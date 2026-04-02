Das Argument für gute Ports gegenüber mehr Remakes

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Es gibt ein Zitat, das mir oft durch den Kopf geht, wenn ich an die Spielebranche als Ganzes denke, und es stammt von einem Ben Starr. Ich bin ein großer Fan von Mr. Starr und habe nichts Schlechtes über ihn zu sagen, aber bei den Golden Joystick Awards 2024 sagte er: "Es ist absolut kriminell, dass wir keine offizielle Version von Bloodborne mit 60 Bildern pro Sekunde haben."

Kriminell? Wirklich, Ben? Es gibt Mörder auf den Straßen. Der amtierende US-Präsident wird in den Epstein-Akten öfter genannt als Gott oder Jesus in der Bibel. Ich verstehe, wir alle haben unsere eigene Definition von Kriminellem. Ich würde gerne Leute ohne räumliches Bewusstsein sammeln, diejenigen, die ihre Einkaufswagen offen stehen lassen, und die Tollpatsch, die beim Fahren ihren Blinker nicht finden und sie einfach in die Sonne schicken. Ich verstehe den Frust, wenn dein Lieblingsspiel nicht mehr so gut ist wie damals, als du es zum ersten Mal gespielt hast. Wenn die Community jedoch nach Remakes schreit, glaube ich, dass wir wirklich einen guten Port für die überwiegende Mehrheit dieser Titel brauchen. Die gleiche Grafik, das gleiche Gameplay und sogar die gleiche Performance in manchen Fällen, nur auf mehr als einer alten Konsole spielbar. Wie wir beim 3DS und Wii U gesehen haben, ist es allzu leicht, dass Spiele, die auf einer Plattform gebunden sind, für immer verschwinden.

Das soll Remakes nicht vollständig ablehnen. Nein, ich finde, es gibt einige fantastische Remakes da draußen. Capcom schafft es zum Beispiel hervorragend, die Schreckmomente der Resident Evil-Reihe auf moderne Standards zu bringen. Ich denke auch, dass ein Remaster hier ein ziemlich guter Mittelweg sein kann, wie zum Beispiel The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, aber heutzutage ist das Ganze zwischen Remaster und Remake so undurchsichtig geworden, dass es schwerfällt, wirklich zu definieren, was sie trennt. Portierungen und Optimierungsarbeit hingegen wirken oft übersehen. Es ist weniger aufregend, einfach das gleiche alte Spiel zurückgeworfen zu bekommen, aber für viele Entwickler und Titel könnte es eine bessere Option sein. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre GOG der einzige große Name, der alte PC-Spiele weiterhin verfügbar hält, ohne das Erlebnis für ein Remake komplett zu überarbeiten.

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Remakes machen Spaß, sie sind auffällig, aber sie kosten auch viel Geld und Zeit. Schau dir das Star Wars: Knights of the Old Republic Remake als Paradebeispiel an. Es geht nicht nur darum, alten Code zu nehmen und ihn glänzend und neu aussehen zu lassen. Im Grunde erstellst du ein neues Spiel mit einem Projekt dieser Größe, selbst wenn du eine solide Grundlage hast, auf der du aufbauen kannst. In einer Zeit, in der die Budgets bei AAA-Entwicklung massiv wachsen, fühlt es sich wirklich so an, als könnte man seine Münzen sparen, wo es geht, und die potenziellen Remake-Mittel in etwas anderes investieren. Was die Zeitsparnis angeht: Auch wenn man mit den Fingern nicht einfach mit den Fingern schnippen kann, ist es viel einfacher, alte Spiele mit kleinen Updates auf neue Plattformen zu bringen, als im Grunde ein neues AAA-Erlebnis mit all den Extras zu schaffen, die man heutzutage von ihren Spielen erwartet.

Zurück zu Bloodborne als Beispiel: Wir wissen, dass FromSoftware, falls es neu gemacht werden sollte, das Studio dafür sein würde. FromSoftware jedoch, wie ich mir viele andere Studios vorstellen würde, würde stattdessen lieber an etwas anderem arbeiten. Remakes können genauso unerschrocken sein wie jede andere Spieleveröffentlichung, da man bereits eine eingebaute Fangemeinde hat und sie nicht mit einer neuen IP bekannt machen muss. Es ist leicht zu verstehen, warum viele Studios sie machen. Es ist jedoch möglich, dass wir Traumprojekte und neue, spannende Universen verpassen könnten, wenn Entwickler einfach ihre Zeit in ein Remake investieren würden. Stell dir zum Beispiel vor, Baldur's Gate III würde nicht veröffentlicht, weil Larian stattdessen an Baldur's Gate II Remake gearbeitet hatte. Es ist hypothetisch, also nicht das stärkste Argument im Anti-Remake-Fall, aber da der Mainstream-Veröffentlichungskalender so sehr auf Remakes fokussiert ist, würde es mich nicht wundern, wenn wir im Laufe der Jahre einige coole Originalwerke verpasst haben.

