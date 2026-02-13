Hier sind alle Schlagzeilen aus dem neuesten State of Play

HQ

Gestern Abend war es eine ausverkaufte Show, als Sony 2026 die erste State of Play vorstellte. God of War wird neu gemacht, Kena kehrt in einem neuen Spiel zurück, und wir haben endlich das Gameplay von Control Resonant bekommen.

Die meisten relevanten Trailer finden Sie unten und teilen Sie uns mit, was Sie von der Serie halten.

State of Play beginnt mit der Enthüllung der Fortsetzung Scars of Kosmora zu Kena: Bridge of Spirits

Ember Lab kehrt später in diesem Jahr zu ihrer unverwechselbaren Action-Abenteuerwelt zurück.

Der Legends-Modus von Ghost of Yotei hat ein Veröffentlichungsdatum

Und du musst nicht lange warten.

Death Stranding 2: On the Beach erscheint am 19. März auf dem PC

"Hast du warten lassen, was?"

Bad Robot bietet in 4:Loop einen neuen Blick auf die wilde Kampf-Sandbox

Es wurde bei den Game Awards enthüllt, und jetzt ist Mike Booth zurück.

Control Resonant bekommt seinen ersten Gameplay-Trailer

Wir rasen durch ein übernatürliches Manhattan in Remedys zum Nachdenken anregender Fortsetzung.

Crimson Moon liefert 2026 mittelalterliche Darksiders-ähnliche Action

Der Entwickler Probably Monsters ist gerade aufgetaucht, um das actiongeladene Spiel vorzustellen.

Beast of Reincarnation erhält ein Veröffentlichungsdatum

Es sieht weiterhin sehr interessant aus und ist ein großes Wagnis für den Pokémon-Entwickler Game Freak.

Neva: Prolog führt neue Mechaniken und eine Ursprungsgeschichte für das Hauptspiel ein

Der DLC wird in einer Woche verfügbar sein.

Star Wars: Galactic Racer erhält einen neuen Gameplay-Trailer

Das actiongeladene Rennspiel wird irgendwann in diesem Jahr erscheinen.

Ein muskulöses Huhn zertrümmert ein Schlachtfeld in Kraftons neuem Fantasy-Actionspiel

Hähnchen-Wukong? Chicken Kratos? Dynasty Chicken Warriors?

Rayman: 30th Anniversary Edition wurde enthüllt

Digital Eclipse verleiht Rayman die "digitale Museum"-Behandlung.

Dead or Alive 6 bekommt eine aktualisierte Version – und sie arbeiten an der nächsten

Team Ninja hatte zwei Überraschungen zu teilen.

Castlevania kehrt mit Belmonts Fluch zurück

Der Action-Titel erscheint 2026 auf der PS5.

Silent Hill: Townfall bekommt seinen ersten Gameplay-Trailer

Es erscheint dieses Jahr!

Darwins Paradox startet am 2. April

Und das Spiel bekommt eine von Metal Gear inspirierte Demo.

John Wick AAA-Spiel angekündigt von Saber Interactive mit erstem Trailer

John Wick bekommt ein AAA-Spiel von Saber Interactive und Lionsgate.

Marvel Tokon: Fighting Souls erscheint im August

Einige neue Kämpfer, alle aus dem Unbreakable X-Men-Team, wurden vorgestellt.

Das God-of-War-Trilogie-Remake befindet sich in Entwicklung

God of War: Sons of Sparta ist ebenfalls jetzt erhältlich!

Konami kündigt ein neues JRPG namens Rev.Noir an

Es scheint, als wäre Konami endlich wieder in dem Genre, in dem sie uns zuvor mit Spielen wie Suikoden und Vandal Hearts verwöhnt haben.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 erscheint im August

Zum ersten Mal wird Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots auf anderen Plattformen als der PS3 verfügbar sein.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt, wie Saros einfacher und anders ist als Returnal

Erfahre mehr darüber, wie du deinen Charakter verbessern kannst, zu deinem früheren Punkt zurückkehren und mehr, wenn du stirbst.