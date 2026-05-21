Assassin's Creed: Black Flag Resynced - ein Interview mit Regisseur Richard Knight

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Ende April bin ich auf Einladung von Ubisoft nach Frankreich geflogen, um die kommende Assassin's Creed: Black Flag Resynced vorab zu schauen, eine Neuauflage mit derselben Spiel-Engine, die auch Assassin's Creed Shadows vom letzten Jahr antreibt. Gerüchte kursierten, und nur wenige waren wahrscheinlich überrascht, als das Spiel nur wenige Tage bevor ich mich etwa vier Stunden lang zum Spielen hinsetzte, offiziell per Trailer vorgestellt wurde. Ein komplettes Remake des Piratenspiels, das dieses Jahr 13 Jahre alt wird, in dem aus offensichtlichen Gründen unzählige Verbesserungen, erweiterte Inhalte und Elemente für diesen Publikumsliebling verfeinert wurden. Ich führe mein allererstes Interview in meinem ganzen Leben (abgesehen von einer Beziehung) mit dem Regisseur und Chefin des Spiels, Richard Knight, der ebenfalls am Original von 2013 beteiligt war. Mit anderen Worten: Der Mann kennt sich aus, was er schafft, und nach allem, was man hört, ist er der richtige Mann am richtigen Ort.

Eine Gruppe von Piraten mit einer frischen Interpretation des Klassikers – bereit, in See zu segeln.

Ich schlich mich tatsächlich vom Veranstaltungsort weg, um nach dem Kleben an meiner Spielstation meine Batterien aufzuladen, hauptsächlich um meine Eindrücke zu verarbeiten und etwas anderes als den Geruch von Schweiß und Red Bull einzuatmen, nur um ein paar Stunden später zurückzukehren, um Ideen mit dem Regisseur auszutauschen, einem netten Herrn, der immer mit einer Antwort bereit war, angesichts seiner langen Geschichte mit Assassin's Creed.

Da war ich, spielte in 4K mit 60 FPS auf einem erstklassigen PC.

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Gamereactor: Zunächst einmal vielen Dank, dass ich kommen durfte, dass wir zu dieser exklusiven Vorführung eingeladen wurden und wir zu den ersten gehörten, die Assassin's Creed: Black Flag Resynced gespielt haben. Meiner bescheidenen Meinung nach sieht das Spiel in jeder Hinsicht absolut fantastisch aus, basierend auf der Zeit, die ich damit verbracht habe. Ich habe ein paar Fragen, auf die ich hoffe, Antworten zu bekommen.

Wie lange befindet sich Assassin's Creed: Black Flag Resynced in diesem Zusammenhang bereits in aktiver Entwicklung?

Knight: "Seit 2023, also gibt es es... Drei Jahre jetzt? Und wir beenden es gerade noch."

Gamereactor: Mit einem Start am 9. Juli?

Knight: "Ja."

Gamereactor: Fühlt sich Resync so an, als würdet ihr einen wichtigen Teil von Ubisofts Erbe bewahren, oder geht es eher darum, Elemente zu korrigieren, von denen ihr meint, dass das Original nicht ganz richtig hingeworfen oder erfolgreich war?

Springer: "Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, das steht irgendwie im Namen, Resynced, oder? Wir wollen das Original neu machen, weil es bestimmte Dinge gibt, die einfach etwas veraltet sind oder nicht so gut halten. Doch das Original steht immer noch für sich allein; Du kannst es heute noch spielen. Man kann es immer noch kaufen, es macht einfach Spaß, ich kann es beenden. Aber wir hatten immer diesen Traum, was wäre, wenn es heute wäre; was wäre, wenn wir die neueste Anvil [Engine] hätten; Was wäre, wenn wir etwas von dem Gameplay aus Shadows oder Mirage hätten? Was, wenn wir all diese Dinge zusammensetzen – was können wir daraus machen?

"Es gibt also auf jeden Fall ein bisschen Erhaltung, und wir wollten Edwards Geschichte und Atmosphäre bewahren. Es muss sich trotzdem wie er anfühlen. Aber gleichzeitig denken wir, wir müssen auch ein bisschen träumen. Wir müssen uns fragen, wie es sich anfühlen würde, dieses Spiel heute zu machen?"

