Das Beste und Schlechteste in der Gaming-Welt im Jahr 2025

Wie Sie wissen, haben wir unsere Listen der besten Spiele 2025 in verschiedenen Kategorien veröffentlicht. Aber es gab auch viele Entwicklungen in der Spielewelt, die nicht wirklich für diese Listen qualifizieren – sowohl gute als auch schlechte. Vor diesem Hintergrund fasse ich nun die fünf besten und fünf schlechtesten Dinge in der Spielewelt des vergangenen Jahres zusammen – ohne Spielveröffentlichungen (diese findest du in den Spiele-des-Jahres-Listen).

Die besten Dinge, die 2025 in der Gaming-Welt passiert sind:

5. Battlefield 6 Herausforderungen Call of Duty

Es ist kein Geheimnis, dass viele glauben, dass die Call of Duty -Reihe schon zu lange auf ihrem Namen lebt und es nicht geschafft hat, die Qualität der Unterhaltung zu liefern, die man von dem Spiel erwarten würde, das Jahr für Jahr weiterhin das meistverkaufte Spiel der Welt ist. Deshalb war es so eine großartige Nachricht, dass Battlefield 6 so ein großer Erfolg war, als Call of Duty: Black Ops 7 nicht geliefert hat. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten scheint Activision Blizzard s Juwel eine Schwäche einzustecken, und jetzt braucht es einen Qualitätsschub, von dem wir alle profitieren werden.

4. Mehr Multi-Format

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob das ein dauerhafter Trend ist, aber Microsoft hat Gears of War für PlayStation 5 veröffentlicht und Halo: Campaign Evolved für dasselbe Format angekündigt, und Sony hat Helldivers II für Xbox veröffentlicht und gesagt, es sei ein gutes Geschäft gewesen. Gleichzeitig wird es immer offensichtlicher, alles für den PC zu veröffentlichen. Vielleicht treten wir in eine Ära ein, in der wir aufgrund unseres gewählten Formats immer mehr vermeiden werden, große Spiele zu verpassen.

3. Steam Machine und Xbox Ally bieten neue Möglichkeiten, PC-Spiele zu spielen

Sicher, dieser Punkt sollte wahrscheinlich 2026 aufgenommen werden, und Steam Machine wurde noch nicht veröffentlicht. Aber... Es wurde angekündigt und hinterlässt bereits großen Eindruck, während Xbox Ally vor einigen Monaten gestartet wurde. Dank dieser Möglichkeiten können wir uns im kommenden Jahr auf völlig neue Möglichkeiten freuen, PC-Spiele zu konsumieren, in denen Benutzerfreundlichkeit und Optimierung Leitprinzipien sind, was wir sonst hauptsächlich mit der Welt der Konsolen verbinden. Kurz gesagt, es war noch nie einfacher, PC-Spiele zu spielen, und vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass PC- und Konsolenspiele komplett verschmelzen?

2. Die Indies führten den Weg an

Während sogenannte AAA-Spiele weiterhin mindestens fünf Jahre in der Entwicklung brauchen, Hunderte Millionen kosten (und trotzdem mit Mikrotransaktionen vollgestopft sind) und aufgrund ihres langweiligen Designs weiterhin lauwarme Kritiken erhalten, waren Indies mehr denn je voran. Titel wie Clair Obscur: Expedition 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Dispatch, Peak, Blue Prince und Absolum dominierten die diesjährigen Gaming-Diskussionen und erzielten oft unglaublich gute Ergebnisse. 2025 war ein Jahr, in dem sich Qualität ausgezahlt hat.

