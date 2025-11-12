Top 5: Das sind die besten Yoshi-Spiele

HQ

Yoshi in The Super Mario Galaxy Movie, der Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie, ist seit der Post-Credits-Szene des Blockbusters von 2023 bekannt (obwohl im Original bereits einige wilde Yoshis im Hintergrund herumliefen). Mit dem ersten Trailer für den Streifen aus dem Jahr 2026, der heute veröffentlicht wird, sind wir an der Reihe, einen Blick auf die verspieltere Seite des Charakters zu werfen, der jede Puppe verkaufen wird, die Nintendo und Universal jemals herstellen.

Yoshi ist wahrscheinlich das beliebteste Maskottchen in der Geschichte der Videospiele, eine animalische Figur, die über die Jahrzehnte und Generationen hinweg den klassischsten Status des Begriffs (kuscheliges Plüschtier, das kaum spricht) beibehalten hat und das, anstatt immer im Schatten von Mario an Popularität zu verlieren, seine Abenteuer mit echter Persönlichkeit zu beginnen wusste. Nachdem es sich in bestimmten Genres außerhalb seines Ökosystems (Puzzle, FPS!) versucht hatte, definierte es nach und nach seinen eigenen Stil des Jump'n'Runs.

Aber was sind die besten Yoshi Videospiele? In dieser Liste werden wir nicht nur Titel aufnehmen, in denen der Dinosaurier die Hauptrolle spielt und die notwendigerweise seinen Namen auf dem Cover tragen, sondern auch solche, die aufgrund seiner Anwesenheit relevant oder bahnbrechend waren. Vielleicht sind Sie nicht einverstanden, würden die Reihenfolge ändern oder sehen diejenigen, die wir ausgelassen haben, als unverzeihlich an, daher freuen wir uns, dass Sie Ihr persönliches Top in den Kommentaren teilen.

Yoshi, yoshi, yoshi. Jeder wird heute über Yoshi sprechen. Yoshi!

5. Super Mario World (SNES)

Die Jump'n'Run-Revolution der 16-Bit-Generation und wohl der beste Mario der 1990er Jahre (mit Erlaubnis unserer heutigen Top 1), Super Mario World, verlieh dem Klempner nicht nur etwas Tiefe in seinem Studium der Bewegung und seinem narrativen Universum (das wohl hier geschmiedet wurde). Es war auch das Tor zu einer neuen Spezies von Marios Verbündeten, den Yoshis, die von den ersten Levels an in World 1-1 vorhanden waren, was genau das erste Yoshi's Island war. Dinosaurier-Reittiere mit unendlichem Appetit, langen Chamäleonzungen und seltsamen Kräften, die je nach Farbe (übrigens eine nette Anspielung auf die chromatischen Drachen von D&D) waren, halfen Mario zu Lande, zu Wasser und in der Luft bei seinem Abenteuer.

"Als wir "Super Mario World" fertiggestellt hatten, hatte ich das Gefühl, dass wir vollständig ausgelotet hatten, was man mit Mario in 2D machen könnte. Als wir dann mit "Super Mario 64" in 3D umgestiegen sind, hat das Erinnerungen an meine Kindheit geweckt." - Shigeru Miyamoto gegenüber dem japanischen Magazin Casa Brutus Anfang dieser Woche.

Yoshi wurde als Opfer von Bowser und als Gesandter seines Stammes dargestellt, um die von den Koopalings gestohlenen Eier zurückzuholen, aber sein eigentliches Gewicht bestand darin, Mario eine neue Plattformwelt hinzuzufügen, mit neuen Doppelsprüngen, Kräften, um Feinde zu zerschmettern und sogar zu fliegen, je nachdem, welche Schale sie in ihren Mund steckten oder ob man die farbige Yoshi in der 'Star Road ' Welt zwischen Welten.

Seine Bedeutung und Zuneigung bei den Spielern war so groß, dass das nächste Mario-Spiel genau eine "Fortsetzung" von Super Mario World war, die sich darum drehte.

Auch wenn sich SMW nicht um Yoshi dreht, ist es das Spiel, mit dem alles begann.