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Gamereactor: Mit den heutigen technischen Standards und der neuesten Spiel-Engine, der Anvil Engine, die nach dem, was ich gesehen habe, wirklich auf dem neuesten Stand ist?

Knight: "Ja, und nicht nur die Optik, sondern auch das Gameplay – wohin können wir das führen?"

Gamereactor: Welches ist das historisch ungenaueste Element, das Sie ins Spiel aufgenommen haben, einfach weil es Spaß macht und den Spielspaß steigert? Und gibt es Minispiele oder neue Nebenaktivitäten, die die Spieler zwischen den Missionen und der Hauptgeschichte unterhalten?

Springer: "Okay, es gibt eine Menge Fragen. Ja, der erste Teil, sagen wir einfach, unser Ziel ist es, in erster Linie authentisch gegenüber dem Originalspiel zu sein. Und das bedeutet, selbst wenn sie historische, wissen Sie, Fehler gemacht haben, ist es einfach... So spielten sie damals mit der Geschichte, und wir wollten dem folgen. Also, wissen Sie, wir haben immer noch Dinge wie Harpunieren und Tierjagd. Vieles davon ist das, was man heute von denen denkt; Das waren Dinge, die im Originalspiel viel Sinn ergaben, und wir wollen das Vertrauen der Spieler nicht verraten, indem wir diese nicht einbauen. Aber ja, es bedeutet auch, dass wir kleine spaßige Elemente wie die Bicorn-gegen-Tricorn-Debatte und die Debatte über die spanische Flagge haben.

"Es gibt also bestimmte Dinge, bei denen wir einfach sagen: 'Okay, es gibt viele Nuancen in der Diskussion, aber wir bleiben bei dem, was Black Flag authentisch ist.' "

Gamereactor: Ja, und ich nehme an, es wird auch eine Menge Anbiederung für die Fans geben?

Knight: "Natürlich. Und zum zweiten Teil deiner Frage: Wir haben keine neuen Minispiele im eigentlichen Sinne hinzugefügt, aber wissen Sie, so ziemlich alle alten sind da, wenn man harpunieren, jagen oder ein Brettspiel spielen möchte; Diese Dinge existieren immer noch. Aber ich denke, eine kleine Sache, die ich noch hinzufügen möchte, ist, dass wir jetzt einen Shanty-Player haben, also wenn man einfach jemand ist, der gerne weitersegelt und ein bestimmtes Lied singt, und gerade eine Taste auf dem Steuerkreuz gedrückt hält, erscheint eine Art visueller iPod-Player und man kann auswählen, welches Lied die Crew singen soll."

Gamereactor: Ja, das ist mir aufgefallen, sehr interessant.

Knight: "Ja, ja, und das war uns wichtig, weil wir neue Lieder hinzufügen wie: "Oh nein, was passiert, wenn der Spieler 50 Mal randomisieren muss", um das gewünschte zu finden, oder? Also nur eine Kleinigkeit, aber manchmal sind es nur die kleinen Dinge, die einen von A nach B bringen. Das andere, was wir gemacht haben – und es ist kurz erwähnenswert – ist, dass wir, wie bei den meisten modernen Spielen, Schnellreisen eingebaut haben. Wenn also Segeln nicht so dein Ding ist und du einfach nur nach Havanna zurück willst, kannst du einfach auf die Karte gehen und klicken."

Lucy ist eine der neuen Charaktere, die man rekrutieren kann, und sie schaltet neue Spielmöglichkeiten über das Flaggschiff des Spiels, The Jackdaw, frei.

Gamereactor: Wenn Sie die neue Version spielen und dann zum Original von 2013 zurückkehren, was erhoffen Sie, dass sich in der neuen Version deutlich verbessert, und was erhoffen Sie, dass es genau so ist wie zuvor?

