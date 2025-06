Löst das Switch 2-Update Pokémon Scarlet/Violet ein?

HQ

Seit dem Debüt von Pokémon Scarlet/Violet wurde viel über die Leistung des Spiels gesprochen und darüber, ob es sich in erster Linie um ein Spielproblem handelt oder um ein Nebenprodukt einer alternden und technologisch begrenzten Konsole. Meine Haltung zu diesem Thema ist, dass es ein bisschen von beidem ist. Nintendo hat es immer geschafft, mit seinen Spielen auf Switch immense Optimierungsarbeit zu leisten, so sehr, dass wir Titanen wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Xenoblade Chronicles 3 erleben konnten. Ich werde Ihnen nicht sagen, dass diese Spiele auf Switch fehlerfrei sind, weil sie es nicht sind, aber verglichen mit Pokémon Scarlet/Violet sind diese offenen Welten Tag und Nacht.

Aus diesem Grund hat Game Freak in den letzten Jahren viel Kritik einstecken müssen, aber es hatte immer eine Karte im Ärmel, nämlich die Tatsache, dass die Switch in den 2020er Jahren einfach kein sehr leistungsfähiges Stück Hardware ist. Jetzt, da das Switch 2 hier ist und ein Gadget mit leistungsfähigerer Technologie unter der Oberfläche bietet, löst dieses Nachfolgesystem den neuesten Monsterfang-Titel ein?

Hier gibt es eigentlich keine einfache Antwort. Zunächst einmal müssen Sie im Gegensatz zu Tears of the Kingdom und Breath of the Wild keinen Cent für das "Upgrade" in Pokémon Scarlet/Violet bezahlen. Das macht es sofort zugänglich und einen Blick wert. Wenn Sie jedoch eine grafische und visuelle Überarbeitung erwarten, werden Sie enttäuscht sein, denn das ist nicht das, was dieses Update den Fans bietet.

Sicher, es sieht besser aus, aber nur, wenn man die Umgebungen in Ihrer Nähe beurteilt. Die Sichtweite ist nicht viel besser, und wenn man in die Ferne blickt, trifft man auf eine offene Welt, die karg und leblos aussieht. Aber wenn du dich mehr auf das konzentrierst, was sich vor deinem Gesicht befindet, wirst du eine Menge zusätzlicher Textur und viel mehr Pokémon bemerken, die herumlaufen. Es fühlt sich sogar lebendiger an, auch wenn die Pokémon immer noch in kleinen Rudeln zusammen sind.

Darüber hinaus ist die Leistung eine andere Klasse. Die Bildrate liegt im angedockten Zustand bei festen 60 fps und dank der hochskalierten 4K-Grafik glänzt auch die farbenfrohe und lebendige, spanisch inspirierte Landschaft. Das Herumwandern, sei es auf dem Rücken deines legendären Reittiers oder zu Fuß, ist seidenweich und flüssig, und dazu gehört sogar das Erklimmen von Bergen, das Gleiten durch die Lüfte, das Schwimmen auf Seen, was auch immer. Das Spiel fühlt sich nicht mehr wie ein Ärgernis an, um es tatsächlich zu spielen, und das ist ein riesiges Plus.

Damit komme ich zum anderen wichtigen Punkt: Die Ladezeiten. Das Spiel lädt auch viel schneller, so sehr, dass du in nur wenigen Sekunden schnell um Paldea, zwischen Orten und sogar zu Kitakami und Blueberry Academy reisen kannst. Das verbesserte Laden wirkt sich sogar auf die Interaktion im Menü aus, auf das Ein- und Aussteigen in Pokémon-Kämpfe und das Sprechen mit Händlern und Trainern. Es ist eine enorme Verbesserung, und wie ich gerade angemerkt habe, ist das Wichtigste, was man daraus mitnehmen kann, dass das Spiel nicht mehr so aussieht, als würde es einen Tribut fordern und einen mit jeder wachen Sekunde altern lassen, die es braucht, um eine grundlegende Interaktion und einen Moment zu verarbeiten.

Aber auch hier handelt es sich nicht um eine vollständige Lösung für Pokémon Scarlet/Violet. Es ist eine Verbesserung, aber das Spiel fehlt immer noch in vielen Bereichen und ehrlich gesagt, wenn Game Freak eine weitere offene Welt wie diese im Next Generation-Spiel oder sogar im kommenden Pokémon Legends: Z-A serviert, wird es eine Menge frustrierter Fans geben. Es ist jetzt ein deutlich besseres Spiel, aber mehr in der Denkweise, dass es sich jetzt mehr wie das Projekt anfühlt, das uns ursprünglich versprochen wurde. Wenn Sie also eine Kopie des Spiels haben und sich gerade eine Switch 2 geschnappt haben, sollten Sie es sich ansehen, denn Sie werden wahrscheinlich angenehm überrascht sein. Auch wenn es immer noch viele Knicke in der Rüstung dieses Spiels gibt.