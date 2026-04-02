Wir sagen voraus, worum es in The Super Mario Bros. Movie 3 gehen wird (und wie der Titel aussehen wird)

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The Super Mario Galaxy Movie Now und The Super Mario Bros. Movie im Jahr 2023 enthalten eine riesige Menge an Anspielungen aus 40 Jahren Geschichte der Mario-Spiele, von kleinen Cameos bis hin zu großen Setpieces und Handlungspunkten, die mehr oder weniger originalgetreu aus den Spielen adaptiert wurden. Es ist sicher, dass es weitere Filme geben wird: Derzeit ist noch nichts bestätigt, aber wir erwarten, dass alle zwei oder drei Jahre Fortsetzungen und Spin-offs erscheinen, ähnlich wie bei der Minions-Reihe.

Und das brachte uns zum Nachdenken: Wohin wird die Filmreihe als Nächstes gehen? Viele Dinge aus dem Mario-Universum wurden bereits behandelt, aber es gibt noch viele Dinge, die noch in den Filmen erscheinen werden. Hier sagen wir die wahrscheinlichsten Prämissen, Charaktere und Orte voraus, die wir in The Super Mario Bros. Movie 3 erwarten... Angefangen mit dem Titel.

Denn nach Super Mario Bros. und Super Mario Galaxy, wie wird der nächste Film heißen? Das sind unsere Vorhersagen... Aber natürlich solltest du nicht weiterlesen, wenn du den Film noch nicht gesehen hast. GROSSE SPOILER VORAUS.

Ich bestehe darauf, RIESIGE SPOILER VON The Super Mario Galaxy Movie.

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The Super Mario Odyssey Movie

Der erste Film wurde nach Super Mario Bros. benannt, dem umgangssprachlichen Namen der Serie, aber auch dem Namen des ersten offiziellen Spiels, das 1985 veröffentlicht wurde. Wenn wir jede Hauptära der Mario-Spiele adaptieren wollten, wäre der nächste logische Schritt The Super Mario World movie gewesen, basierend auf dem Spiel von 1991. Stattdessen sprang Illumination direkt in Galaxy, basierend auf den Wii-Spielen von 2007-2010, was wohl der Höhepunkt der Mario-Reihe aus erzählerischer und weltaufbauischer Sicht ist.

Das lässt uns vermuten, dass der logischste Name für den Threequel The Super Mario Odyssey movie sein wird. Das stellt jedoch eine echte Herausforderung dar, da die meisten besten Teile des Switch-Spiels von 2017 bereits in den beiden vorherigen Filmen zu sehen sind: Peach und Bowsers Hochzeit, Tostarena und das Sandkönigreich, der Dinosaurier, der Ruined Dragon – sogar die Brooklyn-Teile des ersten Films fühlen sich wie New Donk City an.

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Einen Mario Odyssey Film ohne den Hochzeitsteil zu drehen, der schon gemacht wurde, wäre etwas sinnlos. Sie könnten sich auf Cappy und ihre Schwester Tiara konzentrieren und die Broodals als neue Schurken haben. Aber ehrlich gesagt waren diese Charaktere nicht besonders einprägsam. Gleichzeitig war Marios Fähigkeit, sich in Feinde und Tiere zu verwandeln, eine extrem coole Spielmechanik, ergibt aber erzählerisch wenig Sinn, um ein Hauptbestandteil des Films zu sein...

The Super Mario Land movie

Ein großes Problem der Filmreihe auf lange Sicht ist der Mangel an guten Schurken, was auch die Sonic-Filme betrifft. Bowser (und Robotnik) sind cool, aber werden sie immer denselben Bösewicht benutzen?

Im Mario-Universum gibt es nicht so viele Schurken außer Bowser (und Donkey Kong, was nicht mehr zählt, da er eigentlich kein Bösewicht mehr ist). Es gibt eine Ausnahme. Oder zweitens, Wario und Waluigi, möglicherweise die größten Mario-Charaktere, die bisher nicht in den Filmen aufgetaucht sind. Wir haben Daisy in der Post-Credits-Szene von Galaxy gesehen, die überführt zu... Super Mario Land.

Die rothaarige Prinzessin (auch angedeutet, als Luigi Mario fragt, ob Peach einen Freund hat) gab ihr Debüt in Super Mario Land, dem Jahr 1989. Wario gab sein Debüt in Super Mario Land 2 (1992). Genug Material, um den dritten Film im seltsamen Königreich Sarasaland anzusiedeln, was zu einigen wirklich tiefgründigen Cameos führen könnte.