4. Super Mario Galaxy 2 (Wii)

Es spielt auch nicht Yoshi, aber Junge, hat es das Spiel verändert! Die Fans wollten mehr Yoshi in 3D nach dem Rooftop-Teaser in Super Mario 64 und dem ersten echten Erlebnis in Super Mario Sunshine, aber Super Mario Galaxy 2 lieferte so großartige Charaktere und originelle Ideen, dass die Spieler zum Träumen brachten. In einer Fortsetzung, die das Original wahrscheinlich im Leveldesign übertraf - und wir sprechen hier von einem der besten Plattformer aller Zeiten - war es wichtig, einen Unterschied zu machen, und ohne Yoshi hätte SMG2 es nicht geschafft.

Abgesehen von der kürzlichen Veröffentlichung von Super Mario Galaxy 1 and 2 für Switch 2 definiert dieses Spiel mit dieser Umgebung und mit Yoshi in einer prominenten Rolle, was wir von dem neuen Film erwarten können.

"Die Leidenschaft für Yoshi. Vom Entwicklerteam über alle Leute bei Nintendo of America bis hin zu den Mitgliedern von Club Mario. Leute, die Yoshi wirklich zugetan sind, schicken mir alle möglichen leidenschaftlichen Kommentare." - Kenta Motokura, SMG2 Design Director, in den "Iwata fragt"-Interviews.

In SMG2 führt Yoshi neue Aktionen in 3D aus.

3. Yoshi's Woolly World (Wii U)

Obwohl es von Nintendos Top-Talent als Nachfolger von Yoshi's Island entwickelt wurde, war Yoshi's Story für das N64 eine kleine Enttäuschung, obwohl es vorgerenderte Grafiken mit einem entzückenden SNES-Flair Rare verwendete. Sie pflanzte jedoch einen Samen, der später Früchte tragen sollte, und zwar in Form einer eigenen, von Yoshi's Island inspirierten Unterserie.

Nach der Abwesenheit des Gamecubes, als das Projekt in den Kühlschrank gestellt wurde, wurde dieser Samen seit der Zeit der Wii vom japanischen Studio Good-Feel Co. gegossen. Zuerst nahm es die Welt der Stoffe und Reste und versuchte sein Glück mit dem erfolgreichen Kirby's Epic Yarn (oder dachten Sie, diese Texturen seien ihre eigene Idee?). Dann, nachdem sie ihren Wert mit diesem und dem vorherigen Wario Land: The Shake Dimension bewiesen hatten, ließ Nintendo sie daran arbeiten, das zusammenzusetzen, was Yoshi's Woolly World für Wii U werden sollte, das wohl beste moderne Yoshi-Spiel.

Obwohl das Studio später Yoshi's Crafted World für Nintendo Switch mit Bastelmaterialien herstellte, erreichten sie nicht ganz das Niveau des Wollspiels. Bis heute ist Woolly World der ultimative Ausdruck von allem, was Yoshi's Island in Bezug auf Mechanik, Tiefe, Tempo und Sammlerstücke erfunden hat, weshalb es eine absolut unerklärliche Schande ist, dass es immer noch keine Switch oder Switch 2 Version gibt. Es stimmt, dass das Spiel zusammen mit Poochy dem Hund auf dem 3DS portabel gemacht wurde, aber dass es immer noch nicht auf den Hybriden ist, ist ein Verbrechen. Wird es demnächst eine Ankündigung einer Full-HD- und 4K-Version geben?

Der Winter steht vor der Tür und es gibt nichts Gemütlicheres und Warmes als das wollige Yoshi-Spiel.

2. Tetris Attack / Panel de Pon (SNES)

"Aber was macht das Spiel hier?! "

Einige von Ihnen fragen sich das wahrscheinlich. Andere, besonders wenn Sie graue Haare haben, nicht so sehr. Und wenn wir Super Mario Bros. 2 (das mit dem Gemüse) als Mario-Spiel akzeptieren, dann muss Tetris Attack hier nicht nur als eines der besten Yoshi Spiele erscheinen, sondern auch als eines der besten Puzzlespiele, an die wir uns erinnern können.

Während Game Freak (!) mit Yoshi / Mario & Yoshi / Yoshi's Egg für das NES oder Bullet-Proof mit Yoshi's Cookie auch für das NES fehlgeschlagen ist, war Intelligent Systems wenig überraschend auf dem SNES erfolgreich.