Springer: "Was ich hoffe, bleibt gleich, ist der Geist. Selbst wenn die Mechaniken anders sind und man überall hocken kann, denkt man trotzdem: "Oh, ich habe das Gefühl, ich habe diese Erfahrung schon mit Resynced gemacht." Was sich hoffentlich verbessert anfühlt... Ich hoffe, der Kampf fühlt sich frisch und relevanter für moderne Spiele an. Es kann zwar immer noch schnell und brutal sein, aber jetzt gibt es mehr Spielraum für Können. Ich hoffe, ihr alle schätzt die neuen Marinekampfoptionen, die wir mit den Alternativwaffen, den Offizieren und den Fähigkeiten, die sie mitbringen, eingeführt haben, und ich hoffe, ihr habt das Gefühl, dass diese Dinge tatsächlich helfen. Weißt du, vielleicht wirkten sie im Original ein bisschen fehlend.

"Und schließlich hoffe ich, dass du auch den Spielfluss zu schätzen weißt. Es gibt bestimmte Dinge, die wir jetzt schon viel früher im Spiel eingeführt haben – den Seilpfeil. Wir haben die 'Ram Dash'-Fähigkeit viel früher im Spiel eingeführt. Wir machen bestimmte Dinge, indem wir erkennen, dass die Spieler diese Dinge mögen und sie etwas früher mögen, um ihnen mehr Auswahl und Ausdruck zu geben. Und ich hoffe, dass du – so sehr ich das Originalspiel auch mag – es vielleicht zu schätzen weiß, aber ich kann diese Dinge schneller machen."

Gamereactor: Es ist im Grunde eine Version 2.0 von Black Flag?

Knight: "Jaaaah... oder... In gewisser Weise, auf gewisse Weise."

Gamereactor: Ein Hauptfokus in Black Flag lag schon immer auf der Zeit auf See und Seeschlachten. Du hast die Ladebildschirme beim Landen entfernt. Ist das Spiel jetzt komplett nahtlos, ohne Ladezeiten? Und gibt es außerdem Anpassungen oder neue Features bezüglich des Schiffs, der Jackdaw oder des Ozeans, die komplett neu sind oder die ihr in Black Flag Resync weiterentwickelt habt?

Springer: "Also, wir haben eine große Open-World-Karte. Deshalb wurde die Karte etwas erweitert, um die Spitze von Florida und Kuba sowie einige andere Orte einzuschließen, die schwerer zu erreichen waren. Wir reisen nur zu anderen Orten für... es gibt zwei Teile, an die sich die Leute vielleicht aus dem Originalspiel erinnern, einer davon war North Carolina und der andere Charleston, also einige Orte in den Vereinigten Staaten. Und für diese werden wir nicht etwa 200 Kilometer Meer hinzufügen, um dorthin zu gelangen.

"Aber das Tolle ist, dass mit moderner Technologie die Ladezeiten extrem schnell sind. Und wenn du zurückkommen willst, geht es auch extrem schnell. Also legen wir Wert darauf, ansonsten eine große, zusammenhängende Welt mit nur ein bisschen... zusätzliche Sachen, zusätzliche Orte und Orte, die man unterwegs besuchen kann."

Gamereactor: Gibt es Anpassungen oder neue Features bezüglich der Jackdaw oder des Ozeans im Allgemeinen, die komplett neu sind oder die ihr in Resync weiter entwickelt habt?

Springer: "Das Wichtigste für uns waren die neuen Fähigkeiten durch die Offiziere und dann die neuen alternativen Feuerwaffen für den Jackdaw, was ich wirklich cool finde, denn wenn man eines dieser neuen alternativen Feuer bekommt; Zum Beispiel beim Broadside muss man einfach jederzeit einen Knopf drücken, es gibt kein Menü, um das Richtige auszuwählen. Es ist nur, es ist da... Und so kann man diese taktische Entscheidung spontan treffen, was zu tun ist. Ebenso die Fähigkeiten der Offiziere. Sie sind, ich meine, sie sind einfach... sie schalten einfach ein und dann, sei es Lucys perfekte Schiene, die ungefähr ein skillbasiertes Timing ist, um den Schaden zu reduzieren, oder Dead Mans zusätzlicher Schuss, der vielleicht klingt wie 'Oh, mehr Schaden frei!' aber du musst trotzdem auf die zusätzliche Salve warten und richtig zielen, und vielleicht bereitest du dich gleichzeitig vor. Es gibt viele Faktoren zu berücksichtigen. Wir denken also, dass es eine interessante zusätzliche Managementschicht für Schiffe hinzufügt. Darüber hinaus ist es einfach, wenn du deine nächstgelegene Hafenmeister- oder Kapitänskabine suchst, kannst du das Aussehen deines Schiffes verändern.

