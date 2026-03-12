Deadlock hat gerade ein großes Update erhalten.

HQ

Deadlock, Valves neuestes MOBA, das sich derzeit in einer geschlossenen Alpha befindet, sorgt in der Gaming-Community für großes Aufsehen, und das neueste Update am 6. März hat zu einigen großen Spieländerungen geführt. Hier ist alles, was Sie wissen müssen. Fast jeder Aspekt des wichtigen Gameplays wurde beeinflusst, wobei Türme mehr HP erhalten und die Anzahl der Seelen, die man durch das Töten von Truppen erhält, verstärkt wird. Die Bewegungsmechanik wurde verfeinert und es gibt eine Zunahme von Dschungelcamps

Zwei der größten Änderungen in diesem Update waren jedoch bei zwei der meiner Meinung nach nervigsten Champions im Spiel. Der Portier und Bebop (seufz).

Bebop kann seinen Haken jetzt abbrechen, wenn er Gegner hakt, sodass seine Fähigkeit keine Abklingzeit hat. Ein wichtiger Gegenstand, den man gegen einen Bebop kaufen sollte, ist der Gegenzauber, der seine Sticky Bombs negiert und nutzlos macht.

Der ultimative 'Hotelgast' des Portiers hat nun nur noch eine Abklingzeit von 10 Sekunden, falls der Feind der Baroness entkommt. Das bedeutet nun, dass Spieler Gegner im Hotel einsperren und sie, wenn sie frei sind, mit ihrem Gepäckwagen betäuben und erneut in The Baroness einsperren können. Wenn du dann auch Echo-Splitter kaufst, kann diese Kombination technisch gesehen so lange andauern, bis der Zielgegner schließlich in der Baroness oder durch deine Gepäckwagen stirbt.

Eine weitere wichtige Überarbeitung war Ivys ultimative Fähigkeit Air Drop. Statt jetzt das Ultimate zu wirken und vor dem Abflug mit den Flügeln zu schlagen, kann Ivy sofort abheben (es sei denn, sie sind beschädigt, was dann die Abklingzeit auf 4 Sekunden zurücksetzt).

Leider hat Silver in diesem Update keine großen Nerfs erhalten, daher ist es am besten, wenn sie sich in einen Lycan verwandelt, einfach zu rennen und sich so lange wie möglich zu verstecken.....