Screen Time - Juni 2025

Die Sommersaison hat begonnen und für Filmfans und Kinogänger bedeutet das, dass es richtig heiß hergeht. Diesen Juni gibt es für Fans von Fernsehen und Film viel zu erleben, zwischen großen Blockbustern, aufregenden Animationen, aufeinanderfolgenden Staffeln und vielem, vielem mehr. Also, da es eine Menge zu bewältigen hat, lasst uns eine weitere Episode von Screen Time starten.

Aber bevor wir das tun, eine kurze Erinnerung: Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basiert, also schaut vor Ort nach genauen Auflistungen und Informationen.

Stick [Apple TV+] – 4. Juni

Den Auftakt des Monats bildet eine Sportserie, die perfekt für diejenigen ist, die diesen Sommer auf den Golfplatz gehen wollen. Owen Wilson ist der Hauptdarsteller der Comedy-Show von Stick Apple TV+, in der er einen überragenden Golfer spielt, der sein Know-how und seine Erfahrung einsetzt, um ein vielversprechendes junges Talent zu trainieren. Mit Gastauftritten großer Namen und einem Ton, der Ted Lasso -Fans glücklich machen wird, wird dies im Juni ein Muss auf dem Streamer von Apple sein.

Predator: Killer of Killers [Disney+] - 6. Juni

Seit Prey erschienen ist, haben wir ein Wiederaufleben aller Dinge erlebt, die mit Predator zu tun haben, und dies setzt sich im Juni fort, wenn der Regisseur von Prey, Dan Trachtenberg, sein nächstes Werk mit der legendären Killer-Alien-Spezies vorstellt. Dieser Film, der als Predator: Killer of Killers bekannt ist, hat ein anthologisches Thema und zeigt, wie ein Predator gegen eine Handvoll der größten Krieger der Menschheit antritt, sei es ein Wikinger, ein Shinobi oder ein Pilot aus dem Zweiten Weltkrieg.

Ballerina - 7. Juni

Die Welt von John Wick wächst. Während wir noch eine Weile warten müssen, bis Keanu Reeves als Baba Yaga in einem weiteren offiziellen Hauptkapitel zurückkehrt, wird er die berühmte Rolle im Juni im Spin-off Ballerina wieder aufnehmen. In diesem Film spielt Ana de Armas die Hauptrolle einer Ruska-Roma-Attentäterin, die sich an denen rächen will, die ihre Familie ermordet haben, und das bringt sie natürlich auf Kollisionskurs mit Reeves' berühmtem Auftragskiller.

Drachenzähmen leicht gemacht - 9. Juni

Du hast diese Geschichte schon einmal gesehen, aber das hindert Universal nicht daran, sie neu zu erzählen. Der gefeierte und beliebte How to Train Your Dragon erhält die Live-Action-Behandlung, einen Film, der die Geschichte des Wikingers Hiccup und des Night Fury Drachen Toothless neu erzählt und wie ihre Verbindung es geschafft hat, den Glauben des lokalen Clans zu verändern und ihn schließlich vor der Zerstörung zu retten. Mit einigen wiederkehrenden Stars, wie Gerard Butler als Stoick the Vast, scheint dieser Film perfekt für Familien und Jugendliche zu sein.

FUBAR: Staffel 2 [Netflix] - 12. Juni

Arnold Schwarzenegger hat versprochen, dass er zurückkommen wird, und genau das tut er diesen Juni, wenn FUBAR zu Netflix zurückkehrt. Die Actionserie erzählt weiterhin die Geschichte eines Vater-Tochter-Duos, das herausfindet, dass sie beide im Geheimen für die CIA arbeiten, und wie dies zu widersprüchlichen und verrückten Undercover-Missionen führt. Der Unterschied besteht diesmal darin, dass die Besetzung mit frischen Gesichtern und ehemaligen Liebhabern verstärkt wird, da Carrie-Anne Moss als deutsche Spionin auftreten wird, die Verbindungen zu Arnies Vaterfigur Luke hat.

Deep Cover [Prime Video] - 12. Juni

Prime Video hat eigentlich einen recht stabilen Juni, da der Streamer ein merklich begrenztes Angebot hat. Aber was es gibt, ist ein brandneuer Streifen in Spielfilmlänge, der die Bemühungen von Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom und Nick Mohammed vereint, von denen jeder Impro-Schauspieler spielt, die den lokalen Behörden in Großbritannien helfen, einen kriminellen Ring zu zerschlagen, indem sie sich als gewalttätige und skrupellose Bosse ausgeben. Unnötig zu erwähnen, dass dies nie ganz nach Plan läuft.

Echo Valley [Apple TV+] - 13. Juni

Apple TV+ hat diesen Juni ein paar verschiedene vielversprechende Projekte geplant, aber nur eines davon ist ein abendfüllender Film. Mit Sydney Sweeney und Julianne Moore in den Hauptrollen werden die beiden in dem Drama-Thriller Echo Valley zu sehen sein, einem Streifen, der sich um ein Mutter-Tochter-Duo dreht, das eine widersprüchliche und verdrehte Wendung der Ereignisse überwindet, als die Tochter vor der Haustür der Mutter auftaucht, während sie mit dem Blut einer anderen Person bedeckt ist...

Tornado - 13. Juni

Wenn Sie diesen Juni auf der Suche nach etwas weniger Ernsthaftem und Actionreicherem sind, wird vielleicht John Macleans Tornado Ihr Interesse wecken. Dies ist ein gewalttätiger und spannender Film, der sich um die Tochter eines japanischen Puppenspielers dreht, die sich mit einer Bande von Gesetzlosen anlegt, die von Sugarman und seinem Sohn Little Sugar angeführt wird. Daraus entwickelt sich bald ein Samurai-Western, als die Tochter beschließt, den Goldvorrat der Bande zu stehlen.

