Netflix übernimmt Warner Bros.: Was wird mit der Spielesparte passieren?

HQ

Gerüchte kursierten seit Jahren, dass Warner Bros. s Spieleabteilung übernommen werden sollte. Lange Zeit sah es so aus, als könnten sowohl Microsoft als auch Sony interessiert sein und dabei unter anderem die Mortal Kombat Reihe und DC Rechte erwerben. Allerdings schien das Interesse an großen Übernahmen nach dem Deal mit Activision Blizzard nachzulassen, und nachdem sich die Risse zwischen Discovery und Warner Bros. zeigten, gab es stattdessen zunehmende Diskussionen und Gerüchte über eine Übernahme von Warner Bros. insgesamt.

Diese beiden werden nun unter demselben Dach stehen, und es gibt viele Unterschiede in Bezug auf Strategie und Zielgruppe.

Mehrere Unternehmen wurden als interessiert gemeldet, nicht zuletzt Amazon, Paramount und Sony. Als Netflix relativ kürzlich seinen Hut in den Ring warf, hatten die meisten von uns eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie es enden würde. Und tatsächlich wurde vor ein paar Stunden bestätigt, dass Netflix und Warner Bros. sich auf eine Übernahme im Wert von über 80 Milliarden Dollar geeinigt hatten. Wie beim Kauf von Microsoft von Activision Blizzard muss ein solcher Deal von zahllosen Behörden weltweit genehmigt werden, aber es besteht jede Chance, dass er durchkommt.

Also... Das wirft natürlich eine Reihe von Fragen auf. Was wird mit HBO Max passieren (und was ist mit allen, die den Einführungspreis genutzt und einen lebenslangen Rabatt von 50 % auf den Service bekommen haben?), was wird mit dem neu gestarteten DC Universe, werden Warner Bros. Filme nicht mehr im Kino gezeigt werden (und werden sie überhaupt Filme produzieren oder wird der Fokus jetzt stärker auf Serien gelegt), Was wird mit der Gebühr von Netflix passieren, werden Warner Bros. s extrem teure Unternehmungen das Budgetgefühl bekommen, das Netflix oft hat, und bedeutet das kürzere Serien von nun an, da Netflix gerne früh den Stecker zieht (hat Netflix wirklich die Geduld für mindestens sieben Staffeln von Harry Potter )?

Werbung:

Warner Bros. hat im Laufe der Jahre mehrere echte Hits veröffentlicht, wobei ihre Einzelspieler-Abenteuer die größten Erfolge waren.

Viele Fragen, aber keine Antworten. Und was mich persönlich am meisten interessiert, ist, was das für die Gaming-Abteilung von Warner Bros. bedeutet. Sicher, man könnte argumentieren, dass es nicht mehr das ist, was es nach mehreren gescheiterten Unternehmungen war, die eher mit dem Live-Service-Hype als mit schlechten Studios verbunden wirken. NetherRealm macht immer noch ausgezeichnete Kampfspiele, nur wenige machen Superheldenspiele besser als Rocksteady, und wir sind keineswegs allein mit dem Traum, dass Monolith Productions Condemned und F.E.A.R. wieder zum Leben erwecken und eine Fortsetzung zu Middle-earth: Shadow of War veröffentlichen wird. Außerdem besitzen sie Lego Game Masters TT Games.

Netflix entwickelt schon seit einiger Zeit eigene Spiele, aber bisher konzentriert sie sich auf kleinere Casual-Titel, und die wenigen größeren Studios und Projekte, die sie hatten, wurden eingestellt. Allerdings veröffentlicht Netflix im Allgemeinen keine Spiele für Konsolen. Es ist äußerst unklar, wie Warner Bros. s riesige Gaming-Abteilung in den Abonnementdienst passen wird. Ihre Spiele in gestreamte Mobile Games zu verwandeln, wäre ein kultureller Niedergang, wie er selten zu sehen ist, also müssen Netflix vernünftigerweise weiterhin physische Formate unterstützen... Ob sie überhaupt in der Spieleentwicklung bleiben wollen.

Netflix arbeitet in der Regel mit kleineren Titeln, die problemlos auf mobilen Geräten abgespielt werden können.

Werbung:

Dies wäre eine ziemlich bedeutende Veränderung für Netflix, das dann entscheiden müsste, welche Spiele es auf seinem eigenen Dienst veröffentlichen und welche es an seine direkten Konkurrenten veröffentlicht. Und wenn sie zum Beispiel das nächste Mortal Kombat (vorausgesetzt, das ist das, woran NetherRealm arbeitet, obwohl Injustice 3 vielleicht wahrscheinlicher ist?) und Rocksteady-Batman in allen Formaten einschließlich Netflix veröffentlichen, bedeutet das, dass eine beträchtliche Anzahl von Spielern die Spiele am ersten Tag kostenlos erhält.

Das ist an sich nichts Neues, denn Microsoft macht das auch mit Game Pass Ultimate, aber wie wir wissen, kostet es fast £30 pro Monat. Wenn Netflix dasselbe anbieten möchte, plus eigene Filme und Serien sowie Warner Bros., denke ich nicht, dass die monatliche Gebühr ausreicht.

Warner Bros. s Gaming-Abteilung war ziemlich erfolgreich, bis sie begannen, dem schwer fassbaren Live-Service-Erfolg hinterherzujagen, was ein bisschen wie das Jagen auf den Goldtopf am Ende des Regenbogens ist. Live-Service-Titel wie Harry Potter: Quidditch Champions, MultiVersus, Suicide Squad: Kill the Justice League und Gotham Knights sind alle kommerziell erfolglos gescheitert und haben die durch klassischeren Erfolge wie Lego Star Wars: The Skywalker Saga und Hogwarts Legacy aufgebauten Kassen erodiert.

