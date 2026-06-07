Hier sind alle Highlights der heutigen Xbox Games Showcase

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Xbox schließt das Show-up dieses Sommers ab (es sei denn, Nintendo stiehlt die Show), und das mit einem kleinen Knall. Obwohl hinter den Kulissen Unruhen herrscht wegen einer großen Management-Umstrukturierung und vielleicht auch eine andere Strategie, war die heutige Show, gelinde gesagt, wild.

Wir haben neue Trailer für Fable, Clockwork Revolution und State of Decay 3 bekommen, aber es gab auch brandneue Spiele wie Senua und Persona 6.

Die Sammlung der größten Trailer finden Sie unten.

Was haltet ihr von der Serie?

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Gears of War: E-Day eröffnet eine vollgepackte Ausstellung

Als die Koalition sagte, dies sei der Anfang des ikonischen Konflikts, meinte sie es ernst. Hier haben wir unsere Soldaten in Zivilkleidung, nur wenige Minuten nachdem alles losgeht. Es erscheint am 6. Oktober und ist ein Xbox-Exklusivtitel.

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Hayley Atwell spielt eine zentrale Rolle in Fable

Fable soll leider erst 2027 erscheinen, möglicherweise um Grand Theft Auto VI zu vermeiden, aber wir sehen, dass Hayley Atwell eine zentrale Rolle im Spiel spielt. Es erscheint am 23. Februar.

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Halo: Combat Evolved hat neue Inhalte und erscheint am 28. Juli

Die Gerüchte erwiesen sich als wahr; Halo: Combat Evolved erscheint am 28. Juni für PS5, Xbox Series und PC, zusammen mit neuen Inhalten.

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Resonance: A Plague Tale Legacy erscheint im August

Ja, im Spätsommer wird es immer geschäftiger. Das Spiel findet am 27. August statt.

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Persona 4 Revival hat eine neue Besetzung und ein Veröffentlichungsdatum

Schließlich bekamen wir einen richtigen Blick auf Persona 4 Revival, ein komplettes Remake des Klassikers. Es wird kein "Schattenabwurf" sein, wie viele gehofft hatten, aber es wird Ende Februar veröffentlicht.

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State of Decay 3 hat einen Gameplay-Trailer erhalten und erscheint 2027

Nein, es gab nicht plötzlich ein Veröffentlichungsdatum für State of Decay 3, aber wir wissen jetzt, dass es auch für die PS5 erscheint und dass es 2027 stattfindet.

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Metro 2039 hat ein Freigabefenster erhalten

Wir haben sehr geduldig auf das Gameplay aus dem kommenden Metro 2039 gewartet, nachdem die Enthüllung selbst etwas knapp an tatsächlichen Details war. Aber wir haben es bekommen, zusammen mit dem Versprechen eines Launches im Februar, was technisch gesehen eine kleine Verzögerung darstellt.

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Koei Tecmo arbeitet offiziell an Wo Long 2: Wings of Ember

Wo Long blieb für viele unter dem Radar, aber es wurde bekannt gegeben, dass es nun offiziell eine Fortsetzung von Koei Tecmo erhält, die sehr vielversprechend aussieht.

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Ein drittes Hellblade-Spiel mit dem Titel "Senua" erscheint 2027

Xbox hat begonnen, das Jahr 2027 anzuteasern, und zwar mit einem brandneuen Hellblade, das offenbar viel kampforientierter ist, und es erscheint auch auf der PS5. Sie heißt einfach "Senua" und Sie können sie unten sehen.

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Doom: The Dark Ages erhält in einem Monat eine große Erweiterung

Die Doom-Geschichte ist eindeutig noch nicht vorbei, und wir setzen eine große Erweiterung fort, die die Erzählung vorantreibt. Das Beste daran ist, dass sie bereits am 7. Juli erscheint und du den Trailer unten ansehen kannst.

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Crazy Taxi: World Tour wurde offiziell enthüllt

Endlich ist es Zeit, dass Sega einige ihrer klassischen IPs zurückbringt, und wir sind mit Crazy Taxi: World Tour, die nächstes Jahr erscheinen soll, gut gestartet.

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Microsoft stellt eine spezielle transparente Xbox Series X und einen Controller vor

Es wird wahrscheinlich unmöglich sein, ihn zu bekommen, aber diesen November werden wir mit einer Xbox Series X zum 25. Jubiläum und einem passenden Controller in einem atemberaubenden, transparenten Grün verwöhnt. Fans werden sicher über dieses Sammlerstück sabbern.

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Magier: Das Teufelsgeschäft

Zuerst dachten wir, es wäre Judas, aber es stellt sich heraus, dass Magicians: The Devil's Deal von Focus Home Interactive sowohl von diesem als auch von BioShock eine starke Atmosphäre hat. Sie können sich unten einen Blick ansehen.

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Valor Mortis bekommt ein Veröffentlichungsdatum

Wir haben Valor Mortis mehrmals gesehen, aber jetzt wissen wir, dass es – wie so ziemlich jedes andere Spiel – am 24. September erscheint.

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Castlevania: Belmont's Curse wurde ein Veröffentlichungsdatum genannt

Wir haben ziemlich geduldig auf ein neues Castlevania gewartet, und nun hat der neueste Teil ein Veröffentlichungsdatum erhalten. Genauer gesagt: Belmonts Fluch erscheint am 15. Oktober und sieht gelinde gesagt brillant aus.

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Persona 6 endlich enthüllt wurde

So ist es passiert. Nach gefühlten vielen, vielen Jahren des Wartens hat Atlus endlich anerkannt, dass Persona 6 existiert. Sie haben aber nicht viel mehr gemacht, da wir kein Gameplay gesehen haben, kein Veröffentlichungsfenster bekamen und wenig mehr über die eigentliche Handlung oder die Charaktere des Spiels gelernt haben.

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Spyro: A Realm Beyond wurde enthüllt

Die meisten Leute hatten wahrscheinlich vermutet, dass Toys for Bob entweder an Crash Bandicoot oder Spyro arbeitete, und es stellte sich als Letzteres heraus. Was wir bekommen, ist kein Remake, sondern ein brandneues Spiel in der Reihe, und es erscheint ziemlich bald.

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Clockwork Revolution ist ein Xbox-Exklusiv und erscheint nächstes Jahr

Es stellte sich heraus, dass es nicht nur Gears of War: E-Day ist, das exklusiv für Xbox ist, sondern auch Clockwork Revolution von inXile. Es hat jedoch einen weiteren wilden Gameplay-Trailer erhalten, der zeigt, wie viel Freiheit man tatsächlich hat. Und ja, es erscheint 2027.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 schließt mit DMZ

Das neue DMZ-Segment beendete die diesjährige Sendung, und was für ein Spektakel das wurde. Es scheint ein völlig neues Unterfangen zu sein, das die Reihe leicht vom Battle Royale entfernt, und du kannst es unten ansehen.