Las Vegas (Das Brettspiel)

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Egal, wo man lebt, Film und Fernsehen zeigen uns seit der Kindheit, dass es immer einen Ort auf der Welt gibt, an dem man all seine Träume in einer einzigen Nacht wahr werden kann... Und alles bis zum Morgengrauen verlieren. Las Vegas (die Stadt in Nevada, USA) ist mehr als nur ein Ort der Befreiung von den erstickenden sozialen Konventionen Nordamerikas, und ich würde fast so weit gehen zu sagen, der Westen. Wenn Sie das Geld haben, können Sie jederzeit einen Ausflug zu den Spieltischen des amerikanischen Mittleren Westens planen. Aber für diejenigen von uns, die einfach den Nervenkitzel genießen, ein paar Würfel zu werfen und mit unseren Freunden zu lachen... Ist es möglich, den Geist von Sin City zu Hause zu erleben? Dank Ravensburger haben wir nun eine Option mit 'Las Vegas', dem von Rüdiger Dorn entworfenen Zwei- bis Sechs-Spieler-Brettspiel.

Tatsächlich ist 'Las Vegas' ein ziemlich zugängliches Spiel, selbst wenn man kein großer Fan von Brettspielen ist. Vergiss die langwierigen Vorbereitungen mit Kulissen und Kulissen, endlosen Erklärungen von Regeln und Ausnahmen sowie das Ausschneiden endloser Zähler, Spielsteine oder Felder. Nein. Las Vegas ist ein Spiel, das sich schnell aufbauen und spielen lässt. Ziel des Spiels ist es, so viel Geld wie möglich zu sammeln, indem man in den sechs Casinos mit den farbigen Würfeln setzt. Nach drei Runden endet das Spiel, und es ist Zeit, deine Geldbündel zu zählen. Und das war's. Natürlich gibt es ein strategisches Element, das ich später erklären werde, aber bedenken Sie, dass Las Vegas ideal ist, um ein paar schnelle Spiele bei einem Abendessen mit Freunden zu spielen, und es ist leicht, Leute zu überzeugen, es auszuprobieren.

Das Spiel läuft wie folgt ab. Zu Beginn des Spiels werden die sechs Pappcasinos auf den Tisch gelegt, und jedes ist mit dem numerischen Wert eines sechsseitigen Würfels verknüpft. Vor jeder Runde werden die Banknoten aller Stückelungen zusammengemischt, und nur zwei Banknoten werden offen neben jedes Casino gelegt. Die Spieler erhalten dann jeweils einen Satz Würfel derselben Farbe (sechs kleine W6 und einen 'großen' W6, obwohl dieser Standardgröße hat). Wenn er an der Reihe ist, muss jeder Spieler alle seine Würfel gleichzeitig würfeln, einen Zahlenwert wählen und alle Würfel mit diesem Wert auf das Casino legen, das diesem Zahlenwert entspricht. Es spielt keine Rolle, ob dort Würfel anderer Spieler sind. Die Runde geht im Uhrzeigersinn weiter, bis alle Spieler alle ihre Würfel auf jedes Casino gelegt haben.

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An diesem Punkt ist es Zeit, die Punkte für die Runde zu zählen. Wenn du mehr Würfel auf ein Casino gelegt hast als jeder andere (und der 'große' Würfel als zwei kleine zählt), nimmst du den höherwertigen Schein der beiden, die du zu Beginn der Runde gelegt hast, auf deine Bank. Wenn ein zweiter Spieler mehr Würfel im selben Casino hat, nimmt er die Note mit dem zweithöchsten Wert. Für den dritten Spieler und alle folgenden Spieler gar nichts. Wenn nach der Verteilung der Preise noch Banknoten in den Casinos übrig sind, werden diese vor der nächsten Runde weggeworfen. Nach der dritten Runde wird der Wert des gewonnenen Geldes aufgewertet, und der Spieler mit den meisten Zahlen gewinnt das Spiel.

Obwohl die Spielanleitung besagt, dass jedes Spiel etwa 40 Minuten dauert, haben uns die sechs kompletten Spiele, die wir gespielt haben, um dieses Las Vegas auszuprobieren, insgesamt zwei Stunden gedauert (inklusive Lachen und Cocktail-Servieren), daher würde ich auch sagen, dass das Spiel sich für leichte, temporeiche Unterhaltung eignet. Das wirkt sowohl für als auch gegen das, da es nach dem Spielen keinen besonders bleibenden Eindruck hinterlässt, und es gibt kein tieferes Ziel, als einfach nur Geld zu verdienen.

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Es erfordert auch nicht viel Strategie, außer wenn du entscheiden musst, welchen Wert du deinen Würfeln zuteilst. Ich würde sagen, in Las Vegas ist der Gewinn zu 20 Prozent Strategie und 80 Prozent Chance, sodass die Chancen nicht immer zu deinen Gunsten sind, selbst wenn du deine Würfelhand mit Verstand wählst. Es gibt Regeln für zwei Spieler, darunter einige 'neutrale' Würfelsätze, mit denen man die Gewinne des Gegners blockieren kann, sowie eine spezielle Variante für Tische mit 5 bis 6 Spielern und dem Spielautomaten. Ich habe diese Mechanik nur im letzten Spiel eingebaut und bereue, sie nicht früher eingesetzt zu haben, denn sie fügt dem Spiel eine zusätzliche Ebene hinzu, die zwar subtil ist, aber willkommen ist, wenn man sich vom Gefühl des Zufalls mitreißen lässt. Der Spielautomat (mit eigener Karte) fungiert als spezielles siebtes Casino und funktioniert auf dieselbe Weise, allerdings ohne einen anfänglichen Zahlenwert. Es ist eher wie ein 'Sicherheitsnetz', wenn mitten in einer Runde bereits ein anderer Spieler bereit ist, die Runde im Casino zu gewinnen, auf das du dich geworfen hast. Es ist genau wie im echten Las Vegas: Wenn die großen Tische einen im Stich lassen, kann man immer sein Glück an den Spielautomaten versuchen.

Alles in allem ist Las Vegas ein einfaches und unterhaltsames Spiel, das keinerlei Vorbereitung oder Kenntnisse komplexer Wettsysteme erfordert. Seine Zugänglichkeit macht es zu einer großartigen Wahl für Treffen mit Familie und Freunden diesen Sommer, und der Preis (19,99 €) macht es zu einer der günstigsten Möglichkeiten, eine gute Zeit am Tisch zu haben.