Ich denke auch, dass es etwas daran zu sagen hat, dass Spieler trotzdem viele der Spiele spielen können, für die sie Remakes haben wollen. Wie erwähnt, ist GOG ein Ort, an dem du Spiele wie The Elder Scrolls III: Morrowind, Vampire: The Masquerade - Bloodlines, Dragon Age: Origins, Dino Crisis und viele andere Spiele einfach auf Play drücken kannst. Klar, sie haben ihre Eigenheiten und zeigen ihr Alter mehr als ein fünf oder zehn Jahre altes Spiel, aber da das Gaming mit jedem Jahr breiter wird, scheint es, als würden Dinge wie Grafik und ein allgemein akzeptierter visueller Standard über Bord geworfen. Man erwartet ein gewisses Qualitätsniveau von einem AAA-Erlebnis, aber wenn Spiele wie Slay the Spire 2 Hunderttausende Spieler erreichen, beginne ich zu denken, dass wir alle die Grafik und Performance der frühen 2000er Jahre wieder ertragen könnten, wenn es nötig wäre. Da ich keine Jahre meines Lebens verlieren wollte, um auf das Remake von Knights of the Old Republic zu warten, habe ich mir einfach die mobile Version geholt und auf einem Tablet gespielt. Es war großartig. Ich habe kürzlich zum ersten Mal Dragon Age in die Hand genommen. Es zeigt sein Alter, aber es rockt auch. Ein altes Spiel sofort wegen Grafik oder Leistung abzutun, fühlt sich an, als würde es ziemlich veraltet werden, und eine Meinung, die eigentlich nur von den treuesten Ragebait-Accounts auf Twitter verteidigt wird, die alles 2D oder einen visuellen Stil haben, der nicht realistisch ist, betrachten und es als Schmutz bezeichnen.

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Selbst wenn dir aus irgendeinem Grund der Gedanke, ein altes Spiel mit voller Verfügbarkeit über einen neuen Port zu spielen, dir den Magen umdreht, gibt es noch viele Spiele, die viel besser aussehen und kein Remake brauchen. Du kannst Bloodborne spielen, solange du eine PS4 oder PS5 besitzt. Klar, die Bildrate liegt nicht bei 60fps, was Ben Starr vielleicht zum Platzen bringt, aber es ist trotzdem ein fantastisches Spiel, das kein Remake braucht. Remakes von Titeln, die ein Jahrzehnt alt oder in manchen Fällen sogar jünger sind, zeigen einige der schlimmsten Trends des modernen Gamings. Es ist Unternehmensgier und Konsumentenanspruch, wenn man die Nachfrage nach ständigen Remakes auf den Kern reduziert. Mehr Häfen könnten immer noch beide Dinge umfassen, wären aber mit einem Bruchteil der Kosten sowohl an Geld als auch mit Zeitaufwand verbunden.

Remakes sehen schöner aus, sie funktionieren besser. Man kann ein Spiel zu dem Traum machen, der es vor zwanzig Jahren sein sollte. Ein Port kann jedoch immer noch eine neue Fangemeinde an einen alten, geliebten Titel heranführen und dabei dennoch etwas Sorgfalt geben, damit er auf einer modernen Konsole gut läuft. Das Problem bei Remakes ist, dass sie die Idee verkaufen, dass wir ständig neue brauchen. Das ist natürlich verständlich. Wenn du darüber nachgedacht hast, hast du wahrscheinlich schon genug Spiele zum Spielen und Wiederholen, um zehn Lebenszeiten zu füllen, also muss die Branche uns diese Idee verkaufen, damit sie weitergeht.

Wenn ich an die besten Spiele meiner Jugend denke, denke ich nicht daran, dass sie irgendein glänzendes DLSS-5-Makeover bekommen hätten, ich wünsche mir nur, sie wären auf einem modernen Rechner spielbar, ohne zu hoffen, dass irgendein heldenhafter Modder sie mit heutigen Systemen kompatibel gemacht hat. Wenn wir etwas ehrlicher zu uns selbst wären und nicht sofort Remake-Forderungen hätten angefordert, sobald wir Clips eines alten Spiels gesehen haben, das in vielerlei Hinsicht noch Bestand hat, würden wir wohl viel mehr Portierungen bekommen und auf lange Sicht eine größere Bewahrung alter Spiele.