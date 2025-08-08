7 Bösewichte, die wir gerne hassen

HQ

Wenn es um Bösewichte geht, sind die allerbesten diejenigen, die wir entweder so sehr verabscheuen oder mit denen wir uns irgendwie identifizieren und die wir als Stars ihrer eigenen Show empfinden. Heute sprechen wir über die Letzteren, die Bösen, die wir gleichzeitig verehren müssen, obwohl ihr eigentliches Wesen und Ziel darin besteht, unser Leben zur Hölle zu machen.

Handsome Jack - Borderlands 2

Es gibt vielleicht keinen Bösewicht mit einer größeren und überwältigenderen Persönlichkeit als Borderlands 2 Handsome Jack. Er ist ein Monster von einem Mann, aber auch einer mit so viel Charisma und Charme und einem so ausgezeichneten Sinn für Humor, dass es ehrlich gesagt unmöglich ist, ihn nicht zu mögen. In vielerlei Hinsicht ist Jack bis heute der denkwürdigste Charakter von Borderlands, eine Persönlichkeit, die die verschiedenen Vault Hunters und Nebenstars überwunden hat, um sich in einer eigenen Staffel wiederzufinden. Egal, ob es darum geht, den Spieler rücksichtslos zu beschimpfen und ihn dazu zu bringen, seinen eigenen Selbstwert in Frage zu stellen, fiese und urkomische Streiche und Witze zu spielen oder wie kein anderer den Grundstein für Fallen zu legen, Handsome Jack ist ein einzigartiger Bösewicht.

Wario - Super Mario Universe

Er ist klein, rundlich und hat einen Schnurrbart, um den wir alle beneiden. Was gibt es noch über Wario zu sagen? Dieser Charakter hat sich zu einem beliebten Fan-Liebling entwickelt, obwohl er das Böse sein soll, was Mario nicht ist. Sein Name ist buchstäblich die Kombination aus Mario und dem japanischen Wort für böse ("wariu"), und er sieht sogar aus wie eine bösere Version des ikonischen rot-blauen Klempners. Jeder weiß, wer Wario heute ist, und viele betrachten ihn sogar als ihren Lieblingscharakter, etwas unterstützt durch großartige Spiele wie WarioWare, die dem ruchlosen Kerl neues Leben eingehaucht haben.

GLaDOS - Portal

Auch wenn du weißt, dass sie dich auf die Probe stellt und alles in ihrer Macht Stehende tut, um dir das Leben zur Qual zu machen, gibt es einfach etwas an GLaDOS, das es zu einem solchen Nervenkitzel macht, ihren charakteristischen Ton zu hören. Die berühmte Bösewichtin der Portal -Serie unterhält die Fans seit langem mit ihrer charakteristischen Satire und ihrem Sarkasmus, so sehr, dass das Durchqueren der endlosen Herausforderungsräume umso angenehmer ist. Ist sie kalt, berechnend und offensichtlich geistesgestört? Absolut. Würden wir es anders wollen? Keine Chance.

Der Ebenholzkrieger - The Elder Scrolls V: Skyrim

Ja, dies ist nicht wirklich ein Bösewicht in gleichem Maße wie die anderen, aber die einfache Motivation hinter diesem Charakter und der Stil, den er ausstrahlt, machen ihn sofort beliebt und respektiert. Die Rede ist von The Ebony Warrior. Alduin, Miraak, Harkon, all die anderen Mega-Bedrohungen können zur Seite treten, weil The Ebony Warrior keine Zeit für triviale Dinge hat. Dieser Charakter erscheint erst, wenn der Spieler den höchsten Rang erreicht hat, und er taucht in einer Ebony Rüstung auf, mit Ebony Waffen, mit der Absicht, seinen Ebenbürtigen zu treffen und sich in einen Kampf zu verwickeln, der ihn entweder in die Annalen der Geschichte einträgt oder schließlich für eine Ewigkeit in Sovngarde freigelassen wird. Großer Respekt vor diesem absoluten Titanen.

Renoir - Clair Obscur: Expedition 33

Ein neuerer Eintrag, aber sicherlich einer, der noch einige Zeit in Erinnerung bleiben wird. Renoirs Einführung in Clair Obscur: Expedition 33 werden wir nicht so schnell vergessen, da er sich sofort als Kraftpaket erweist und dich dazu bringt, ihn dafür zu hassen, dass er alle deine Kumpels getötet hat. Wenn du die Geschichte von Clair Obscur: Expedition 33 kennst, wird sich deine Meinung über Renoir wahrscheinlich ändern, und doch konnten wir im Laufe des Spiels nicht anders, als ihn zu besiegen. Sandfall Interactive leistete großartige Arbeit, um ihm eine große Sache zu machen, denn das widerhallende Klopfen seines Stocks auf den Boden signalisierte das Verhängnis für alle Unerschrockenen Expeditioners.

Vaas - Far Cry 3

Hier haben wir einen weiteren absoluten Klassiker. Ähnlich wie Ubisoft bei der Entwicklung von Ezio mit seinen Protagonisten seinen Höhepunkt erreicht hat, fühlt es sich so an, als hätten sie bei der Erschaffung von Vaas mit ihren Bösewichten den Höhepunkt erreicht. Er ist nicht einmal der Endboss von Far Cry 3, aber er ist die denkwürdigste Präsenz. Michael Mando als Vaas ist eine legendäre Gaming-Performance, und obwohl wir nicht wirklich lernen können, ihn zu lieben, konnte ich meine Augen nie abwenden, wenn er auf dem Bildschirm erschien.

Letho von Gulet - The Witcher 2: Assassine der Könige

Größer als Geralt, schneller als Geralt, kahler als Geralt. Letho of Gulet hat von seinen ersten Momenten auf dem Bildschirm an eine bedrohliche Präsenz und schafft es, durch The Witcher 2: Assassin of Kings einige unglaublich beeindruckende Leistungen zu vollbringen. Er ist ein Bösewicht, den man besiegen möchte, aber man kann nicht anders, als zu respektieren, wie fähig er ist. Und im Gegensatz zu Eredin in The Witcher 3: Wild Hunt fühlt sich sein Bosskampf tatsächlich so an, als würdest du eine echte Prüfung durchlaufen. Nichtsdestotrotz mochte ich Letho so sehr, dass ich am Ende des Spiels nicht anders konnte, als mich zu entscheiden, ihn am Leben zu lassen. Dann kam er natürlich, um am Ende von The Witcher 3 auszuhelfen. Was für ein Swell-Swole-Typ.