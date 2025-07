Die 10 besten Kart-Rennfahrer aller Zeiten

HQ

10. Geschwindigkeitsfreaks

Heute ist es weitgehend in Vergessenheit geraten, was schade ist, denn das PlayStation-Spiel Speed Freaks hat etwas Besseres verdient. Ich erinnere mich gerne daran, weil ich 1.000 Jahre alt bin – und ich schätze es auch heute noch. Leider hat Sony dieses Spiel im selben Monat veröffentlicht, in dem sie (auch) Crash Team Racing veröffentlicht haben, und dieser Geniestreich bedeutete, dass Speed Freaks schneller in Vergessenheit geriet, als Sony schreien konnte "wir haben es vermasselt". Die blitzschnellen Go-Karts und die stylische Grafik haben mich aber dazu gebracht, zu bleiben.

9. Sonic & All-Stars Racing im Wandel

Die Formel, die Sega in diesem Spiel einführte, wurde vier Jahre später von Nintendo selbst in Mario Kart 8 plagiiert, was viel darüber aussagt, wie viel Spaß es wirklich gemacht hat. Die Tatsache, dass sich Ihr Kart in ein Flugzeug oder ein Boot verwandeln kann, je nachdem, wie sich die Strecke ändert, war eine lustige Wendung, die eine bereits erfolgreiche Formel ergänzte.

Werbung:

8. Crash Team-Rennen

Nach dem Erfolg von Mario Kart 64 haben Naughty Dog und Sony beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass das offizielle PlayStation-Maskottchen Crash Bandicoot seinen Platz hinter dem Steuer eines bunten Rennfahrers einnimmt. Crash Team Racing setzte mit seinem schnellen Tempo, der präzisen Steuerung und dem mittlerweile legendären Boost-System die Messlatte für Kart-Rennspiele, die von anderen Unternehmen als Nintendo entwickelt wurden. Der Abenteuermodus verlieh dem Spiel auch eine Tiefe, die nur wenige andere Titel des Genres zu dieser Zeit hatten, und ehrlich gesagt war es nur die Leistung der PlayStation 1, die verhinderte, dass sie noch weiter oben auf dieser Liste rangierte.

Werbung:

7. Die Welt von Mario Kart

Wie kommst du nach einem Spiel voran, das so komplett ist wie Mario Kart 8 Deluxe ? Die Antwort ist, man tut es nicht, man macht etwas Neues. Nintendo entschied sich für eine offene Welt und machte es auf ihre Weise. Knockout Tour ist der beste neue Spielmodus der Serie seit Mario Kart 64, und er ist so vollgepackt mit Inhalten, dass er alles andere in diesem Genre in den Schatten stellt. Wir vermuten, dass es nach der Veröffentlichung des DLCs noch höher eingestuft wird, aber es ist bereits ein moderner Klassiker.

6. Sonic & Sega All-Stars Racing

Sonic & Sega All-Stars Racing hat etwas erreicht, was nur wenige erwartet hatten, nämlich Mario Kart ernsthaft herauszufordern. Es kombinierte Segas bekannte Rennsport-Expertise mit phänomenaler Steuerung, und Sega wagte es auch, seine gesamte Spielebibliothek zu nutzen, und verwöhnte uns mit viel Liebe unter anderem von Shenmue, Super Monkey Ball und Jet Set Radio. Was das Spiel jedoch auszeichnete, war nicht nur der Fanservice, sondern auch die Ausgewogenheit der Rennen. Sicher, Bonusgegenstände waren verfügbar, aber sie waren weniger chaotisch als in vielen anderen Kart-Spielen, was bedeutete, dass Geschicklichkeit wichtiger war, ohne den Unterhaltungswert zu beeinträchtigen.

5. Crash Team Racing Nitro-Fueled

Das Comeback von Crash vor sechs Jahren wurde fast einstimmig gelobt und gilt dank seines Fahrgefühls und seiner technischen Tiefe als einer der besten Kart-Rennfahrer. Viele halten es für einen Herausforderer von Mario Kart, und insbesondere das Boost-System wird gelobt, da es Präzision belohnt und bedeutet, dass Geschicklichkeit oft Glück übertrumpft... Etwas, das in diesem Subgenre nicht immer offensichtlich ist. Die Kombination aus charmanter Grafik, guter Streckenvielfalt und vielen Inhalten macht es zu einem Spiel, das es schafft, sowohl nostalgisch als auch relevant zu sein.