"Ich meine, einige dieser Dinge waren auch im Originalspiel, aber wir haben darauf geachtet, dass man verschiedene Segel und verschiedene... all diese Dinge."

Gamereactor: Du hast erwähnt, dass du Black Flag Resync aktualisiert und an einen moderneren Assassin's Creed-Standard angepasst hast. Hast du dir frühere Titel wie Valhalla, Mirage, Shadows angesehen und hast du dich von diesen inspirieren lassen und sie dann in Black Flag Resync umgesetzt?

Springer: "Absolut. Ich meine, alle, bis zu einem gewissen Grad. Du musst es sein, denn es ist, weißt du, ein Remake. Wir müssen ein bisschen wie Historiker sein und schauen, was in bestimmten Spielen am besten funktioniert, und dann entscheiden, was für Black Flag Resync am besten funktioniert. In manchen Fällen funktioniert also etwas, das perfekt funktioniert, und in anderen gibt es etwas, das wir nicht nehmen. Weißt du, Shadows, es gibt bestimmte Dinge, die wir genommen haben. Wie das Licht-und-Schatten-Gameplay, das brillant ist. Aber wir brauchen nicht, dass Edward auf dem Bauch auf dem Boden herumkrabbelt. Für ihn ergibt das keinen Sinn, also nehmen wir das, was am meisten Sinn macht. Und das gilt auch für die anderen Spiele. Wir haben also bestimmte Animationen aus [Assassin's Creed] Unity, genauso wie bei einigen Kampf-Takedowns. Wenn es Sinn macht, wenn es etwas ist, das Edward zu tun scheint, und es für uns günstig genug ist, dann werden wir es verwenden, oder? Aber ebenso, wenn es nur für Samurai Sinn ergibt, machen wir es nicht.

"Es ist einfach das Coole an der Anvil Engine und der Zusammenarbeit mit einem Teil dieser Marke ist, dass wir bis zu einem gewissen Grad die Dinge nehmen können, die am meisten Sinn ergeben, oder sie zumindest an das anpassen können, was für uns sinnvoll ist. Und in manchen Fällen bedeutet das einfach ganz neue Dinge für dich, und es ist egal, was die Vergangenheit gemacht hat, wir müssen künftig etwas Neues machen. Aber es ist wirklich hilfreich zu sagen: 'Oh, wie hat ein Blaspfeil vor 10 Jahren funktioniert?' "

Gamereactor: Wurde Black Flag aus einem bestimmten Grund ausgewählt? Es gibt ältere Teile der Reihe, die ebenfalls von einem Remake oder einer kompletten Überarbeitung profitiert hätten, zum Beispiel das allererste Spiel der Reihe. Warum fiel die Wahl gerade auf Black Flag und liegt es daran, dass es ein Fanliebling ist?

Springer: "Es ist definitiv ein Fanliebling! [lacht] Das ist ein Teil davon, aber was ich sagen würde, ist, wenn man über Zahlen hinausdenkt; Eins, zwei, drei, vier, fünf versuchen wir zu überlegen, was die Marke ist, diese verschiedenen Erfahrungen, verschiedene Punkte in der Geschichte, unterschiedliche spannende Charaktere. Und wenn man sich Black Flag anschaut, ist es so: Okay, check, toller Charakter, check, tolles Setting, die Karibik, check! Du könntest ein Pirat sein und du könntest ein Attentäter sein; Es erfüllt all diese Kriterien. Und dann erfüllt es das letzte Kriterium, nämlich dass es alt genug ist, und auch wenn es noch hält, gibt es viele spannende Dinge, von denen wir dachten, wir könnten es damit machen.

