt sich wirklich wie ein Wunder an. Mit Blick nach vorne möchte ich, dass wir weiterhin das tun, was wir immer getan haben: jeden Tag daran arbeiten, dass wir unseren Spielern jede Woche ein Spiel liefern können.

Wie ich schon sagte: Unser Ziel sind 800 Titel. Wir haben bisher etwa 500 erreicht, aber es gibt noch etwa 300 Spiele, die ich unbedingt zurückbringen möchte. Deshalb möchte ich jede Woche einen Titel veröffentlichen und diese Spiele Spielern auf der ganzen Welt zur Verfügung stellen.

"Die Tatsache, dass wir das so lange durchhalten konnten, fühlt sich wirklich wie ein Wunder an. Für die Zukunft möchte ich, dass wir weiterhin das tun, was wir immer getan haben: jeden Tag daran arbeiten, dass wir unseren Spielern jede Woche ein Spiel liefern können."

Und wenn wir 800 Arcade Archives-Titel erreichen, werde ich als Nächstes sagen: "Lasst uns auf 1.000 zielen." Ich möchte das so lange wie möglich weitermachen und so viele dieser Spiele wie möglich bewahren.

Gamereactor: Was sind die größten Herausforderungen bei der Wiederveröffentlichung von Arcade-Spielen?

Hamada: Eine Sache, die mir zunehmend Sorgen macht, ist, dass die ursprünglichen Arcade-Leiterplatten allmählich nicht mehr funktionieren oder einfach verschwinden.

Wann immer wir ein Spiel veröffentlichen, müssen wir zuerst eine Originalleiterplatte finden und die Daten direkt daraus extrahieren, bevor wir es auf moderner Hardware zum Laufen bringen können. Aber wenn diese ursprünglichen Leiterplatten – oder die EPROMs mit den Spieldaten – verschwinden oder nicht mehr funktionieren, verlieren wir die Möglichkeit, diese Spiele zurückzubringen.

Deshalb hoffe ich, dass wir so viele originale Leiterplatten wie möglich finden und ihre Daten bewahren können, solange sie noch funktionsfähig sind.

Gamereactor: Gab es Spiele, bei denen es fast unmöglich war, sie korrekt wiederherzustellen?

Hamada: Ich kann keine konkreten Titel nennen, aber es gibt tatsächlich einige Spiele, die wir nicht veröffentlichen konnten, weil wir die ursprünglichen Arcade-Leiterplatten nicht finden konnten.

Jedes einzelne dieser Spiele wurde von leidenschaftlichen Entwicklern entwickelt, und jedes einzelne hat Spieler, die unzählige Stunden damit verbracht haben. Deshalb wollen wir die Suche nach diesen Leiterplatten fortsetzen, damit wir eines Tages sogar diese Spiele zurückbringen können.

Satoshi Hamada, der Kopf von Hamster, leibhaftig.

Gamereactor: Hat Sie der kommerzielle Erfolg von Retro-Spiel-Neuveröffentlichungen überrascht?

Hamada: In vielerlei Hinsicht ist es ein Wunder, dass wir an diesen Punkt gekommen sind, an dem wir so viele Spiele veröffentlicht haben.

Unsere Spieler haben die Serie Woche für Woche unterstützt, und dank dessen vertrauen uns die Rechteinhaber weiterhin ihre wertvollen Spiele an. Ich denke, was wir gemeinsam erreicht haben, ist eine seltene Erfolgsgeschichte, die fast wie ein Wunder wirkt.

Gamereactor: Wie schwierig ist es heute, Rechte für ältere Arcade-Spiele auszuhandeln?

Hamada: Wenn das Unternehmen noch existiert, ist es aus geschäftlicher Sicht in der Regel nicht so schwer, die Rechte auszuhandeln. Die größere Herausforderung liegt bei Spielen aus den 1980er Jahren. Damals wurden Arcade-Spiele nicht nur von großen Publishern, sondern auch von vielen kleinen Entwicklern entwickelt.

In vielen Fällen existieren diese kleinen Unternehmen nicht mehr, sodass es äußerst schwierig sein kann zu bestimmen, wer heute die Rechte besitzt.

Natürlich wollen wir die bekannten Spiele der großen Publisher bewahren, aber wir wollen auch weniger bekannte Spiele kleinerer Entwickler archivieren. Das ist ein wichtiges Ziel für uns, und wir werden weiterhin daran arbeiten, diese Spiele ein Spiel nach dem anderen zurückzubringen.

Gamereactor: Glauben Sie, dass moderne Publisher die historische Bedeutung ihrer alten Arcade-Spielkataloge verstehen und schätzen?

