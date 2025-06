Rematch, es ist Zeit, ernst zu werden

HQ

Es ist offensichtlich klar, dass Sloclap mit Rematch einen Treffer geliefert hat. Die Arcade-Version des simulierten Third-Person-Fußballs ist angekommen und hat so viele Fans der bewährten und erprobten Formel des rein simulierten Top-Down-Fußballs zufriedengestellt, die in EA Sports FC und eFootball zu sehen ist. Dieser Titel, der die seidige Bewegungssuite des Entwicklers von Sifu mit intensiver kooperativer Fußball-Action kombiniert, hat gezeigt, dass es in diesem Bereich Raum für Innovationen gibt und dass auch die Fans danach dürsten. Während ich Rematch in seiner jetzigen Form genieße und schätze, lässt sich nicht leugnen, dass es meinen Hunger noch nicht ganz gestillt hat, und der Grund dafür ist, dass 3v3, 4v4 und 5v5 Action zwar Spaß macht, Fußball am besten ist, wenn er 11 gegen 11 antritt. Also Sloclap, hier ist, was ich gerne sehen würde, um Rematch auf die nächste Stufe zu heben.

11v11

Für den Anfang wäre ein 11v11-Modus großartig. Ich weiß, was du denkst, das sind viele Spieler, die man matchen muss, und die Leute können unmöglich Teams erstellen, die mit so vielen Spielern vollgestopft sind, und ja, ich stimme zu, das ist nichts für die Massen oder die Gelegenheitsspieler, das ist für diejenigen, die Fußball so erleben wollen, wie er auf professionellem Niveau gespielt wird.

Wie würde das mit der Flüssigkeit des Spiels zusammenpassen? Lassen Sie mich das erklären. Da es sich um eine Hardcore-Version der Action handelt, sollte sie zunächst einmal an eine Rangliste angehängt werden. Wenn wir uns für ein Spiel in die Warteschlange einreihen, nehmen wir eine Seite aus dem Buch von Overwatch 2 und lassen die Spieler wählen, ob sie entweder in Forward, Midfielder, Defender oder Goalkeeper spielen möchten, und von dort aus müssen sich die Spieler nach Belieben anordnen. Sofort wird es kein so großes Problem darstellen wie ein Helden-Shooter, da es in Rematch keine definierten Charaktere gibt, sondern die Spieler einfach einsteigen, sich so arrangieren, wie es für die jeweiligen Rollen erforderlich ist, und dann mit der Action weitermachen.

Aber die Leute halten sich nicht an die Positionen und richten am Ende Unheil an? Das ist wahrscheinlich, aber das ist in erster Linie auch ein Multiplayer-Problem, da dieser Spielmodus auf der Hoffnung aufbaut, dass die Spieler stolz auf die Position sind, die sie meistern wollen. Und was ist mit dem Ungleichgewicht der Positionen, fragen Sie? Das sollte sich natürlich auch von selbst ergeben und lassen Sie mich erklären, warum.

Rangliste

Es sollte keine separaten Bestenlisten für die verschiedenen Positionen geben. Jeder einzelne Spieler wird in der gleichen Bestenliste stehen, unabhängig davon, ob es sich um einen Mittelfeldspieler oder einen Torwart handelt. Im echten Fußball wäre dies nie plausibel, da sich die Körperlichkeit und Kreativität, die in die Arbeit eines Mittelfeldspielers einfließen, nicht annähernd in der Torhüterposition widerspiegelt, aber im 11-gegen-11 Rematch wird ein uneinnehmbarer Torwart genauso ein Spielgewinner sein wie ein geschickter Mittelfeldspieler. Also ordnen wir alle in die gleiche Bestenliste ein, eine Bestenliste, die durch Match-Ergebnisse und nur durch Match-Ergebnisse erklommen und wieder fallen kann. Siege bringen Punkte, Niederlagen bringen Punkte und Unentschieden ändern sich nicht, wobei je nach Tordifferenz des jeweiligen Spiels angepasste Pints gewährt werden. Das wars. Es wird keine Zeit für individuelle Leistung verschwendet, was bedeutet, dass es in diesem Modus keine Primadonnen gibt. Irgendwann wirst du vielleicht herausfinden, dass der Stürmer, der zwei Tore pro Spiel erzielt, genauso hoch eingestuft ist wie der Linksverteidiger, der nie einen rechten Flügelspieler an sich vorbeilässt. Faszinierend, oder?

Angepasste Spielzeit und verschärfte Regeln

Damit ein solcher Modus funktioniert, müsste mehr Zeit auf der Spieluhr stehen. Zwei Hälften von 15 Minuten sollten mehr als genug sein, um die Arbeit zu erledigen, was viel klingen mag, aber tatsächlich nicht annähernd so lang ist wie beispielsweise ein Ranglistenspiel in einem MOBA oder einem taktischen Shooter.

Ebenso macht Rematch so viel Spaß, weil es die Regeln eklatant missachtet. Dies müsste sich etwas ändern, vor allem, dass die Abseitsstellung wahrscheinlich zurückkehren müsste, um sicherzustellen, dass die Formationen besser strukturiert sind. Aber was Fouls und knorrige, knirschende Tackles betrifft, so können diese wie gewohnt fortgesetzt werden, so dass die Action eher auf Arcade als auf harte Simulationen ausgerichtet ist. Ebenso bleiben die geschlossenen Arenen bestehen, was bedeutet, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass der Ball bei Einwürfen, Eckbällen oder Abstößen aus dem Spiel geht. Die einzigen "Standardsituationen", die angeboten werden, sind die Tore/Freistöße, die bei einem Abseitsverstoß gegeben werden, was bedeutet, dass das Tempo schnell und hoch bleiben sollte.

Dies mag wie eine große Veränderung in der grundlegenden Funktionsweise von Rematch erscheinen, aber es sollte aus dem einfachen Grund plausibel sein, dass dieses Spiel nicht mit der Simulation verschiedener menschlicher Spieler und Teams herumspielen muss, die auf einzigartige Weise arbeiten. Es ist nicht nötig, massive Verträge mit etablierten riesigen Vereinen und Spielern zu unterzeichnen, um ihr Abbild im Spiel zu haben, es kann weiterhin ausschließlich mit von Spielern erstellten Charakteren betrieben werden, um die großartige Basis, die bereits vorhanden ist, zu erhalten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass dieser größere und "ernsthaftere" Modus auch Fußballfans endlich eine Möglichkeit bieten würde, virtuellen Fußball auf eine Weise zu genießen, mit der EA FC und eFootball einfach nicht mithalten können. Für mich ist es ein Kinderspiel, das in die Realität umzusetzen.