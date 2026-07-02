Die drei Dinge Star Fox fehlen (abgesehen von mehr Mehrspielerkarten)

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Das Star Fox -Remake für die Nintendo Switch 2 ist auf seinen (animalischen) Füßen gelandet. Mit Begeisterung von Kritikern aufgenommen und auch von der Community (insbesondere erfahrenen Spielern) gefeiert, hätte die Rückkehr von Lylat Wars 29 Jahre später nicht besser laufen können. Oder könnte es?

Obwohl das Spiel sehr ausgereift und ausgereift ist, gab es einen wichtigen Aspekt, der hätte erweitert werden können, und mehrere kleinere Aspekte, die ebenfalls von Verbesserungen profitieren würden. Das Spiel ist zum Start brillant, aber jetzt, wo es die erste Auktionswoche beendet hat, wird das noch deutlicher, und man könnte sagen, es schreit nach einigen Verbesserungen und Ergänzungen, die mit dem unvermeidlichen Update kommen sollten, das Velan Studios sicherlich gerade vorbereitet. Wie ROB 64 sagen würde: "Standort bestätigt, Versorgung wird geschickt... "

Nach unserer Erfahrung und dem, was Nutzer immer wieder verlangen, sind dies die vier Verbesserungen, die der erste Star Fox Update-Patch für die Nintendo Switch 2 enthalten sollte.

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1. Trefferzonen bei Bossen hervorheben

Ehrlich? Wir haben diese Auslassung im Spiel nicht wirklich gestört, weil wir denken, dass es so mit der neuen Grafik besser aussieht und die Audiohinweise ausreichen. Aber es stimmt auch, dass wir seit fast dreißig Jahren an denselben Schwachstellen schießen und dass zerstörbare Teile rot und gelb blinken – ein Merkmal, das es schon seit dem allerersten Starwing auf dem SNES gibt.

Viele Nutzer, sowohl erfahrene als auch Neulinge, haben dies gewünscht, und es würde Velan aus Barrierefreiheitsgründen oder sogar aus nostalgischen Gründen nichts kosten, es hinzuzufügen. Es könnte völlig optional gemacht werden, genauso wie das Ändern der Teamfarben im Battle Mode, um sie leichter zu unterscheiden.

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2. Ranglisten- und Statistikbildschirme

Wir finden dieses Versäumnis viel 'ernster' als das vorherige, angesichts des Arcade-Geistes des Spiels, und wir verstehen die Beweggründe dahinter wirklich nicht, so sehr es auch der Trend ist, Online-Bestenlisten und andere Datenzusammenstellungen aus modernen Titeln zu entfernen... Obwohl es noch vor ein paar Jahren ein wesentlicher Bestandteil des Spiels war!

Könnte es sein, um zu verhindern, dass die Ergebnisse von Betrügern manipuliert werden? Oder warten, bis der Online-Mehrspielermodus seinen Wert bewiesen hat? Jedenfalls bitten wir General Pepper darum:



Einzelspieler : Wie in Star Fox 64/Lylat Wars gibt es eine Bestenliste oder ein Ranglistenmenü, das deine besten Kampagnenwerte anzeigt und die gewählte Route anzeigt. Auf einem separaten Bildschirm finden Sie die höchsten Ergebnisse aus den Kampagnen anderer Spieler weltweit, um sie als zusätzliche Herausforderung zu sehen und zu zeigen, ob sie mit oder ohne Maussteuerung erreicht wurden. Es wäre auch wichtig, die Punkte nach Planet und Schwierigkeitsgrad sortieren zu können.

: Wie in Star Fox 64/Lylat Wars gibt es eine Bestenliste oder ein Ranglistenmenü, das deine besten Kampagnenwerte anzeigt und die gewählte Route anzeigt. Auf einem separaten Bildschirm finden Sie die höchsten Ergebnisse aus den Kampagnen anderer Spieler weltweit, um sie als zusätzliche Herausforderung zu sehen und zu zeigen, ob sie mit oder ohne erreicht wurden. Es wäre auch wichtig, die Punkte nach Planet und Schwierigkeitsgrad sortieren zu können.

