Hearthstone Spotlight 2026: Deathwing, Cataclysm und eine große "Hypotenuse"-Enthüllung auf der BlizzCon...?

HQ

Es war ein arbeitsreicher Jahresstart für Blizzard, die verschiedene Spotlight-Präsentationen für viele ihrer Blockbuster-Titel und Franchises anbieten. Wir haben bereits darüber gesprochen , was 2026 für World of Warcraft geplant ist und auch über die enormen Veränderungen, die auch für Overwatch bevorstehen. Aber jetzt ist es an der Zeit, unsere Aufmerksamkeit auf Hearthstone zu richten, das berühmte Deckbuilding-Kartenspiel, das für dieses Kalenderjahr einige spannende Pläne hat.

Allerdings ist es im Vergleich zu dem, was das Overwatch-Team geplant hatte, vielleicht besser, die Erwartungen an Hearthstone im Zaum zu halten, denn obwohl es einige vielversprechende Enthüllungen und Pläne gibt, entspricht es eher dem, was wir im Laufe der Jahre vom PC- und Mobile-Spiel erwartet haben.

Zu diesem Zweck wird jeder, der die Spotlight-Präsentation gesehen hat, nun mehr als vertraut mit der nächsten großen Erweiterung des Spiels sein. Bekannt als Cataclysm, trägt sie ihren Namen, um die World of Warcraft-Erweiterung widerzuspiegeln, weil sie auch Deathwing als Hauptantagonist ins Kartenspiel bringt. Die Prämisse für Deathwings Ankunft passt zu der fortlaufenden Erzählung, die Hearthstone erforscht hat, die sich über Zeitlinien erstreckt und letztlich dazu führte, dass der monströse Drache im wichtigen Hearthstone-Reich ankommt, mit der Absicht, es aus dem Gedächtnis zu vernichten.

Aus erzählerischer Sicht gibt es mehrere Gründe, warum Hearthstone den Cataclysm-Weg eingeschlagen hat. Die leitende Designerin Cora Georgiou half dabei, vieles davon in einem Interview zu erklären, an dem Gamereactor während unseres Aufenthalts in Irvine, Kalifornien, als wir das riesige Blizzard-Hauptquartier besuchten. Zum einen wurde uns von Georgiou mitgeteilt, dass "wir eine Zeitreise-Geschichte für eine gewisse Zeit erzählen wollten" und dass das Hinzufügen von Deathwing zum Spiel "viel Druck, das richtig zu machen" mit sich brachte.

Werbung:

Obwohl diese Verbindung beabsichtigt war, war sie auch teilweise ein Produkt von Zufall und Zufall, denn Georgiou bemerkte außerdem: "Wir haben die richtige Gelegenheit gefunden, diese Geschichte so zu erzählen, dass die Spieler sie erkennen sollten. Sie werden diese Figuren erkennen, sie werden die wichtigsten Handlungspunkte erkennen. Am Ende des Tages müssen sich die Drachenflüge vereinen, um die Drachenseele zu erschaffen, die Deathwing besiegt. Das hat sich nicht geändert. Aber vielleicht sind die Drachenaspekte, die wir machen, ein bisschen anders."

Und was den intensiven, bösen Drachen betrifft, kann man mit einer sehr dominanten Version der Figur rechnen, denn Georgiou sagt: "Es ist der größte, böseste Deathwing, der je sein könnte", und fügt hinzu: "Was, wenn irgendwo da draußen ein Deathwing ist, der in der Katastrophe erfolgreich war, und jetzt ist er hier."

Das Erscheinen von Deathwing und die zweiphasige Erzählung, die Hearthstone erforschen wird, sind der Star des Kartenspiels 2026, werden aber durch eine Vielzahl von Spielmechanik-Neuerungen ergänzt, die das Interesse neuer, zurückkehrender und erfahrener Fans wecken sollten. Zum einen kehren Colossal-Karten ins Spiel zurück – eine perfekte Gelegenheit, wenn man die Größe vieler von Deathwings Verbündeten und Gegnern betrachtet. Insgesamt gibt es sechs kolossale Karten, die jeweils an sechs bestimmte Klassen in Hearthstone gebunden sind, mit einigen Beispielen, dass der Hexenmeister Cho'gall bekommt und der Schurke Sinestra nutzen kann. Deathwing ist außerdem eine spielbare Karte, eine kolossale Ergänzung, die nicht an eine Klasse gebunden ist und als ultimative Endgame-Karte gilt – die Karte, die man legt, wenn man ein Match beenden möchte.

Werbung:

Über die Rückkehr der Colossal-Karten sagte Georgiou: "Wir wollten Colossals schon lange zurückbringen. Aber was uns wichtig ist, ist, dass die Mechanik zu der Geschichte passt, die wir erzählen wollen." Ähnlich wie beim Gespräch über die erzählerische Richtung: "Manchmal haben wir einfach ein bisschen Glück und die Sterne stehen gleich", wie Georgiou es ausdrückt.