Hamada: Natürlich denke ich, dass die großen Publisher großen Respekt vor den Spielen haben, die sie im Laufe der Jahre entwickelt haben. Gleichzeitig ist ihr Aufgabenbereich jedoch ganz anders als unsere. Als Spieleentwickler tragen sie eine viel größere Verantwortung, weiterhin neue Spiele zu entwickeln, die heutige Spieler und zukünftige Generationen ansprechen.

Vor diesem Hintergrund bin ich unglaublich dankbar, dass sie uns die Aufgabe anvertraut haben, diese klassischen Spiele wiederzubeleben. Ich sehe das nicht so, dass die großen Verlage ihr Vermächtnis in irgendeiner Weise vernachlässigten. Vielmehr haben sie die Bewahrung und Neuveröffentlichungen dieser Spiele einem Unternehmen anvertraut, das sich genau darauf spezialisiert hat, während sie ihre Entwicklungsressourcen auf die Entwicklung neuer Spiele konzentrieren.

Ich finde, es ist eine brillante Rollenaufteilung; Es ist etwas, das allen zugutekommt.

"Ich sehe es nicht so, dass die großen Verlage ihr Vermächtnis in irgendeiner Weise vernachlässigten. Vielmehr haben sie die Bewahrung und Neuveröffentlichung dieser Spiele einem Unternehmen anvertraut, das sich genau darauf spezialisiert hat, während sie ihre Entwicklungsressourcen auf die Entwicklung neuer Spiele konzentrieren."

Gamereactor: Viele Arcade-Spiele wurden entwickelt, um nur wenige Jahre in lauten Spielhallen zu bestehen. Glaubst du, ihre Schöpfer hätten sich jemals vorstellen können, dass die Leute sich auch Jahrzehnte später noch um sie kümmern würden?

Hamada: Seit über zehn Jahren moderiere ich ein YouTube-Live-Programm namens "Arcade Archiver".

Im Laufe der Jahre hatte ich das Privileg, viele der ursprünglichen Spieleentwickler als Gäste einzuladen und die Geschichten hinter den von ihnen entwickelten Spielen zu hören. Wann immer ich die Gelegenheit habe, mit ihnen zu sprechen, stelle ich immer eine Frage: "Wie fühlt es sich an, ein Spiel, das Sie vor 30 oder 40 Jahren gemacht haben, neu veröffentlicht zu sehen?" Ohne Ausnahme sind sie absolut begeistert, dass die Leute ihre Spiele nach all den Jahren immer noch kaufen und spielen.

Eines der Dinge, die mir am meisten bedeutet haben, ist, diese Entwickler sagen zu hören, wie glücklich sie sind, Menschen ihre Freude auf X, Facebook, Instagram und anderen sozialen Medien teilen zu sehen. Als sie diese Arcade-Spiele vor 30 oder 40 Jahren entwickelten, gab es keine sozialen Medien, sodass sie selten die Möglichkeit hatten herauszufinden, wie die Spieler über ihre Arbeit standen.

Heute haben sie endlich die Möglichkeit, die Reaktionen der Menschen zu sehen, in dem Wissen, dass ihre Spiele den Spielern weiterhin Freude bereiten. Es war für mich auch unglaublich bereichernd, sie darüber sprechen zu hören, wie viel es ihnen bedeutet. Ich denke, es war eine wirklich besondere Erfahrung, nicht nur für uns, sondern auch für die ursprünglichen Entwickler.

Gamereactor: Wie würden Sie die anhaltende kulturelle Relevanz von Arcade-Spielen für Gaming als Unterhaltungsform beschreiben?

Hamada: Wenn wir speziell von Arcade-Spielen aus den 80er und 90er Jahren sprechen, wurden sie in einer völlig anderen Ära entwickelt. Damals hatten Entwickler nicht die wunderschön detaillierten Grafiken oder fotorealistischen 3D-Umgebungen, die Spiele heute haben.

Deshalb mussten die Spieleentwickler in etwas anderem konkurrieren: im Kernspiel. Sie mussten herausfinden, was ein Spiel wirklich spaßig machen würde. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich behaupte nicht, dass moderne Grafiken in irgendeiner Weise schlechtes Spieldesign verbergen. Was ich meine ist, dass damals das Gameplay der einzige wirkliche Weg für Entwickler war, sich von ihren Konkurrenten abzuheben und die Spieler anzusprechen. Diese Spiele mussten allein aufgrund ihres Gameplays auf eigenen Werten stehen.

