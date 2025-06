Spiele, die "Missing in Action!"

HQ

Die Entwicklung von Spielen ist extrem komplex, wie wir mittlerweile wissen. Dies wird oft sowohl von den normalen Mitarbeitern eines Studios als auch von den gierigen Führungskräften an der Spitze der Pyramide betont, die genau wissen, wie viele Mitarbeiter benötigt werden, um selbst kleine Spieleprojekte abzuschließen, und wie stark die Budgets in nur 10 Jahren gestiegen sind.

Umso erstaunlicher ist es, dass Spiele in der sogenannten "Entwicklungshölle" landen können, dass sie entweder von den dahinterstehenden Studios angeteasert werden können, nur um dann für viele, viele Jahre am Stück zu verschwinden, ohne dass es ein wirkliches Lebenszeichen von der Produktion gibt. Wer zahlt die Gehälter? Wie sehen die täglichen Produktionsmeetings bei Spieleprojekten aus, die seit 6 Jahren laufen? 7 Jahre? 10 Jahre? "Also, wie weit sind wir mit den Funktionen X und Y?"

Schwer vorstellbar, oder? Aber es passiert tatsächlich. Es kommt vor, dass Spiele, für deren Fertigstellung es so lange gedauert hat, plötzlich aus der Vergessenheit auftauchen und es wird klar, dass ein bedeutendes Team seit gefühlt einer Generation an ihnen arbeitet.

Das sind diejenigen, die wir uns heute ansehen werden. Wir werden skizzieren, wie lange einige der Projekte, die sich derzeit in einem Schatten dessen befinden, was das Internet als "Entwicklungshölle" bezeichnet hat (obwohl das irreführend sein kann), bereits in der Entwicklung sind und wie wahrscheinlich es ist, dass sie jemals veröffentlicht werden.

Das nächste Spiel von PlayDead - Seit etwa neun Jahren in Entwicklung (nehmen wir an)

Danish PlayDead veröffentlichte Inside im Jahr 2016, und obwohl es fast unmöglich ist, darüber zu spekulieren, gehen wir davon aus, dass das Studio bis zu einem gewissen Grad eine Vorstellung davon hatte, was es unmittelbar danach als nächstes machen wollte. Natürlich haben sie das Spiel in den folgenden Monaten kontinuierlich auf neue Plattformen gebracht, wie z. B. PlayStation, eine iOS-Portierung im Jahr 2017 und eine Switch -Portierung im Jahr 2018, aber wir gehen immer noch davon aus, dass die Arbeit am dritten Spiel des Studios unmittelbar seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 im Gange ist. Das gibt uns eine Entwicklungszeit von bisher etwa neun Jahren. Und das, ohne dass das Spiel einen Namen hat, PlayDead es direkt erwähnt oder wir irgendeinen Hinweis darauf haben, wann das Studio fertig sein wird.

Heute besteht das Team (laut Website) aus 100 Mitarbeitern, und es hat neun Jahre gedauert, bis das Studio an diesen Punkt gelangt ist. Es ist schwierig für uns, vorherzusagen oder darüber zu spekulieren, wie dies finanziell tragbar sein kann, und der Ausgangspunkt ist immer, dass sich kreative Seelen die Zeit nehmen sollten, die sie brauchen. Aber trotz all dieses Spielraums ist es immer noch schwer vorstellbar, wie es neun JahrePlayDead dauern konnte, und das wiederum ohne wirkliche Lebenszeichen außer ein paar Bildern aus dem mysteriösen Spiel.

Beyond Good & Evil 2 - Seit 18 Jahren in verschiedenen Formen in Entwicklung

Zum Zeitpunkt des Schreibens hält Beyond Good & Evil 2 den Rekord für das Spiel, das die längste Zeit in so etwas wie aktiver Entwicklung verbracht hat. Wie genau ein so großes Studio wie Ubisoft Montpellier seine Ressourcen delegiert, ist äußerst schwer zu sagen, aber wir gehen weiterhin davon aus, dass mehrere hundert Mitarbeiter aktiv an dem Spiel arbeiten, und im Sommer 2023 bekam das Spiel mit Fawzi Mesmar sogar einen neuen Direktor, nachdem der vorherige Regisseur leider plötzlich verstorben war.

Der oben erwähnte Rekord liegt bei 15 Jahren, aber er wurde dem Projekt im Jahr 2022 gegeben, was bedeutet, dass es seinen Vorsprung im Moment nur noch ausgebaut hat. Das bedeutet, dass sich das Spiel einer aktiven Entwicklungsphase von 18 Jahren nähert, wenn auch mit der Ungewissheit, dass wir nicht genau wissen, wie aktiv die Entwicklung in verschiedenen Zeiträumen war.

Auffällig ist allerdings, wie Ubisoft es schafft, immer wieder Projekte zu enthüllen, um sie dann so lange schlummern zu lassen. Das Spiel bekam 2017 seine "Re-Reveal" - das ist jetzt acht Jahre her. Und das zusätzlich zu der langen und seltsamen Phase, die es zuvor gab, in der Ubisoft sich direkt weigerte, die Existenz des Spiels offiziell anzuerkennen, obwohl sie genau das getan hatten.

Wird es jemals veröffentlicht? Ja, das ist wirklich schwer zu sagen, aber das Projekt befindet sich noch in der aktiven Entwicklung, und Ubisoft hatte reichlich Gelegenheit, den Stecker zu ziehen, hat sich aber entschieden, dies nicht kontinuierlich zu tun.

