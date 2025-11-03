10 weitere Bücher, die jeder Warhammer-Fan lesen sollte

HQ

Zu Beginn des Jahres haben wir eine Liste der Bücher veröffentlicht, die sich jeder Warhammer 40.000-Fan ansehen sollte, um sich in den endlosen Konflikten der düsteren fernen Zukunft zu verlieren. Wir sind zwar noch nicht ganz am Ende des Jahres, aber wir sind nahe genug an dem Punkt, an dem wir uns noch einige der besten Bücher der Black Library ansehen können, um unsere Bücherregale voll zu halten. Wenn Sie die erste Liste sehen möchten, können Sie dies hier tun, vor allem, um nicht die Kommentare dieser Liste zu übertönen, die sagen, wir hätten Eisenhorn, die Horus-Häresie und dergleichen vergessen.

10. Trolltöter - Wilhelm König

Aufmerksamen Lesern ist vielleicht aufgefallen, dass der Titel dieser Liste Warhammer-Bücher erwähnt, nicht nur solche, die im 41. Jahrtausend spielen. Das bedeutet, dass wir uns in dieser Liste in die Alte Welt und die Reiche der Sterblichen begeben können, und was gibt es Besseres, als mit einer der berühmtesten Serien von Warhammer zu beginnen. Gotrek und Felix sind zwei der bekanntesten Namen der Alten Welt, und das aus gutem Grund. Kings Auftakt zu ihren Abenteuern ist actiongeladen und hält dich süchtig nach einer 12-Bücher-Saga, die auf dich wartet.

9. Der Sohn des Gottfressers - Noah Van Nguyen

Oft ist Warhammer ziemlich klar darin, wer die Guten und die Bösen sind. Das Imperium oder die Diener von Sigmar sind vielleicht nicht die reinen Helden anderer IPs, aber im Vergleich zu Chaos sind sie so unschuldig wie ein Welpe, der einen Schmetterling jagt. Dies ist in Godeater's Son nicht der Fall, der zeigt, dass es ein paar Nuancen in der Art und Weise gibt, wie die Reiche der Sterblichen ihre Götter wahrnehmen, und den Mangel an Wahrnehmung durch die Götter, die ihr Volk verdammen können. Für Heldanarr Fall ist es Sigmar, der sich als arrogant und grausam erweist, während die Mächte des Chaos mit jeder Prüfung gerechter erscheinen. Es ist eines der besten Bücher, um in Age of Sigmar einzusteigen, auch wenn es viele Warhammer-Tropen auf den Kopf stellt.

8. Der Löwe: Sohn des Waldes

Ich verrate euch gleich, dass ich durch und durch ein Dark Angels-Fan und -Spieler bin. Die Rückkehr des Löwen entfachte ein Feuer in mir, das mich dazu brachte, zu Warhammer zurückzukehren, sowohl als Wargame als auch einfach nur wegen der Lore. The Lion: Son of the Forest fühlt sich wie eine Schlüssellektüre für alle an, die wissen wollen, wie die Primarchen nach ihrer Rückkehr aussehen, und die erste Legion der Space Marines des Imperators neu interpretieren wollen.

7. Das Buch der Märtyrer - Danie Ware, Alec Worley, Phil Kelly

Die Adepta Sororitas sind eine der Fraktionen im Imperium, bei denen es so aussieht, als ob die Memes ihre tatsächliche Darstellung in der Überlieferung weit überholen. Die "Nonnen mit Gewehren" mögen großartige Aushängeschilder für das Imperium sein, aber wenn Sie herausfinden möchten, worum es bei ihnen geht, zeigt dieses Buch mit drei Geschichten von drei verschiedenen Autoren verschiedene Orden der Adepta Sororitas und bietet eine gute Einführung für alle, die sich fragen, ob Rot, Schwarz und Weiß ihre Farben sind.

6. Nagash: Der unsterbliche König - Josh Reynolds

Abgesehen vom Imperator, Sigmar und den Chaosgöttern gibt es nur wenige andere Figuren in den Warhammer-Universen, die die Macht haben, ein ganzes Setting zu verändern. Einer von ihnen ist Nagash. Wenn ihr einen Einblick in das Reich des Todes, die Diener von Nagash und einen umfassenderen Überblick über die Konflikte in den Reichen der Sterblichen erhalten wollt und darüber, wie sie weite Teile des Territoriums auf einmal betreffen können, dann solltet ihr euch dieses Buch zulegen. Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass im Gegensatz zu Warhammer 40.000, wo alles, was nicht das Imperium oder das Chaos ist, unter einem Xenos-Label gestiefelt wird, die Mächte des Todes eine unglaublich wichtige Fraktion sind, die manchmal gut oder böse sein kann, je nachdem, aus welcher Richtung die magischen Winde wehen.