Mehrspielermodus: Deine komplette Online-Spielhistorie, einschließlich gespielter Stunden, Zeit auf jedem Planeten/Modus, errungenen Auszeichnungen, Lieblingspower-ups, am häufigsten verwendeten Punktemethoden, Sieg-Verlust-Verhältnis auf jeder Karte und weiteren Daten, die dir beim Verbessern helfen – wie zum Beispiel deine häufigste Art von "Tod".



3. Videoraum, Musikmenü und Kunstgalerie

Richtig, wir verstehen, dass der Reiz der großartigen In-Engine-Zwischensequenzen zwischen den Missionen darin besteht, sie zu beobachten, während man auf jeder Route auf der Planetenkarte des Lylat-Systems voranschreitet. Für diejenigen unter euch, die schon über 10 Stunden spielen und praktisch alle 25 möglichen Routenkombinationen ausprobiert haben, überspringt ihr höchstwahrscheinlich schon die Zwischensequenzen, um direkt zur Action zu kommen. Aber was, wenn du sie noch einmal in der richtigen Reihenfolge oder nur einen bestimmten Film ansehen möchtest? Ein sehr geschätztes Feature wäre ein Vorführraum, in dem man alle bisher freigeschalteten Szenen sehen und eine Art individuellen Film zusammenstellen kann, indem man dem Spiel den genauen Weg mit seinen verschiedenen Variablen erzählt – von vor Corneria bis hin zu den beiden möglichen Enden nach Venom.

Übrigens ist der orchestrale Soundtrack fantastisch, oder? Wir wissen, dass es 10 Vorschau-Titel auf Nintendo Music als Teil dieser 'Sonderveröffentlichung' gibt, aber sie ist noch nicht fertig und wir wissen nicht, wann sie es sein wird. Und wäre es nicht großartig, die fantastischen Kompositionen des besten Koji Kondo direkt im Spiel genießen zu können? Diese beiden Verfügbarkeiten schließen sich nicht gegenseitig aus, wie zum Beispiel die Spiele der Super Mario 3D All-Stars-Sammlung zeigen. Und wenn man die Musik mit Illustrationen und Konzeptzeichnungen für jedes Thema begleiten könnte, umso besser.

Tatsächlich gibt es sowohl im Original als auch im Remake so viel Kunst, dass Fans, wenn man fragen darf, wirklich gerne eine umfassende Galerie von Kunstwerken aus beiden Projekten sehen würde, die den bereits großartigen Holoviewer als zusätzliche Dokumentation dieses wahren Klassikers begleitet.

4. Mehr Karten für den Battle Mode, bitte

Wir haben uns dieses Mal zum Schluss aufgehoben, aber das macht es nicht weniger offensichtlich. Wir haben diese Anfrage in unserer Rezension von Star Fox und sogar schon in der Vorschau geäußert! Auch wenn es stimmt, dass der neue Online-Battle-Modus für diese Veröffentlichung von Grund auf neu entwickelt wurde, im Stil jedes modernen Mehrspielermodus (und damit das ursprüngliche, sehr grundlegende N64-Konzept bei weitem übertrifft), ist es genau das, was uns dazu bringt, mehr zu wollen und zu verlangen. Mit anderen Worten, sie haben viel Arbeit hineingesteckt, wir haben eine großartige Zeit in den Weltraumgefechten, und deshalb reicht es mit den drei Karten/Planeten/Modi nicht aus; nämlich:



Schlacht um die Bucht auf der Corneria



Tiefraum-Dustup auf Sektor Y



Meteoritenkampf auf Fichina



Wenn Nintendo die Veröffentlichung auf diese drei Szenarien und Spielmodi beschränkt hat, nur um die Reaktion der Community auf das Spiel und seine Modi zu messen, hoffen wir, dass ihre Ergebnisse klar sind: Es werden so schnell wie möglich mehr Optionen benötigt, um zu verhindern, dass das Spiel zu schnell monoton wird.