Judas - erstes Konzept vor 10 Jahren entwickelt

Judas ist tatsächlich vor einiger Zeit aus der Vergessenheit aufgetaucht, und obwohl das Spiel kürzlich die von Take-Two selbst gegebene Startschätzung verfehlt hat, die behauptete, dass es vor dem 31. März 2025 veröffentlicht werden würde (was nicht passiert ist), wissen wir viel mehr darüber als die beiden vorherigen Titel.

Aber er verdient immer noch einen Platz auf dieser Liste, aufgrund seiner wilden Entwicklungszeit, um es gelinde auszudrücken. Ken Levine verließ Irrational nach dem Launch von BioShock Infinite, um Ghost Story Games im Jahr 2017 zu gründen, und obwohl er seine theoretische Idee des "narrativen Lego" mehrfach auf verschiedenen Messen präsentierte, wurden er und sein Studio ganze fünf Jahre lang bezahlt, bevor sie schließlich Judas enthüllten.

Wie bereits erwähnt, ist es seitdem besser geworden, und das Spiel wurde sowohl vom Friends-per-Second -Podcast als auch von anderen getestet, und zu einem bestimmten Zeitpunkt sollte es vor kurzem veröffentlicht werden. Wir gehen daher davon aus, dass das Spiel vor der Tür steht, es aber auch Levines erstes Spiel seit 12 Jahren ist.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines II - seit ca. 10 Jahren in Entwicklung

2019 haben wir Vampire: The Masquerade - Bloodlines II auf der Gamescom gespielt, eine vielversprechende Vorschau veröffentlicht und einen erweiterten Gameplay-Trailer gezeigt, der sicherlich den Eindruck erweckte, dass das Spiel zwar noch nicht ganz fertig ist, sich aber schnell der Fertigstellung nähert.

Es ist unvorstellbar, dass wir sechs Jahre später immer noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum haben, dass das Studio hinter der erweiterten Version von 2019 nicht mehr existiert und dass das Spiel heute zwar gewisse Ähnlichkeiten mit dem Projekt hat, das wir vorgestellt haben, aber etwas völlig anderes ist.

Viele der Spiele auf dieser Liste wurden vorgestellt, nur damit die Presse und die Außenwelt nach und nach erkannten, dass der fragliche Titel unendlich weit von der tatsächlichen Realisierung entfernt war, aber hier war es bereits 2019 Realität, und doch ging es so schief, dass es ungewiss bleibt, ob der neue Entwickler, The Chinese Room, wird es dieses Jahr veröffentlichen können.

Star Wars Eclipse - wir haben seit fast vier Jahren nichts mehr gehört

Wir wissen nicht wirklich, ob Star Wars Eclipse in irgendeinem wirklichen Sinne existiert, das ist die Wahrheit. Während wir Vampire: The Masquerade - Bloodlines II im Jahr 2019 gespielt haben, wurde Eclipse im Dezember 2021 angekündigt, und seitdem haben wir kein einziges Lebenszeichen, kein einziges Stück offiziell veröffentlichter Konzeptkunst oder auch nur den Hauch einer Information von Entwickler Quantic Dream gesehen.

Uns wurde ein actionorientierteres Spiel versprochen, als das Studio normalerweise schafft, aber abgesehen davon haben wir keine Informationen über das Gameplay-System, die tatsächlichen Charaktere oder wie die Struktur tatsächlich aussieht. Mit anderen Worten, es handelte sich um einen filmischen "Enthüllungstrailer", der anscheinend erstellt wurde, bevor das Studio tatsächlich einen wirklichen Plan hatte, denn wenn sie es getan hätten, wäre das Spiel ohne jede andere Form von Informationen fast vier Jahre lang nicht in Vergessenheit geraten.

Das Spiel wurde nicht direkt abgesagt, und da Quantic Dream öffentlich gehandelt wird, wissen wir, dass sie immer noch daran arbeiten, da sie verpflichtet sind, ihren Investoren jede mögliche Stornierung mitzuteilen, aber ob es ähnlich sein wird, ob es "Eclipse" heißen wird und wie lange es bis zu einer tatsächlichen Veröffentlichung dauern wird, Wir wissen es einfach nicht.

Star Citizen - das erste "Modul" wurde vor 13 Jahren veröffentlicht

Star Citizen wird zweifellos wieder dazu führen, dass einige Personen entweder den Artikel kommentieren oder so weit gehen, uns direkt zu kontaktieren (das ist mehrmals passiert), um sich über die Art und Weise zu beschweren, wie wir über das Spiel und seine unzähligen Kontroversen berichtet haben.

Sie würden wahrscheinlich argumentieren, dass das Spiel bis zu einem gewissen Grad bereits veröffentlicht wurde, da zahlende Kunden bestimmte Module davon spielen können, die nach und nach immer stärker miteinander verbunden sind. Aber Entwickler Cloud Imperium hat wiederholt erklärt, dass keine Veröffentlichung von 1.0 in Sicht ist, obwohl wir uns darauf zubewegen, und das ist seit vielen, vielen Jahren der Fall.

Darüber hinaus stellt sich in diesem Fall die Diskussion, ob es für das Studio tatsächlich lukrativer ist, den aktuellen Status Quo beizubehalten, bei dem ein paar "Wale" schwindelerregende Summen für digitale Raumschiffe und andere Formen von Mikrotransaktionen im Spiel zahlen, ohne dass es tatsächlich fertiggestellt wird, und damit auch die zweifellos teuerste Spieleproduktion aller Zeiten finanzieren.

Wir stellen die gleiche offene Frage wie immer: "Glaubst du, dass Star Citizen in einer Version 1.0 erscheinen wird?"