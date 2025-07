8 Comics, die jeder Wolverine-Fan lesen sollte

HQ

Während einige anders argumentieren werden, werden viele sagen, dass das berühmteste Mutant in der Welt von Marvel Wolverine ist. Der klauenbewehrte und regenerierende Mann, gequält von seiner Vergangenheit und seinen Sünden, getrieben von einer Wut, die erst gesättigt ist, wenn er seine Wut an Gaunern und Schurken auslässt, ist auch eine der berühmtesten Figuren in der Armada von Marvel. Diese Figur, die nur wenigen als Logan und noch weniger als James Howlett bekannt ist, hat Generationen überdauert (buchstäblich und im übertragenen Sinne, sowohl in der Überlieferung als auch bei seinem Publikum) und ist dank Hugh Jackmans Knechtschaft als Superheld bis heute ein Fan-Favorit.

Während Sie eine Vielzahl großartiger Wolverine Geschichten in Form von Film und Fernsehen sehen können, seien es die hervorragenden animierten X-Men Shows oder sogar Filme wie Logan und die unterschätzten The Wolverine, ist die berühmte Figur auch in Comics ein Titan. Um euch also zu helfen, euch mit Logan auf dem Papier vertraut zu machen, haben wir acht leicht zugängliche Comic-Serien ausgewählt, die es wert sind, gelesen zu werden, und in denen Wolverine entweder der Hauptprotagonist oder eine Schlüsselfigur ist.

Wolverine: Herkunft

Es gibt viele Geschichten, die sich mit den Anfängen von Wolverine befassen, aber diejenige, die am meisten herauszustechen scheint, ist Origin. Diese Geschichte setzt ganz am Anfang von Wolverine Leben an und zeigt ihn als das Kind James Howlett, das nach einer Reihe von Vorfällen, die sich um seine sich entwickelnde Mutation drehen, gezwungen ist, seine Heimat zu verlassen und in die Wildnis zu fliehen. Dabei findet Howlett ein neues Zuhause in einem brutalen Minenlager, was seine Geduld immer wieder auf die Probe stellt und schließlich dazu führt, dass die Bestie in ihm erweckt wird, Howlett stirbt und Logan geboren wird. Da Wolverine ein sehr alter Mutant ist, spielt diese Geschichte ein paar Jahrhunderte vor der heutigen Zeit.

Werbung:

Wolverine: Waffe X

Wir haben also untersucht, wie Wolverine geboren wurde, aber wie wurde er zu einem nahezu unzerstörbaren Werkzeug, das für Gewalt geschaffen wurde? Das ist es, was Weapon X entpackt, wenn es zeigt, wie Logan seinen Übergang zur Adamantium-Verschmelzung durchläuft und sogar einer Gehirnwäsche unterzogen und gezwungen wird, Aufgaben und Befehle für seine Betreuer zu erledigen. Es ist eine brutale Geschichte, die die Härten zeigt, die Wolverine durchleben musste, und wie erwartet rächt er sich schließlich und lässt seine volle Wut an denen aus, die ihn gefangen genommen haben.

X-Men: Die Zukunft ist Vergangenheit

Eine der prägendsten Geschichten in der Geschichte von X-Men. Darin wird beschrieben, wie das Mutant -Team die Aufgabe hat, eine Gräueltat in der Vergangenheit zu verhindern, um zu verhindern, dass eine unglaublich düstere Zukunft Gestalt annimmt. Es spielt in zwei Epochen: im 20. Jahrhundert, in dem ein jüngeres Team vor der Herausforderung steht, ein Attentat zu verhindern, bei dem Sentinel Roboter schließlich in die Massenproduktion gebracht werden, und auch in der düsteren Zukunft, in der sich nicht nur Mutants, sondern jeder einzelne Mensch der Gnade dieser vorurteilsbehafteten Roboter ausgeliefert sieht. Wolverine ist, wie erwartet, einer der wenigen, die in dieser harten Zukunft überleben, und natürlich ist er eine Schlüsselrolle in dem Plan, die Zeitlinie zu verschieben.

