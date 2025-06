Hier sind alle Schlagzeilen von der heutigen State of Play-Ausgabe

HQ

Und so ist ein weiterer State of Play zu Ende gegangen, randvoll mit Drittanbietern, die praktisch Schlange standen, um nicht nur ihre Spiele zu präsentieren, sondern auch Veröffentlichungstermine anzukündigen. Nioh 3 wurde überraschend enthüllt, 007 First Light bekam seinen ersten Trailer und Silent Hill f bekam ein Datum.

Es war eine überraschend vollgepackte Messe, und die größten Schlagzeilen sehen Sie unten.

Die Lumines-Serie feiert ein überraschendes Comeback

Sony startete seinen State of Play mit einem überraschenden Blick auf ein Comeback der Lumines-Serie, die diesen Herbst offiziell erscheinen wird. Den kommenden Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

Pragmata bekommt endlich einen neuen Gameplay-Trailer

Während State of Play tauchte Pragmata endlich aus den Archiven von Capcom auf, und hier bekommen wir endlich einen genaueren Blick auf das Spiel sowie das Versprechen, dass es 2026 erscheinen wird.

Romeo is a Dead Man ist das nächste Spiel von Suda51

Romeo is a Deadman liefert Kojima-inspirierten Wahnsinn in einem neuen Trailer, der wahrhaft Gewalt und Science-Fiction miteinander verbindet - und es ist auch ein Suda51-Spiel!

Silent Hill f bekommt Gameplay-Trailer und Veröffentlichungsdatum

Wir haben sehr, sehr lange auf ein brandneues Silent Hill-Spiel gewartet. Aber jetzt ist es endlich soweit. Das ehrgeizige und ganz andere Silent Hill f erscheint am 25. September und hat unten seinen ersten echten Gameplay-Trailer erhalten.

Blutbefleckt: Die Scharlachrote Verlobung wurde enthüllt

Koji Igarashi ist eines der bekanntesten Gesichter der Branche, und jetzt liefern er und sein Studio eine vollblütige Fortsetzung ihres neuesten großen Spiels, Bloodstained.

Final Fantasy Tactics bekommt endlich ein Remaster

Sie versprechen ein verfeinertes Gameplay und vieles mehr, aber Sie erhalten auch eine klassische Version, die am 30. September veröffentlicht wird.

Baby Steps bekommt ein Veröffentlichungsdatum

Wir haben das leicht verrückte Baby Steps schon mehrmals gesehen, aber dieses Mal hat das Spiel endlich ein Veröffentlichungsdatum bekommen. Sie können es am 8. September in die Hände bekommen.

Cairn kommt im November

Einige von uns in der Redaktion haben schon sehr lange auf das Kletterspiel Cairn gewartet, aber jetzt hat das Spiel sowohl eine Demo als auch ein Veröffentlichungsdatum. Es wird am 5. November veröffentlicht, und wie bereits erwähnt, können Sie es heute ausprobieren.

Metal Gear Solid Delta bekommt einen neuen Gameplay-Trailer

Wir wussten bereits, dass es im August erscheinen würde, aber jetzt haben wir einen neuen Blick auf das Spiel, der sich diesmal direkter auf die Bosskämpfe konzentriert, die für sich genommen legendär sind. Sie können es sich hier ansehen.

Nioh 3 wurde enthüllt

Die Spielserie von Team Ninja war in den letzten Jahren sehr beliebt, aber es war dennoch überraschend, dass so plötzlich ein dritter Teil erschien. Aber hier ist es, und es sieht so aus, als würde es den Fans der Serie gefallen.

Das aufregende Tides of Tomorrow hat ein Veröffentlichungsdatum erhalten

Tides of Tomorrow verspricht eine riesige, offene Welt mit einer Geschichte, die von Spielern geprägt wird, die die Geschichte vor dir erlebt haben und deren Entscheidungen dann deine Erzählung beeinflussen. Klingt ambitioniert, oder? Es wird am 26. Februar 2026 veröffentlicht.

PlayStation bringt eigenes Kampfdeck auf den Markt

Das Projekt heißt derzeit nur "Defiant", aber es ist ein Kampfdeck, das von Sony selbst entworfen und veröffentlicht wurde. Im Moment seht ihr unten einen kleinen Teaser.

Sword of the Sea vom Schöpfer von Abzu hat ein Erscheinungsdatum

Endlich ist es soweit - am 18. August - und nicht nur das, das Spiel wird auch direkt auf PlayStation Plus veröffentlicht!

Sea of Remnants ist ein brandneues Spiel, das Sea of Thieves wirklich ähnelt

Zugegeben, es gibt mehr Farben und einen zusätzlichen Fokus auf verrückten Koop, aber das kommende Sea of Remnants, das 2026 erscheint, ist dem Spiel von Rare ziemlich ähnlich. Davon können Sie sich unten selbst überzeugen.

Der dänische IO's 007 First Light hat seinen ersten Trailer veröffentlicht

Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Bond in einem rasanten Action-Adventure des dänischen IO Interactive, aber was nicht wirklich klar ist, ist, wie linear es im Vergleich zu etwas wie Hitman ist. Davon können Sie sich unten selbst überzeugen.

Ghost of Yotei bekommt einen enttäuschend kurzen Teaser

Nein, es gibt keinen Gameplay-Trailer zu zeigen, nur einen kurzen Teaser, der enthüllt, dass das Spiel stattdessen im Juli einen speziellen Deep Dive erhalten wird.

Marvel Tokon: Fighting Souls schließt State of Play ab

Die talentierten Kampfspieldesigner von Arc hatten die Gelegenheit, die Sendung mit der Enthüllung eines brandneuen japanischen Kampfspiels abzuschließen, das bis zum Rand mit Marvel-Helden gefüllt ist.