Die Live-Service-Strategie war für Warner Bros. ein großer Flop, aber leider scheint es wahrscheinlich, dass Netflix sie weiter weiterentwickeln möchte.

Viele haben gehofft, dass Warner Bros. dies erkennen und neu priorisieren würde, aber es gibt keine konkreten Beweise dafür, und wenn ich raten müsste, scheint es wahrscheinlicher, dass Netflix auf niedrigere Budgets und mehr Live-Service drängen will, anstatt extrem teuren Einzelspieler-Titeln grünes Licht zu geben, die mindestens ein halbes Jahrzehnt dauern und die sie dann hauptsächlich auf konkurrierenden Formaten veröffentlichen müssen und Gottesdienste. Zum Beispiel würde es mich nicht überraschen, wenn sie eine kostenlose Version des nächsten NetherRealm Kampfspiels veröffentlichen, bei dem alle bis auf zwei Charaktere einzeln verkauft werden (das gleiche Konzept wie beim Killer Instinct Reboot). Und wie bereit sind sie, eine teure Kampagne einzubauen, wenn kein anderes Kampfspiel das hat?

Netflix ist offensichtlich nicht im Wohltätigkeitsgeschäft, und ich bezweifle stark, dass sie eine ziemlich schlecht geführte Glücksspielabteilung tolerieren werden (denn das ist sie ohne Zweifel), die Geld kostet. Netflix muss eine neue Drittanbieter-Strategie übernehmen und den Verkauf in Schwung bringen, aber meiner Einschätzung nach wird das gute Spiele erfordern. Allzu oft wird dieses Detail vergessen, während ausgeklügelte Systeme gebaut werden, um für pinke Waffen, Skins mit dem Superhelden, der gerade im Kino ist, und Ähnliches extra zu verlangen... und leider verbinde ich Geduld und hohe Qualität nicht sofort mit Netflix s Arbeitsweise.

Disney hat es anderen Entwicklern erfolgreich ermöglicht, ihre Marken zu interpretieren. Wird Netflix eine ähnliche Strategie für Warner Bros. verfolgen?

Eine Möglichkeit ist, die Gaming-Investitionen deutlich zu reduzieren und den Ansatz für Warner Bros. s Titel komplett zu überarbeiten, um mehr an Netflix s heutige Gaming-Investitionen zu passen. Ich bezweifle jedoch, dass sie das ohne weitere Überlegung tun würden. Der DCU würde besonders davon profitieren, von ein paar wirklich guten Spielen unterstützt zu werden, und Netflix ist sich dessen wahrscheinlich sehr bewusst. Ein möglicher Weg wäre daher, DC genauso zu behandeln wie Disney Star Wars, nämlich indem sie mehr Entwicklern erlauben, Spiele zu machen. Das würde bedeuten, dass Netflix keine Risiken eingehen müsste, außer als Lizenzinhaber.

Theoretisch würde dies es ermöglichen, ein Wonder Woman -Spiel von Tomb Raider studio Crystal Dynamics, ein Green Lantern -Abenteuer von Quantic Dreams, einen Peacemaker Shooter von PlatinumGames und ein DC Kartenspiel von Sumo Digital zu haben. Da Netflix sicherlich in DC investieren möchte, besonders mit mehr TV-Serien (was in gewisser Weise eine Netflix Stärke ist), scheint dies eine plausible Strategie zu sein. Ebenso sind sie wahrscheinlich sehr an Synergien mit Harry Potter und dem stets beliebten The Lord of the Rings -Universum interessiert.

Es geht nicht nur darum, wie Netflix mit den Marken von Warner Bros. umgehen wird, sondern auch, wie Warner Bros. mit den Marken von Netflix umgehen wird.

Dann dürfen wir nicht vergessen, dass es in beide Richtungen funktioniert. Natürlich wird Netflix mit einer größeren Kapazität für aufwendige Spiele auch seine eigenen Marken ausnutzen wollen. Es ist wahrscheinlich selbstverständlich, dass es mit der Zeit AAA-Titel geben wird, die auf Marken wie Stranger Things, Squid Game, Wednesday, KPop Demon Hunters und Black Mirror basieren.

Aber... Es lässt sich nicht ausschließen, dass Netflix einfach seine Spielesparte abspalten und verkaufen möchte. NetherRealm ist ein Schnäppchen, auf das viele wohl neugierig sind, und wenn es Zugang zu Lizenzen beinhaltet, werden Avalanche Software und Rocksteady Studios wahrscheinlich auch Käufer anziehen.

Wenn Netflix seine Spielesparte veräußern möchte, wird das wahrscheinlich problemlos möglich sein. Wir können uns jedoch auch vorstellen, dass sie Mortal Kombat zum Beispiel mit Fernsehserien und ähnlichen Formaten nutzen möchten.

Hoffentlich erhalten wir in naher Zukunft weitere Informationen. Klar ist, dass Netflix nun in eine neue Ära für sie eintritt. Sie schätzen ihre Exklusivspiele genauso sehr wie Nintendo, aber die aktuellen Strategien der Spielabteilung von Warner Bros. machen solches Denken unmöglich. Entweder sehen wir eine Änderung der Einstellung und Strategie von Netflix, eine große Umstrukturierung bei Warner Bros. Games oder etwas dazwischen. Das Einzige, was im Moment ziemlich klar erscheint, ist, dass sich die Dinge ändern werden, und zwar erheblich.