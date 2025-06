Kann die Nintendo Switch 2 mit Hitman: World of Assassination umgehen?

HQ

Von all den Spielen, die auf das Nintendo Switch 2 portiert werden, gibt es vielleicht eine Handvoll, bei denen es ein gewisses Maß an Skepsis gibt, wie sie auf dem hybriden Nachfolgesystem laufen und funktionieren. Cyberpunk 2077, Street Fighter 6, Hogwarts Legacy, Batman: Arkham Knight, Split Fiction und sogar IO Interactive s Stealth-Action-Whopper, Hitman: World of Assassination. Es ist das letztere Spiel, das heute das Diskussionsthema ist, ein Projekt, bei dem ich gerne wieder einmal den Stecker gesteckt habe, um Agent 47 auf seinem neuen Zuhause durch den Ring zu jagen.

Lassen Sie mich zunächst die Tatsache beschönigen, dass Hitman: World of Assassination Hitman 1, 2 und 3 darstellt, was bedeutet, dass es hier Inhalte aus fast einem Jahrzehnt Videospielen gibt. Das bedeutet, dass es ein wenig nachsichtiger ist, da es sich nicht um ein Spiel handelt, das nur für Konsolen der aktuellen Generation entwickelt wurde. Nichtsdestotrotz wird jeder, der Hitman auf dem PC gespielt hat, wissen, dass diese Serie vom Standpunkt der Leistung aus ziemlich anspruchsvoll sein kann, da IO die Grenzen gerne visuell und mechanisch ausreizt. Außerdem wurde Hitman 3 zuvor auf Switch gestartet, aber das war eine Cloud Version des Spiels, also ist diese native Edition, die auf der Switch 2 -Architektur läuft, ein ganz anderes Biest... Und das merkt man.

Die große Frage, die in Hitman auf Switch 2 geht, betrifft zweifellos die Leistung. Natürlich wird die Grafik ein Diskussionspunkt sein, aber Sie können viele atemberaubende Grafiken auf den Bildschirm packen und sie mit schlechter Leistung ausgleichen, und dies ist wahrscheinlich eine Befürchtung, die viele auf diese Portierung zurückführen würden. Diese Befürchtungen sind unangebracht. Hitman läuft auf Switch 2 wie ein Traum, sowohl im angedockten Zustand als auch im Handheld. Nein, es ist nicht annähernd so flüssig wie mit 180 fps auf einem Battlestation-PC, aber man bekommt eine größtenteils konstante Bildrate um die 60 fps, gepaart mit einer Grafik, die das hervorragende Spiel nicht verrät, wenn man auf einem Fernseher oder auf dem kleineren Handheld-Display spielt. Sicher, es fehlt manchmal ein wenig an Tiefe in der Farbe und im HDR-Bereich, aber das reicht nicht annähernd aus, um es aus der Leistungsperspektive wie eine schlechte Portierung erscheinen zu lassen.

An der Gameplay-Front, auf einem Pro Controller und/oder mit dem Joy-Cons Controller-Aufsatz zum Spielen, wenn es angedockt ist, funktioniert Hitman auch wie ein Zauber. Es ist nie ein Problem, Agent 47 herumzulenken, und da dieses Spiel dazu neigt, langsamer zu spielen, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass es Ihnen an Präzision und Geschwindigkeit beim Zielen aus der Ferne mangelt, da dies normalerweise nicht erforderlich ist. Andere Zielsysteme, zum Werfen von Gegenständen und dergleichen, und jede andere Interaktionsmechanik funktionieren reibungslos und verraten nie die Tatsache, dass man auf einer Konsole spielt, die auch einfach aus ihrem Dock gehoben werden kann, um an anderer Stelle weiterzumachen. Im Handheld ist die Mechanik etwas steifer und schwieriger zu meistern, vor allem, weil Hitman Geduld und Schlagen erfordert, wenn der richtige Moment gekommen ist, und das bedeutet, dass es ein wenig ermüdend sein kann, das Gewicht des Switch 2 stundenlang zu tragen, während man auf Joy-Cons Joysticks zielt, während man die Switch 2 stützt, ist ein kleiner Albtraum. Dies ist jedoch eher ein Handheld-Problem als ein Hitman -spezifisches.

Was das angeht, was Sie in dieser Version des Spiels bekommen, ist es vielleicht einer der bisher am meisten sortierten Titel auf der eShop. Nochmals, World of Assassination ist nicht nur Hitman, es sind alle drei Spiele und alle DLCs, die sie angeboten haben. Es ist auch die Einbeziehung der Online-Suite und das bedeutet, dass neue Elusive Targets und Quests, wie die kürzlich gestartete Mission Mads Mikkelsen LeChiffre, zugänglich sind, um deine Zeit weiter auszufüllen. Es gibt ehrlich gesagt eine erschreckende Menge an Inhalten, durch die man sich durchkauen kann, so viele, dass in einer Welt von 70-Euro-SpielenHitman: World of Assassination ein Preis von 55 £ fast ein Schnäppchen für jeden ist, der diese epische Serie noch nie erlebt hat.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass Hitman ein ziemlich durstiges Spiel sein kann. Der Akku des Switch 2 ist im besten Fall gut, so sehr, dass Sie unterwegs traditionell mit etwa vier Stunden Spielzeit rechnen können. Beim Spielen von Hitman scheint dies weiter zu sinken, da die Hardware mehr Saft benötigt, um die Feinheiten des Projekts zu unterstützen, das manchmal, wie im Gameplay unten, Hunderte von NPCs gleichzeitig auf dem Bildschirm umfassen kann.

Aber abgesehen davon handhabt Nintendo Switch 2 tatsächlich Hitman: World of Assassination mit Anmut und allgemeiner Leichtigkeit. Auch hier geht es nicht um ein brandneues Spiel, aber Hitman war noch nie ein Kinderspiel und die Tatsache, dass Switch 2 das Spiel sowohl im Dock als auch im Handheld unterstützen und reibungslos spielen kann, ist sowohl für IO als auch für Nintendo ein Triumph. Ich würde es nicht bereuen, dieses Spiel allen Fans von Switch 2 zu empfehlen, die einen Tag in den Schuhen von Agent 47 leben möchten.