Werbung:

Claremont & Miller's Wolverine

Um es klar zu sagen, dieser Lauf heißt eigentlich nur Wolverine, aber ehrlich gesagt ist das ein todsicherer Weg, um verwirrt zu sein, auf welchen ich mich beziehe. Die Bezeichnung Claremont & Miller's Wolverine, benannt nach den Superstar-Schöpfern Chris Claremont und Frank Miller, lindert diese Verwirrung vollständig, da dies eine der besten Comic-Serien ist, die jemals mit Logan am Ruder gespielt wurden. Darin reist Wolverine nach Japan, um verlorene Ehre zurückzugewinnen und schließlich die Hand der schönen Mariko zu gewinnen, einer Frau, in die Logan schon lange verliebt ist. Dies ist ein atemberaubend gezeichnetes Abenteuer mit einigen großartigen Themen und Schlüsselmomenten, die weiter betonen, warum Wolverine auch heute noch ein solcher Klassiker ist.

Haus von M

Ein weiteres enorm wichtiges Ereignis, das die Geschichte von Marvel für die kommenden Jahre prägen sollte. House of M dreht sich eigentlich um Wanda Maximoff, die hier als Scarlet Witch die Kontrolle verliert und beginnt, die Welt in Stücke zu reißen. Die X-Men - einschließlich Wolverine - und die Avengers kommen zusammen, um Wanda zu stoppen und dabei die Welt zu retten, aber so einfach ist es nie, denn Magneto findet sich in der Gleichung wieder und ist hin- und hergerissen, ob er Wanda retten soll, die in diesem Lauf seine Adoptivtochter ist, oder ob er ihre Kräfte nutzen will, um seine eigenen Ambitionen durchzusetzen.

Wolverine: Staatsfeind

Es ist tatsächlich überraschend häufig, dass Wolverine einer Gehirnwäsche unterzogen oder dazu verleitet wird, etwas Schreckliches zu tun (dazu später mehr...), und genau das macht Logan in Enemy of the State noch einmal. Bei diesem Lauf verdrehen The Hand und Hydra Wolverine in ein Werkzeug ihrer eigenen Begierde und richten ihn dann auf seine ehemaligen Superkollegen, damit sie von der ruchlosen Organisation als kontrollierbare Tötungsmaschinen wiederbelebt werden können. Während die Klauen von Wolverine Blut schmecken, befreit sich Logan schließlich von der Gehirnwäsche und richtet seine Wut gegen diejenigen, die ihn als Waffe benutzt haben.

Wolverine: Coyote Crossing

Eine der neueren Wolverine -Auflagen, Coyote Crossing, greift tatsächlich einige Ausgaben der neuen Serie von Wolverine -Comics auf, die in den frühen 2000er Jahren erschienen sind. Darin schlendert Logan in eine kleine Stadt im Süden Amerikas an der Grenze zu Mexiko und stößt auf eine düstere Entdeckung, die ihn dazu bringt, so zu handeln, wie er es am besten kann, wie es nur wenige andere können. Während dies einen breiteren Wolverine -Lauf darstellt, läuft Coyote Crossing tatsächlich für eine Reihe von Problemen, was es zu einer eigenen Serie macht.

Wolverine: Der alte Mann Logan

Wir haben vorhin über Gehirnwäsche gesprochen, oder? Old Man Logan ist vielleicht das brutalste Beispiel dafür, da es zeigt, was passiert, wenn Mysterio Wolverine dazu bringt, zu glauben, dass der X-Men Mansion angegriffen wird, nur um ihn in Wirklichkeit alle seine Kollegen brutal töten zu lassen und eine neue Ära einzuläuten, die von Superschurken angeführt wird. Old Man Logan setzt dann Jahrzehnte und Jahrzehnte später in einem postapokalyptischen Amerika fort, das zwischen verschiedenen Super-Overlords aufgeteilt wurde und in dem Wolverine auf einer Mission mit Hawkeye ist und sich mehreren Bösewichten stellt, darunter eine sehr grausame und sadistische Gruppe, die aus den Inzuchtkindern von The Incredible Hulk besteht. Ja, das ist kein Spaziergang im Park, aber es ist rücksichtslos, unvergesslich und eine großartige Möglichkeit, diese Reise mit Logan zu beenden.