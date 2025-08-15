Die lustigsten Filme von Steve Martin

HQ

5. Bogenfinger

Vielleicht eines der am meisten unterschätzten Werke von Steven Martin, und neben dem stets unterhaltsamen und elektrisierenden Eddie Murphy ist diese bissige Satire auf Hollywood nichts weniger als ein reines komisches Genie. Zu gleichen Teilen Meta-Humor und Slapstick, gespickt mit Martins messerscharfen Dialogen als titelgebender Verrückter - leidenschaftlich, willensstark und völlig verrückt - wie könnte man ihm nicht die Daumen drücken? Tatsache ist, dass nur wenige Komödien es schaffen, so klug und gleichzeitig albern zu sein, ohne an ihrer eigenen Absurdität zu scheitern.

4. Roxanne

Lustig und romantisch auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht funktionieren sollte. Das ist Roxanne auf den Punkt gebracht, wo Steve Martin die alte Cyrano de Bergerac -Geschichte nimmt und sie in eine kleine Stadt wirft, wo er den Feuerwehrchef mit einer Nase spielt, die eine eigene Postanschrift haben sollte. Das Schöne daran? Martin spielt es völlig geradlinig und schafft es irgendwie, die Figur liebenswert zu machen. Dann ist es natürlich auch völlig urkomisch, nicht zuletzt, wenn er andere herausfordert, sich bessere Beleidigungen einfallen zu lassen als nur "große Nase". Roxanne ist auch ein brillanter Beweis für Martins Vielseitigkeit und dass seine Fähigkeiten weit über das bloße Lauten und Unausstehliche hinausgehen.

Werbung:

3. Der Ruck

Der Film, der Steve Martin auf die Landkarte brachte. Ein Comedy-Shake mit allem Extra, ein Potpourri des Wahnsinns, voller Intrigen und Absurditäten. Ein Destillat aus den Tagen des Schauspielers im Stand-up-Bereich, in dem man mit Witzen in rasendem Tempo bombardiert wird. Aber das ist es auch, was The Jerk so brillant macht. Martins unerschütterliche Hingabe an die Rolle des Johnson, des verwirrten weißen Mannes, der im Süden aufgewachsen ist, schlecht gerüstet für die weite Welt, aber immer noch auf Abenteuern ist, voller dummem Optimismus. The Jerk ist Steve Martin in seiner reinsten Form, dem Wahnsinn und dem physischen Chaos, in dem alles, mit dem er in Berührung kommt, zu den unvorstellbarsten Katastrophen verkommt.

Werbung:

2. Dreckige, faule Schurken

Es gibt wohl keine einzige Szene in Steve Martins gesamter Filmografie, die uns so zum Lachen bringt, wie wenn er die Rolle des Ruprecht übernimmt. Komplett mit Augenbinde, Papp-Dreizack und körperlichem Humor, der Charlie Chaplin ebenbürtig ist, ist Dirty Rotten Scoundrels zum Glück so viel mehr als das, ein charmant unmoralisches Porträt, in dem er und Michael Caine eine der besten Buddy-Komödien der 1980er Jahre abliefern. Martin ist hier in der Rolle des respektlosen Freddy Benson, in der jedes Schamgefühl über den Haufen geworfen wird, unverschämt gut. Nichts ist zu peinlich, übertrieben oder dumm. Ein wunderbarer Film und Martins zweitikonischste und witzigste Rolle.

1. Flugzeuge, Züge und Autos

John Hughes, Steve Martin und John Candy? Besser geht es nicht, und Planes, Trains and Automobiles ist das perfekte Beispiel dafür, wie Martin lustig sein kann, ohne auf Pointen zurückzugreifen. Stattdessen dreht sich alles um seine Reaktionen auf das Chaos um ihn herum in der Rolle von Neal Page, dem müden Geschäftsmann, der einfach nur nach Hause zu seiner Familie will und Thanksgiving feiert. Doch wie ihr alle wisst, hatte es das Schicksal anders mit ihm vor, und gemeinsam mit John Candy vollbringt das Komiker-Duo etwas, das man am besten als kleines Wunder bezeichnen kann. Eine perfekte Balance zwischen passiver Aggression und warmherziger Unbeholfenheit lässt Planes, Trains and Automobiles nicht nur vor Humor, sondern auch vor Liebe strotzen. Die Szene, in der Neal am Schalter der Autovermietung völlig die Nerven verliert, ist Comedy-Gold und nur eine von unzähligen Szenen, die den Film als zeitlosen Klassiker zementiert haben, sowie Steve Martins lustigste und großartigste Rolle.

Was sind Ihre Lieblingsfilme von Steve Martin?