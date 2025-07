Lernen Sie die Fantastic Four kennen, indem Sie diese sechs Comics lesen

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass Marvel First Family in das Marvel Cinematic Universe eingetragen wird. The Fantastic Four: First Steps wird im Juli in die Kinos kommen, und für viele Fans könnte dies sogar die erste Begegnung mit dem kultigen Superteam sein. Obwohl sie ein längeres und vorherrschenderes Vermächtnis haben als viele populäre Helden der letzten Zeit, haben die Fantastic Four in den modernen Medien nicht ganz so viel Aufsehen erregt, aber sie werden es bald tun. Also, warum nicht einen Sprung in die Dinge machen und anfangen, sich mit dem Fantastic Four vertraut zu machen, indem Sie ein paar ihrer Comics oder Graphic Novels lesen?

Da sich das Vermächtnis des Fantastic Four über Jahrzehnte erstreckt, haben wir nur eine Handvoll Optionen ausgewählt, die ideal sind, um mehr über das in New York ansässige Team zu erfahren, und die Sie leicht in die Hände bekommen können.

Fantastic Four: Die komplette Sammlung Vol. 1

Dies ist ein großartiger Ausgangspunkt, da es eine Handvoll Geschichten und Abenteuer von Jonathan Hickman zusammenfasst. Es dient als Crashkurs darüber, wer die Fantastic Four sind, führt immer mehr Schurken und andere Helden ein und zeigt, wie sich die Reichweite dieses Superteams in den Kosmos und das Multiversum erstreckt und beweist, dass nur wenige das Know-how und die Fähigkeiten haben, um ihrer Hartnäckigkeit, Intelligenz und Zusammenarbeit gerecht zu werden. Es ist auch ein faszinierender Einblick in die Psyche von Reed Richards und zeigt, dass dieser Charakter, ähnlich wie Tony Stark in vielerlei Hinsicht, ständig einen inneren Krieg führt, in dem seine Menschlichkeit gegen seine immensen intellektuellen Fähigkeiten kämpft, Fähigkeiten, die ihn über die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse hinausgehen lassen, um ein interdimensionaler Beschützer zu werden. Unnötig zu erwähnen, dass man das nicht auf sich nehmen kann, während man gleichzeitig eine glückliche Ehe und Familie führt...

Was ist mit den Fantastic Four passiert?

Dies ist ein großartiger Ort, um mit dem Lesen über die Fantastic Four zu beginnen, denn es ist der Beginn einer sehr neuen Serie mit der berühmten Familie in der Hauptrolle. Diese Geschichte, die bereits im Jahr 2022 beginnt, zeigt, wie die Fantastic Four im Wesentlichen für ihre Rolle als Beschützer verstoßen und geschmäht werden, und das alles dafür, dass sie im Umgang mit einer existenziellen Bedrohung über das Ziel hinausgeschossen sind. Um eine Invasion einzudämmen, beschließt Reed, einen Teil New Yorks durch die Zeit zu schicken, um ein Jahr später wieder aufzutauchen. Für diejenigen, die in dem Gebiet gefangen sind, das durch Zeit-Raum geschickt wird, wäre die Zeit weg marginal, aber für diejenigen außerhalb muss ein ganzes Jahr vergehen, in dem Familien auseinander gerissen und verzweifelt zurückbleiben, Eltern ohne Kinder, Kinder ohne ihre Eltern und sogar die Fantastic Four ohne ihre Superkinder. In dieser Serie geht die Familie dann weiter über sich hinaus, um die Erde zu schützen, und sieht dabei in der Regel eine wachsende Kluft zwischen sich und der Menschheit entstehen.

