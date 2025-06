Dune: Awakening Überprüfung in Bearbeitung

HQ

Wir haben bereits eine Vorschau auf Funcoms Survival-Crafting-Spiel Dune: Awakening gegeben, nachdem wir einige Zeit damit verbracht haben, die Beta zu spielen. Sie können diese Vorschau hier lesen.

Unsere Eindrücke haben sich nicht wirklich verändert. Was sich jedoch geändert hat, ist, dass wir jetzt auf Live-Servern sind, und das bedeutet mehr Wartezeit als erwartet. Falls Sie Zweifel haben, schreibe ich dies, während ich auf eine halb ungeplante zweistündige Wartung warte, um alle Server für zwei Stunden zu schließen, und dann noch mehr. Gestern habe ich die meiste Zeit in der Schlange gewartet. Das Serversystem in diesem Nicht-MMO ist so konzipiert, dass es eine große Anzahl von Welten gibt, jede mit 25 kleineren Servern, die damit verbunden sind, und dein Charakter ist an einen von ihnen gebunden, sodass du nicht einfach zu einer neuen springen kannst, wenn deine eigene voll ist.

Das liegt wahrscheinlich an den semi-permanenten Behausungen, die ihr auf dem Planeten baut. Basierend auf dem Server, auf dem ich spiele, scheint es, dass Funcom unterschätzt hat, wie viele Leute tatsächlich interessiert waren. Jeder Hang im Ausgangsbereich ist voll von selbstgebauten Behausungen, die hauptsächlich von Leuten gebaut wurden, die offensichtlich keine Architekturschule besucht haben. Das setzt auch die Server unter Druck, und ich habe mehrmals erlebt, dass ich während der Zwischensequenzen und Zwischenspiele rausgeschmissen wurde, daher war es gut, dass ich die Beta gespielt und verstanden habe, was passiert war. Ich finde es schwer zu ertragen, zusätzliche 11 Pfund pro Monat für einen privaten Server bezahlen zu müssen, der stabiler ist. Dies sollte ziemlich schnell geklärt sein.

Oh, und wenn Sie mit grafischen Störungen zu kämpfen haben, vergessen Sie das Hot-Patching. Ich habe eine FPS-Obergrenze aufgesetzt - maximal 120 FPS - und zack, keine Probleme mehr. Die alten Tricks funktionieren immer noch. Es ist ein bisschen seltsam, dass diese Art von Problemen bei einer Spiel-Engine auftreten, aber zumindest sind die Grafikfehler, die in der Beta gelegentlich auftraten, komplett verschwunden.

Der große Ansatz ist fantastisch für das Spiel, aber er zerstört auch jede Illusion, dass man der Einzige ist, der abgestürzt ist und versucht, eine geheime Mission auszuführen, denn es gibt eine ganze Reihe anderer wie mich, um es klar zu sagen. Die gute Stimmung tut es aber nicht so sehr, wie die steifen Animationen der vielen Feinde und Mitspieler. Die Spielphysik fühlt sich oft an wie etwas, das es schon seit einigen Jahren gibt, und ich finde die Sprunganimationen und alles, was mit dem Klettern zu tun hat, besonders archaisch. Es ist seltsam, denn die Hitze, die Schatten, das Licht, die Reflexionen und die Oberflächentexturen sind hervorragend und von hoher grafischer Qualität, aber die Menschen, die den Planeten bevölkern, könnten ein Upgrade gebrauchen. Es ist, als hätten sie vergessen, ein zusätzliches Physik- und Animationspaket für die Leute zu kaufen, die im Spiel erscheinen.

In der Praxis spielt es keine große Rolle, denn es ist immer noch der Kampf gegen die Elemente, der viel Raum einnimmt - das rohe Überleben, vor allem die ersten 8-10 Stunden - so sehr, dass die Spieler es nicht so eilig haben. Und PvP ist sowieso nicht aktiviert, es sei denn, man hat einen privaten Server gemietet, aber ehrlich gesagt, das ist nichts, wofür ich Zeit oder Geld ausgeben möchte. Und außerdem wird es sowieso in vielen Bereichen mit uns allen geteilt.

Dune: Awakening ist definiert als "ein Open-World-Survival-Crafting-Spiel... (mit) vielen typischen MMO-Funktionen", und das muss man immer noch relativ wörtlich nehmen. Du wirst keine Bäume pflanzen und konstruktiv sein. Du bekommst Leben, indem du es dir nimmst - ganz wörtlich - und zumindest am Anfang, indem du das Blut und die Ressourcen anderer entnimmst.

Dies ist zugegebenermaßen ein "review-in-progress", aber bestimmte Dinge werden sich wahrscheinlich nicht ändern. Die Musik zum Beispiel ist viel zu unauffällig, was schade ist. Es ist reich an Atmosphäre - vor allem die Kombination von Kirchenorgeln und Celli ist hervorragend - und es ist klar, dass echte symphonische Kompositionsarbeit darin steckt und nicht nur irgendein KI-generierter Unsinn.

Trotzdem ist es immer noch eine Herausforderung, vor allem tagsüber herumzulaufen, und auch wenn die Strecken relativ kurz sein können - weniger als einen Kilometer - muss man dennoch planen und berücksichtigen: Wo ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Gebieten mit Klippen, damit man nicht im offenen Sand hängen bleibt? Wo sind die taubedeckten Blüten, von denen ich trinken kann, weil Wasser immer knapp ist? Und warum ist es so weit bis zu einem Ort, an dem ich die Teile habe, die ich für mein Automatikgewehr brauche? Nichtsdestotrotz genieße ich es, und Funcom verdient Anerkennung für seine schnelle Patching-Antwort.

Wenn das Spiel heute gewertet würde - basierend auf sehr wenig - wäre es eine Acht. Es ist eine Mischung aus Crafting-, Survival- und MMO-Elementen, und auch wenn ich weiß, dass ich mich irgendwann entscheiden muss, genieße ich im Moment das Leben als freier Vogel, übernehme Aufgaben von kleinen und großen Adelsfamilien und weiß vielleicht, was vor mir liegt.