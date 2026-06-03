Hier sind alle Schlagzeilen aus dem heutigen State of Play

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Wir wussten bereits, dass Marvel's Wolverine eine ziemlich entscheidende Rolle in der heutigen State of Play spielen würde, aber sie war auch randvoll mit spannenden Enthüllungen. Es gab nicht nur eine ganze Reihe großartiger First-Party-Enthüllungen, von Until Dawn 2 bis zu einem neuen God of War mit Faye in der Hauptrolle, sondern es gab auch ein Meer von Spielen, die konkrete Veröffentlichungstermine erhielten.

Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword, Ace Combat 8: Wings of Theve, eine ganze Reihe von Spielen sollen innerhalb weniger Wochen erscheinen, alles mit dem Ziel, Grand Theft Auto VI zu vermeiden.

Die Sammlung der größten Trailer finden Sie unten.

Was haltet ihr von der Serie?

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Marvel's Wolverine bekommt eine voll gefüllte Gameplay-Präsentation

Wir wussten, dass Marvel's Wolverine heute Abend die Hauptattraktion sein würde, aber es war trotzdem spannend, das Spiel in Aktion zu sehen. Unten könnt ihr euch die actiongeladene Gameplay-Show ansehen, die genauso blutig ist, wie ihr es euch erhofft habt.

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Marvel Tokon Fighting Souls sieht im neuen Trailer immer noch wild aus

Arc System Works weiß, wie man Spannung erzeugt, und das taten sie definitiv mit dem neuesten Trailer zu Sonys exklusivem Kampfspiel Marvel Tokon Fighting Souls. Der Trailer zeigt Magneto, den Grünen Kobold und neue Level, und du kannst ihn hier ansehen.

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Rayman Legends wird als "Retold" neu gemacht

Es stellt sich als wahr heraus; Rayman Legends bekommt ein Remake mit neuen 3D-Grafiken, die von der Snowdrop-Grafik-Engine angetrieben wird. Es soll außerdem im Oktober erscheinen. Du kannst es dir unten ansehen.

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Bancho the Chef ist ein Dave the Diver Prequel

Ja, niemand hat das kommen sehen. Bancho aus Dave the Diver kehrt in einem eigenen Prequel zurück, das sich direkter auf das Kochen konzentriert. Es ist in Entwicklung für die PS5.

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Kemuri präsentiert spannende Koop-Kämpfe von Ikumi Nakamura

Das Spiel spielt in einer Jujutsu-Kaisen-ähnlichen Welt, in der du mit Freunden "Yokai" jagst. Er soll 2027 erscheinen, und unten könnt ihr ihn in Aktion sehen.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis wurde offiziell verzögert

12. Februar 2027; das ist das offizielle Datum für Lara Crofts Comeback. Dieses Halb-Remake des ersten Spiels der Reihe hat einen beeindruckenden Gameplay-Trailer erhalten, den Sie unten ansehen können.

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The Lost Wild ist es nicht Jurassic Park, aber es sieht definitiv passend aus

Wir dachten, das wäre Sabers kommendes Jurassic Park -Spiel, aber nein, Great Ape Games und Annapurna bringen stattdessen ein sehr von Jurassic inspiriertes The Lost Wild heraus, und es sieht ziemlich gut aus.

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Phantom Blade Zero bekommt einen Trailer, der einen weiteren Trailer hypt

Ja, Phantom Blade Zero soll noch im September erscheinen, aber seltsamerweise bekam das Spiel nur einen kurzen Teaser bei State of Play, der jedoch einen tieferen Blick später im Sommer versprach.

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No Rest for the Wicked erscheint im Oktober für Konsolen

Und so ist es endlich passiert. Moon Studios' beliebtes Action-RPG erhält sein 1.0-Update, das mit einem PS5-Start im Oktober zusammenfällt.

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Onimusha: Way of the Sword hat endlich ein Veröffentlichungsdatum bekommen

Ein weiteres Spiel soll vor Grand Theft Auto VI erscheinen. Onimusha: Way of the Sword erscheint offiziell am 25. September, und du kannst den neuesten Trailer unten ansehen.

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Silent Hill Townfall hat außerdem ein Veröffentlichungsdatum erhalten

Ja, am Tag bevor Onimusha ankommt, Silent Hill wird Townfall in einem versprechenden geschäftigen Herbst vor Grand Theft Auto VI eintreffen. Den Gameplay-Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

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Ace Combat 8: Wings of Theve erscheint im Oktober

Bandai Namco veröffentlicht zwar nicht gerade häufig neue Ace Combat-Spiele, aber es gibt eine solide, treue Fangemeinde, die bereitsteht, wenn sie es tun. Jetzt bereiten sie sich darauf vor, den achten Teil zu veröffentlichen, von dem wir nun wissen, dass er am 2. Oktober erscheinen wird.

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Die Stuntman-Reihe ist offiziell zurück

Ja, Saber überrascht immer wieder. Diesmal feiert Stuntman ein Comeback mit einem neuen Spiel namens Hollywood.

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Ill kehrt zurück und sieht verdammt brillant aus

Wir haben Ill ein paar Mal gesehen, und jedes Mal ist es fast zu schön, um wahr zu sein. Aber es sieht so aus, als soll das Spiel 2027 erscheinen – und das auch auf der PS5. Unten findest du einen sehr beeindruckenden Trailer.

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Control Resonant kommt ebenfalls Ende September an

Es wird ein vollgepackter Herbst, das sagen wir immer wieder, aber es stimmt. Remedys kommender Blockbuster startet ebenfalls am 24. September, zusätzlich zu Townfall. Schauen Sie sich unten an.

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Until Dawn 2 kommt 2027

Nein, es ist nicht Supermassive, das ein neues Until Dawn liefert, sondern vielmehr Firesprite, obwohl die Formel ansonsten gleich zu sein scheint. Ein neuer Ort, neue Charaktere, aber das gleiche blutige Konzept.

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God of War Laufey beendet einen wilden State of Play

Sony Santa Monica hat mit der Enthüllung eines neuen God of War mit dem Untertitel "Laufey" so ziemlich allen das Rampenlicht gestohlen. Viele der Gerüchte erwiesen sich als wahr, denn es ist Faye, die versuchen muss, sich zurück zu ihrer Familie zu kämpfen, aber daran gehindert wird von einer... nun ja... Eine Mischung aus Mythologien. Wir haben keine Ahnung, wann es erscheint, aber du kannst es unten sehen.