1. Switch 2 wurde veröffentlicht

Das Original Switch wurde bereits 2017 auf den Markt gebracht, und damals waren viele von seiner Leistung enttäuscht. Als Nintendo Anfang 2020 sagte, sie hätten keine neue Hardware in Planung, dachten viele, sie würden lügen, weil es undenkbar war, dass Switch so lange relevant bleiben würde. Jetzt wissen wir, dass Nintendo die Wahrheit gesagt hat und Switch 2 diesen Sommer veröffentlicht wurde. Vielleicht etwas weniger aufregend im Design, als wir gehofft hatten, und mit weniger Spielen, als wir es uns gewünscht hätten, aber was für eine frische Brise in einer ansonsten ungewöhnlich langweiligen Spielwelt mit wenigen neuen großen Titeln, in denen negative Schlagzeilen mindestens genauso häufig wie positive sind.

Das Schlimmste, was 2025 in der Spielewelt passiert ist:

5. KI übernimmt die Spielewelt

Studio um Studio spricht darüber, wie sie begonnen haben, KI in ihre Arbeit einzubauen. Grundsätzlich ist das eine gute Sache, die das Leben viel einfacher machen wird, aber es ist auch wahrscheinlich der Beginn eines rutschigen Hangs, bei dem der Einsatz von KI immer mehr die Oberhand nimmt (glaubt jemand ernsthaft, dass sie hier enden oder sogar zurückgehen wird?). Spiele mit sogenanntem KI-Müll werden immer häufiger, und es besteht ein unmittelbares Risiko, dass Kreativität darunter leidet. Warum etwas erfinden, das andere schnell mit KI kopieren werden?

4. Unangemessene Preiserhöhungen von Microsoft

Microsoft ist nicht das einzige Unternehmen, das dieses Jahr die Preise erhöht hat, aber sie haben definitiv in der Spielebranche die Führung übernommen und sind so weit gekommen, dass die Verkaufszahlen der Xbox Series S/X noch stärker eingeschlagen sind als ohnehin schon. Der eigentliche Schlag kam jedoch im Herbst mit Game Pass, als das Ultimate Abonnement um beeindruckende 50 % erhöht wurde und der Spitzname "das beste Angebot im Gaming" nun definitiv fraglich ist.

3. Grand Theft Auto VI wurde verzögert

Einer der Gründe, warum 2025 so leer von geplanten großen Spielveröffentlichungen war, lag an Grand Theft Auto VI. Unternehmen haben große Angst davor, ihre Spiele in der Nähe zu veröffentlichen, weshalb viele sie auf 2026 verschoben hatten. Aber wie erwähnt, ist Grand Theft Auto VI nicht eingetreten und hat ein riesiges schwarzes Loch in den Veröffentlichungslisten hinterlassen, was – abgesehen davon, dass es für die Fans sehr enttäuschend ist, auch im nächsten Jahr negative Folgen haben wird. Welche Spiele werden jetzt vor Herbst 2026 verabschiedet, um einen Clash zu vermeiden, und welche Spiele werden aus genau demselben Grund auf 2027 verschoben?

2. Schwergewichts-Schließungen

Während Indie-Spiele aufblühten und Erfolg um Erfolg brachten, hatte AAA eine schwierigere Zeit. Im Jahr 2025 hatten wir das zweifelhafte Vergnügen, wiederholt über abgesetzte Spiele wie Black Panther, Contraband, Hytale, Perfect Dark, Transformers: Reactivate, Wonder Woman und zahllose unbenannte Titel wie ein Fantasy-Spiel von Sonys London Studio, ein God of War Spiel von Bluepoint, und viel, viel mehr. Leider scheint die AAA-Branche momentan nicht in bester Gesundheit zu sein.

1. Massive Entlassungen

Gegen Ende des Jahres hat sich die Lage etwas beruhigt, aber zu viel von 2025 drehte sich um Tausende von Entwicklern, die ihre Jobs verloren haben, während auch ihre Studios geschlossen wurden. Natürlich ist es nicht möglich, Menschen um jeden Preis zu halten, aber wir hätten bessere Weitsicht und Planung bevorzugt, anstatt den Leuten den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Leider wird es für die Menschen schwierig sein, sich wieder zu erholen, da KI zunehmend ihre Spuren hinterlässt und die AAA-Branche nicht in Bestform ist, und dies ist leider der sauerste Zeitpunkt des ganzen Jahres.