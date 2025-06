13 Dinge, die ich bis jetzt noch nicht über Mario Kart World wusste

HQ

Das eine sind die Eindrücke mit dem Controller in der Hand und das andere die Fakten für lebenslange Mario Kart Fans. Damals habe ich meine ersten Gefühle zu Mario Kart World veröffentlicht, sobald ich es bei der Pariser Premiere gespielt habe, und jetzt, nach unseren jeweiligen Besuchen in den Nintendo-Büros in Frankfurt und Madrid, hat Jonas seine letzten Eindrücke mit MKW veröffentlicht und ich habe mich der Aufnahme von 15 Minuten exklusivem Gameplay, 60 Screenshots gewidmet... und die Notizen, die Sie gerade lesen.

Da ich schon einmal dort war, sind mir a priori kleinere Details, einige Kuriositäten, einige entscheidende Erklärungen aufgefallen, alles Fakten, die ich bis jetzt nicht kannte oder nicht vollständig beherrschte oder verstand. Ich hoffe, ihr findet sie aufschlussreich und faszinierend, dass sie voller Fanservice sind und dass sie letztendlich genauso viel Spaß machen wie sie informativ sind. Los geht es!

1. Den Unterschied zwischen Schaltung und Abschnitt verstehen

Solange du es nicht alleine spielst, wirst du es nicht vollständig verstehen. So ging es mir bis zur finalen Vorschau. Ich spreche nicht davon, wie viele Strecken Mario Kart World hat (das wurde bereits aus anderen Quellen abgeleitet), sondern was der genaue Unterschied zwischen einer Strecke selbst und den verbindenden Etappen zwischen ihnen ist, sowie die Gesamtstruktur des Spiels im Grand-Prix-Modus.

Ich werde versuchen, es Ihnen auf eine sehr einfache Art und Weise zu erklären. Vergessen Sie zunächst Ihre traditionellen Vier-Runden-Cups. Hier ist die am häufigsten wiederholte Struktur während meiner GP-Spiele mit vier Rennen wie folgt, also pass auf:



Rennen 1: Traditioneller Rundkurs mit 3 oder mehr Runden.

Rennen 2: Zwei Reiseabschnitte, eine Runde auf der Zielstrecke.

Rennen 3: Zwei Reiseabschnitte, eine Runde auf der Zielstrecke.

Rennen 4: Zwei Reiseabschnitte, eine Runde auf der Zielstrecke.



Wie Sie es lesen: Meistens, es sei denn, es handelt sich um die erste Runde des betreffenden Cups (und manchmal nicht einmal diese), fahren Sie nur eine komplette Runde auf der Strecke selbst. Und selbst wenn man die Augenbraue hochzieht, hat das gleich zwei grandiose Vorteile. Erstens ist das Gefühl, zwischen miteinander verbundenen Zonen zu reisen, total. Zweitens sind die so genannten Abschnitte oder Etappen fantastisch gestaltet, und obwohl sie in der offenen Welt angelegt sind, haben sie eine Rennqualität, die sich wie vollständig gestaltete geschlossene Strecken anfühlt.

Wenn Sie nun bedenken, dass ein geschlossener Stromkreis mit mehreren nahe gelegenen Schaltkreisen verbunden ist, die Abschnitte hin und her verbinden, müssen Sie zurückgehen und nachrechnen, wie viele Stromkreise es insgesamt in Mario Kart World gibt, denn es gibt viel mehr als die 32, die einige veröffentlicht haben...

Um Ihnen das Verständnis mit praktischen Beispielen zu erleichtern. Während unserer Spiele haben wir Folgendes gesehen:



Der Mushroom Cup ist ein Rundkurs (3 Runden), zwei Reiseetappen und eine Runde in Crown City, zwei Reiseetappen und eine Runde in Whistlestop Summit, zwei Reiseetappen und eine Runde im DK Spaceport (weiter unterteilt in sechs Checkpoints).



Der Shell Cup besteht aus Koopa Beach ( 5 Runden ), zwei Trip-Etappen und eine Runde in Faraway Oasis, drei Trip-Etappen und eine Runde in Crown City, zwei Trip-Etappen und eine Runde im Peach Stadium.