5. Der Herr der Endzeit - Josh Reynolds

Warhammer und die Endzeit im selben Satz zu erwähnen, ist ein schneller Weg, um Buhrufe zu ernten, aber ich denke, jeder Fan, der sich fragt, was mit der Alten Welt passiert ist, sollte das aufgreifen. "Die Endzeit" besteht aus fünf Büchern, und "Der Herr der Endzeit" ist das letzte, aber wenn Sie das Chaos sehen wollen, das die überstürzte Geschäftsentscheidung war, die Alte Welt in die Luft zu jagen, können Sie genauso gut einen Blick darauf werfen. Leider weniger eine Empfehlung für die Qualität, sondern eher eine Empfehlung für einen interessanten Moment in der Geschichte, wie wir ihn wahrscheinlich nie wieder sehen werden.

4. Voidscarred - Mike Brooks

Es ist nicht so, dass Bücher, die sich auf Xenos konzentrieren, eine Seltenheit in der Black Library-Reihe sind. Schließlich gibt es so viele Bücher, dass man leicht viel Zeit damit verbringen könnte, sich durch die Romane zu wühlen, die jeder Fraktion gewidmet sind. Allerdings bekommen Xenos nicht immer die Liebe, die sie verdienen. Meiner Meinung nach vor allem die Aeldari. Es ist daher erfrischend, nicht nur die Trope, dass sie in einer sterbenden Handwerkswelt festsitzen, über Bord zu werfen und Brooks eine Piratenromanze liefern zu lassen, die in der düsteren Dunkelheit des Weltraums spielt, sondern auch eine, die sich als unterhaltsames, fesselndes Abenteuer liest.

3. Düsterkeit - Andy Clark

Goblins werden oft als alberne kleine Kerle dargestellt. Sicher, sie versuchen, dir mit einem rostigen Messer die Kniescheibe abzuhebeln, aber du kannst sie nicht für ihre schwachen Versuche hassen, weil sie einfach so niedlich sind. Das ist in Gloomspite nicht der Fall. Clark macht die Invasion einer Horde pilzbewachsener grüner Freaks zu einem lebendigen Albtraum und erinnert daran, dass Goblins genauso tödlich sind wie jede andere Fraktion in Age of Sigmar, auch wenn sie sich als kuschelige Plüschtiere eignen.

2. Ravenor - Dan Abnett

Hallo Dan, schön, dich wieder zu sehen. Auch wenn Ravenor als eine Art Fortsetzung angesehen werden könnte, wenn man bedenkt, dass es an die Ereignisse anknüpft, die in den Eisenhorn-Büchern behandelt werden, handelt es sich um eine eigenständige Trilogie und kann es daher als weitere Empfehlung auf diese Liste schaffen. Ich würde auch die Bequin-Bücher hier veröffentlichen, wenn es nicht so wäre, als würde Games Workshop mit George R.R. Martin konkurrieren, wenn es darum geht, wer seine Serie an dieser Front am langsamsten beenden kann. Ravenor fängt die Essenz des Imperiums ein. Wie es funktioniert, wie es tickt und der größere Fokus auf die Besetzung ermöglicht es dir, dich im Vergleich zu Eisenhorns Ego-Perspektive mehr an deine Charaktere zu binden. Wenn du die Geduld hast, dich in acht Bücher als Einstieg zu vertiefen, solltest du wirklich einfach die Eisenhorn-, Ravenor- und Bequin-Bücher auf einmal in die Hand nehmen.

1. Assassinorum: Königsmacher - Robert Rath

Eine Welt am Rande der Abspaltung vom Imperium. Ein wahnsinniger Monarch. Drei Attentäter, die die ganze Verschwörung auf den Kopf stellen können. Rath lässt nicht nur die Geschichte von Rittern gegen Assassinen mit Waffengewalt losgehen, lässt die Spannung zu einem brillanten Crescendo aufbauen und erinnert uns daran, dass 40k einen ständigen Krieg bieten könnte, sondern die Momente zwischen den Konflikten können zu den interessantesten gehören. Es ist auch sehr schön zu sehen, wie sich zwei Charaktere, die leicht persönlichkeitslose Tötungsmaschinen sein könnten, in Raithe und Sycorax tatsächlich als Menschen entwickelt haben. Es ist vielleicht nicht die beste Einführung, aber es ist ein Buch, bei dem man nicht viel über 40k wissen muss, um sich darauf einzulassen.