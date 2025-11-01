Bildschirmzeit - November 2025

HQ

Es ist der vorletzte Monat des Jahres und das bedeutet, dass es Zeit für einige der größten und aufregendsten Film- und TV-Neuankömmlinge des gesamten Kalenders ist. Der November ist ein notorisch geschäftiger Monat für die Kinokassen, da Filme versuchen, den Vorweihnachtsmarkt zu erschließen und von regionalen Feierlichkeiten wie Thanksgiving in den USA zu profitieren. Zu diesem Zweck ist das Thema des Novembers das Kino, da die Streaming-Dienste in diesem Monat in der Regel zögern, während die Kinostarts dominieren.

Vor diesem Hintergrund ist es dennoch erwähnenswert, dass wir unsere Auswahl auf einem britischen Veröffentlichungskalender basieren, also schauen Sie vor Ort nach genauen Auflistungen und Informationen.

Predator: Badlands - 7. November

Dan Trachtenberg entzündete den Funken, der notwendig war, um das Predator -Franchise nach dem eher schlechten The Predator aus den späten 2010er Jahren wieder an die Spitze zu bringen. Die letzten Prey haben den Fans klar gemacht, warum sie diese Serie so sehr lieben, und es ist auch der Hauptgrund, warum Predator: Badlands ein so erwartetes Projekt ist, da Tratchtenberg wieder am Ruder ist und eine Geschichte bietet, die sich um einen Predator Protagonisten dreht, etwas, das wir nicht oft von diesem Universum erwarten.

Anemone - 7. November

Künstlerische und eher auf Indie ausgerichtete Dramen sind in der Regel keine Filme, auf die wir uns konzentrieren Screen Time, aber Anemone schafft es aus dem einzigen Grund, dass es auch Daniel Day-Lewis' Rückkehr zur Schauspielerei markiert. Day-Lewis, der wohl beste Schauspieler dieser Generation und vielleicht aller Zeiten, spielt die Hauptrolle in diesem Film, der von seinem eigenen Sohn Ronan Day-Lewis geschrieben und inszeniert wurde, und folgt einem Mann, der sich in die Wildnis begibt, um sich wieder mit einem Einsiedler zu verbinden, mit dem er eine komplizierte Vergangenheit teilt.

Stirb meine Liebe - 7. November

Zwei der größten Namen des modernen Films treffen diesen November für Lynne Ramsays schwarze Komödie Die My Love aufeinander. Jennifer Lawrence und Robert Pattinson tun sich zusammen, um ein Paar zu spielen, das sich in einem zerstrittenen Zustand befindet, nachdem es in einem abgelegenen Haus eingesperrt wurde. Lawrence führt den Wahnsinn an, während Pattinson sich wegen ihres unberechenbaren Abstiegs besorgt und hilflos wiederfindet.

Frankenstein [Netflix] - 7. November

Technisch gesehen feierte Guillermo del Toros Frankenstein im Oktober Premiere, aber nur in einer begrenzten Kinolaufzeit. Die Hauptveröffentlichung auf Netflix ist für diesen November geplant, in der wir das berühmte Gothic-Horrormärchen von Mary Shelley in der Adaption des Meisters des filmischen Horrors erleben können. Mit Jacob Elordi als titelgebender Kreatur und Oscar Isaac als seinem Schöpfer bietet dieser Film eine gestapelte Besetzung und scheint ein Muss auf Netflix zu werden.

Pluribus [Apple TV] - 7. November

Der große TV-Neuzugang für Apple TV diesen November ist das neueste Projekt des Schöpfers von Breaking Bad, Vince Gilligan. Pluribus ist eine verdrehte und eigenartige Dramaserie, die sich mit Rhea Seehorn von Better Call Saul wiedervereint und dem unglücklichsten Menschen der Welt folgt und sieht, wie er die Aufgabe hat, die Welt vor dem Glück zu retten.

Spieldatum [Prime Video] - 12. November

Die wichtigste Neuerung für Prime Video diesen November, Playdate, ist eine Action-Komödie mit Alan Ritchson und Kevin James in den Hauptrollen. In diesem Streifen findet sich James' Brian vom Glück verfolgt und befindet sich bald in Gesellschaft von Ritchsons Jeff, einem beneidenswerten Berg von Menschen, der viele Geheimnisse verbirgt. Das Abenteuer führt die beiden bald auf eine verrückte Reise, um Mördern und Gaunern zu entkommen, während sie in Begleitung ihrer Kinder sind.

Der Running Man - 14. November

Hollywoods neuester Liebling Glen Powell kehrt ins Rampenlicht zurück für ein Remake des berühmten Actionstreifens The Running Man, ein Film, in dem Powell als Ben Richards auftritt, einen Mann, der sich in einer tödlichen Spielshow wiederfindet, in der Jäger ihn auf der ganzen Welt verfolgen, um sich einen Geldpreis zu sichern. Erwarten Sie intensive und verrückte Gewalt, wenn Richards an den Rand des Zusammenbruchs gebracht wird.

