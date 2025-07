Zwölf Gamecube-Spiele, die dem Nintendo Switch Online + Erweiterungspack hinzugefügt werden müssen

HQ

Das Switch 2 ist jetzt seit ein paar Wochen auf dem Markt, und viele von uns konnten die Möglichkeit testen, den Gamecube darauf zu spielen, komplett mit der Möglichkeit, den Original-Controller zu verwenden und auch die ursprüngliche Startsequenz mit ihren verschiedenen Soundeffekten anzusehen.

Das Line-up ist bisher nicht gerade riesig, umfasst aber The Legend of Zelda: Wind Waker, Soulcalibur II und F-Zero GX - in der Mitte ist es ein Bandai Namco-Titel, der von Sega entwickelt wurde. Damit ist klar, dass nicht nur Nintendo-Spiele über den Dienst gestartet werden, und das eröffnet viele Möglichkeiten, wenn es um Abwärtskompatibilität geht.

Und das ist etwas, worauf ich wirklich hoffe, dass Nintendo sich in Zukunft darauf konzentrieren wird, denn der Gamecube ist, mit Ausnahme von Wii U, der größte Konsolen-Flop, den Nintendo je hatte, und das kann man nur als verrückt und unverdient bezeichnen. Auch wenn Nintendo es sich mit kleinen Discs und einem seltsamen Controller schwer machte, war es ein unglaublich schönes Stück Hardware, das in seinen besten Momenten Grafiken bot, mit denen selbst die Xbox (das damals aus Leistungssicht führende Format) nur schwer mithalten konnte.

Aber es war ein Flop, und viele haben die Spiele dadurch verpasst, und ich denke, es ist jetzt Zeit für einen kulturellen Wandel, bei dem Nintendo und ihre Partner das Beste bieten sollten, was das Format zuSwitch 2 bieten hat. Und bitte beachten Sie, dass dies der Ausgangspunkt ist, die Spiele sollten heute Spaß machen und es tatsächlich verdienen, hinzugefügt zu werden. So gibt es nach dem Remake von Resident Evil 4 weniger Grund, das Original hier einzubinden, weshalb es nicht enthalten ist, während ein Spiel wie Killer7 leider sehr stark gealtert ist und daher auch fehlt.

Werbung:

Dies ist also keine Liste der besten Gamecube-Spiele, sondern zwölf Spiele, dieSwitch 2 aus Gründen der Abwärtskompatibilität veröffentlicht werden sollten, weil es Spiele sind, die die Leute in ihrer ganzen Brillanz erleben müssen.

1. Eternal Darkness: Requiem der Vernunft

Genre: Horror / Entwickler: Silicon Knights / Publisher: Nintendo / Jahr: 2002

Eternal Darkness: Sanity's Requiem war fast mehr als nur ein Spiel, aber auch so etwas wie ein Phänomen, das völlig veränderte, was ein Spiel sein konnte. Das Abenteuer ist unbestreitbar gealtert, aber es hält immer noch stand, und Silicon Knights ' Kultklassiker abwärtskompatibel mit Switch 2 zu machen, würde bedeuten, ein einzigartiges Stück Spielgeschichte zu bewahren, das es sowohl neuen als auch alten Spielern ermöglichen würde, sich der Dunkelheit erneut zu stellen.

Werbung:

2. Fire Emblem: Pfad des Strahlens

Genre: Strategie / Entwickler: Intelligent Systems / Publisher: Nintendo / Jahr: 2005

Die Fire Emblem -Serie war schon immer gut, aber eines der besten Spiele ist Path of Radiance, wo der Fanliebling Ike sein großes Debüt gab. Das Spiel ist perfekt für die Switch 2 angepasst und der bloße Gedanke, mit diesem Spiel in den Händen an einem Strand liegen oder auf einer Busfahrt dahinstapfen zu können, lässt uns sabbern.

