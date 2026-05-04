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Gunnar Optiks, die Brillenmarke, die sich darauf spezialisiert hat, stilvolle sowie sichere Sonnenbrillen und -brillen herzustellen, tritt schon seit einiger Zeit in die Welt der Gaming-Crossovers ein. Es gab Brillen, die nach Borderlands-, The Witcher- und Fallout-Charakteren modelliert sind, sowie einige andere IPs. Die Auswahl ist sorgfältig, denn es scheint, als wolle Gunnar Optiks den Markt nicht einfach mit großen Mengen Sonnenbrillen in verschiedenen Farbpaletten überschwemmen, sondern hat bei der Annäherung an Zusammenarbeit oder wird ein zentrales Design im Sinn. Wenn du ein Beispiel dafür willst: Die Cyberpunk 2077 Dex Brille von Gunnar Optiks passt perfekt.

Es gibt viele Cyberpunk 2077 Charaktere, die Sonnenbrillen tragen, die meisten davon bleiben etwas länger als Dex. Das heißt nicht, dass der bedrohliche Night City-Fixer keinen Eindruck hinterlässt, aber Johnny Silverhand trägt ebenfalls Sonnenbrille und ist wohl der ikonischste Charakter des Spiels. Aber wenn wir von Cyberpunk 2077 s ikonischsten Brillen sprechen, würde ich den Preis an Dex' Sonnenbrillen vergeben, und Gunnar Optiks hat hervorragende Arbeit geleistet, sie etwa fünfzig Jahre vor dem Fixer nachzubilden.

Wie du siehst, bin ich kein Doppelgänger für den Night City Fixer Dexter DeShawn.

Die Gunnar Optiks Cyberpunk 2077 Dex sind sehr ähnlich gestaltet wie im Spiel und haben übergroße, kantige Schildlinsen mit einer Magnesiumlegierungsoberfläche. Sie sind leicht, haben aber ein hochwertiges Gefühl, das man von Brillen erwarten würde, die 100+ £ kosten. Es ist schön zu sehen, dass Gunnar Optiks nicht nur von der Liebe der Leute zu Cyberpunk profitiert, indem sie den Preis erhöhen. Wie wir noch besprechen werden, gibt es viele zusätzliche Funktionen, die diese Brille zu einem klugen Kauf für Gamer oder alle, die sich Sorgen machen, dass zu viel Bildschirmzeit sich negativ auf die Augen auswirkt. Selbst wenn du nicht daran denkst, in der Stadt mit diesen Fassungen zu stolzieren, findest du trotzdem viele Möglichkeiten dafür.

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Es wäre jedoch schade, die Gunnar Optiks Cyberpunk 2077 Dex nicht zu zeigen, denn sie sind eine tolle Sonnenbrille. Ich habe die bernsteinfarbene Gläsertönung in meinem Mustermodell erhalten, die ziemlich gelblich ist, sodass man durch die Brille die Augen sehen kann. Als jemand, der die Trophäe vielleicht dafür hält, dass sie am wenigsten wie Dexter DeShawn aussieht, war ich etwas besorgt, wie sie an mir aussehen würden, aber nachdem ich sie eine Weile getragen und mit verschiedenen Outfits ausprobiert habe, fühlt sich ihr 90er-Jahre-Futurismus für mich seltsam passend an, und ich zucke nicht vor dem Spiegel zurück, wenn ich mich dabei ertappe, sie zu tragen. Die Amber Max oder Sun-Tönungen verleihen dir vielleicht einen eher Dex-ähnlichen Look, aber die Brille wirkt genauso hochwertig, wie sie sich anfühlt, auch wenn du anfangs denkst, dass du sie nicht passen.

Apropos Stil: Sie bekommen auch schöne Accessoires als Teil Ihres Kaufs. Ein von Night City inspiriertes Mikrofaser-Reinigungstuch (etwas, das ich sparsam benutzt habe, da die verschmierungsresistente Technik auf der Brille Verschmieren sehr gut verhindert) und ein brillant einzigartiger Puffjackenärmel, um deine Brille zu schützen. Diese kleinen Stücke werden Ihren Kauf wahrscheinlich nicht definieren, zeigen aber die Aufmerksamkeit, die Gunnar Optiks darauf richtet, Fans zu begeistern und die Kollaborationen mehr als nur ein Paar schicken Brillen zu bieten.

Wie ich schon sagte, geht es bei diesen Brillen nicht nur um Stil, sie besitzen eine breitere Funktionalität, die sie für Gamer besonders attraktiv macht. Gunnars Linsentechnologie kämpft gegen schädliches UV-Licht und blockiert ebenfalls blaues Licht. Ich habe diese Brille nicht nur getragen, um zu sehen, wie sie für diese Rezension aussehen würde, sondern ich habe auch Stunden damit verbracht, geduldig auf dem Nasenrücken zu sitzen. Arbeiten, spielen, fernsehen und sogar Filme schauen. Man bemerkt die Brille zwar, aber das liegt vor allem daran, dass die Gläser blaues Licht blockieren und alles wärmer, weicher leuchten. Das Gewicht ist da und vorhanden, aber die Brille ist leicht genug, dass man, wenn man etwas Ablenkendes findet, es kaum bemerkt.

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Gunnar Optiks Cyberpunk 2077 Dex sind für einen ziemlich spezifischen Nutzer konzipiert. Jemand, der große, prahlerische Brillen möchte und auch über den praktischen Nutzen im Alltag nachdenkt. Sie sind die einzigartigste Brille, die ich aus den Gaming-Kollaborationen von Gunnar Optiks gesehen habe, aber wie die anderen sind sie unglaublich stilvoll und funktional. Ich liebe immer Gaming-Merch, die nicht jedem im Umkreis von einer Meile "ICH BIN EIN GAMER" ENTGEGENSCHREIT, UND DIESE BRILLE TUT GENAU DAS. Sie sind einfach cool und bieten dir ein tolles Outfit-Accessoire, während sie dir helfen, Augenbelastung aus deinem Leben fernzuhalten.