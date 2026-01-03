Spiele, nach denen man Ausschau halten sollte – Januar 2026

HQ

Das neue Jahr ist angebrochen und wir blicken nun vor einem Jahr 2026, das absolut voller vielversprechender und spannender Videospiele ist. Allerdings beginnt dieses Jahr der Monat Januar, der wie üblich recht spärlich ist und typischerweise von Nischenspielen hervorgehoben wird. Es gibt ein paar große Namen, die auftauchen, aber es gibt auch eine Sammlung kleinerer Projekte, also um zu sehen, was auf deiner Wunschliste stehen sollte, tauchen wir in das erste Games To Look For des Jahres ein.

Code Violet (PS5) – 10. Januar

Zunächst haben wir TeamKill Media 's Code Violet, ein actiongeladenes Horrorerlebnis, bei dem die Spieler eine postapokalyptische Erde fünf Jahrhunderte in der Zukunft erkunden. Die Prämisse ist, die Rolle von Violet Sinclair zu übernehmen, einer Frau, die von verzweifelten, fast ausgestorbenen Menschen aus der Vergangenheit entführt wurde, die nach einer Möglichkeit suchen, ihre Zukunft zu verlängern. Natürlich ist Violet s Ziel als unfreiwilliges Opfer, sich zu verstecken, zu entkommen und einen Weg zu überleben, während sie gleichzeitig eine verdrehte Verschwörung im Kern dieser Geschichte entwirrt.

HQ

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon (PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2) – 15. Januar

Die The Legend of Heroes -Reihe kehrt mit einem weiteren Kapitel zurück, das den Spielern diesmal erlaubt, das weite Reich der Calvard Republic zu erkunden. Als breit gefächertes und komplexes Rollenspiel konzipiert, bietet dieses Spiel drei einzigartige Protagonisten und intensive Echtzeit- und rundenbasierte Kämpfe, alles auf einer tiefgründigen und faszinierenden Erzählung, die die Geheimnisse im Zentrum von Zemuria entschlüsseln will.

Werbung:

HQ

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2) – 15. Januar

Du weißt mittlerweile genau, was Animal Crossing: New Horizons ist, also werden wir keine zusätzliche Zeit damit verschwenden, was uns erwartet, sondern weiter darauf eingehen, warum das Spiel diesen Monat auf der GTLF Liste steht. Dieser Januar ist für die Fans ein großer Erfolg, da er sowohl bedeutet, dass die Switch 2 Edition des Spiels erscheint und eine technologisch fortschrittlichere Edition des Spiels bringt, kombiniert mit einem brandneuen, kostenlosen großen Update namens Version 3.0, das ein neues Resort-Hotel sowie zusätzliche Funktionen und Aktivitäten bietet. Diese Verbesserungen sollten Sie nicht verpassen.

Werbung:

HQ

Mio: Erinnerungen im Orbit (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) – 20. Januar

Als nächstes folgt ein eindrucksvolles und atemberaubendes Metroidvania vom französischen Entwickler Douze Dixiemes. Mio: Memories in Orbit ist ein herausforderndes und visuell beeindruckendes Projekt, bei dem die Spieler die Rolle des titelgebenden Mio übernehmen, dessen Aufgabe es ist, ein riesiges, fantastisches mechanisches Vessel zu erforschen, in dem Maschinen abtrünnig geworden sind. Das Ziel ist es, Geheimnisse zu lüften und letztlich herauszufinden, wie man verhindern kann, dass die Maschinen weiteres Chaos anrichten – alles im Zuge des Schutz der Bewohner dieses kolossalen Schiffs.

HQ

2XKO (PC, PS5, Xbox Series) – 20. Januar

2026 wird ein interessantes Jahr für Fighting-Game-Fans, mit vielen vielversprechenden und spannenden Spielen, die in diesem Genre debütieren werden. Der Auftakt ist 2XKO, ein Tag-Battler von Riot Games, der kürzlich im Early-Access-Zustand debütierte, aber nun bereit ist, vollständig in den Händen der Fans zu landen. Mit League of Legends Champions als spielbaren Kämpfern ist dieses Tag-Team-Spiel perfekt für alle, die diesen Monat ein hektisches und temporeiches Erlebnis suchen.

HQ

Arknights: Endfield (PC, PS5, iOS, Android) – 22. Januar

JRPG-Fans essen diesen Januar gut. Das nächste Gericht auf der Speisekarte ist Hypergryph 's Arknights: Endfield, ein 3D-Echtzeit-Strategie-RPG, bei dem die Spieler die Rolle eines Executive bei Enfield Industries übernehmen, mit der Verantwortung, die Welt von Talos-II zu erkunden und ihre vielen Geheimnisse zu beleuchten. Es ist jedoch nie so einfach, denn die Verantwortung reicht auch darin, die Reichweite der menschlichen Zivilisation auf der Welt zu verteidigen und auszubauen – eine Aufgabe, die nicht einfach zu erreichen sein wird.