Und welche Planeten würden Sie gerne hinzugefügt sehen? Es ist klar, dass die drei Spieltypen an andere Planeten angepasst werden könnten. Das wäre der einfache Weg. Zum Beispiel die Corneria-Satelliten auf Katina, die Sektor-Y-Piraten auf Sektor X oder Meteo und die Fichina-Meteoriten auf Venom. Aber lassen wir unsere Fantasie freien Lauf laufen (nie war ein Satz treffender), falls Velan ein paar Ideen braucht:



Aquas, Macbeth, Titania . Wäre es nicht großartig, das Blue Marine U-Boot oder den Landmaster-Panzer im Mehrspielermodus zu steuern? Was wäre, wenn es asymmetrisch wäre, bei dem nur ein Mitglied der Staffel unter Wasser oder auf Rädern sein kann, während die anderen Luftkämpfe mit ihren Arwing - und Wolfen-Schiffen führen?

. Wäre es nicht großartig, das Blue Marine U-Boot oder den Landmaster-Panzer im Mehrspielermodus zu steuern? Was wäre, wenn es asymmetrisch wäre, bei dem nur ein Mitglied der Staffel unter Wasser oder auf Rädern sein kann, während die anderen Luftkämpfe mit ihren - und führen?

Solar. Die ideale Einstellung für einen Überlebensmodus: Man muss nicht nur versuchen, den Gegner zu verletzen, sondern auch hoch fliegen und ständig Gesundheit regenerieren, während Ziele einen zwingen, die Höhe zu verlieren und Risiken einzugehen.

Die ideale Einstellung für einen Überlebensmodus: Man muss nicht nur versuchen, den Gegner zu verletzen, sondern auch hoch fliegen und ständig Gesundheit regenerieren, während Ziele einen zwingen, die Höhe zu verlieren und Risiken einzugehen.

Sektor Z . Was wäre, wenn jedes Team ein Mutterschiff wie den Great Fox hätte und Raketen auf den Gegner abgefeuert werden könnten? Man müsste es schützen und versuchen, Raketen auf die andere Seite zu starten.

. Was wäre, wenn jedes Team ein Mutterschiff wie den Great Fox hätte und Raketen auf den Gegner abgefeuert werden könnten? Man müsste es schützen und versuchen, Raketen auf die andere Seite zu starten.

Zoness und Bolse . Das Konzept der Radarbaken, aber im Mehrspielermodus: Sie wechseln die Seiten, wenn du auf sie schießt, und wenn sie dich erwischen, gehen die Punkte an den Gegner. Ähnlich könnten Boles zentraler Turm und seine elektromagnetischen Felder an verschiedenen Stellen auf einer größeren Karte erscheinen.

. Das Konzept der Radarbaken, aber im Mehrspielermodus: Sie wechseln die Seiten, wenn du auf sie schießt, und wenn sie dich erwischen, gehen die Punkte an den Gegner. Ähnlich könnten Boles zentraler Turm und seine elektromagnetischen Felder an verschiedenen Stellen auf einer größeren Karte erscheinen.

Eine Karte voller Hindernisse. Im Moment sind die Planeten relativ leicht zu durchqueren, obwohl du zweifellos schon mehr als einmal in die Brücken von Corneria, den Weltraumtrümmer im Sektor Y und die Felsen auf Fischina gekracht bist. Was wäre, wenn ein Modus das Pilotenkönnen mit viel mehr Elementen auf dem Bildschirm belohnen würde? Wenn wir mit voller Geschwindigkeit zwischen Weltraumschrott und anderen Hindernissen fliegen müssten, würde das die Spieldynamik und das Gefühl der Befriedigung wirklich verändern.



Dies sind die Verbesserungen und Ergänzungen, die wir uns im Star Fox -Update wünschen, das Nintendo noch nicht offiziell angekündigt hat. Was würdest du verlangen? Hinterlasse unten deinen Kommentar.