28 Jahre später - 20. Juni

Wir haben sehr, sehr lange darauf gewartet, dieses nächste Kapitel von Danny Boyles schrecklicher postapokalyptischer Geschichte zu sehen, denn nach 28 Days Later, das vor über 20 Jahren uraufgeführt wurde, wird das erwartete 28 Years Later diesen Monat erscheinen. Dies führt uns zurück in das verwüstete Großbritannien und zeigt, wie eine Gruppe von Menschen es schafft, in einer Welt am Leben zu bleiben, in der das Wutvirus in den vergangenen Jahren nicht nur die Infizierten, sondern auch die anderen Überlebenden mutiert hat...

Elio - 20. Juni

Pixar hat ein ziemlich arbeitsreiches Jahr hinter sich, als das Animationshaus im Frühjahr seine allererste abendfüllende Zeichentrickserie auf Disney+ debütierte, aber jetzt baut es darauf mit einer völlig neuen Idee auf, die uns zu den Sternen führen wird. Dieses kosmische Abenteuer, das unter dem Namen Elio bekannt ist, dreht sich um einen kleinen Jungen, dessen Traum, von Außerirdischen entführt zu werden, wahr wird und ihn auf eine inspirierende und epische Reise weit in die Tiefen des Weltraums schickt.

Ironheart [Disney+] - 25. Juni

Thunderbolts* ist zwar gerade erst in die Kinos gekommen, aber schon ist es Zeit für das nächste Marvel Cinematic Universe Projekt. Dabei handelt es sich nicht um ein Kinoangebot, sondern um eine Fernsehserie, die im Juni auf Disney+ erscheint. Bekannt als Ironheart, knüpft dies an die Geschichte von Riri Williams an, die erstmals in Black Panther: Wakanda Forever vorgestellt wurde, und zeigt, wie die junge Heldin ihre eigene Rüstung baut, die als die fortschrittlichste seit dem Gegenstück von Iron Man beschrieben wird.

F1 - 25. Juni

Wir wurden in letzter Zeit mit epischer Action verwöhnt und im Juni wird das noch erweitert. Joseph Kosinski, der Regisseur von Top Gun: Maverick, hat sich mit Brad Pitt zusammengetan, um eine atemberaubende Live-Action-Geschichte zu entwickeln, die auf der Formel 1 basiert. Dieser Film, der einfach als F1 bekannt ist, erweitert die Grenzen des Filmens, indem er fortschrittliche Kameras an echten F1-Autos einsetzt und die Action bei offiziellen Grand Prix auf der ganzen Welt aufzeichnet. Unnötig zu erwähnen, dass dies ein Leckerbissen für Fans des Motorsports wird.

The Bear: Staffel 4 [Disney+] - 26. Juni

Die gefeierte Dramaserie kehrt bereits für ihre vierte Staffel zurück. Dieses Mal wird The Bear die Ereignisse der wilden dritten Staffel aufgreifen und sehen, wie Ayo Edibiri's Sydney sich abspaltet, um ihr eigenes Restaurant zu eröffnen, während Jeremy Allen White's Carmy gegen die Widrigkeiten und noch mehr finanzielle Herausforderungen kämpft, um The Bear Restaurant über Wasser und am Leben zu erhalten. Rechne mit viel Geschrei, Fluchen und "Cousin"-Schreien!

M3GAN 2.0 - 27. Juni

Einst war sie eine Mörderin und ein großes Problem, aber jetzt sieht es so aus, als wäre sie die größte Retterin der Menschheit. M3GAN ist zurück für einen Nachfolge-Horrorfilm, in dem der mörderische Roboter die Aufgabe hat, diejenigen, die ihm wichtig sind, vor einem fortschrittlicheren und neueren KI-Modell zu schützen, das außer Kontrolle geraten ist. Glücklicherweise hat der titelgebende Begleiter ein Upgrade erhalten, um diese immense Herausforderung zu meistern.

Squid Game: Staffel 3 [Netflix] - 27. Juni

Die erfolgreiche südkoreanische Dramaserie und eines der beliebtesten Netflix-Projekte aller Zeiten geht diesen Sommer zu Ende. Squid Game steht kurz vor dem Ende und beendet die verdrehte Spielshow und zeigt, wie Lee Jung-jaes Gi-hun endlich die Gelegenheit bekommt, sich von seinen Qualen zu befreien. Der einzige Haken ist, ob er lange genug überleben kann, um den metaphorischen Sonnenaufgang zu sehen...

Smoke [Apple TV+] - 27. Juni

Den Abschluss des Monats bildet ein letztes Angebot von Apple TV+. Smoke ist eine Dramaserie, die von wahren Begebenheiten inspiriert ist und, wie der Namensgeber andeutet, eine Sammlung von Brandstiftungsfällen erforscht und wie ein verstörter Detektiv und ein mutiger Ermittler zusammenkommen, um die Täter aufzuspüren, die die Flammen geschürt haben. Diese Show hat eine starke Besetzung, die von Taron Egerton und Jurnee Smollett angeführt wird.

Das war's für einen weiteren Monat. Schauen Sie in ein paar Wochen wieder, wenn wir einen Blick darauf werfen, was der Juli 2025 für Kinogänger und Nutzer von Streaming-Diensten bereithält.