HQ

Final Fantasy VII Remake Intergrade (Xbox Series, Switch 2) – 22. Januar

Auch hier sind Sie wahrscheinlich gut informiert, was Sie in dieser Hinsicht erwartet, also fassen wir uns kurz. Square Enix bringt endlich den ersten Teil seiner laufenden Remake-Trilogie von Final Fantasy VII sowohl auf Xbox-Konsolen als auch auf Nintendo Switch 2. Dies wird sowohl die reguläre Edition als auch das breitere Intergrade Bundle sein, das auch das kurze DLC-Abenteuer mit Yuffie enthält.

HQ

Highguard (PC, PS5, Xbox Series) – 26. Januar

Es wurde vielleicht erst im Dezember bei The Game Awards angekündigt, aber Wildlight Entertainment zeichnet sich bereits davor, seinen Fantasy-PvP-Shooter Highguard vorzustellen. Erstellt von einem Team, das aus vielen Apex Legends und Titanfall Veteranen besteht, sieht dieses Projekt Teams von Spielern auf einem beeindruckenden mythischen Kontinent gegeneinander antreten, wo das Ziel darin besteht, herumzureiten und um die Kontrolle über das umkämpfte Gebiet zu kämpfen. Beschrieben als eine "neue Art von Shooter" wird dies ein Shooter-Shooter sein, das man im Auge behalten sollte für alle, die diesen Winter einen wettbewerbsfähigen Schub suchen.

HQ

Dispatch (Switch, Switch 2) – 29. Januar

Du kennst wahrscheinlich auch den gefeierten Abenteuer-Comedy-Titel von AdHoc Studio von Telltale, aber der Grund, warum er es in dieser Ausgabe von Games To Look For geschafft hat, ist, dass er endlich seine PlayStation Konsolenexklusivität verliert und ebenfalls auf Nintendo Switch Geräten debütiert. Ja, bald wirst du Superhelden-Operatoren leiten und anleiten können, während du unterwegs bist.

HQ

Cairn (PC, PS5) – 29. Januar

Eines der meist erwarteten Spiele des Monats, The Game Bakers ' Cairn, steht kurz davor, ein herausforderndes und erfüllendes Bergsteigerabenteuer mit sich zu bringen, bei dem das Ziel sein wird, sich als Aava zu kleiden und die extreme Aufgabe zu übernehmen, das Unerbittliche und Feindliche Mount Kami zu besteigen, um den "Aufstieg des Lebens" zu überwinden.. Da Spieler damit beauftragt sind, Kletterausrüstung sowie die Stärke und Ausdauer von Aava zu managen, ist Cairn eines, auf das man achten sollte.

HQ

I Hate This Place (PC, PS5, Xbox Series, Switch) – 29. Januar

Möchten Sie im Januar ein wenig Angst in Ihr Leben bringen? Wenn ja, verpassen Sie Rock Square Thunder s I Hate This Place nicht, ein isometrisches Survival-Horror-Spiel, das einer Frau folgt, die in einem Land überleben muss, in dem fast alles darauf aus ist, sie zu töten. Mit tiefgründigen Crafting-Mechaniken, die mit intensiven Kämpfen kombiniert werden, bei denen es bei Einbruch der Nacht am gefährlichsten und tödlichsten wird, sieht dieses Spiel nach einem harten Survival-Erlebnis aus, das durch seine comichaften Grafiken und Stile leichter gemacht wird.

HQ

Hör nicht auf, Mädchenpop! (PC) - 29. Januar

Zuletzt haben wir Funny Fintan Softworks ' intensiven und schnellen Arena-Bewegungsshooter Don't Stop, Girlypop! Dies ist ein visuelles Spektakel mit hartem Kampf, bei dem es darum geht, in Bewegung zu bleiben und nie nachzulassen – und dabei eine Auswahl an Werkzeugen und Waffen mit einem hellen und mädchenhaften Y2K-Stil. Dies wird zweifellos eines der chaotischsten Spiele des Jahres.

HQ

Code Vein II (PC, PS5, Xbox Series) – 30. Januar

Und schließlich richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Bandai Namco s Code Vein Fortsetzung. Basierend auf dem Grundprinzip des Originalspiels erweitert Code Vein II das intensive und eindrucksvolle Action-RPG-Kampfsystem, indem die Spieler gegen alle möglichen mächtigen und tödlichen Bosse und Gegner kämpfen – alles mit dem Ziel, die Welt durch verschiedene Zeitrahmen zu schützen und zu retten.

HQ

Das erste GTLF von 2026 ist abgeschlossen, aber dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Bleiben Sie also dran und kommen Sie in ein paar Wochen wieder, wenn wir erkunden, was der Februar für Spieler weltweit bereithält.