3. Metal Gear Solid: Die Zwillingsschlangen

Genre: Action / Entwickler: Silicon Knights, Konami / Publisher: Konami / Jahr: 2004

Man vergisst leicht, wie wichtig Silicon Knights während der Gamecube-Ära waren, und neben Eternal Darkness: Sanity's Requiem lieferten sie auch ein westliches Remake von Hideo Kojimas japanischem Meisterwerk Metal Gear Solid mit dem Untertitel The Twin Snakes. Dieses einmalige Ereignis im Archivregal verstauben zu lassen, wäre eine völlige Pflichtverletzung, und wir würden gerne wieder unter Pappkartons kauern, unseren Rücken gegen kalte Hangarwände drücken, Psychomantis ausrufen hören "Jetzt lass mich deine Gedanken lesen... " und sehen Sie, wie '!' auf dem spiegelähnlichen Switch 2 -Bildschirm erscheint.

4. Resident Evil (Remake)

Genre: Horror / Entwickler: Capcom Production Studio 4 / Publisher: Capcom / Jahr: 2002

Im Jahr 2002 verwandelte sich Spencer Mansion von einer blockigen Nostalgie in einen hochauflösenderen und weitaus stilvolleren Albtraum, als Capcom neue Technologien einsetzte, um seine Horrorgeschichte in einem aktualisierten Zustand neu zu erzählen. Während die Teile zwei bis vier aufwendige Remakes erhielten, bleibt dieses Gamecube-Spiel die einzige neue Version des Originals und tatsächlich steht es auch heute noch mit der perfekten Mischung aus Klaustrophobie, Pixelperfektion und eisiger Panik da.

5. Himmel von Arcadia Legends

Genre: Rollenspiel / Entwickler: Overworks / Publisher: Sega / Jahr: 2003

Skies of Arcadia gilt als eines der besten Spiele für die Dreamcast und zeigte deutlich, zu welcher Magie Sega mit einem Messer an der Kehle fähig war. Als Sega seine eigene Konsolenproduktion einstellte, gaben sie ihrem Titel eine Chance auf dem Gamecube unter dem Namen Skies of Arcadia Legends und gaben einem neuen Publikum die Möglichkeit, sich dem braven Piraten Vyse in seinem Kampf gegen die Valuan Empire anzuschließen. Im Gegensatz zu so vielen anderen Serien aus dieser Ära ist sie völlig frei von Emo und ein durch und durch positives und erhebendes Abenteuer mit Charakteren, die man leicht mögen kann, und einem Drehbuch, das man auch heute noch schätzen kann.

6. Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader

Genre: Action / Entwickler: Factor 5 / Publisher: LucasArts / Jahr: 2001

Unter George Lucas gab es im Grunde keine Filme und TV-Serien über Star Wars, aber die Spiele waren sehr gut und zahlreich. Während der Disney-Ära war es paradoxerweise das Gegenteil mit vielen Filmen und Fernsehserien, aber wenigen und oft mittelmäßigen Spielen. Es wäre schön, sich einfach zurückzulehnen und die Geräusche von Tie Fighters vorbeizischenden Laserkanonen, donnernden Laserkanonen und hektischen Weltraumschlachten zu genießen. Rogue Leader war bei seiner Veröffentlichung nicht nur technische Magie, sondern auch der Traum, tatsächlich im Cockpit eines X-Wing zu sitzen. Und wissen Sie was? Dieser Traum ist kaum gealtert.

7. Super Mario Sunshine

Genre: Plattform / Entwickler: Nintendo EAD / Publisher: Nintendo / Jahr: 2002

Dies ist zweifellos eines der schwächsten Abenteuer von Mario. Aber... Das will nicht viel heißen, denn ein Mario on the rocks ist immer noch besser als so ziemlich die gesamte Konkurrenz. Heute wissen wir, dass Sunshine nicht wie Super Mario 64, Galaxy, 3D World oder Odyssey ist - aber es macht immer noch Spaß und ohne Erwartungen erwartet Sie ein anderer und gemütlicher Plattformer, der leider sehr vergessen ist.

8. Die Simpsons: Hit & Run

Genre: Action / Entwickler: Radical Entertainment / Publisher: Vivendi Universal Games / Jahr: 2003

Dies ist nicht nur das beste The Simpsons Spiel (was ist übrigens mit ihnen passiert, wann gab es das letzte Mal ein gutes Spiel mit der gelben Familie?), sondern eines der besten lizenzierten Spiele aller Zeiten. Radical Entertainment lieferte einen veritablen GTA-Anwärter mit mehr Fan-Service, als irgendjemand vernünftigerweise brauchen könnte, der so ausgesprochen unterhaltsam war, dass die Leute immer noch darüber sprechen und ihn heute spielen. Und noch mehr würden dies tun, wenn sie die Chance für Switch 2 hätten.