Nürnberg - 14. November

Russell Crowe hat im Laufe der Jahre unzählige denkwürdige Auftritte gegeben, und sein nächstes großes Projekt wird darin bestehen, den Nazi-Führer Hermann Göring zum Leben zu erwecken, der in Nürnberg für seine abscheulichen Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs vor Gericht gestellt wird. Der Film folgt einem Psychiater, gespielt von Rami Malek, der versucht, die Psyche dieser abscheulichen Anführer während der großen Gerichtsverhandlung zu verstehen.

Jetzt siehst du mich: Jetzt siehst du mich nicht - 14. November

Diebische Magier? Das kann nur die Rückgabe von Now You See Me bedeuten. Die glitzernde und elegante Filmreihe ist zurück mit dem Original Horseman am Ruder, mit Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher und Dave Franco, die sich zusammentun, um eine neue Ära von Illusionisten bei ihrem nächsten großen Job zu führen. Mit Ruben Fleischer an der Spitze erwartet Sie eine Geschichte und Versatzstücke, die Sie verwirren und umhauen.

Hüter - 14. November

Osgood Perkins hat in letzter Zeit einen Haufen vielversprechender Hits abgeschmettert und sein nächstes Werk ist schon jetzt ein todsicherer Erfolg. Der Film, der während des Autorenstreiks an einem Ort für einen Bruchteil der Kosten üblicher Filme produziert wurde, istKeeper ein Film, in dem Tatiana Maslany und Rossif Sutherland in einer abgelegenen Hütte gefangen sind, in der auch eine dunkle und bösartige Präsenz zu Hause ist.

Der Sohn des Zimmermanns - 14. November

Die Geschichte von Jesus Christus, wie du sie wahrscheinlich nicht erinnerst. The Carpenter's Son ist ein Horrorfilm, in dem ein junger und begabter Junge seine göttlichen Kräfte einsetzt, um natürliche und übernatürliche Schrecken zu entfesseln, während er an der Führung seines beschützenden Zimmermannsvormunds zweifelt. Mit Nicolas Cage an der Spitze wird dieser Film der biblischen Geschichte, mit der so viele vertraut sind, eine einzigartige Wendung geben.

Wicked: Für immer - 21. November

Aufbauend auf dem gefeierten und erfolgreichen Musical, das vor einem Jahr debütierte, wird der zweite und letzte Teil die Geschichte von Wicked abschließen und die Ereignisse des Prequels in The Wizard of Oz einbinden. Erwarten Sie weitere atemberaubende Tanznummern und epische Spezialeffekte, wenn Cynthia Erivo und Ariana Grande die Starbesetzung anführen, die sogar die Cowardly Lion und die Tin Man vorstellt.

Sisu: Der Weg zur Rache - 21. November

Nachdem wir alle vor ein paar Jahren genossen haben, wie Jorma Tommila imSisu ersten Film brutal Nazis tötet, ist er jetzt als skrupelloser Held zurück, der sich einem rachsüchtigen General der Roten Armee stellt, der von Stephen Lang gespielt wird. Während einer "routinemäßigen" Reise, um sein Haus zu demontieren und anderswo wieder aufzubauen, findet er sich im Nachkriegsfinnland in einer Mad Max -ähnlichen Verfolgungsjagd quer durchs Land wieder.

Der Familienplan [Apple TV] – 21. November

Mark Wahlberg und Michelle Monaghan kehren im November als Schlagzeilen des großen neuen Action-Epos von Apple TV zurück. Die Fortsetzung von The Family Plan führt die Morgans zu einer Reise quer durchs Land nach Paris, nachdem der Vater der Familie, Wahlbergs Dan, von einem ehemaligen Feind, gespielt von Kit Harington, ins Visier genommen wird. Freuen Sie sich auf familienfreundlichen Spaß und Action in diesem Nachfolger, der Sin City gegen die Stadt der Lichter eintauscht.

Stranger Things: Staffel 5 - Band 1 [Netflix] - 26. November

Das wohl größte Debüt von Netflix in diesem Jahr, vielleicht sogar in einem Jahrzehnt. Die letzten Episoden von Stranger Things beginnen diesen November, wenn der erste Teil der fünften Staffel debütiert. Dieser großartige Abschluss wird dazu führen, dass Eleven, Hopper, Mike und der Rest der Bande versuchen, Vecna endlich ein Ende zu setzen und die Upside Down von der normalen Welt zu trennen.

Zootropolis 2 - 28. November

Den Abschluss des Monats bildet die Fortsetzung von Disneys Zeichentrickabenteuer Zootropolis. Mit Ginnifer Goodwin und Jason Bateman als Hauptdarsteller von Judy Hopps und Nick Wilde führt uns diese Fortsetzung zurück in den anthropomorphen Hafen, um zu sehen, wie die beiden versuchen, einen neuen Fall zu lösen, der alle möglichen neuen Bösewichte und Herausforderungen mit sich bringt.

Damit endet eine weitere Bildschirmzeit. Kehren Sie in ein paar Wochen zurück, wenn wir uns ansehen, was der Dezember 2025 für die Fans in den Kinos und auf Streaming-Diensten bereithält.