Razers Projekt Motoko und Projekt Ava: Die Technik von morgen?

Auf der CES 2026 konnte man den Kopf kaum drehen, ohne KI zu sehen. Als jemand, der der neuen Technologie bestenfalls skeptisch gegenübersteht, fiel es mir schwer, mich für das meiste, was mir auf der Veranstaltung gezeigt wurde, zu interessieren. Als ich jedoch den Rasterstand besuchte, muss ich sagen, dass mich das Angebot des Gaming-Hardware-Herstellers faszinierte. Abgesehen von einigen leistungsstarken Laptops, unglaublich bequemen Stühlen und den flüssigen Peripheriegeräten, die man von Razer erwarten würde, bekam ich auch einen Einblick in einige Konzepte, die – in einer eher seltenen Wendung – tatsächlich dazu gedacht sind, irgendwann dieses Jahr aus der Konzeptphase in unsere Hände zu gelangen. Diese Projekte sind Project Motoko und Project Ava.

Wir beginnen mit Ava, da es letztes Jahr enthüllt wurde und du es vielleicht kennst. Im Grunde ist es ein kleines Hologramm in einer Röhre, die du auf deinem Schreibtisch hast. Er verbindet sich mit einem USB-C-Port und betreibt jeden beliebigen KI-Chatbot, von Grok bis ChatGPT, und nutzt dieses Modell, um die Reaktionen der Projektion in der Röhre zu steuern. Das Hologramm kann viele Formen annehmen, von Razers eigenen Kira- und Zane-Modellen bis hin zum berühmten League of Legends-Profi Faker. Es gibt auch Pläne, dein eigenes Modell über Ava vorzustellen, was es zu einer sehr anpassbaren Ausrüstung macht.

Project Ava ist im Grunde ein kleiner Schreibtischpartner. Ich habe gesehen, wie uns die Kira- und Zane-Modelle zu Waffen-Loadouts, Spielstilen und mehr beraten konnten, um im Spiel durch das Studium des Bildschirms des angeschlossenen Geräts zu helfen, und Ava hat außerdem eine Kamera für andere Aufgaben, wie die perfekte Outfit-Auswahl und mehr. Es ist KI-Begleitung, im Grunde genommen in einer neuen Form, denn statt mit Grok auf dem Handy zu chatten, hast du jetzt eine kleine Frau oder einen kleinen Mann (obwohl Zane unglaublich muskulös ist), der dir hilft. Es ist leicht zu erkennen, wie das eine bestimmte Art von Publikum anspricht, und obwohl ich beim Betrachten von Project Ava einen kleinen Rückblick auf den Film Her von 2013 bekommen konnte, ist das hier kaum mehr als ein bisschen Spaß. Etwas, das man sich in einem Science-Fiction-Stück der nahen Zukunft vorstellen würde, das KI ein wenig spannend und ein wenig beängstigend erscheinen lässt, denn obwohl es schön ist, dass bald jeder jemanden zum Reden haben wird, scheint die Gesellschaft von Project Ava auf gewisser Weise auch auf dieses einsame Gamer-Klischee zu spielen.

Dennoch ist es als Neuheit leicht zu argumentieren, dass Project Ava ziemlich cool aussieht. Dasselbe gilt für Motoko, Razers KI-Wearable. Anstatt wie die meisten KI-Wearable-Firmen eine Brille zu nehmen, gibt uns Razer stattdessen ein Paar Kopfhörer mit angeschlossenen Kameras. Diese Kameras scannen unsere Umgebung, während wir die Kopfhörer tragen, mit einer besseren visuellen Sichtweise und Klarheit, die in der Demo überraschend stark war. Wie bei Ava kannst du jeden beliebigen KI-Chatbot in Kombination mit Motoko verwenden, und dieses Projekt ist viel mehr für den Alltag konzipiert als für Gaming-spezifische Anwendungen.

In der Demo haben wir gesehen, wie Motoko einem Nutzer geholfen hat, eine Speisekarte von Japanisch ins Englische zu übersetzen, ihm ein Rezept zu nennen, das er aus verschiedenen Zutaten im Kühlschrank zubereiten könnte, und ihm ein 30-minütiges Training gab, um fit zu bleiben. Das Demovideo zeigte außerdem einen Nutzer, der mit einem Kollegen interagierte, und forderte ihn auf, diesen Kollegen an eine kürzliche Beförderung zu erinnern. Während das Langzeitgedächtnis hier interessant ist, fand ich besonders die Fähigkeit von Motoko, Gespräche zu ermöglichen. Ich wusste al, dass Project Motoko in der Lage sein wird, jegliches Audio zu reduzieren, das du beim Gesprächseintritt hörst, was zumindest bedeutet, dass du dich nicht sofort von der Außenwelt abschirmst, sobald du dieses KI-Wearable einschaltest.

Ich habe Motoko eine kurze Zeit getragen, und es fühlt sich ziemlich solide an. Nicht zu leicht, nicht zu schwer. Es ist aus dem Razer Barracuda gebaut, mit einigen Kameras implantiert. Mit Razers Expertise im Bau von Gaming-Peripheriegeräten kann man verstehen, warum sie sich für diesen Ansatz entschieden haben. Motoko fühlt sich definitiv wie ein großes Potenzial an, aber wie bei vielen KI-Wearables befürchte ich, dass ein hoher Preis es zu einem Produkt machen könnte, das nur wenige kaufen werden. Veröffentlichungstermine und Preispunkte für Motoko und Ava werden später im Jahr veröffentlicht.

