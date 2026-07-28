Marvel Cinematic Universe Timeline: Was wir wissen, kommt nach der San Diego Comic-Con

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Es ist eine unglaublich arbeitsreiche Zeit, um Fan des Marvel Cinematic Universe zu sein, denn nicht nur wird diese Woche der erste (von zwei großen MCU-Filmen im Jahr 2026) in den Kinos starten, sondern wir haben auch gerade gesehen, wie Marvel Studios Hall H auf der San Diego Comic-Con übernommen haben, um ein Update zur Zukunft zu geben. So wie es ist, gibt es viele bewegliche Teile im MCU, daher haben wir mit Spider-Man: Brand New Day alle bestätigten Informationen katalogisiert, damit Sie wissen, was das MCU für den Rest von 2026 sowie 2027 und 2028 bereithält.

Zunächst sind für 2029 oder darüber hinaus noch keine Projekte bestätigt. Ebenso gibt es viele Produktionen, die 'in Arbeit' sind, aber so problematisch sind oder in einem solchen Schwebezustand verharren, dass es wirklich schwer ist zu sagen, ob sie jemals realisiert werden. Für diese Zeitleiste werden wir also nur Dinge mit festen Veröffentlichungsterminen oder Fenstern hervorheben und "TBA"-Titel in Ruhe lassen.

Aber falls du neugierig bist, welche MCU-Projekte derzeit noch den TBA-Status haben, kannst du unten die vollständige Liste sehen.

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MCU-Filme werden noch bekannt gegeben:



Panzerkriege



Klinge



Nova



Shang-Chi-Fortsetzung



X-Men



TBA MCU-Serie:



Dein freundlicher Nachbarschafts-Spider-Man: Staffel 3



Wonder Man: Staffel 2



Marvel Zombies: Staffel 2



Der zusätzliche Vorbehalt ist, dass X-Men '97 derzeit keine Verbindung zum MCU hat, weshalb die Serie in dieser Liste fehlt. Abgesehen davon ist hier die Erwartungen im Marvel Cinematic Universe in den kommenden Monaten und Jahren.

Avengers: Endgame Zugabe – 25. September 2026

Du hast diesen Film gesehen, also müssen wir nicht viel mehr erklären. Es wird in Infinity Vision im Kino erneut veröffentlicht, wobei der zusätzliche Reiz ein paar Minuten zusätzliche Szenen und Aufnahmen sind, die Endgame direkt mit Avengers: Doomsday verbinden und die Grundlage für das kommende Ensemble-Projekt legen. Das wird wahrscheinlich auch erklären, wie und warum Chris Evans' Steve Rogers zurückkehrt.

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VisionQuest – 14. Oktober 2026

Konzipiert, um das Ende der 'Trilogie' zu sein, beginnend mit WandaVision und Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns. Paul Bettany wird seine Rolle als Vision erneut übernehmen, während James Spader sogar als Ultron zurückkehrt; diese Serie wird auf Disney+ Premiere feiern. Es ist unklar, ob Elizabeth Olsens Wanda Maximoff/Scarlet Witch eine Rolle in dem Projekt spielen wird.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man (Staffel 2) – Ende 2026 (wahrscheinlich ab Ende November)

Das zweite Kapitel der Zeichentrickserie. Es sollte beachtet werden, dass diese Serie nicht direkt mit den Hauptereignissen des MCU verknüpft ist, sondern vielmehr in einer alternativen Realität spielt. Doch angesichts der möglichen multiversalen Umgestaltung der Ereignisse von Avengers: Doomsday und Secret Wars – wird das immer so bleiben?

Avengers: Doomsday – 18. Dezember 2026

Das zweite und letzte Marvel-Kinoangebot des Jahres 2026. Dies wird der fünfte Avengers-Film sein, in dem Robert Downey Jr. zurückkehrt, diesmal jedoch als Doctor Doom. Die Besetzung ist stark besetzt, wobei die unten aufgeführten Schauspieler/Helden auftreten und in das Abenteuer verwickelt sein werden, bei dem scheinbar viele Helden ihr Ende finden werden.