Deshalb glaube ich, dass Arcade-Spiele heutigen Entwicklern noch so viel beibringen können. Sie sind vollgepackt mit Ideen und Designprinzipien, die auch heute noch unglaublich wertvoll sind.

Diese Spiele zu bewahren und wiederzubeleben bedeutet nicht nur, die Spielgeschichte zu bewahren. Ich glaube, sie werden weiterhin eine wichtige Inspirationsquelle – und sogar eine Art Handbuch – für die Menschen sein, die die Spiele von morgen entwickeln werden.

Die Arcade-Version von Gradius III unterscheidet sich erheblich vom Super NES-Port, der ein Jahr später erschien.

Gamereactor: Was glauben Sie, können moderne Spieleentwickler aus dem Spieldesign der Arcade-Ära lernen?

Hamada: Wie ich bereits sagte, denke ich, dass wir noch viel aus den grundlegenden Prinzipien dieser Spiele lernen können.

Ich hatte viele Chancen, mit Hideki Kamiya zu sprechen, dem Spieldesigner hinter zahlreichen von der Kritik gefeierten Titeln, darunter Devil May Cry, Okami und Bayonetta. Er spricht oft darüber, wie tief er von Arcade-Spielen aus den 80er und 90er Jahren beeinflusst wurde.

Seine Spiele sind bekannt für ihre wunderschöne Grafik und unglaublich befriedigende Spielmechaniken, aber was wirklich heraussticht, ist, dass er immer großen Wert darauf gelegt hat, das Kernspiel fesselnd zu gestalten. Er hat von Arcade-Spielen gelernt und diese Lektionen in die Spiele übernommen, die er heute erschafft.

Die Spieleentwicklung hat sich seitdem enorm verändert, aber ich glaube, dass moderne Spieleentwickler immer noch viel aus den wesentlichen Eigenschaften lernen können, die diese klassischen Arcade-Spiele so gut gemacht haben. Wenn die heutigen Kreativen weiterhin auf diesen Grundlagen aufbauen, glaube ich, dass sie wirklich fantastische Spiele erschaffen werden.

Gamereactor: Gibt es ein 'Heiliger Gral'-Spiel, von dem ihr immer noch träumt?

Hamada: Wir haben es bereits geschafft, viele der Spiele, die ich persönlich wiederbelebt sehen wollte, zurückzubringen, daher kann ich nicht mehr sagen, dass es einen bestimmten Titel gibt, der mein ultimatives Ziel ist.

Trotzdem gibt es noch viele Spiele, die ich wirklich gerne zurückbringen würde. Wir haben bereits begonnen, 3D-Arcade-Spiele neu zu veröffentlichen, aber es gibt auch viele Titel aus den 70ern und 80ern, die ich noch behalten möchte. Ich hoffe, wir können unser Line-up weiter erweitern, um eine breite Palette von Epochen und Genres abzudecken.

Gamereactor: Herr Hamada, ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Zeit und Bereitschaft, sich hinzusetzen und dieses Interview zu geben. Ich habe das Gefühl, ich habe schon zu viel von deiner wertvollen Zeit in Anspruch genommen, aber für meine letzte Frage möchte ich nur wissen... Wenn zukünftige Generationen diese Arcade-Spiele in mehreren Jahrzehnten erleben, was hoffen Sie, dass sie über die Menschen und die Umwelt, die sie erschaffen haben, verstehen und wissen?

Hamada: Während wir weiter an Arcade Archives arbeiten, ertappe ich mich oft dabei, wie ich an eine Zukunft denke, lange nachdem wir weg sind. Ich frage mich, wie die Spiele, mit denen wir aufgewachsen sind und die wir geliebt haben, von diesen Menschen gesehen werden werden und was sie von ihnen halten werden.

Natürlich werde ich darauf nie eine Antwort bekommen. Aber ich glaube wirklich, dass das grundlegende Interesse an diesen Spielen bestehen bleiben wird. Selbst wenn sich Spiele in den nächsten 100 oder 200 Jahren in völlig unterschiedliche Richtungen entwickeln, möchte ich dennoch glauben, dass diese Klassiker weiterhin in gewisser Weise geschätzt werden. Es ist die Hoffnung auf das, die mich am Leben hält.

Ich weiß nicht, wie zukünftige Generationen sie wertschätzen werden, aber was wir heute tun können, ist, so viele dieser Spiele wie möglich zu bewahren. Deshalb sind wir alle bei Hamster entschlossen, so viele dieser Spiele wie möglich wiederzubeleben, um sicherzustellen, dass sie niemals in Vergessenheit geraten.