Bürgerkrieg

Die Civil War -Geschichte im MCU ließ Captain America und ein paar Helden gegen Iron Man und ein paar eigene Helden antreten, aber in den Comics war dies ein viel größeres Ereignis, eines, in das sogar die Fantastic Four stark involviert waren. Nach einer großen Katastrophe, an der ein junges Superteam und eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Superschurken beteiligt sind, die einen Haufen Zivilisten auslöscht, entscheiden die Regierungen, dass es genug ist, und wollen, dass Supermenschen und Bürgerwehren Einschränkungen auferlegt werden. Einige stimmen darin überein, dass dies geschehen muss, andere weniger, und hier finden wir die Fantastic Four in der Mitte, mit Reed Richards für einen, der versucht, mit Hilfe seines massiven Intellekts den besten Klagegrund zu bestimmen. Natürlich ist das keine einfache Angelegenheit, und Beziehungen werden an ihre absoluten Grenzen gebracht.

Fantastic Four: Lebensgeschichte

Während die meisten Abenteuer der Fantastic Four in der Gegenwart spielen, in einer Welt voller moderner Helden und Schurken, wird uns der kommende Film stattdessen in ein alternatives Universum führen, in dem sich unsere Helden immer noch in einer postfuturistischen Existenz befinden. Fantastic Four: Life Story ist vielleicht das beste Beispiel dafür, wie das heute aussieht, eine faszinierende Erkundung von Marvel 's First Family vor dem Hintergrund der 1960er Jahre und anlässlich ihres 60-jährigen Jubiläums. Es präsentiert eine postfuturistische Welt, in der sich das Team mit geopolitischen Themen und einem technologischen Wettlauf um die Welt auseinandersetzt, sowie mit der Ankunft des großen und furchterregenden Galactus, eine Geschichte, die wir alle in ein paar Wochen kennen werden.

Fantastic Four: Die Ankunft von Galactus

Dies ist eine modernere und zugänglichere Version einer der wohl berühmtesten Handlungsstränge von Marvel, der Galactus Trilogy der Fantastic Four. Ursprünglich in den 60er Jahren von Jack Kirby und Stan Lee geschrieben, ebnete diese Ära den Weg für einen Großteil von Marvel, wie wir es heute kennen, und was es aussagt, nun ja... Das ist ziemlich offensichtlich. Der Hauptinhalt dreht sich hier um das Superteam, das sich auf die Ankunft von Galactus vorbereitet und sich dann mit dem rachsüchtigen kosmischen Wesen auseinandersetzt, um die Erde vor vollständiger und völliger Verwüstung zu schützen. So einfach ist es jedoch nie, denn hier muss sich das Team auch mit anderen Bedrohungen und Bedrohungen auseinandersetzen, mit verschiedenen neuen Fraktionen wie der Inhumans, den Herausforderungen bei der Planung der allerersten Superhelden-Hochzeit und vielem mehr. Es ist ein brillanter Vorgeschmack auf das, was Marvel von Anfang an so großartig gemacht hat.

Geheime Kriege

Zu guter Letzt haben wir noch eine weitere Ensemble-Arbeit, die in ein paar Jahren sehr populär werden wird, wenn sie als sechsAvengers ter Film erscheint. Secret Wars ist im Wesentlichen eine der größten Kataklysmen in der Geschichte von Marvel, da sie zeigt, wie die Existenz effektiv zerstört und dann von einem allmächtigen Gottkaiser Doctor Doom zusammengefügt wird, der seine Fähigkeiten nutzte, um Battleworld zu schmieden. Dieses Reich, das Ausschnitte aus der Marvel Existenz von früher enthält, wird von mehreren Helden und Schurken bevölkert, darunter eine Fantastic Familie, die Reed für tot hielt und sie schließlich auf der Seite von Doom sieht, wobei die Invisible Woman zu seiner Braut, The Thing zu seinem Beschützer und die Human Torch buchstäblich zur Sonne werden, die die Welt erleuchtet. Die Dinge halten jedoch nicht lange an, da die Superkids anfangen, Fragen zu stellen, und andere Fraktionen, die es geschafft haben, der Vernichtung zu entgehen, aus dem Holzwerk kriechen, darunter der echte und lebendige Reed Richards und auch eine ruchlose und übergreifende Alternative namens The Maker.