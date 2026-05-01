Call of the Elder Gods Interview: Spricht über Fortsetzungsambitionen, Länge, KI und Adaptionspotenzial mit Out of the Blue

HQ

Nach dem großen Erfolg von Call of the Sea im Jahr 2020 ging der Entwickler Out of the Blue Games zurück an den Reißbrett, um herauszufinden, wie sie das IP erweitern und ausbauen und zu weiteren Erlebnissen auf Basis von H.P. Lovecrafts Werken führen können. Sechs Jahre später sehen wir, wie diese Vision in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung Call of the Elder Gods zum Leben erweckt wird.

Als offizielle Fortsetzung konzipiert, aber auch als Spiel, das neue Spieler ohne Vorkenntnisse der Serie erleben können, wird Call of the Elder Gods die lovecraftianische Reihe an eine ganze Reihe neuer Orte führen und dabei herausfordernde, aber fesselnde Umwelträtsel bieten.

Mit dem Start von Call of the Elder Gods, der für den 12. Mai auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 geplant ist, hatten wir erneut die Chance, mit der Creative Director von Out of the Blue, Tatiana Delgado, zu sprechen, um vor dem Start einige letzte interessante Informationen zu erfahren. Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an.

Werbung:

Gamereactor: Was hat Sie dazu bewogen, eine Fortsetzung von Call of the Sea zu machen, und wie haben Sie Call of the Elder Gods grundlegend so gestaltet, dass Fans das Originalspiel nicht erleben müssen?

Delgado: "Während wir Call of the Sea entwickelten, war uns klar, dass wir nach der Post-Credit-Szene mehr über Harry wissen wollten. Es fühlte sich an, als gäbe es dort noch mehr zu entdecken. Unsere ursprüngliche Idee war, eine Reihe von Spielen zu schaffen, die sich auf verschiedene lovecraftsche Geschichten konzentrieren, und für dieses zweite Spiel wollten wir die Geschichte dort fortsetzen, wo die Postcredit-Szene endet. Gleichzeitig haben wir dafür gesorgt, dass Call of the Elder Gods als eigenständiges Erlebnis funktioniert, sodass neue Spieler einsteigen können, ohne das erste Spiel kennen zu müssen.

"Während der Produktion haben wir darauf geachtet, die Informationen zu definieren, die die Spieler nach jedem Level lernen sollten, und wir haben dafür gesorgt, dass die notwendigen Elemente von Call of the Sea in den Levels erzählt wurden, aber dass es für die Spieler nicht überwältigend wirkte. So würden die Fans sie erkennen und genießen, aber Neulinge würden die Stücke lernen, die sie brauchen."

Gamereactor: Was haben Sie aus der Entwicklung von Call of the Sea gelernt, das Sie unbedingt in Call of the Elder Gods einbauen wollten?

Delgado: "Wir haben einige Dinge gelernt, die wir verbessern wollten:



"Die Charaktergeschwindigkeit war zu langsam, und das war für einige Spieler ein Problem. Wir haben unterschiedliche Geschwindigkeiten angepasst und hinzugefügt, je nachdem, ob sich die Figur im Innen- oder Außenbereich befindet. Erkundung und Rätsellösen sollten sich angenehm und nicht langweilig anfühlen.



"Manche Leute fanden Rätsel zu schwierig, andere dachten, sie seien zu einfach. Für ein Puzzlespiel ist es sehr schwer, alle Spieler zufriedenzustellen, also haben wir versucht, Werkzeuge hinzuzufügen, die den Schwierigkeitsgrad anpassen können, wie Hinweise im Spiel oder das Entfernen des Tagebuchs und einige Voice-over-Zeilen, die zu viele Rätsel andeuten.



"Wir wollten auch mehr Charaktere einbauen, um Interaktionen und Dialoge zu ermöglichen."



Werbung:

HQ

Gamereactor: Da Call of the Elder Gods die Geschichte an verschiedene Orte auf der Welt bringt, wie wird sich das auf das Gameplay und die Herausforderungen auswirken, wie wir es bei Call of the Sea auf einer Insel nicht gesehen haben?

Delgado: "Es erlaubt uns, nicht nur mit verschiedenen Umgebungen zu spielen, sondern auch mit Gebäuden (ein Herrenhaus, eine verlorene Radiostation), Technologie verschiedener Art... Und das hilft nicht nur visuell, sondern bietet auch eine Möglichkeit, neue Rätsel auf Basis dieser Technologie und Umgebungen zu erstellen."

Gamereactor: Da Call of the Elder Gods eine Fortsetzung von Call of the Sea ist, was sollten die Spieler in Bezug auf die Spieldauer erwarten? Wie vergleichen sich die beiden und was erfordert ein durchschnittlicher Durchlauf aus zeitlicher Sicht?

Delgado: "Dieses Spiel ist etwas länger als das erste, aber wir wollten die Spielzeit nicht einfach um der Spielzeit willen verlängern. Dieses Spiel würde etwa 6 Stunden dauern. Wir wollen Erlebnisse schaffen, die beim Spieler Anklang finden."

Gamereactor: Wie steht Out of the Blue zur Nutzung von KI in der Videospielentwicklung und wurde KI überhaupt bei der Produktion von Call of the Elder Gods eingesetzt?

Delgado: "Wir haben keine KI während der Produktion von Call of the Elder Gods oder im finalen Spiel verwendet. Wir sind überzeugt, dass die menschliche Berührung für alle Kunstformen unglaublich wichtig ist, und wir schätzen die Fähigkeit, feine Details in unseren Werken zu kontrollieren.

"Was den Einsatz von KI in Videospielen im Allgemeinen angeht, denken wir, dass sie ein nützliches Werkzeug für frühe Prototypen sein könnte, aber wir möchten sie in nichts einsetzen, das wir an Spieler ausliefern."

Gamereactor: Was ist ein Teil von Call of the Elder Gods, über den du denkst, dass die Leute mehr reden sollten?

Delgado: "Das Gefühl von Abenteuer und unsere Interpretation von Lovecrafts Werken. Wir lieben es, dass Fans sagen, dass unsere einzigartigen Interpretationen des lovecraftschen Mythos sehr nah an den Quellen sind, aber wir geben ihnen eine Wendung, um sie einzigartig und anders zu machen."

Gamereactor: Es gibt viele HP Lovecraft-Romane und Werke, von denen man Inspiration schöpfen kann – haben Sie also eine große Vorstellung davon, wohin Sie das Franchise führen möchten, oder ist das Spiel für Spiel unterschiedlich? Würdest du vielleicht jemals eine Multimedia-Erweiterung in Betracht ziehen?

Delgado: "Mit Call of the Sea haben wir bereits eine offizielle Call of Cthulhu TTRPG-Kampagne gestartet, daher sind wir offen, unsere Universen zu erweitern. Wir glauben, dass unsere Geschichten in jedes Medium passen würden: TV-Serien, Filme, Comics... Aber im Moment konzentrieren wir uns auf den Start von Call of the Elder Gods."

Danke an Out of the Blue und Delgado für die Beantwortung unserer Fragen. Für mehr von Call of the Elder Gods können Sie unsere aktuelle Vorschau des Spiels lesen, eines unserer neuesten persönlichen Interviews mit Delgado unten verfolgen und das Spiel selbst erleben, wenn es am 12. Mai für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheint.