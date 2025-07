Kostenlose Bananen und Mitternachtsöffnungszeiten - Donkey Kong wird im Nintendopusheren gebührend gefeiert

HQ

Donkey Kong ist zurück. Und das mit einem Knall!

Das lang erwartete Donkey Kong Bananza wurde für Nintendo Switch 2 veröffentlicht, und die Rezensionen sind bereits erschienen. Und sie sind auf jeden Fall des großen Affen würdig.

Von Dutzenden von Bewertungen auf der Metacritic-Website liegt der gewichtete Durchschnitt bei 90/100. Das bedeutet, dass Donkey Kong seinen alten Rivalen Mario sogar übertrifft, da Mario Kart World "nur" einen Metascore von 86 hat.

Auch bei den vielen Fans der Serie ist das Interesse groß. Ende letzten Monats berichtete IGN, dass Donkey Kong Bananza dank der vielen Vorbestellungen das meistverkaufte Spiel auf Amazon war.

Einer von denen, die sich auf das Spiel freuen, ist Mads Jacobsen, der den Kopenhagener Spieleladen Nintendopusheren betreibt.

"Es ist wahrscheinlich das Switch 2-Spiel, auf das ich mich am meisten freue, da ich hauptsächlich Einzelspieler-Spiele spiele. Es hat Spaß gemacht, Mario Kart World zu spielen, was ich auch schon oft gemacht habe, aber darauf habe ich mich wirklich gefreut. Jetzt, wo wir kein Mario-Spiel haben, ist Donkey Kong das Nächstbeste", sagt er gegenüber Gamereactor.

Donkey Kong ist zurück - und das in Topform! // Nintendo

Obwohl Donkey Kong Bananza kein Mario-Spiel ist, enthält das Spiel dennoch einige DNA aus der Super Mario -Serie. Das Spiel wurde von den gleichen Leuten entwickelt, die uns das erfolgreiche Super Mario Odyssey gegeben haben, aber die Inspiration hört hier nicht auf. Donkey Kong Bananza enthält mehrere Verweise auf frühere Spiele der Serie, von denen die bekannteste wahrscheinlich die Figur Pauline ist, die ihr Debüt im Original Donkey Kong von 1981 gab.

Eine weitere offensichtliche Inspirationsquelle ist das letzte Donkey Kong Spiel in vollem 3D, Donkey Kong 64, das vom legendären Rare entwickelt und 1999 für Nintendo 64 veröffentlicht wurde. Und es sind vor allem diese Parallelen, die dazu beigetragen haben, Jacobsens Erwartungen zu erhöhen.

"Was ich am besten in Erinnerung habe, sind die Game Boy-Spiele. Donkey Kong Land 1, 2 und 3. Ich habe es auch auf Nintendo 64 gespielt, dem Bananza wahrscheinlich am ähnlichsten ist. Ich freue mich wirklich nur darauf, herumzulaufen und Dinge zu sammeln. Ich mag diese Collect-a-thons aus den Nintendo 64-Tagen."

So sah es aus, als wir das letzte Mal einen Donkey Kong in vollem 3D bekamen. Seitdem hat sich viel getan. // Nintendo

Vielleicht hat sich Jacobsen selbst heute ein bisschen wie Donkey Kong gefühlt? Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Donkey Kong Bananza bleibt der Nintendo-Händler bis Mitternacht geöffnet, damit die Kunden das Spiel sofort nach der Veröffentlichung in die Hände bekommen können. In diesem Zusammenhang hat der Ladenbesitzer sein Donkey Kong Kostüm gereinigt und als ob das noch nicht genug wäre, hat er einen ganzen Haufen Bananen gekauft, um sie an die Kunden im Laden zu verteilen.

"Bei Mitternachtsveranstaltungen kann man ein bisschen herumspielen und alberne Kostüme tragen. Ich habe auch Bananen für alle gekauft, die kommen. Einfach um ein bisschen Spaß zu haben und den Leuten ein Erlebnis zu bieten. Es kann sein, dass nicht so viele Leute kommen werden wie bei Zelda oder bei der Veröffentlichung von Switch 2 vor einem Monat. Aber auch hier kann man ein bisschen Spaß und Unfug haben."

Jacobsen sagt, dass es etwa 40 Vorbestellungen für das Spiel mit Abholung im Geschäft gegeben hat, aber er erwartet, dass nur die Hälfte davon erscheinen wird, jetzt, da viele Leute in den Sommerferien sind.

"Wenn 20 Leute kommen, würde ich sagen, dass es ein Erfolg ist. Und wenn weniger kommen, ist es immer noch toll zu halten."

Das Donkey Kong-Kostüm wurde für die Veröffentlichung heute Abend um Mitternacht gereinigt und herausgeputzt. // Nintendopusheren

Obwohl die Veröffentlichung von Donkey Kong Bananza ein freudiger Anlass ist und es bei der Veröffentlichung um Mitternacht hauptsächlich um Spaß und Spiel geht, hat Jacobsen auch ein Problem.

Microsoft, Sony und Nintendo bringen immer noch Konsolen mit physischen Laufwerken auf den Markt, aber die beiden erstgenannten haben auch mit rein digitalen Konsolen in Form von Xbox Series S und PlayStation 5 Slim Digital Edition experimentiert. Nintendo war traditionell vorsichtiger und hat sich an physische Veröffentlichungen gehalten. Aber mit dem Nintendo Switch 2 haben sie nun das Konzept von Game Key Cards eingeführt, bei dem das physische Spiel wirklich nur ein Lizenzschlüssel zum Herunterladen ist.

Jacobsen befürchtet daher, dass die Nintendo Switch 2 die letzte Nintendo-Konsole mit nennenswerten physischen Veröffentlichungen sein könnte.

"Sie haben die digitalen Freuden von Game Key Cards quasi voreilig erkannt. Auch hier in Europa gibt es immer mehr Spiele, die nur als Download veröffentlicht werden. Sie erhalten also eine Box, aber es ist nur eine leere Box mit einem Code darin. Ich persönlich denke, dass es völlig irrelevant ist. Ich befürchte, dass Switch 2 die letzte Konsole sein wird, auf der wir die Möglichkeit haben werden, diese Art von Mitternachts-Launch zu machen. Aber bis dahin ist es zum Glück noch ein langer Weg."