Das dritte Mal ist der Charme, und IntSys hatte die perfekte Formel mit einem der süchtig machendsten Panel-Puzzles aller Zeiten, und dem ersten, das zu dem führte, was als Puzzle League bekannt ist, später mit Elementen aus Pokémon und Mario. Dass Nintendo die Feen gegen Yoshi's Island Charaktere eingetauscht hat, war ein brillanter Marketing-Schachzug, der gleichzeitig eine unvergessliche Portion Niedlichkeit hinzufügte.

Anscheinend würde Henk Rogers' Ärger über Nintendos Verwendung "seiner" Marke in dieser "Monstrosität" sicherlich für Tetris: The Movie - Part II sorgen. Und das macht diese Geschichte nur noch faszinierender.

Henk Rogers verbietet uns, Tetris Attack Bilder zu verwenden. Wenn Sie Panel de Pon jetzt im SNES NSO-Katalog ausprobieren, werden Sie diesen Artikel ungelesen lassen.

1. Super Mario World 2: Yoshi's Island (SNES)

Auf persönlicher Ebene, unser Lieblingsspiel Super Nintendo. Ein zweites nummeriertes Abenteuer, das in der Tat die wahre Entstehungsgeschichte von Mario und Luigi und ihrer Beziehung zu den Yoshis ist. Bowser hat den Zauberer Kamek geschickt, um zwei Babys (Mario und Luigi) zu entführen, bevor der Storch sie ihren Eltern übergibt. Mit Luigi haben sie Erfolg, aber Mario fällt in die Leere... und landet auf dem Rücken eines Yoshi, der zusammen mit seinen bunten "Cousins" quer durch Yoshi's Island reist, um das Schloss von Bowser zu erreichen und Baby Luigi zu retten.

Yoshi's Island fügte dem Charakter einen Kriegerumhang hinzu, der ihn dazu veranlasste, Feinde zu verschlingen und bis zu sechs Eier zu erzeugen, die fröhlich hinter dem Charakter "traben" und dann als Munition verwendet werden konnten, um ihn genau zu erschießen, wie es die Hauptmechanik des Spiels ist. Als Spieler verloren wir den "Doppelsprung", den wir mit dem Charakterduo in "World" erreicht hatten, aber im Gegenzug bekamen wir diesen Moment, in dem wir in der Luft schwebten, als Yoshi mit aller Kraft "mit den Beinen flatterte" und dieses charakteristische Geräusch machte. Yoshi's Island hat auch die Designs jedes Levels stark erweitert, jetzt voller Ecken und Winkel und Sammlerstücke wie rote Münzen und Blumen, mit denen man dann, wenn man Glück am Steuer hatte, auf ein Bonus-Minispiel zugreifen konnte, um mehr Verbrauchsgegenstände oder Leben zu verdienen.

Dies definierte den Zweig, der zu dem halb fehlgeschlagenen Yoshi's Story auf Nintendo 64 und dem nachfolgenden Woolly World und Crafted World durch Good Feel führen würde.

Abgesehen von einem unschlagbaren Soundtrack nahmen hier übrigens die Klänge von Yoshi Gestalt an und sind auch heute noch aktuell. Werden sie es wagen, ihm in The Super Mario Galaxy Movie eine Stimme zu geben, oder wird er nur diese entzückenden kleinen Geräusche von sich geben?

Die Gesundheitsbehörden empfehlen, Super Metroid und Yoshi's Island mindestens einmal im Jahr zu spielen.

In dieser Liste fehlen kuriose Experimente wie der Shooter Yoshi's Safari für den Super Scope und das GBA Tilt Puzzle Yoshi's Universal Gravitation, oder fehlgeschlagene Versuche wie Arzest 's poor New Yoshi's Island für den 3DS.

Wir müssen uns daran erinnern, dass Nintendo Switch 2 im Frühjahr 2026 ein neues Yoshi Spiel mit dem Titel Yoshi and the Mysterious Book erhalten wird. Dieses Spin-off, das die Spieler in ein sprechendes Buch namens Mr. E versetzt, sieht ebenso mysteriös wie ruhig und vielversprechend aus, aber wird es einen Platz in diesen Top 5 verdienen? Wir werden es bald herausfinden...