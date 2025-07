Sieben Comics, die jeder Superman-Fan lesen sollte

HQ

Es ist lange her, dass Superman das Gesicht von DC war. Zum größten Teil, vor allem dank ebenso exzellenter Comics, besserer Filme und hochwertiger Spiele, ist Batman zur Aushängeschild des Comic-Titanen geworden. Das hat sich aber seit dem letzten Jahr etwas geändert, da die Wiedergeburt von DC Studios und der Beginn der DC Universe deutlich gemacht hat, dass sich alles um das Man of Steel dreht. Da also viele von Ihnen diesen Sommer Clark Kent wieder kennenlernen werden und wahrscheinlich in Scharen in die Kinos strömen, um James Gunns Film zu sehen, der gerade Premiere gefeiert hat, könnten Sie sich nach anderen Abenteuern mit dem wohl berühmtesten Superhelden aller Zeiten umsehen. Lassen Sie uns dabei helfen, indem wir Ihre Aufmerksamkeit auf sieben großartige Geschichten lenken, die mit Superman überschrieben sind.



Nicht verpassen: Schauen Sie sich unseren Testbericht zu Superman aus dem Jahr 2025 an



All-Star-Superman

Wir beginnen mit dem, was viele für die Quintessenz und größte einzigartige Geschichte halten, die auf Superman basiert. All-Star Superman ist alles, was die Man of Steel ausmacht, den unfehlbaren Helden zu sehen, der es mit Schurken aufnimmt und die Welt vor einer Katastrophe nach der anderen rettet, aber dieses Mal gibt es einen Haken. Da es sich um einen Lauf handelt, der einem etablierten und unglaublich starken Superman folgt, wird er in die Realität zurückgeholt, indem er eine Uhr auf Supes ' Leben setzt, während er seine letzten Heldentaten erforscht, die er in den Tagen vor seinem Tod begangen hat, nachdem er eine Überdosis Sonnenstrahlung erlitten hatte. Wenn Sie eine Geschichte suchen, die das Wasser von Superman testet, ist dies ohne Zweifel diejenige, die es wert ist, ausgewählt zu werden.

Superman: Was ist mit dem Mann von morgen passiert?

Die Rede von einem Superman auf seinen letzten Beinen, Whatever Happened to the Man of Tomorrow? ist eine faszinierende Geschichte, da sie eine Welt erkundet, in der die Man of Steel verschwunden ist. Diese Geschichte spielt in einer damaligen Zukunftszeit und folgt einer Reporterin, die Lois Lane besucht, um ihre Sicht der Dinge zu erfahren, nachdem der Ex-Daily Planet -Journalist der letzte ist, der Superman lebend gesehen hat. Was die Frage betrifft, warum Superman verschwunden ist, so sahen die Hauptereignisse eine Vielzahl von Schurken, die seine menschliche Seite ausnutzten und diejenigen hinrichteten, die er liebte, und das alles, nachdem sein Alter Ego Clark Kent der Welt enthüllt wurde. Nach einer Reihe von chaotischen und eskalierenden Ereignissen trifft Superman eine Entscheidung, von der er nie gedacht hätte, dass er sie treffen müsste, und die ihn dazu zwingt, kurz darauf den ultimativen Preis zu zahlen.

Königreich komm

Wenn wir über einen Superman sprechen, der aufstehen und mehr als nur ein Symbol der Hoffnung werden muss, haben wir die Geschichte des Kingdom Come -Ensembles, in der sich viele der größten Helden der Justice League in einer verdrehten Zukunft zusammenschließen und oft zerstritten sind. Diese Geschichte folgt einem neuen Zeitalter von Helden, denen es an Respekt und Regeln mangelt, die die erste Gruppe ausmachten, und zeigt, wie Superman aus dem Ruhestand kommt, um die immer gewalttätigere Justiz einzudämmen, und sich mit vielen seiner ehemaligen Verbündeten zusammentut, um eine neue Liga zu gründen, die die widerspenstige Jugend im Auge behalten soll. Die metamenschliche Gerechtigkeit von Superman wird jedoch von einigen als zu viel empfunden, was ihn in Konflikt mit den Menschen bringt, die ihre Welt zurückhaben wollen, einschließlich Batman.

Superman: Brainiac

Wir haben kürzlich gesehen, welchen Einfluss Brainiac auf die Superhelden von DC haben kann, als Rocksteady einen interessanten Blick auf Suicide Squad: Kill the Justice League bot. Superman: Brainiac ist ähnlich, nur dass wir nicht sehen, wie der Man of Steel korrumpiert und die Kontrolle über ihn übernommen wird, sondern wie er damit beauftragt wird, den immens intelligenten Außerirdischen davon abzuhalten, die Erde zu verwüsten, ein Unterfangen, das Clark an seine Grenzen bringt und ihn auf seinem Weg mit dem Verlust und der Trauer um ein wichtiges Mitglied seines Teams konfrontiert sieht.

Superman: Oben im Himmel

Wir schauen oft darauf, dass Superman der Held ist, der den Planeten vor der vollständigen und vollständigen Zerstörung rettet, und genau deshalb ist Up in the Sky eine so überzeugende Alternative. Er folgt Clark, wie er in den Weltraum fliegt, um ein junges Mädchen zu retten, das von außerirdischen Mächten entführt wurde. Er sieht Superman seinen Posten verlassen und Metropolis und die ganze Welt in Gefahr bringen, indem er das Leben eines Einzelnen über die vielen stellt und dabei die Frage stellt, ob es richtig ist, die Bedürfnisse einer einzelnen Person über die Massen zu stellen.

Tod von Superman

Bis zum heutigen Tag glaube ich, dass das größte Verbrechen, das der DC Extended Universe begangen hat, darin bestand, zu zeigen, wie schwach und verletzlich Superman sein kann, indem er ihn in einem Film tötete, nachdem er vorgestellt wurde. Jeder, der sich auskennt, versteht, dass Superman zwar als Man of Steel bekannt ist, aber unter den richtigen Bedingungen verwundbar ist, aber dies als Präzedenzfall von Anfang an zu setzen... Wie auch immer, Death of Superman ist eine richtig gemachte Schlussfolgerung. Darin wird gezeigt, wie Clark die Aufgabe hat, die randalierende Doomsday zu stoppen, eine gewalttätige Kreatur, die die Kraft und Hartnäckigkeit hat, Superman an ihre Grenzen zu bringen und sogar so weit zu gehen, Blut zu saugen und tödliche Wunden zu landen. Es ist im Grunde die gleiche Handlung wie der dritte Akt von Batman v. Superman, nur dass sie thematisch viel solider behandelt wird. Eine weitere Geschichte, die man am Ende des Tages unbedingt lesen muss.

Superman: Geheime Identität

Abgerundet wird diese Liste durch eine weitere, unorthodoxere Geschichte, wenn man bedenkt, was wir von Superman erwarten. Secret Identity entführt uns in eine Welt, in der Superman existiert, aber nur in Comic-Form, wie wir ihn in der Realität kennen. Es dreht sich um einen jungen Clark Kent, einen typischen Teenager aus Kansas mit allen Ähnlichkeiten zu den Man of Steel ohne die Superkräfte. Dies ändert sich jedoch, als Clark eines Tages erwacht und entdeckt, dass er die Fähigkeiten des Man of Tomorrow besitzt, was ihn auf einen Weg führt, um herauszufinden, was passiert ist und wie er diese neu entdeckten Fähigkeiten zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen kann.

Gibt es noch andere Superman-Comics, die du als Pflichtlektüre bezeichnen würdest? Wenn ja, erzählen Sie uns davon in den Kommentaren unten.