Der Banana Cup ist Peach Beach (3 Checkpoints, keine Runden ), zwei Etappen und eine Runde auf dem Salty Salty Speedway, drei Etappen und eine Runde im Dino Dino Jungle, zwei Trip-Etappen und eine Runde in Great ? Block-Ruinen



Sehen Sie die Unterschiede in Fettdruck? Es ist leichter zu verstehen, wenn man sich die Karte ansieht: Abgesehen von der ersten Strecke ist es in der Regel eine lange Straße, die am Ende mit einer Strecke verbunden ist, und das Spiel zoomt heran, sobald man die Strecke selbst erreicht. Schauen Sie sich unser Gameplay an, um es zu sehen.

2. Der aufgeladene Sprung hat drei Aufladungen, genau wie der Drift

Zuerst schien es, dass die dritte Ladung der Driftfähigkeit nicht funktionierte, und dann stellte ich fest, dass der smarte Lenkrad assist standardmäßig eingeschaltet ist. Nach der Deaktivierung konnte ich mit dem Minidash (blau), dem Superminidash (rot) und schließlich dem Ultraminidash (Regenbogen) beginnen, während ich den Drift in engen Kurven hielt.

Nun, das Gleiche gilt für den aufgeladenen Sprung. Diese neue Technik, die auf die gleiche Weise, aber in einer geraden Linie ausgeführt wird, und die verwendet wird, um über Zäune, Autos oder Gegner zu springen und einen eigenen Sprint zu erzeugen, hat ebenfalls die gleichen drei Ebenen und Farben wie das Driften.

3. Die Kessel klingen retro

Der Klang von Mario Kart World fühlt sich, wenn überhaupt, wie eine größere Evolution an als die Grafik. Ich freue mich darauf, es in 5.1 PCM Linear Surround zu genießen, aber für den Moment nehme ich die fantastische Qualität des Jazz-Fusion-Soundtracks und der Soundeffekte, die den alten Vorgänger im Vergleich dazu verblassen lassen.

Explosionen, Crashs, Bananenschalen... In den Vorschaustunden hörte sich alles wunderbar an, aber ich bleibe beim Klang der einschlagenden Granaten, die den Retro-Sound des ersten Super Mario Bros. zurückbringen. Du sprichst es schon mit deinem Mund aus, nicht wahr? "Totí".

4. Waluigi Vampire verdient ein Crossover-Spiel mit Luigi's Mansion

Ich habe mich über einige der Charaktere und Outfits kaputt gelacht. Ich war sofort von Crab überzeugt (wie man in meinem Gameplay sehen kann), geschmolzen von Yoshi Aristocrats Monokel und andere trollten den Rest mit Dolphin, aber wenn es Einstimmigkeit gab, dann mit dem unwiderstehlichen Charme von niemand anderem als... Waluigi Vampir! Waaaah!

Mit seinem Stil, seinen Posen und jetzt seiner Bram Stoker-artigen Kleidung können wir bereits eine Zusammenarbeit, einen Cameo-Auftritt oder einen Starauftritt in einem kommenden Luigi's Mansion sehen.

5. Mario Kart World läuft nicht in nativem 4K

Es scheint, dass Digital Foundry bereits vor Monaten die Lupe auf das erste Filmmaterial gelegt hat, um mit dem Auge zu berechnen und daraus zu schließen, dass es in 2K (1440p) rendert. Nintendo konnte oder wollte die native Auflösung von Mario Kart World während der Vorschau vorerst nicht offiziell bestätigen, aber obwohl wir es gerne gesehen hätten, wenn es die Vorteile der Nintendo Switch 2 mit 60 FPS voll ausgenutzt hätte, müssen wir sagen, dass es trotz der Skalierung fantastisch und detailliert aussieht, wie ihr in meinem 4K-Gameplay sehen könnt:

6. Du kannst deine VS-Rennen als Strecken mit oder ohne Strecken einrichten

Erinnerst du dich, was ich dir in Punkt 1 gesagt habe? Nun, in VS-Rennen, egal ob im Mehrspieler- oder Solo-Modus, können Sie die Optionen so einstellen, dass Abschnitte angezeigt werden oder nicht, falls Sie nach einem traditionelleren Mario-Kart-Erlebnis suchen, bei dem es nur einige Runden einer geschlossenen Strecke gibt oder wo die Abschnitte nur auf längeren Strecken zu sehen sind, die in Abschnitte unterteilt sind, und nicht als Reiserouten.

7. Die Piranha-Pflanze versetzt die Herzen der altgedienten Rivalen in Angst und Schrecken

Eine lustige und amüsante Sache: Da die Piranha-Pflanze ein Gegenstand in Mario Kart 8 Deluxe war und Floro Piranha die Figur war, kam es während unserer Tests vor, dass wir jedes Mal, wenn ich mich einer Piranha-Pflanze näherte oder wenn sich mir jemand näherte, während ich sie fuhr, instinktiv versuchten, uns zu entfernen, da wir uns an die Hunderte von Bissen erinnerten, die wir in MK8 erlitten hatten.