4. Super Mario Kart

Dies ist das Spiel, das nicht nur sein eigenes Subgenre definierte, sondern auch den Grundstein dafür legte, wie Kart-Rennfahrer heute aussehen. Es mag technisch bescheiden sein, aber dank des Fokus der Steuerung auf Timing, Drift und Positionierung hält es auch heute noch durch. Waffen und Gegenstände sind verfügbar, aber viel subtiler als in späteren Teilen, was bedeutet, dass Rennen oft durch Geschicklichkeit und nicht durch Zufall entschieden werden. Darüber hinaus werden Mode 7 -Grafiken besser eingesetzt als in jedem anderen Spiel, wodurch etwas entsteht, das auch heute noch ikonisch ist, komplett mit einem entzückenden Soundtrack. Rückblickend handelt es sich um ein Stück Spielegeschichte, das nur dadurch gebremst wird, dass es nur von zwei Personen gespielt werden konnte.

3. Diddy Kong Rennen

Rare wollte sich nur ein Jahr nach Mario Kart 64 auch im Kartsport versuchen und brachte das technisch beeindruckendere Diddy Kong Racing auf den Markt. Genau wie in Crash Team Racing gab es einen Abenteuermodus zum Durchspielen, der sehr geschätzt wurde und ihn von der Masse abhob. Anstatt nur Rennen für Rennen aneinanderzureihen, bot es eine offene Hub-Welt, Bosskämpfe und andere Herausforderungen. Darüber hinaus konnten wir auch zwischen Karts, Hovercrafts und Flugzeugen wählen, was zur Vielfalt des Gameplays beitrug und sich seiner Zeit voraus anfühlte. Auch heute noch hoffen viele auf eine Fortsetzung, und Diddy Kong Racing bleibt in vielerlei Hinsicht einzigartig, auch Jahrzehnte später.

2. Mario Kart 64

Mario Kart 64 behebt die wenigen Fehler, die im Vorgänger Super Nintendo noch vorhanden waren. Es machte den Sprung in die 3D-Ära und ermöglichte es uns, zu viert gleichzeitig zu spielen, und setzte damit den Standard dafür, wie Kart-Spiele in absehbarer Zukunft (zumindest bis jetzt) aussehen würden. Im Vergleich zu Super Mario Kart war das Fahrgefühl viel fehlerverzeihender, aber gleichzeitig unberechenbarer, und die blaue Hülle bedeutete, dass wir uns des Sieges nie sicher sein konnten, was sowohl Frust als auch Gelächter in etwa gleichem Maße hervorrief. Die Tracks waren ikonisch und reichten von der Einfachheit von Luigi Raceway über das Chaos von Rainbow Road bis hin zum genialen Design von Yoshi Valley. Wir übersehen gerne, dass es seine technischen Mängel hat, mit ungleichmäßigen Frameraten und etwas träger Steuerung, da dies durch seinen Charme, seine Abwechslung und einen Multiplayer-Modus, der auf unzähligen Partys und Spieleabenden zum festen Bestandteil wurde, mehr als kompensiert wurde. Eines der denkwürdigsten Partyspiele aller Zeiten.

1. Mario Kart 8 Deluxe

Ob Mario Kart 8 für den ersten Platz gereicht hätte, ist vielleicht nicht ganz sicher, aber die Deluxe-Edition für Switch war das i-Tüpfelchen. Dies ist Kart-Perfektion mit unglaublichen Strecken, aufgeteilt in brandneue Strecken und Interpretationen von Klassikern, komplett mit Rennen durch Spiele wie Animal Crossing, F-Zero und The Legend of Zelda. Das Spieldesign ist sowohl für Anfänger als auch für Amateure geeignet, die actiongeladene Rennen lässig genießen können, ohne von unnötig komplizierten Mechaniken frustriert zu werden. Zusammen mit einer klugen Balance zwischen Glück und Geschicklichkeit schafft dies eine Atmosphäre, in der sich jedes Rennen spannend und unvorhersehbar anfühlt. Ein weiterer Aspekt, der Mario Kart 8 Deluxe besonders macht, ist das soziale Element, da es das perfekte Partyspiel ist, egal ob du mit Freunden auf dem Sofa sitzt oder online mit Leuten aus der ganzen Welt spielst. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mario Kart 8 Deluxe so wahnsinnig gut ist, dass Nintendo selbst es für Perfektion hielt und mit World etwas völlig Neues gemacht hat, anstatt darauf aufbauen zu wollen, und der erste Platz somit eine Selbstverständlichkeit ist.