9. Großzügiger Joe

Genre: Action / Entwickler: Clover Studio / Publisher: Capcom / Jahr: 2003

In einer Zeit, in der sich die PlayStation 2 zur meistverkauften Konsole aller Zeiten entwickelte, entschied sich Capcom, zuerst in die Dreamcast und dann in den Gamecube zu investieren. Letzteres führte zu Capcom Five, einer Sammlung von fünf Spielen, darunter Resident Evil 4 und Killer7. Das einzige, das auf diese Liste passt, ist jedoch Viewtiful Joe, eine bunte Kaskade aus verrückter Action und coolen Zeitlupentricks. Es war, als würde man direkt in einen Cartoon treten, in dem sich jeder Angriff wie eine Hommage an Old-School-Comics anfühlte. Es ist kaum gealtert und Viewtiful Joe würde selbst heutige Spieler total verzaubern - vorausgesetzt, sie bekommen die Chance, es zu spielen. Macht es möglich, Capcom und Nintendo.

10. Virtua Striker 2002

Genre: Sport / Entwickler: Amusement Vision / Publisher: Sega / Jahr: 2002

Virtua Striker 2002 war damals der Höhepunkt des Arcade-Fußballs und weit davon entfernt, superstrategischen, langsamen und realistischen Fußball zu liefern. Vielmehr war es ein purer Adrenalinschub im besten Sega-Geist, der sogar Leute wie mich - die Sport oder Sportspiele nicht wirklich mögen - dazu brachte, ein Spiel nach dem anderen zu spielen, weil es so wirklich Spaß machte und actionreich war. Switch 2 könnte definitiv mehr Sport gebrauchen, und Virtua Striker hat eine Lücke zu füllen, und sei es nur, um alle daran zu erinnern, dass man wirklich keine Simulation, Lizenzen oder echte Spieler braucht, um Spaß zu haben.

11. WarioWare, Inc: Mega Party Spiele!

Genre: Party / Entwickler: Intelligent Systems / Publisher: Nintendo / Jahr: 2004

Das ist das Spiel, das mich dazu gebracht hat, den Gamecube immer noch griffbereit zu haben. Es ist mit Abstand das beste Spiel der Serie und der Grund, warum so viele Leute es immer noch lieben. Es ist ultra-intuitiv und bietet Fünf-Sekunden-Minispiele im Maschinengewehrtempo. Es ist auch ein Spiel, das von 16 Personen gespielt werden kann, indem man einen Controller zwischen sie wirft, und da die Äste so kurz sind, ist die Wartezeit minimal, da ein Spieler nach dem anderen ausscheidet. Ein absolutes Meisterwerk, das immer wieder zum Lachen bringt.

12. Wave Race: Blauer Sturm

Genre: Rennsport / Entwickler: Nintendo Software Technology / Publisher: Nintendo / Jahr: 2001

Hier in der Redaktion betrachten wir das Nintendo 64-Original als eines der besten Spiele für die Konsole. Das Gleiche gilt vielleicht nicht für Wave Race: Blue Storm, aber das hindert es nicht daran, mit seinem verführerischen blauen Meer, Palmen, sonnigem Wetter und weiten Stränden vielleicht das sommerlichste Spiel aller Zeiten zu sein (in Konkurrenz zum bereits erwähnten Super Mario Sunshine ). Die Tatsache, dass es auch sehr viel Spaß macht zu spielen und den Mehrspielermodus für bis zu vier Personen auf dem geteilten Bildschirm unterstützt, macht die Sache nicht schlimmer. Wave Race: Blue Storm ist völlig einzigartig und wäre ein wunderbares Spiel, das man durch Abwärtskompatibilität noch einmal erleben könnte, nachdem Nintendo anscheinend entschieden hat, dass es keine Serie ist, die weiterleben wird.