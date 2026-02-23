Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Zelda! Lasst uns feiern und eine Reise weit weg von Hyrule unternehmen

HQ

Es ist nicht das erste Mal, dass ich das auf dieser Seite erwähne, aber ich war ein Sega-Kind, das ein PlayStation-Teenager wurde, während Nintendo-Konsolen mein Leben nur kurz berührten, als ich nach der Schule bei meinem Freund zu Hause spielte. Deshalb bin ich, obwohl ich fast im gleichen Alter wie Mario und Zelda bin, nicht wirklich mit ihnen aufgewachsen. Marios Plattformer füllten allerdings eine Lücke – vielleicht, weil sie sich gut für kurze Sitzungen eignen – während ich kaum ein Zelda-Spiel angerührt habe, bis ich erwachsen war.

Das erste Spiel der Reihe, das ich abgeschlossen habe (nachdem ich zuvor ein paar Stunden mit Wind Waker und Twilight Princess verbracht hatte), war, etwas bizarr, Phantom Hourglass, das ich bei der Veröffentlichung 2007 gespielt habe. Seitdem habe ich diesen Gaming-Fehltritt wiedergutgemacht und eine große Auswahl an 2D- und 3D-Zelda-Spielen gespielt, aber da ich etwas spät zur Party kam, war meine Sicht auf die Serie nie von der Nostalgie geprägt, die mir in den Sinn kommt, wenn ich an andere aktive Serien wie God of War oder Entwickler wie Remedy denke. die in meinem Spielleben Gefährten waren.

Ich habe mich nie über die technologischen Errungenschaften von Ocarina of Time bewundert, mich über die kindlichen Grafiken von Wind Waker gewehrt oder den Abschied von Breath of the Wild von traditionellen Dungeons beklagt, einfach weil ich die Serie erst im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Breath of the Wild wirklich betrachtet habe.

Die Weite von Breath of the Wild inspiriert bis heute.

Meine Sicht auf die Serie ist daher weitgehend von der Zeitgenossenheit der Spiele entfernt zugunsten einer rückblickenderen Bewertung. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich keine starken Gefühle für mehrere Spiele der Reihe habe, einschließlich der älteren. Aber meine Favoriten sind meist die Spiele, die die Dinge etwas anders machen und dadurch herausstechen. Wenn man eine Reihe relativ schnell durchläuft, wird man auch müde von Tropen, Themen und Eigenschaften auf eine andere Weise, als wenn man sie beim Erscheinen spielt.

Und das bringt uns zur Überschrift, denn im Zelda-Universum braucht kein Element eine größere Pause als Hyrule selbst. Blasphemie, ich weiß. Aber wie gesagt, ich bin nicht nostalgisch. Die überwiegende Mehrheit der Zelda-Titel nutzt das Königreich in großem oder exklusivem Ausmaß. A Link Between Worlds wechselt zwischen Hyrule und Lorule, während Skyward Sword einen etwas frischeren Ansatz wählt, indem es uns in eine Zeit vor der formellen Entstehung des Landes zurückversetzt und sogar Skyloft als essenzielles Würze darüber streut, aber tatsächlich müssen wir bis ins Jahr 2007 zurückgehen, um ein echtes Hauptspiel zu finden, das komplett von Hyrule abgeschnitten spielt.

An Hyrule als solches ist nichts falsch. Ich liebe es, über den Todesberg zu blicken oder mich im Verlorenen Wald zu verirren, aber ich würde behaupten, wir brauchen einen frischeren Atemzug als die "Inseln im Himmel und eine dunkle Untergrund" in Tears of the Kingdom. Laut dem Zelda-Wiki spielen 15 von 21 Hauptspielen in Hyrule, daher besteht die Gefahr einer mentalen Erschöpfung, selbst wenn wir von ikonischen Orten sprechen. Zumindest war es bei mir so, denn ich habe einen großen Teil der 21 Spiele gespielt und immer wieder dieselben Orte mit denselben Stämmen besucht, während ich gegen dieselben Feinde gekämpft habe.

Meiner Meinung nach haben einige Spiele der Reihe Hyrule so sehr gut verändert, dass es tatsächlich ein völlig anderer Ort ist. Wind Waker spielt technisch gesehen auf einem überfluteten Hyrule, aber da man die Welt mit dem Boot bereist, ist das ein riesiger Unterschied. Hier ist es nicht so wichtig, dass Freunde und Feinde wiederverwendet werden, denn wie so oft in der Mario-Reihe passiert das in einem neuen Kontext.