Das große Problem ist, dass 'The Super Mario Land movie ' bei weitem nicht so episch klingt wie The Super Mario Galaxy Movie, was das Ende der Trilogie aus kommerzieller Sicht deutlich weniger attraktiv machen würde. Und das ist das Problem dieser Filmreihe: Nichts ist größer als Galaxy, außer Odyssey, und wie gesagt, das meiste, was wir in diesem Spiel gesehen haben, wurde bereits adaptiert...

The Untitled Super Mario 3D Game releasing in 2027 movie

Nun, es könnte etwas Größeres als Galaxy und Odyssey... das nächste Spiel im Mario-Universum, von dem stark gemunkelt wird, dass es 2027 als erster echter Nachfolger von Mario Odyssey erscheinen soll. Wir erwarten, dass es etwas völlig Neues wird (nicht Galaxy 3 oder Odyssey 2), und wenn es 2027 erscheint, wäre es möglich, dass ein Film, der 2028 oder 2029 erscheint, seinen Namen trägt und sich direkt von dem inspirieren lässt, was Yoshiaki Koizumis Team gerade entwickelt.

Angesichts der engen Beziehung zwischen Nintendo und Illumination ist die Vorstellung, dass sowohl das Spiel als auch der Film parallel entwickelt werden, nicht undenkbar, obwohl wir uns nicht sicher sind, ob das die richtige Wahl wäre: Viele würden annehmen, das Spiel sei eine Adaption des Films, was das Originalprodukt von Nintendo insgesamt entwerten könnte. Und es gibt andere, interessantere Optionen, wie...

The Super Mario Sunshine Movie

Dieser GameCube-Klassiker von 2002 ist zweifellos eines der Mario-Spiele mit einer markanteren Welt und Geschichte, und Isle Delfino würde absolut wunderschön aussehen. Das könnte auch zu dringend benötigter Qualitätszeit zwischen den Charakteren führen, während sie in den Urlaub fahren: Die Beziehung zwischen Mario und Peach könnte richtig erforscht werden, bevor Bowser Jr. diesmal zum Hauptbösewicht wird.

Das Problem ist, dass Super Mario Sunshine ein sehr nischiges Spiel ist (so nischig, wie ein Mario-Spiel eben sein kann) und wieder weniger vermarktbar als Galaxy (obwohl ich sagen würde, es ist spannender als einfach nur 'Land '. Richtig gemacht, könnte es ein Film mit viel Persönlichkeit sein und einen guten Grund, den Film im Sommer statt im Frühling zu veröffentlichen.

The Super Mario 3D World + Bowser's Fury movie

Ein weiterer relativ unbekannter Titel, da er ein zusätzlicher Bonus für ein größeres Spiel war, Bowser's Fury hat wirklich gutes Potenzial für eine coole Geschichte. In diesem Spiel verbündet sich Bowser Jr. mit Mario, um einen wütenden Bowser, der zu einem riesigen Monster geworden ist, aufzuhalten, bevor Mario in eine riesige Katze verwandelt wird. Das wäre eine sehr gute Ausrede, Bowser wieder als Hauptbösewicht zu haben, und würde eine interessante Dynamik zwischen Mario, Bowser Jr. und Bowser schaffen – eines der besten Elemente des Galaxy-Films.

Das Problem ist, dass... Galaxy Film hat schon etwas Ähnliches gemacht, als Mario sich mit Bowser zusammentut und Mario Bowser Jr. vor dem riesigen Drachen rettet, den Bowser erschaffen hat. Außerdem gibt es nicht viele Nebencharaktere, die das Versprechen entwickeln, Daisy als neue Hauptfigur zu haben.

The Super Mario Bros. Wonder Movie

Veröffentlicht im Jahr 2023, ist Wonder das jüngste Haupt-Mario-Spiel, was daher eine kommerziell tragfähige Option für die Namensgebung des Films darstellt. Außerdem sind Daisy und sogar Rosalina jetzt in der Switch-2-Version zu sehen. Das Problem ist, dass das Spiel zwar Spaß macht, aber storytechnisch extrem einfach ist und die Welt nicht besonders interessant ist.

