LEGO Marvel Iron Man Mark 3 Sammleredition

Das letzte Mal, dass ich ein wirklich großes Lego-Projekt gestartet habe, war 1994. Ich war 16 Jahre alt und erlebte eine schlaflose Nacht, während ich bei einem Cousin übernachtete, als plötzlich mein Blick auf sein ungeöffnetes Weihnachtsgeschenk fiel, das er ein paar Monate zuvor erhalten hatte und das uns alle vor Neid grün gemacht hatte. Es war ein großes graues Lego-Schloss, das man entfalten konnte. Es war ein Biest, es zu bauen, und der Drang, es zusammenzubauen, siegte über meine Müdigkeit und mein Gewissen. Die Entscheidung war gefallen, und als die Sonne aufging, hatte ich das gesamte Schloss gebaut und jede Minute davon genossen.

Dieser Iron Man ist beeindruckend groß. Ja, das große Thema.

Springen wir zu heute, dem neuen Jahr 2026, landete eine wunderschöne Kiste auf meinem Schreibtisch. Als alter Marvel -Fan fing mein Herz an, in meiner Brust etwas schneller zu schlagen, das kann ich dir versprechen, denn selbst die Box selbst ist ein Schmuckstück. Außerdem, wenn man mit der Kiste in den Händen steht, erkennt man die Größe dieses Iron Man Mark 3, das im Zusammenbau ganze 38 Zentimeter misst. Es ist ein Biest, und ich wusste sofort, dass dieser Bad Boy auf meinem nerdigen Regal neben dem Fernseher großartig aussehen würde. Als ich später ehrfürchtig die Schachtel öffne, um sie nicht zu ruinieren, wird mir klar, dass sich seit meiner Kindheit und im Kopf mit Lego viel verändert hat. Die Schachtel, die ich damals geöffnet hatte, enthielt eine große Tüte mit Legosteinen, die man als Kind auf den Boden schüttete und dann, wie Dagobert Duck, hineintauchte und nach den benötigten Teilen suchte. Heute wurde ich von 11 kleinen weißen Papiertüten und einer dicken Anleitungsanleitung begrüßt, statt meines dünnen, dünnen kleinen Heftes im 90er-Jahre-Stil.

11 Taschen zum Öffnen und Zusammenbauen einzeln. Allein das bringt dich dazu, in die Hände klatschen und zu rufen: "Herkules, Herkules!" Es ist leicht zu verstehen, warum Lego von Jung und Alt gleichermaßen so geliebt wird, denn hinter allem steckt so viel Gedanke, und du staunst ein wenig über jeden Abschnitt, den du baust, und fragst dich, wie überhaupt jemand auf all das gekommen ist, Was das Beste an der Technik ist. Es gibt insgesamt 1.297 Teile zu bauen, und es hat Stunden gedauert. Zwei wunderbare Abende und genauer gesagt bis spät in die Nacht, da es mir wirklich schwerfiel, aufzuhören. Nur noch ein Abschnitt... Und dann noch eine. Es macht wirklich Spaß zu bauen und man will einfach weitermachen. Es ist ein bisschen ein Rätsel, wenn man eine Tüte öffnet, was daraus wird, denkt man, während man beginnt, die verschiedenen Teile zusammenzusetzen, und plötzlich taucht es vor einem auf, da ist Iron Man s linker Fuß, ich hoffe, er hat keine zwei, denn ich kenne viele Frauen, die auf der Tanzfläche enttäuscht wären.

Nein, wir haben keine Zwangsstörung. Aber ein bisschen Ordnung hat noch niemandem geschadet.

Du weißt, dass du den Film viel zu oft gesehen hast, wenn du endlich sein sogenanntes "Herz" einfügst und murmelst: "Der Beweis, dass Tony Stark ein Herz hat." Die Rüstung ist wunderschön in klassischem Rot mit vergoldeten Details detailliert, und du kannst die fertige Figur posieren, während sie an den Händen artikuliert wird, Handgelenke, Taille, Schultern und sogar der Hals. Die Version steht fest auf einer Plattform und ist natürlich mit einem stilvollen Namensschild ausgestattet, falls jemand vergessen hat, wer Iron Man ist. Und für diejenigen, die ihre Männer klein mögen, ist auch eine Mini-Variante Iron Man in der Box enthalten. Es ist ein Modell, das sich für mich sehr exklusiv anfühlt, und es ist ein schweres Stück, das ins Regal gestellt wird, um Recht und Ordnung in meinem Wohnzimmer zu schaffen, wo manchmal Popcorn fliegt und Handcontroller wütend auf Sofakissen geworfen werden.

Jetzt ist er fertig! Du siehst so schick aus wie eh und je!

Es ist eine Figur, die mit Sorgfalt behandelt wird, aber sie weckt definitiv Erinnerungen. Das Ergebnis dieser unglaublich feinen Konstruktion ist, dass wir wahrscheinlich einen schlafenden Bären geweckt haben. Der Drang, mehr zu bauen, lebt weiter, und ich glaube, ich fange schon an, die Nachteile von Lego zu spüren, nämlich die Entzugserscheinungen, die wahrscheinlich bleiben, bis der nächste Bau kommt. Wenn diese Kreation Ihren Wunsch geweckt hat, sie zu besitzen, können Sie sie für etwa 120 Pfund im nächsten Spielzeugladen oder online abholen. Es ist wirklich eine Schönheit zu sehen!