In Wind Waker ist Hyrule komplett unter Wasser!

Ich hoffe jedoch trotzdem, dass unsere Helden Hyrule komplett verlassen, denn meiner Meinung nach hat das zu einigen der wunderbar bizarrsten Momente der Serie in der Vergangenheit geführt. Und ich mag Zelda am liebsten, wenn die Serie es wagt, ihre innere Exzentrik zu umarmen. Nehmen wir meinen persönlichen Favoriten, Majora's Mask, einen dunklen, verworrenen Fiebertraum, der zugegeben keine technologischen Fortschritte wie sein Vorgänger Ocarina of Time brachte, aber bis heute weitaus ansprechender ist als die meiner Meinung nach etwas abgestandene Version von Hyrule, die das Spiel bietet. Termina, wie die Welt in Majora's Mask genannt wird, ist eine Parallelwelt zu Hyrule, in die Link fällt, weshalb es hier auch bekannte Gesichter gibt. Aber es gibt keinen Ganon. Er bekommt eine wohlverdiente Pause, die ich nur bewundern kann, denn um ganz ehrlich zu sein, habe ich nie das Licht (Dunkelheit?) in ihm gesehen. Stattdessen gibt es eine dämonische Maske, die die weitaus finsterere Schurkin Majora beherbergt, und einen furchterregenden Mond, der immer näher zu kommen scheint.

Ein weiterer meiner Favoriten ist der erste Handheld-Titel der Reihe, Link's Awakening, der 2019 ein charmantes Remake erhielt. Als der Originaltitel 1993 erschien, entstand er im Zuge des heute archetypischen A Link to the Past, und die verrückten und misstrauischen Wesen, die Koholint Island ihr Zuhause nennen, sind eines der besten Beispiele für die Exzentrik, die glücklicherweise ein wichtiger Bestandteil der Serie ist. Und wenn die Figuren von Link's Awakening besonders eigenartig wirken, ist das nicht so überraschend, da Regisseur Takashi Tezuka in einem Interview mit Iwata Asks erklärte, dass Twin Peaks selbst einen großen Einfluss auf Link's Awakening hatte:

"Als wir Link's Awakening entwickelten, war Twin Peaks ziemlich beliebt. Das Drama drehte sich um eine kleine Anzahl von Figuren in einer Kleinstadt... Was The Legend of Zelda: Link's Awakening betrifft, wollte ich etwas schaffen, das im Umfang begrenzt und leicht verständlich ist, aber dennoch einen tiefen und unverwechselbaren Charakter hat."

Link's Awakening wurde mit Inspiration von David Lynch selbst entwickelt.

Und indem Nintendo das gesamte Spiel auf einer relativ kleinen Insel mit einer begrenzten Anzahl von Charakteren ansiedelte, gelang es Nintendo, ein stärker erzählerisches, charaktergetriebenes Spiel zu schaffen, das A Link to the Past in dieser Hinsicht weit übertrifft. Der aktuelle Hauptdarsteller der Serie, Eiji Aounuma, hat inzwischen eingeräumt, dass Link's Awakening weitgehend den Weg für die Charaktere der Serie vorgab.

Mit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hat Nintendo die Serie neu erfunden und neu definiert, was ein Zelda-Spiel in Bezug auf Mechanik und Design sein kann. Jetzt hoffe ich, dass es Zeit ist zu erkunden, wie man das Setting, den Ton und die Charaktere nutzen kann, um frische Erlebnisse zu schaffen, denn historisch haben die neuen Richtungen viel Energie in die Serie gebracht – sei es Link's Awakenings verrückte Inselgemeinschaft, Majora's Masks säuregeladener Fiebertraum von einer Parallelwelt oder Wind Wakers maritime Wiederentdeckung der visuellen Identität und der Herangehensweise an die Welt in Wind Waker. Sie verschieben die Grenzen und helfen, ein reicheres Universum zu schaffen. Also herzlichen Glückwunsch, Zelda und Link. Ich hoffe, du feierst den Tag, indem du dich hinaus in die Welt wagst, denn obwohl Hyrule ein wunderschöner Ort ist, bin ich sicher, dass es jenseits seiner Grenzen noch viele weitere erstaunliche Abenteuer gibt.