"Also bringen sie das zur Marke und sagen dann auch: 'Okay, und ihr seid Ubisoft Singapur, ihr habt am ursprünglichen Black Flag gearbeitet, ihr habt an den Spielen vor Black Flag gearbeitet!' Sie haben also eine lange Geschichte mit der Marke. Wir haben außerdem einen Hintergrund in Wassertechnik und Marine-Gameplay. All diese Dinge machten es also zu einer sicheren Entscheidung. Aber letztlich kam es darauf an, wie aufregend diese Gelegenheit war. Funktioniert der Charakter, funktioniert das Setting? Sind das Dinge, die wir wieder aufgreifen wollen?"

Blackbeard, eine Legende, so grausam und verrückt wie, nun ja... Die Gerüchte.

Gamereactor: Du hast im allerersten Trailer neue Charaktere eingeführt, die eigene Missionen haben und eine Rolle in der Geschichte spielen. War es schwierig, völlig neue Elemente und Charaktere in eine bereits bestehende Welt und Handlung zu integrieren, und welche Herausforderungen brachte das mit sich?

Springer: "Ich kann nicht sagen, dass es schwieriger ist als die Spieleentwicklung. Es war eine spannende Gelegenheit im Sinne von, dass wir schon immer diese Offiziersfiguren hinzufügen wollten, um die Familie der Jackdaw und die unter Edwards Kommando arbeitenden Menschen zu etablieren, denn das spiegelt auch bei ihm wider, was für ein Piratenführer er ist. Aber wir haben es auch aus einer Gameplay-Perspektive betrachtet: Welche Gameplay-Vorteile würden sie bringen?

"Und dann ist das letzte Element, dass nicht jeder sich erinnert, aber Black Flag ist tatsächlich, obwohl es ein temporeiches Epos ist, ein bisschen ein Epos. Es gibt Zeitsprünge, mehrere Situationen, in denen Edward eingesperrt ist, es gibt Orte, an denen wir Dinge unterbringen können. Es gibt bestimmte Geschichten, die noch nicht vollständig erzählt wurden, es gibt Blackbeard und einige andere Charaktere. Es gibt also all diese kleinen Stellen, an denen wir etwas hinzufügen können. Und besonders bei den Offizieren, ja, das sind neue Charaktere. Aber sie fühlen sich auf dem Jackdaw irgendwie zu Hause an, und solange wir sicherstellen, dass sie aus spielerischer und erzählerischer Sicht passen, wird der Rest irgendwie... "

Gamereactor: Ja, und sie fügen mehr Spielstunden hinzu, ich meine, es ist doch neuer Inhalt, oder?

Knight: "Ja, und wenn man ein Remake macht, sagen manche Leute so: 'Okay – aber ihr bringt mir doch neuen Inhalt, oder? Bitte?' Also wollten wir natürlich sicherstellen, dass wir welche haben, und es schien einfach eine natürliche Methode zu sein, weil wir wirklich... Edwards Geschichte war doch schon erzählt worden, oder? Wir sind nicht hier, um ein brandneues Ende "in den nächsten 10 Jahren seines Lebens" zu schreiben, wir sind hier, um die Geschichte zu erzählen. Deshalb wollten wir etwas, das in diese Geschichte passt und vielleicht hilft, einige der Dinge zu verknüpfen, die darin passiert sind."

Erwarten Sie epische Seeschlachten, Gefechte und zahlreiche Attentate.

Gamereactor: Letzte Frage: Gibt es neue Geheimnisse, Easter Eggs oder versteckte Ziele, die Sie hinzugefügt haben und die Sie teilen können? Werden wir gegen den Kraken kämpfen oder vielleicht gegen andere Schrecken der Tiefe?

Knight: "Wie immer kann ich weder bestätigen noch dementieren – Geheimnisse. Sagen wir einfach, Entwickler lieben Geheimnisse. Aber ja, das ist alles, was ich sagen kann."

Richard Knight, Regisseur von Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Erwarte rechtzeitig eine Rezension dafür.