8. P-Switch-Missionen sind in großer Höhe

Während meiner Stunden des Gameplays habe ich viel Zeit im Free-Roam-Modus verbracht und eine Handvoll P-Switch-Missionen ausprobiert. Es gab blaue Münzen zu sammeln, Reifen zu überspringen... meist im Gelände und in vielen Fällen durch die Luft. Während du es liest: Eine große Anzahl, vielleicht die Mehrheit im fertigen Spiel, der Missionen, schlägt dir vor, in die Luft zu steigen, entweder mit einer Liane, einem Booster, einem Rohr... und von oben mit Präzision zu gleiten, um die Herausforderung zu meistern.

Es gelingt Ihnen nicht? Nun, es ist nicht wie in einigen der Forza Horizon-Missionen, wo man zum Startpunkt zurückkehren muss, aber man kann es erneut versuchen, sobald man scheitert.

9. Du kannst dich zu anderen Charakteren auf der Karte teleportieren

Während der Erkundung der offenen Welt im Free Roam-Modus, um alle P Switch-Missionen zu erhalten oder alle ? Panels in den hintersten Ecken, Sie haben andere Transport- oder Schnellreisemöglichkeiten, von denen ich nichts wusste. Nämlich:



Du kannst die Karte öffnen und dich sofort dorthin teleportieren, wo sich ein anderer Charakter, ein Mensch oder eine CPU, befindet, und in letzterem zu ihm wechseln.



Sie können einen Track auf der Karte auswählen und per Schnellreise dorthin reisen.



Alternativ könnt ihr euren aktuellen Charakter und euer aktuelles Fahrzeug an der aktuellen Stelle ändern, vielleicht um eine Herausforderung auf eine andere Weise zu versuchen.



10. Cross-Dressing ist eine Option

Das Verwandeln oder Ändern deines Outfits beim Ausprobieren des Dash Food ist nur eine Option für menschliche Charaktere, aber genau das, eine Option. Beim Herumspielen mit den Fahrhilfen in den Controller-Einstellungen haben wir festgestellt, dass "Dash Food: Transform " standardmäßig aktiviert ist, aber wenn du dich daran stört, dass dein Charakter die Kleidung wechselt und deinen gewählten Stil beibehalten möchtest, kannst du es deaktivieren.

11. Nach dem Blitz kommt der Sturm

Ein fantastisches Detail, das Ihnen vielleicht in den vorherigen Videos aufgefallen ist. Wenn ein Rennfahrer den Blitzgegenstand wirft, bricht fast immer ein Sturm aus und es beginnt zu regnen, mit all den Auswirkungen, die diese Wetterbedingungen haben, um das Fahren zu erschweren. Ich sage fast immer, weil es ein paar Mal nicht passiert ist. Bei einem war ich drinnen und dachte, es sei deshalb, aber bei einem anderen war es unter freiem Himmel, also kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen zufällig ist.

12. Aufkleber schmücken Ihr Kart

In einer der Pausen erklärte Nintendo, wie Sticker funktionieren. Neben dem Freischalten von Charakteren und Fahrzeugen dient dieses dritte Sammlerstück natürlich dazu, dein Kart vor dem Rennen zu dekorieren. Wir erklären euch ausführlich, wie ihr alle Sticker nach dem Launch bekommt, aber wir denken, dass es viele davon gibt...

13. 150 CC scheint langsamer zu sein

Wir konnten noch nicht bestätigen, ob es eine 200er-Klasse geben wird (der Spiegelmodus scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein), aber ich habe alle meine Spiele auf 150er-Klasse gespielt. Die CPU-Gegner sind ziemlich knifflig, wie man in einigen meiner Gameplay-Clips sehen kann, aber das Kurioseste ist, dass das Spiel für diese Klasse langsamer zu sein scheint.

Sie haben die Geschwindigkeit vielleicht ein wenig angepasst, aber ich denke, es ist eher eine Ermessensentscheidung angesichts der zusätzlichen Breite der Strecken und vor allem in der offenen Welt. In der Tat, wenn der Bildschirm voller Leute ist, die sich gegenseitig schubsen und schubsen und Gegenstände benutzen, in dem traditionellen Mario-Kart-Markenzeichen köstliches Chaos, sage ich Ihnen, fühlte sich die 150cc überhaupt nicht langsam an...