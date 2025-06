Sind Tears of the Kingdom und Breath of the Wild einen Blick auf Switch 2 wert?

HQ

Ihr werdet keine harten Worte von mir hören, wenn ihr die schrittweise Einführung von Updates für ältere Switch -Spiele mit dem Versprechen, dass sie auf Switch 2 besser funktionieren werden, nicht vollständig versteht. Prinzipiell gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, wie Spiele aufgewertet werden, jede mit ihren eigenen Ausnahmen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gehören zur umfangreichsten Kategorie, da man sie entweder als dedizierte Switch 2 Spiele in der mittlerweile erkennbaren roten Box kaufen kann, oder die technischen Upgrades digital über eine Erweiterung auf dem Switch eShop erwerben kann. Da diese Upgrades unabhängig davon bezahlt werden, können wir eindeutig eine ziemlich umfassende Neudefinition der Grundlage jedes Spiels erwarten, oder?

Breath of the Wild bleibt ein Meisterwerk.

Nun, das gilt auch für einige Modifikationen, aber versuchen wir zunächst zu verstehen, was diese teureren Switch 2 -Versionen von den ursprünglichen Switch -Versionen unterscheidet:

Beide Spiele laufen mit 1440p/60fps im angedockten Modus, der dann mit DLSS auf 4K hochskaliert wird

Im Handheld-Modus sinkt dieser Wert auf 1080p/60fps

Sowohl der angedockte als auch der Handheld-Modus unterstützen HDR

Unsere Tests zeigen, dass sich die Ladezeiten um mehr als die Hälfte reduziert haben

Zelda Notes ist eine Funktion, die nur über die Nintendo Switch-App funktioniert, sodass du dein Smartphone beim Spielen dabei haben musst, aber sie bietet eine Reihe verschiedener Funktionen

In erster Linie ist es wichtig zu beachten, dass es hier keine bahnbrechenden grafischen Upgrades gibt, obwohl die, die vorhanden sind, entscheidend für den Genuss beider Spiele sein können. Die höhere Auflösung hilft sowohl bei der Schärfe als auch bei der Sichtweite, was beiden Spielen wirklich zugute kommt, wenn es darum geht, wie Gelände und Navigation die Freude an der organischen Erkundung prägen, und es ist sowohl notwendig als auch ein Vergnügen, beide Spiele mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde zu erleben. Ob es sich um Hyrule Castle in Breath of the Wild oder die allmähliche Beleuchtung in The Depths in Tears of the Kingdom handelt, die Verbesserungen der Tastenauflösung und der Bildrate sind in beiden Spielen spürbar und unabhängig von der Aktivität allgegenwärtig.

Was die Spiele selbst angeht, so gibt es hier als solche keine extra Inhalte, und die beiden Breath of the Wild Erweiterungen sind in dieser teureren Switch 2 Edition nicht einmal enthalten – sie müssen trotzdem separat bezahlt werden, was besonders frech wirkt. Aber meine Meinung über jedes dieser Spiele und insbesondere über Tears of the Kingdom ist jetzt klarer als je; Beide gehören zu den besten Spielen, die je gemacht wurden, und sie auf eine Weise zu erleben, bei der die Technologie diese erstaunlichen Erfahrungen ermöglicht, anstatt sie einzuschränken, ist an sich schon eine wirklich gute Ausrede.

Beide Spiele sind Meisterwerke, und dies ist eindeutig die beste Art, sie zu spielen. Das heißt, wenn Sie diese Updates kostenlos erhalten können, was zunächst über Nintendo Switch Online verfügbar ist, dann ist das eine nette Geste. Aber für diejenigen unter Ihnen, die irgendwie darüber nachdenken, ob diese Upgrades den höheren Preis wert sind, lautet die einfache Antwort "Nein".

Aber gerade weil ich beide Spiele für Meisterwerke halte, fühle ich mich gut gerüstet, um zu behaupten, dass das Update selbst und die Idee, sie auf Switch 2 zu einem höheren Preis als das Original neu zu veröffentlichen, durch diese Verbesserungen nicht wirklich gerechtfertigt ist. Ob neue Inhalte, neue integrierte Funktionen in den Spielen selbst oder etwas ganz anderes notwendig gewesen wären, ist schwer zu sagen, aber unter dem Strich sind diese Spiele zu teuer für das, was Nintendo anbietet.

Aber es ist vor allem Tears of the Kingdom, das von den zusätzlichen PS profitiert.

Und das bringt uns zu Zelda Notes, das eine Fülle von Funktionen bietet, die das Spiel erheblich verbessert hätten, aber gerade weil sie separat existieren und man zwei Geräte benötigt, um sie zu nutzen, macht es sie weniger effektiv. Mit der Navigation können Sie ein Ziel festlegen und dann sprachbasierte Anweisungen wie ein GPS erhalten, aber in der Praxis fühlt es sich äußerst kontraintuitiv an, den Controller oder die gesamte Konsole wegzulegen, um ein Ziel festzulegen, und die Sprachführung fühlt sich auch seltsam an. Die neuen Voice Memories sind eine wunderbare Ergänzung mit neuen Erkenntnissen von den ursprünglichen Synchronsprechern, aber auch hier ist es so unangenehm, das Smartphone während des Spielens aus der Hand zu haben, vor allem, wenn all dies relativ einfach direkt in die bestehende Benutzeroberfläche des Spiels hätte implementiert werden können.

Zelda Notes ist eine der kuriosesten, seltsamsten und geradezu bizarrsten Ergänzungen, die ich seit vielen Jahren von Nintendo gesehen habe, und ich kann mir einfach nicht vorstellen, eine dieser Funktionen regelmäßig zu nutzen.

Es hört sich so an, als würde ich beiden Spielen das Leben schwer machen, aber ich versichere euch, dass es aus Liebe und vor allem aus Respekt dafür ist, wie fantastisch, unvergesslich und bedeutungsvoll beide für mich sind. Wenn Sie bereits wissen, dass Sie Hyrule noch einmal besuchen möchten, leuchten beide Versionen heller und funkeln noch mehr auf Switch 2, aber als neu aufgelegtes Produkt zu einem höheren Preis rechtfertigt Nintendo den Kompromiss nicht mit Inhalten, Funktionen oder technischen Verbesserungen.