Was aus filmischer Sicht Spaß machen könnte, wäre jedoch, die Wundereffekte auf der Leinwand zu sehen, vielleicht mit verschiedenen Animationsstilen, einer Mischung aus Farben und Spezialeffekten sowie neuen Musiknummern. Es wäre eine Gelegenheit für Illumination, wild zu werden... aber mal ehrlich, dieses Studio ist weder Sony noch DreamWorks, die viel eher bereit sind, visuelle Risiken einzugehen.

Es könnte jedoch ein guter Einstieg sein, um die Koopalings vorzustellen, die mit ziemlicher Sicherheit früher oder später ihr Filmdebüt geben werden, vielleicht als Brüder oder Cousins von Bowser Jr. Die Koopalings sind die Stars der neu erschienenen Switch-2-Edition des Spiels, sodass mehr Spieler sie vor dem nächsten Film kennenlernen werden...

Spin-offs

Vielleicht ist der nächste Mario-Film keine Fortsetzung... sondern ein Spin-off. Tatsächlich wäre es eine sehr gute Möglichkeit, uns zu unterhalten und die einzelnen Charaktere auszuarbeiten, bevor in Teil 3 der Mario-Saga eine bedeutungsvollere Geschichte erzählt werden kann. Dies sind die wahrscheinlichsten Spin-off-Ideen:

Luigi's Mansion : Charlie Day würde in einem Spin-off mitspielen, das weiterhin Mario, Peach, Toad und die meisten Charaktere aus dem Universum erlaubt, was es fast zu einer Fortsetzung macht, aber den Fokus auf Luigi legt. Veröffentlicht es an Halloween, sorgt für ein paar ganz leichte Schrecken für Kinder, und es könnte ein Hit werden...

Star Fox: Ein Star-Fox-Film mit Glen Powell ist fast selbstverständlich, besonders nach den Gerüchten über nicht nur ein, sondern gleich zwei neue Spiele in der relativ unbekannten Serie, die bald für die Switch 2 erscheinen werden. Die Figuren haben außerdem enormes Potenzial für einen Film voller epischer Weltraumschlachten, der sich aber auf Freundschaft und Kameradschaft konzentriert.

Princess Peach Showtime: Es ist klar, dass Nintendo und Illumination Peach mehr als eine hilflose Dame in Not machen wollen, daher wäre es eine coole Idee, ihr einen eigenen Film zu geben. Das Spiel 2024, in dem Peach sich in all diesen verschiedenen Bühnenstücken verkleidet, könnte cool zu adaptieren sein, aber wir erwarten etwas ganz Neues für Anya Taylor-Joy.

Yoshi's Island: Der Ursprung der Mario-Brüder, der aus der realen Welt stammt, bedeutet, dass Yoshi's Island nicht verfilmt werden konnte. Außerdem war die Babyszene in Galaxy schon ein großes Easter-Egg, also können wir Yoshi's Island als abgedeckt betrachten. Allerdings könnte eine andere Art von Geschichte, die sich um Donald Glovers Yoshi dreht, dennoch passieren und auch Bowser Jr. als Bösewicht haben, da er auch im kommenden Yoshi and the Mysterious Book-Spiel vorkommt.

Donkey Kong Country: Das wahrscheinlichste Spin-off ist immer noch eines, das sich um Seth Rogens Donkey Kong dreht, das im Mario Galaxy-Film fehlt. Mit einem erneuten Interesse an der Figur nach Donkey Kong Bananza könnte sie viele Mitglieder der Kong-Familie vorstellen und Pauline nach ihrem kurzen Cameo im ersten Film wieder ins Mario-Filmuniversum einführen.

Am Ende gibt es zwar viele Möglichkeiten für Fortsetzungen, aber wir befürchten, dass Nintendo und Illumination sich im zweiten Film mit der Mario-Galaxy-Geschichte zu schnell vorgeschlagen haben – in einem Film, der, so könnte man argumentieren, den Spielen nicht wirklich gerecht wird. Der Hype um den Galaxy-Film war enorm, aber werden sie ihn für den dritten, vierten oder fünften Film aufrechterhalten können, nachdem sie bereits eine ihrer besten Kugeln verschwendet haben?

Wir werden abwarten müssen... In der Zwischenzeit sind das unsere besten Vermutungen, worum es im nächsten Film im Super-Mario-Universum gehen wird (und wie er heißen wird). Stimmen Sie unseren Vorhersagen zu? Glaubst du, wir haben es richtig gemacht? Oder hast du andere Ideen? Lassen Sie es uns wissen!