Robert Downey Jr. – Doktor Doom



Chris Evans – Steve Rogers



Chris Hemsworth – Thor



Tom Hiddleston – Loki



Pedro Pascal – Reed Richards/Mr. Fantastisch



Vanessa Kirby – Sue Storm/Unsichtbare Frau



Joseph Quinn – Johnny Storm/Menschliche Fackel



Ebon Moss-Bachrach – Ben Grimm/Das Ding



Paul Rudd – Scott Lang/Ant-Man



Kathryn Newton – Cassie Lang



Anthony Mackie – Sam Wilson/Captain America



Danny Ramirez – Joaquin Torres/Falcon



Florence Pugh – Yelena Belova/Schwarze Witwe



Wyatt Russell – John Walker/US-Agent



Sebastian Stan – Bucky Barnes



David Harbour – Alexei Schostakow/Roter Wächter



Lewis Pullman – Bob Reynolds/Sentry



Hannah John-Kamen – Geist



Ian McKellen – Magneto



Patrick Stewart – Professor X



James Marsden – Zyklop



Kelsey Grammer – Biest



Alan Cumming – Nightcrawler



Rebecca Romijn – Mystique



Channing Tatum – Gambit



Simu Liu – Shang-Chi



Letitia Wright – Shuri/Black Panther



Winston Duke – M'Baku



Tenoch Huerta Mejia – Namor



Mabel Cadena – Namora



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Daredevil: Born Again (Staffel 3) – März 2027

Die nächste Phase der Straßen-Action-Reihe wird zweifellos auf den Ereignissen von Punisher: One Last Kill und Spider-Man: Brand New Day aufbauen und die Ereignisse nach Matt Murdocks Verhaftung und Inhaftierung beleuchten. Erwarten Sie weitere zurückkehrende Defenders-Gesichter, darunter Mike Colters Luke Cage und Finn Jones' Iron Fist (gemessen an den Set-Fotos) sowie einige weitere Charaktere aus Netflix' Marvel-Serie, nicht zuletzt Elodie Yungs Elektra.

Avengers: Secret Wars – 17. Dezember 2027

Es sollte gesagt werden, dass zwischen dem Ende der dritten Staffel von Daredevil: Born Again und dem sechsten Avengers-Film, der erscheint, eine große Lücke bleibt, sodass ein Teil dieses Raumes mit weiteren noch bekannten Serien und Projekten gefüllt wird. Derzeit hat 2027 zwei bestätigte MCU-Projekte, von denen eines ein Kinofilm ist. Das wird ein entscheidender Moment sein, denn der Secret Wars-Comic baut im Grunde das gesamte Multiversum neu auf und vereint die verwirrenden alternativen Realitäten zu einem verständlicheren und klareren Einheitskörper, in dem die Dinge anders sind, aber auch viele Gemeinsamkeiten bestehen. Wenn man sich fragt, warum die Fantastic Four in einem separaten Universum von den anderen Earth-616-Charakteren existieren, wird der Film wahrscheinlich eine Kurskorrektur sein, wenn man dem Comic nach geht.

Ghost Rider – 2028 (Vor Dezember, wahrscheinlich irgendwo von Mai bis Juli)

Das erste der beiden neu bestätigten Projekte auf der San Diego Comic-Con. Ryan Gosling wurde als Ghost Rider besetzt, während Deadpool & Wolverines Shawn Levy diesen Film inszenieren wird. Es gibt noch kein festes Premierendatum, aber da das nächste Projekt auf der Liste das Feiertagsfenster bevorsteht, scheint eine Sommerpremiere von Ghost Rider fast sicher. Ansonsten haben wir noch keine festen Handlungsinformationen, die wir über diesen Film hervorheben könnten.

Black Panther III – 15. Dezember 2028

Das letzte bestätigte Projekt auf der MCU-Zeitleiste zum Zeitpunkt des Schreibens. Ryan Coogler kehrt für das dritte Kapitel seiner Black Panther-Saga zurück, einem Film, in dem Fans nach den Ereignissen von Avengers: Secret Wars nach Wakanda zurückkehren, wo ein neuer Black Panther, T'Challas inzwischen erwachsener Sohn, die Führung übernehmen wird, mit David Jonsson in dieser Rolle. Vielleicht ist das ein weiterer Vorgeschmack darauf, wie sich das Multiversum in einer Welt nach Secret Wars verändern wird.