Für Veteranen da draußen sind die Rückkehr der Colossal-Karten und der große Auftritt von Deathwing zweifellos Grund genug, weiterzuspielen, aber für die neueren Fans oder das abgefallene Publikum hat Blizzard auch ein paar Tricks auf Lager. Um sicherzustellen, dass die Spieler genügend Optionen haben, werden alle Karten aus den Erweiterungen Into the Emerald Dream und The Lost City of Un'Goro allen zur Verfügung gestellt.

Der leitende Spieldesigner John McIntyre kommentierte dies und erklärte, warum diese Entscheidung getroffen wurde. "Wir verschenken nicht nur alle Karten aus Into the Emerald Dream und The Lost City, einschließlich der goldenen Versionen, sondern wir haben auch Decks in unserem Deckrezept-Tab erstellt, die alle Karten aus Core sowie Into the Emerald Dream und The Lost City enthalten. Wenn du also neu oder zurückkehrend bist, kannst du einfach deine Lieblingsklasse wählen, dort gibt es ein Deckrezept, das alle kostenlosen Karten enthält, und du kannst diese Klasse auswählen und direkt in die Leiter springen."

Das alles sollte Hearthstone leichter und zugänglicher machen, um in ihn einzu- oder zurückzukommen, aber wie Georgiou hinzufügt: "Die Rotation ist die zugänglichste Zeit des Jahres für Spieler, um zurückzukehren, aber am zugänglichsten bedeutet nicht unbedingt einfach."

In den vorhersehbaren Monaten wird Cataclysm die prägende Kraft in Hearthstone sein, aber Blizzard hat noch andere Geheimnisse zu teilen. Das Spotlight-Video endete mit einem Teaser von etwas Großem für die BlizzCon, einem Teaser, den Game Director Tyler Bielman als Reime auf das Wort "Hypotenuse" vermutete. Blizzard wollte dazu noch nicht ins Detail gehen, aber Bielman und Executive Producer Nathan Lyons-Smith bestätigten, dass das, was angeteasert wurde, eigentlich nicht auf Hypotenuse reimt, sondern nur ein alberner Gag war.

Aber eine große Enthüllung auf der BlizzCon: Was für eine Erde kann das wohl sein? Ist es Zeit für Hearthstone 2? Nein, noch nicht. Lyons-Smith bestätigte: "Nein, das ist kein Hearthstone 2. Es gibt kein ganzes Spiel, das startet. Im Laufe der Jahre haben wir Mixes, neue Inhaltsarten, neue Modi und Ähnliches im Spiel gemacht. Es wird in größerem Maße von dieser vertrauten Art sein, als wir es normalerweise tun würden."

Vielleicht ist es dann endlich an der Zeit, Hearthstone auf PlayStation, Xbox und vielleicht am passendsten auf Nintendo Switch-Systemen zu bringen? Auch das erscheint unwahrscheinlich, wie Lyons-Smith anmerkte: "Jetzt gibt es nichts zu verkünden", bevor er hinzufügte : "Es gibt ein gewisses Maß an Investition, das wir tätigen müssen, das zu erreichen. Vor allem was UI und UX angeht, wobei es sehr natürlich ist, auf diesen Plattformen ein Kartenspiel zu spielen. Ich weiß, dass es möglich ist, Duels of the Planewalkers aus Magic vor vielen Jahren war absolut entzückend, und deshalb weiß ich, dass wir es schaffen können. Es ist eine Frage, ob es dort genug Spieler gibt, außer wer sein Handy oder Tablet herausholt. Es war so aufregend, dieses Marktsegment wachsen zu sehen, sodass wir dann sagen können: Ja, lass uns das machen."

Was bleibt sonst noch? Ist es Zeit, dass eine Diablo-Erweiterung mit dem 30-jährigen Jubiläum der Serie in Einklang steht? Das erscheint auch unwahrscheinlich, wie Georgiou erklärte: "Es spielt viel Rolle, ob das der richtige Zeitpunkt und die richtige Umgebung ist, um ein Crossover von [Diablo] zu machen. StarCraft hat so viel Spaß gemacht und die Spieler haben es wirklich genossen, und ich denke, Diablo könnte funktionieren." Das Entwicklungsteam von Heartstone scheint trotzdem begierig darauf zu sein, die beiden Blizzard-Marken zusammenzubringen, denn Georgiou fügt kurz hinzu: "Ich drücke halb die Daumen."

Aber ist Cataclysm trotzdem die ultimative Erweiterung? Vielleicht in den Köpfen vieler Spieler, aber für Georgiou sehnt sie sich dennoch nach einer Chance, ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. "Ich werde vielleicht nie meinen Summer Camp Slasher bekommen, und vielleicht ist das besser so." Wer weiß das schon, aber was wir wissen, ist, dass Cataclysm fast da ist, und wenn es so weit ist, werden wir endlich erfahren, ob selbst der härteste, härteste Deathwing von allen das Zeug dazu hat, Azeroths größte Helden zu besiegen.